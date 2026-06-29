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Гълъб Донев за Бюджет 2026: Такива са реалностите към момента, да не губим връзката с реалността

Гълъб Донев за Бюджет 2026: Такива са реалностите към момента, да не губим връзката с реалността

29 Юни, 2026 15:37 1 006 48

  • гълъб донев-
  • бюджет

Той поясни, че стабилизирането на публичните финанси е необходимо условие за прехода към Бюджет 2027, в който увери, че ще бъдат включени политиките на правителството

Гълъб Донев за Бюджет 2026: Такива са реалностите към момента, да не губим връзката с реалността - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Този бюджет не включва наши политики, но при неговата подготовка започваме да прилагаме нашите принципи, за които получихме доверието на избирателите, а това са реализъм, честност, отчетност, отговорност, нормализация и съхраняване на права и доходи. Това заяви министърът на финансите Гълъб Донев преди началото на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Той поясни, че стабилизирането на публичните финанси е необходимо условие за прехода към Бюджет 2027, в който увери, че ще бъдат включени политиките на правителството.

Относно критиките към проектобюджета за 2026 г. финансовият министър обясни, че такива са реалностите към момента и призова „да не губим връзката с реалността“ относно състоянието на държавните финанси.

„Това е разумната и отговорна позиция спрямо всеки човек в тази държава“, добави ресорният министър.

Донев подчерта още, че властта чува всяко становище и че внимателно проучва всяко предложение и по този повод отбеляза, че е наясно с исканията на протестиращите държавни служители и допълни, че въпросите, поставени от тях, ще бъдат дискутирани в рамките на социалния диалог.

Проектозаконите за бюджетите на Здравната каса, на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на държавния бюджет срещнаха остри критики от синдикати, работодатели и опозиционни партии, защото консолидираната фискална програма е изчислена при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което прави приблизително 7,2 млрд. евро. Предвижда се новопоетият дълг до края на годината да надхвърли 10 милиарда евро.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 С вожда

    29 3 Отговор
    им се състезават кой колко стотици пъти ще повтори "реалност" и "реалности" ! И още няколко от верните избраници без хал хабер от политика и бюджет .

    Коментиран от #45

    15:42 29.06.2026

  • 3 Точно така

    24 4 Отговор
    Пълна радевизация, амнистия за подсъдимите олигарси и преследване на опонентите на върховния главнокомандващ генерал Радев.

    15:43 29.06.2026

  • 4 Опа

    22 4 Отговор
    Тези преди 5 години ни започнаха, сега ще ни довършат в следващите 4 години.

    15:43 29.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хмм

    30 3 Отговор
    Лицето на снимката не подписа ли договора с Боташ докато беше назначен за служебен премиер от Румен Радев?

    Коментиран от #14

    15:44 29.06.2026

  • 7 Развитие

    22 6 Отговор
    Само мога да напиша незабавна оставка на господата Николай Василев правилно каза свинщина безобразие мързеливщина нищоправене оставка А Асен Василев ясно показа парите на държавата ни Къде са заминали Оставка господа червени комунисти освободете европейската ни държава Избори

    Коментиран от #33

    15:45 29.06.2026

  • 8 ГЪЛЪБЕ,

    27 3 Отговор
    ЗАЩО ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА СТЕ 240???
    И ЗАЩО ПОЛУЧАВАТЕ ТОЛКОВА ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ???
    А ЗА КАКВО СА НИ ТОЛКОВА МНОГО МИЛИЦИОНЕРИ????

    15:47 29.06.2026

  • 9 Без майтап

    22 3 Отговор
    Всички от това правителство са били на платени курсове по лъжи и внушения манипулации, с една цел УСВОЯВАНЕ НА МИЛИАРДИ, БЕДЕН ЗАВИСИМ ДАНАКОПЛАТЕЦ.

    15:47 29.06.2026

  • 10 Стига

    16 2 Отговор
    бляботи едни и същи глупости ами си прочети пак становището на фискалния съвет. Рапон смотан

    15:47 29.06.2026

  • 11 Реалността Е !

    17 2 Отговор
    Че не трябва Да Правиш Това !

    Което си Правил !

    До Сега !

    Изчезвай !

    Мръсен !

    Дръвник !

    15:49 29.06.2026

  • 12 Какво стана тая

    23 1 Отговор
    Ясладжиите продължават. Искате пак работливите хора да ви плащат сметките. Кж
    Омунистическата му работа. Нищо правещи в държавната администрация. Нещо правещи пенсионери в мвр. А тези с толемите пенсиии военни дето само са на хранилка цял живот какво са дали за дърхавата и економиката и ? Последните 40 години клати крака и вземи заплати. Няма как само с думи и заеми скоро ще ударим дъното. Неможе така повече.

    15:49 29.06.2026

  • 13 Гълъбе, реалността в птичата ти

    23 3 Отговор
    Глава няма нищо общо с истинската реалност! Вие сте страхливи,некомпетентни и неподготвени тарикати.Мухлясали ЗКПЧ-та,треторазредени партийни функционери на БКП, откровени доносници на ДС и нискоинтелигентни, но амбициозни кикимори.
    Кои са сега ШАРЛАТАНИТЕ?!

    15:49 29.06.2026

  • 14 Без майтап

    19 2 Отговор

    До коментар #6 от "Хмм":

    Този ще подпише и концесиите които Радев обеща на Ердоган. Спи български народе. Радвай се на минималната заплата

    15:50 29.06.2026

  • 15 Дефицита

    13 1 Отговор
    Няма как да губим връзка с реалността в която сами сме се поставили. Надути капиталови разходи, за да не е 3% дефицита, а да е 5,7% , т.е. достатъчен за започване на наказателна процедура, но за да я избегнем имаме търсеното алиби за увеличаване на данъците, без да се наруши предизборното обещание да не се променят, а за да се съобразим с реалностите.
    Реалностите са точно такива Прогресивни данъци прилягат на наименованието Прогресивна България.

    15:52 29.06.2026

  • 16 ккк

    17 3 Отговор
    ЗАКРИВАЙ ГЪЛАБАРНИКА !!!

    15:53 29.06.2026

  • 17 Боташори,

    17 1 Отговор
    измислихте ли какво да дадете на Ердоган срещу предоговаряне с Боташ? В момента българите всеки ден плащат за вашата тъпотия. Вие един изгоден договор сте некадърни да сключите, а сте се опулили срещу тия, които ви критикуват бюджета. Оставка неможачи!

    15:53 29.06.2026

  • 18 По Радой Ралин

    18 3 Отговор
    "По-страшен от спина, по-жилав от рака, сега засега се оказва ЗаКаПеЧе-то Гарвана простака"

    15:54 29.06.2026

  • 19 Провинциалист от провинция Тракия

    1 11 Отговор
    Един от малкото забогатели от еврозоната - никито "не ме питайте вече за еврозоната" василев е обърнал плювалника по посока ПБ и засипва с жлъч. Не забравяйте това като коментирате Радев.

    15:55 29.06.2026

  • 20 Шменти Капели

    11 3 Отговор
    Да идва Ердоган да на взима ще живеем хиляда пъти по добре отколкото с вас копейките амбразурчици

    15:56 29.06.2026

  • 21 име

    2 17 Отговор
    Тpoловете на ПП-ДБ и ГРОБ-ДПС са впрегнати да обясняват как десетките милиарди кредити, изтеглени от хасан василевпи теменужка нямат нищо общо с дефицита, а виновни са служебните кабинети на Радев, най-вече този на Главчев, нищо, че преди това направиха хубава конституционна реформа за да има вечно парламент и депутатите да упражняват контрол над служебните правителства. По тяхните думи излиза, че нико не са направили и не са упражнявали контрол, а Радев пак е виновен.

    Коментиран от #31

    15:57 29.06.2026

  • 22 Някой си

    17 2 Отговор
    Реалностите са само за майките, пенсионерите и работещите в частния сектор.
    За държавните хрантутници реалност НЯМА!

    15:57 29.06.2026

  • 23 Иван Венков

    20 1 Отговор
    Гълъб Донев няма смисъл да копира Румен Радев и да говори тези празни приказки за реализъм, честност, отчетност, отговорност, нормализация.
    Реализъм: защо неговия проекто бюджет не се стреми към намаляване на дефицита?
    Честност: нима е честно да вземеш от самотните родители, хронично болните и цивилните пенсионери, за да дадеш на Висшия съдебен съвет, МО и МВР?
    Отчетност: какво става с фактурите за договора с Боташ, които самия ти одобри, като служебен премиер?
    Отговорност: нима е отговорно да се увеличи двойно бюджета на съдебната система и капиталовите разходи?
    Нормализация: на какво? На това да вземете от този, който няма и да дадете на този, на който не му трябва?
    Гълъбе, не си честен и отговорен, ясно е и за децата в детската градина.

    15:59 29.06.2026

  • 24 да не губим връзката с реалността гълъб

    16 0 Отговор
    демек общ поръчкари да си се радват на заграбеното
    а народеца както винаги да опъва каиша

    16:01 29.06.2026

  • 25 ОСТАВКА !!!

    18 2 Отговор
    Да опершим ГЪЛЪБИТЕ !

    16:05 29.06.2026

  • 26 поздравления за точното представяне

    2 12 Отговор
    от опозицията която забърка този хаос- който разбрал-разбрал
    който не е разбрал- да се научи.

    16:07 29.06.2026

  • 27 Доктора

    11 0 Отговор
    Цвъкай, гълъбе, цвъкай! Наесен няма да ви има ....

    16:09 29.06.2026

  • 28 ХаХаХа

    3 12 Отговор
    Радев ще е премиер 3 мандата!
    Протестират само шепа бедняци!
    Като неграмотната "Промяна" ( анонимен) и "Зануления Софиянец" безделник!
    Радев смачка боко и шиши с 44% а за боко 12%
    Онази неграмотна бабка "Промяна" даваше на генерал Радев 10% а той уби герберастите с 44%.

    16:10 29.06.2026

  • 29 Срааам

    12 0 Отговор
    Гълъбарника значи е съгласен с всички политики на предишните правителства, щом нищо не промениха в бюджета!
    Само си увеличиха капиталовите разходи, за да плащат на олигарсите за изборите....

    16:10 29.06.2026

  • 30 Тоест

    14 0 Отговор
    Само не пипайте организираната престъпност !!!

    16:11 29.06.2026

  • 31 Хаха

    11 1 Отговор

    До коментар #21 от "име":

    Браво, много точно си описал ситуацията, само за боташ си пропуснал...

    16:11 29.06.2026

  • 32 Пенсионер

    8 2 Отговор
    Работодателите от АИКБ се занос пенсиите- били нараствали по швейцарското правило много и тормозели бюджета?!
    Веднага приемайте подоходно облагане, вдигане прага на осигуровките и ще има пари не само за пенсии. То бива дабелоочие , ама те съвсем изнагляха тези назначени капиталисти бе!

    16:14 29.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Независим

    16 0 Отговор
    Ето това си избрахте - политик спечелил изборите с пълно мнозинство, министър на финансите да казва че този бюджет НЕ включва техни политики - ПЪЛЕН АБСУРД !!!!!!!!
    И наистина този бюджет включва политиките на Пеевски и Борисов, политики на кражби и олигархични зависимости.

    16:17 29.06.2026

  • 35 Гласове от Погребана България

    9 0 Отговор
    Гълъбарникът на предателя Крадев, напълнен с пиленца и калинки от ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН ще довърши остатъците от бившата държава България.

    16:23 29.06.2026

  • 36 Колко му е лесно

    8 0 Отговор
    Лесно му е на фъркатия. Като е тъп и не зацепва,че няма да лапа и 10 дни още. Такава омраза към хората никога не е било.

    16:24 29.06.2026

  • 37 непротестиращ

    7 0 Отговор
    Вашите реалности гълъбче, са различни от реалностите на народа!

    16:25 29.06.2026

  • 38 Цвете

    3 0 Отговор
    ТОВА Е ВАШАТА " НЕРЕАЛНОСТ). КЪДЕ СА ПАРИТЕ ВИ ОТДЕЛЕНИ ЗА " БОТАШ "? ЗАТОВА ЛИ ВЗЕХТЕ ТОЗИ ОГРОМЕН ЗАЕМ? КАТО СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР, БЕШЕ УМОЦАЛ ВСИЧКО ЗАЕДНО С ПЕТКОВА. ЩЕ ИМА ЛИ ДЕТСКА БОЛНИЦА В СОФИЯ? НЕ СТЕ САМИ В РЕШЕНИЯТА СИ ДНЕС, НАЛИ? КОЙ Е ОЩЕ ПО БЛИЗО ДО ВАС В ПАРЛАМЕНТА? 🎃🐷✈️🤔🤷‍♀️🤦‍♂️🪆🥸🦧

    16:25 29.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Факт

    5 0 Отговор
    Крадливите Бо(га)таши са първите с редовен кабинет, който изкара хората на площада още на втория месец, а не след "да им дадем поне 100 дни да се поомажат".

    16:26 29.06.2026

  • 41 Никой

    6 0 Отговор
    Този индивид е единствения министър на финансите в ЕС завършил военно училище , бивш военен - пенсионер . Финансовия свят в смях .

    16:27 29.06.2026

  • 42 да...даааа

    5 0 Отговор
    такава е реалността, осем служебни правителства за 5 години, сега управлявате без опозиция, имате пълно мнозинство, казва се... толкова си можем, стига оправдания!!!

    16:28 29.06.2026

  • 43 Гълъбе проскубан,

    3 0 Отговор
    а дека потънаа милиардите ни евраци от гаранцията за валутния борд?

    16:28 29.06.2026

  • 44 Независим

    5 0 Отговор
    Ще помоля някой който има възможност да попита пози човек министър на финансите КАК се прилагат техни принципи на чужди политики, които политики противоречат на техните принципи ????????

    16:28 29.06.2026

  • 45 Кое му е "реалното" да се поддържат

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "С вожда":

    доходи позволяващи всяка година да се купува нов автомобил , в условията на държава която няма пари за пенсии и заплати и тегли огромни заеми да ги покрива?

    16:30 29.06.2026

  • 46 Цвете

    2 0 Отговор
    ТОВА Е ВАШАТА " НЕРЕАЛНОСТ). КЪДЕ СА ПАРИТЕ ВИ ОТДЕЛЕНИ ЗА " БОТАШ "? ЗАТОВА ЛИ ВЗЕХТЕ ТОЗИ ОГРОМЕН ЗАЕМ? КАТО СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР, БЕШЕ УМОЦАЛ ВСИЧКО ЗАЕДНО С ПЕТКОВА. ЩЕ ИМА ЛИ ДЕТСКА БОЛНИЦА В СОФИЯ? НЕ СТЕ САМИ В РЕШЕНИЯТА СИ ДНЕС, НАЛИ? КОЙ Е ОЩЕ ПО БЛИЗО ДО ВАС В ПАРЛАМЕНТА? 🎃🐷✈️🤔🤷‍♀️🤦‍♂️🪆🥸🦧 ЩЕ ИМА ЛИ ВКАРАНИ В ЗАТВОРА НЯКОИ ОЛИГАРСИ, ДЕТО ДНЕС БОДРО ВИ ПОЗДРАВЯВАТ.? ЩЕ СЕ РАЗБЕРЕ ЛИ ИСТИНАТА ЗА ПЕТРОХАН? ИСТИНАТА ЗА " БАБА АЛИНО "? КОИ ПО ВЪРХА СА ПОДПИСАЛИ ЗА СТРОЕЖА БЕЗ АКТ 16? 🐷🎃✈️🤔🤷‍♀️🤦‍♂️🪆

    16:33 29.06.2026

  • 47 Григор

    2 0 Отговор
    Защо са заложени по-малко приходи?

    16:34 29.06.2026

  • 48 Цвете

    1 0 Отговор
    ТОВА Е ВАШАТА " НЕРЕАЛНОСТ). КЪДЕ СА ПАРИТЕ ВИ ОТДЕЛЕНИ ЗА " БОТАШ "? ЗАТОВА ЛИ ВЗЕХТЕ ТОЗИ ОГРОМЕН ЗАЕМ? КАТО СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР, БЕШЕ УМОЦАЛ ВСИЧКО ЗАЕДНО С ПЕТКОВА. ЩЕ ИМА ЛИ ДЕТСКА БОЛНИЦА В СОФИЯ? НЕ СТЕ САМИ В РЕШЕНИЯТА СИ ДНЕС, НАЛИ? КОЙ Е ОЩЕ ПО БЛИЗО ДО ВАС В ПАРЛАМЕНТА? 🎃🐷✈️🤔🤷‍♀️🤦‍♂️🪆🥸🦧 ЩЕ ИМА ЛИ ВКАРАНИ В ЗАТВОРА НЯКОИ ОЛИГАРСИ, ДЕТО ДНЕС БОДРО ВИ ПОЗДРАВЯВАТ.? ЩЕ СЕ РАЗБЕРЕ ЛИ ИСТИНАТА ЗА ПЕТРОХАН? ИСТИНАТА ЗА " БАБА АЛИНО "? КОИ ПО ВЪРХА СА ПОДПИСАЛИ ЗА СТРОЕЖА БЕЗ АКТ 16? 🐷🎃✈️🤔🤷‍♀️🤦‍♂️🪆

    16:35 29.06.2026

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