Гълъб Донев за Бюджет 2026: Такива са реалностите към момента, да не губим връзката с реалността

Този бюджет не включва наши политики, но при неговата подготовка започваме да прилагаме нашите принципи, за които получихме доверието на избирателите, а това са реализъм, честност, отчетност, отговорност, нормализация и съхраняване на права и доходи. Това заяви министърът на финансите Гълъб Донев преди началото на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Той поясни, че стабилизирането на публичните финанси е необходимо условие за прехода към Бюджет 2027, в който увери, че ще бъдат включени политиките на правителството.

Относно критиките към проектобюджета за 2026 г. финансовият министър обясни, че такива са реалностите към момента и призова „да не губим връзката с реалността“ относно състоянието на държавните финанси.

„Това е разумната и отговорна позиция спрямо всеки човек в тази държава“, добави ресорният министър.

Донев подчерта още, че властта чува всяко становище и че внимателно проучва всяко предложение и по този повод отбеляза, че е наясно с исканията на протестиращите държавни служители и допълни, че въпросите, поставени от тях, ще бъдат дискутирани в рамките на социалния диалог.

Проектозаконите за бюджетите на Здравната каса, на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на държавния бюджет срещнаха остри критики от синдикати, работодатели и опозиционни партии, защото консолидираната фискална програма е изчислена при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което прави приблизително 7,2 млрд. евро. Предвижда се новопоетият дълг до края на годината да надхвърли 10 милиарда евро.