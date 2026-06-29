Гълъб Донев за Бюджет 2026: Такива са реалностите към момента, да не губим връзката с реалността

Този бюджет не включва наши политики, но при неговата подготовка започваме да прилагаме нашите принципи, за които получихме доверието на избирателите, а това са реализъм, честност, отчетност, отговорност, нормализация и съхраняване на права и доходи. Това заяви министърът на финансите Гълъб Донев преди началото на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Той поясни, че стабилизирането на публичните финанси е необходимо условие за прехода към Бюджет 2027, в който увери, че ще бъдат включени политиките на правителството.
Относно критиките към проектобюджета за 2026 г. финансовият министър обясни, че такива са реалностите към момента и призова „да не губим връзката с реалността“ относно състоянието на държавните финанси.
„Това е разумната и отговорна позиция спрямо всеки човек в тази държава“, добави ресорният министър.
Донев подчерта още, че властта чува всяко становище и че внимателно проучва всяко предложение и по този повод отбеляза, че е наясно с исканията на протестиращите държавни служители и допълни, че въпросите, поставени от тях, ще бъдат дискутирани в рамките на социалния диалог.
Проектозаконите за бюджетите на Здравната каса, на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на държавния бюджет срещнаха остри критики от синдикати, работодатели и опозиционни партии, защото консолидираната фискална програма е изчислена при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което прави приблизително 7,2 млрд. евро. Предвижда се новопоетият дълг до края на годината да надхвърли 10 милиарда евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 С вожда
Коментиран от #45
15:42 29.06.2026
3 Точно така
15:43 29.06.2026
4 Опа
15:43 29.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хмм
Коментиран от #14
15:44 29.06.2026
7 Развитие
Коментиран от #33
15:45 29.06.2026
8 ГЪЛЪБЕ,
И ЗАЩО ПОЛУЧАВАТЕ ТОЛКОВА ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ???
А ЗА КАКВО СА НИ ТОЛКОВА МНОГО МИЛИЦИОНЕРИ????
15:47 29.06.2026
9 Без майтап
15:47 29.06.2026
10 Стига
15:47 29.06.2026
11 Реалността Е !
Което си Правил !
До Сега !
Изчезвай !
Мръсен !
Дръвник !
15:49 29.06.2026
12 Какво стана тая
Омунистическата му работа. Нищо правещи в държавната администрация. Нещо правещи пенсионери в мвр. А тези с толемите пенсиии военни дето само са на хранилка цял живот какво са дали за дърхавата и економиката и ? Последните 40 години клати крака и вземи заплати. Няма как само с думи и заеми скоро ще ударим дъното. Неможе така повече.
15:49 29.06.2026
13 Гълъбе, реалността в птичата ти
Кои са сега ШАРЛАТАНИТЕ?!
15:49 29.06.2026
14 Без майтап
До коментар #6 от "Хмм":Този ще подпише и концесиите които Радев обеща на Ердоган. Спи български народе. Радвай се на минималната заплата
15:50 29.06.2026
15 Дефицита
Реалностите са точно такива Прогресивни данъци прилягат на наименованието Прогресивна България.
15:52 29.06.2026
16 ккк
15:53 29.06.2026
17 Боташори,
15:53 29.06.2026
18 По Радой Ралин
15:54 29.06.2026
19 Провинциалист от провинция Тракия
15:55 29.06.2026
20 Шменти Капели
15:56 29.06.2026
21 име
Коментиран от #31
15:57 29.06.2026
22 Някой си
За държавните хрантутници реалност НЯМА!
15:57 29.06.2026
23 Иван Венков
Реализъм: защо неговия проекто бюджет не се стреми към намаляване на дефицита?
Честност: нима е честно да вземеш от самотните родители, хронично болните и цивилните пенсионери, за да дадеш на Висшия съдебен съвет, МО и МВР?
Отчетност: какво става с фактурите за договора с Боташ, които самия ти одобри, като служебен премиер?
Отговорност: нима е отговорно да се увеличи двойно бюджета на съдебната система и капиталовите разходи?
Нормализация: на какво? На това да вземете от този, който няма и да дадете на този, на който не му трябва?
Гълъбе, не си честен и отговорен, ясно е и за децата в детската градина.
15:59 29.06.2026
24 да не губим връзката с реалността гълъб
а народеца както винаги да опъва каиша
16:01 29.06.2026
25 ОСТАВКА !!!
16:05 29.06.2026
26 поздравления за точното представяне
който не е разбрал- да се научи.
16:07 29.06.2026
27 Доктора
16:09 29.06.2026
28 ХаХаХа
Протестират само шепа бедняци!
Като неграмотната "Промяна" ( анонимен) и "Зануления Софиянец" безделник!
Радев смачка боко и шиши с 44% а за боко 12%
Онази неграмотна бабка "Промяна" даваше на генерал Радев 10% а той уби герберастите с 44%.
16:10 29.06.2026
29 Срааам
Само си увеличиха капиталовите разходи, за да плащат на олигарсите за изборите....
16:10 29.06.2026
30 Тоест
16:11 29.06.2026
31 Хаха
До коментар #21 от "име":Браво, много точно си описал ситуацията, само за боташ си пропуснал...
16:11 29.06.2026
32 Пенсионер
Веднага приемайте подоходно облагане, вдигане прага на осигуровките и ще има пари не само за пенсии. То бива дабелоочие , ама те съвсем изнагляха тези назначени капиталисти бе!
16:14 29.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Независим
И наистина този бюджет включва политиките на Пеевски и Борисов, политики на кражби и олигархични зависимости.
16:17 29.06.2026
35 Гласове от Погребана България
16:23 29.06.2026
36 Колко му е лесно
16:24 29.06.2026
37 непротестиращ
16:25 29.06.2026
38 Цвете
16:25 29.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Факт
16:26 29.06.2026
41 Никой
16:27 29.06.2026
42 да...даааа
16:28 29.06.2026
43 Гълъбе проскубан,
16:28 29.06.2026
44 Независим
16:28 29.06.2026
45 Кое му е "реалното" да се поддържат
До коментар #2 от "С вожда":доходи позволяващи всяка година да се купува нов автомобил , в условията на държава която няма пари за пенсии и заплати и тегли огромни заеми да ги покрива?
16:30 29.06.2026
46 Цвете
16:33 29.06.2026
47 Григор
16:34 29.06.2026
48 Цвете
16:35 29.06.2026