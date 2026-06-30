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Втори фалстарт по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Втори фалстарт по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

30 Юни, 2026 12:51 1 344 36

  • благомир коцев-
  • дело

Обвиняемите са петима за общо 12 престъпления

Втори фалстарт по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фалстарт и при втория опит да започне делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Окръжният съд в морската столица реши да върне делото на Софийската градска прокуратура заради пропуски в обвинителния акт. Коцев е обвинен в участие в организирана престъпна група, искане на подкупи и принуда, съобщи Нова ТВ.

Защитниците на всичките петима обвиняеми - Благомир Коцев, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, бизнесмена Ивайло Маринов и началника на канцеларията на кмета Антоанета Петрова - поискаха производството да бъде прекратено заради множество процесуални нарушения в материалите, предоставени от прокуратурата. Става дума за около 70 тома документи.

Адвокатите посочиха редица неточности, сред които липса на конкретно време и място на част от твърдените престъпления. Според съда тези пропуски ограничават правото на обвиняемите на защита.

Прокуратурата разполага със 7-дневен срок, в който да реши дали ще обжалва съдебното определение.

Припомняме, че делото беше изпратено за разглеждане във Варна, след като Върховният касационен съд реши то да бъде прехвърлено от София. Това се случи, след като Благомир Коцев беше освободен от ареста, където прекара близо пет месеца.

Кметът на Варна е привлечен като обвиняем по 12 обвинения, заедно с другите четирима. Едното обвинение е за искане на подкуп от фирми, за да печелят обществени поръчки.

Представителят на Софийската градска прокуратура Георги Иванов заяви, че държавното обвинение ще прецени в рамките на законовия срок дали да обжалва решението на съда.

Защитникът на Коцев, адвокат Ина Лулчева, определи обвинението като „пълен абсурд“. „За този абсурд говорим още от мерките за неотклонение, а сега в крайна сметка всичко излиза наяве“, коментира тя.

От своя страна Благомир Коцев заяви: „Вече ги няма архитектите на държавата с главно „Д“, така че нещата постепенно си идват на мястото“.

Делото беше спряно веднъж заради кандидат-депутатските имунитети на Кателиев и Стефанов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 8 Отговор
    Питайте го за кораба Хера.

    Коментиран от #24

    12:53 30.06.2026

  • 2 Сталин

    30 10 Отговор
    70 тома обвинения ,че то Ал Капоне не е правил толкова престъпления

    Коментиран от #7, #29

    12:54 30.06.2026

  • 3 бушприт

    12 0 Отговор
    Коцев е обвинен в участие в организирана престъпна група, искане на подкупи и принуда.- съобщи Нова тв. .....началничката на канцеларията,на кмета - Антоанета Петрова ...Защитничката на Коцев - адвокатката Ина Лулчева,

    12:58 30.06.2026

  • 4 Анонимен

    13 9 Отговор
    Блажко, тия хапльовци нищо няма да могат да ти направят, бъди рахат. Ама ти гледай да оправиш бакиите с Невзоров, че ако там допуснеш "нашто момче украинче" да загази, ще дойдат ония хлопци, дето ще ти разклатят хлопките така, че и Господ няма да те познае!

    Коментиран от #10

    12:58 30.06.2026

  • 5 влък

    9 0 Отговор
    70 тоНа обвинения.

    12:59 30.06.2026

  • 6 бат Данчо

    22 0 Отговор
    Съдебната система пример по нищоправене !

    12:59 30.06.2026

  • 7 МЪКА

    12 9 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Престъпление има след като се произнесе осъдителна присъда.

    Коментиран от #11

    12:59 30.06.2026

  • 8 Благото петроханско корумпе Блажко

    14 7 Отговор
    да не се крие с фалшив болничен?

    12:59 30.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Последния Софиянец

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    Пак ще отвлекат баща му.

    13:02 30.06.2026

  • 11 Сталин

    12 7 Отговор

    До коментар #7 от "МЪКА":

    Май само ти не си чувал че в България няма съд ,излезе от пещерата

    Коментиран от #15

    13:03 30.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 НеФрозоФ

    9 2 Отговор
    С камъку на врато и у рякътъ, туй зъ блажку...

    13:05 30.06.2026

  • 14 Наглост Дебелашка и Тиквенска

    6 3 Отговор
    Жалките, продажни, зависими, некадърни и долни лизачи на Тиквата и на Прасето, дето нещо се слагат за "варненска прокуратура" отново фалираха! Отново им беше върнато делото с нескопосаните обвинения, написани под диктовката на свирапета СИКаджийска мутра от СИК и неграметен селяндур Боко Тиквата! Ей, не можа да се успокои този магистралбен бандит, този нагъл и нечистоплътен бандит, който ограби, съсипа и срути Блъгария! Не можа да се примири, че неговият келнер Портних, който отдавна трябваше да търка наровете в затвора, не сепчели четвърти мандат и увисна като прани и гащи на простора в Банкя! Не можа да се примири и нареди на слугите си - съдии да държат незаконно 6 месеца Благо Коцев в съда! Да, ама сега, когато той ги осъди в Страсбург, КОЙ ще плати обезщетението за гаврата и беззаконието, проявени към него? КОЙ ма, мутро СИКаджийска?! Да не говорим за онази АФЕРАджийска слугиня Веса Томовата, дето е вечно пияна, поне на пет водки и излива с мръсното си перо, натопено в септичната яма на сараите, огромна злоба към Коцев, а в същото време пълзи като червей в карката на Мутрата и на Прасето! Ей, много голямо нищожество е Томоваат Веса АФЕРаджийката, много голямо нищожество е и много коварно! Ама то пък, кой ли обръща внимание на тази слугиня в климактериума, който е направил бедното й мозъче на чорба!?

    Коментиран от #18

    13:06 30.06.2026

  • 15 МЪКА

    8 5 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    По тази причина сигурно ти издаваш присъди както си искаш. Да, ама не,
    защото не сме през 30-те години на миналия век.

    Коментиран от #19

    13:08 30.06.2026

  • 16 зеленчук

    10 0 Отговор
    ...делото срещу киметя на град Варна - Н.В.Благомир Коцев ще е през 2030-та година. Сега делото се е изнесло на пясъка,на плаж и си зяпа готините какички.

    13:09 30.06.2026

  • 17 Минувач

    18 3 Отговор
    Всички във Варна, които не са жълто-розова пасмина, са пределно наясно с фактите и за неоспоримите доказателства за корупцията на Коцев по това дело.
    Също така знаем и, че Коцев и баща му с ресторанта им в морската - Хоризонт, за осъдени да платят 400 000 лв за незаконно поставяне на шатрите на ресторанта им на общински терен в морската. Все още не ги е платил. Отделно и допуска МПС-а в морската..пак заради ресторанта им.
    Коцев е основния виновник и за Баба Алино - първо беше областен управител на Варна по времето на Портних, който също е замесен, но Коцев не е реагирал още тогава, а вече е било започнато изсичането на гората! После, като кмет са му давани редица сигнали (от общинските съветници на Възраждане), но той е бил замесен. Хем го информират още тогава, хем сега не бил знаел?!?? После неговия гл. архитект на Варна искаше да прави ПУП-а и, ако Възраждане не бяха скочили, то щеше да си мине, а след това и узаконяването. Дано мафиотът Невзоров се разприказва и ще лъснат много неща.
    Тук във Варна си знаем и, че Коцев е мега некадърен и нищо не прави. Вече две години изпуска по 100 милиона лева държавно финансиране, само защото не изготвиха проекти...това са 200 милиона общо, а сега иска да тегли ЗАЕМ от 90 милиона лева за общината...Явно се готви предизборно да ги похарчи.
    Въпросът сега е, по кой ще гърмят тук да изгори.... Дали Коцев вече не е натрупал много черни точки и да е решено да го махат... А, дано, че Варна затъва в боклуци всеки ден и г

    Коментиран от #21, #23

    13:09 30.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 АГАТ а Кристи

    8 4 Отговор
    БКП и руските поданици на бившата говорителка по БНТ са като опълченците на Шипка..

    13:17 30.06.2026

  • 21 Да, ама

    4 6 Отговор

    До коментар #17 от "Минувач":

    комунягите мислят друго....

    13:20 30.06.2026

  • 22 Тома

    9 0 Отговор
    От всички кметове само Ценко Чоков беше в затвора защото беше п.рост.Всички други даваха откраднатото от народа на партиите си.

    13:21 30.06.2026

  • 23 оня с коня

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Минувач":

    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    13:29 30.06.2026

  • 24 Селстрой

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кажи ти ма сервитьорке,нали знаеш???

    13:31 30.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Оооо

    4 0 Отговор
    Петима обвиняеми за дванадесет престъпления. Добре. А какво ще правите с бивш премиер с седемдесет висящи дела?

    13:35 30.06.2026

  • 27 Започнаха с номерата

    2 0 Отговор
    Къде е спал съда, че не е видял тези « пропуски» до разпоредителното заседание?
    Значи тия слепци, следва да си понесат административната отговорност за немърливост или непзнаване на правото!
    Докато ги търпим, тази верига няма как да бъде разкъсана!
    Това е все защо делото срещу Местан се върти от институция на институция до изтичане на давностния срок.

    13:40 30.06.2026

  • 28 Цвете

    2 0 Отговор
    А ДАЛИ Е ТАКА? ИЗМИВАТ СИ РЪЦЕТЕ С КОЙТО ИМ ПАДНЕ. СЕГА ВЪПРОСЪТ Е, КОЙ РАЗРЕШИ " БАБА АЛИНО "? ЗАПОЧВАТ ДА ПРИКРИВАТ ТЕЗИ, КОИТО ЯВНО ТЕ ТРЯБВА ДА ОТИДАТ НА СЪД, А ТЕ МАЙ СА МНОГО ПО ВЕРИГАТА? НАЛИ КЛОШАР НЕ Е " ПОДПИСАЛ " ? ЗАГРУБЯВА ИСТИНАТА, НО ВСЕ НЯКОЙ ЩЕ ПРОПЕЕ .👀🎃🐷🤔🧑‍🎓

    Коментиран от #30

    13:41 30.06.2026

  • 29 Може

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Да си свестен човек, но си отвр@тетелен блатен комунист !!!

    13:53 30.06.2026

  • 30 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Цвете":

    никой няма да "пролее кат и корумпетата и съдиите са от същата еврожендърска секта

    Коментиран от #36

    13:55 30.06.2026

  • 31 Скороговорка

    1 2 Отговор
    Благо блажно блажи.Блажи благо,блажи да облажим и ние покрай теб

    14:02 30.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Слави

    1 0 Отговор
    Крадец и лъжец...цъщия , като Бойко, дебелака , Асенчо , Кирчо итн

    14:03 30.06.2026

  • 34 Този

    1 3 Отговор
    Еднорог кога ще е в затвора или е прогресивен?

    Коментиран от #35

    14:05 30.06.2026

  • 35 Елементарно

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Този":

    Когато има достатъчно реални доказателства, които да издържат в съда.

    14:09 30.06.2026

  • 36 Мимче,

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "миме":

    "джендърите" са ВАШИТЕ комунистически дечица. Като ги плюеш тях, хра чиш себе си !!!
    Понял, дорогой ???

    14:26 30.06.2026

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