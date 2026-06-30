Втори фалстарт по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Фалстарт и при втория опит да започне делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Окръжният съд в морската столица реши да върне делото на Софийската градска прокуратура заради пропуски в обвинителния акт. Коцев е обвинен в участие в организирана престъпна група, искане на подкупи и принуда, съобщи Нова ТВ.
Защитниците на всичките петима обвиняеми - Благомир Коцев, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, бизнесмена Ивайло Маринов и началника на канцеларията на кмета Антоанета Петрова - поискаха производството да бъде прекратено заради множество процесуални нарушения в материалите, предоставени от прокуратурата. Става дума за около 70 тома документи.
Адвокатите посочиха редица неточности, сред които липса на конкретно време и място на част от твърдените престъпления. Според съда тези пропуски ограничават правото на обвиняемите на защита.
Прокуратурата разполага със 7-дневен срок, в който да реши дали ще обжалва съдебното определение.
Припомняме, че делото беше изпратено за разглеждане във Варна, след като Върховният касационен съд реши то да бъде прехвърлено от София. Това се случи, след като Благомир Коцев беше освободен от ареста, където прекара близо пет месеца.
Кметът на Варна е привлечен като обвиняем по 12 обвинения, заедно с другите четирима. Едното обвинение е за искане на подкуп от фирми, за да печелят обществени поръчки.
Представителят на Софийската градска прокуратура Георги Иванов заяви, че държавното обвинение ще прецени в рамките на законовия срок дали да обжалва решението на съда.
Защитникът на Коцев, адвокат Ина Лулчева, определи обвинението като „пълен абсурд“. „За този абсурд говорим още от мерките за неотклонение, а сега в крайна сметка всичко излиза наяве“, коментира тя.
От своя страна Благомир Коцев заяви: „Вече ги няма архитектите на държавата с главно „Д“, така че нещата постепенно си идват на мястото“.
Делото беше спряно веднъж заради кандидат-депутатските имунитети на Кателиев и Стефанов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #24
12:53 30.06.2026
2 Сталин
Коментиран от #7, #29
12:54 30.06.2026
3 бушприт
12:58 30.06.2026
4 Анонимен
Коментиран от #10
12:58 30.06.2026
5 влък
12:59 30.06.2026
6 бат Данчо
12:59 30.06.2026
7 МЪКА
До коментар #2 от "Сталин":Престъпление има след като се произнесе осъдителна присъда.
Коментиран от #11
12:59 30.06.2026
8 Благото петроханско корумпе Блажко
12:59 30.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Анонимен":Пак ще отвлекат баща му.
13:02 30.06.2026
11 Сталин
До коментар #7 от "МЪКА":Май само ти не си чувал че в България няма съд ,излезе от пещерата
Коментиран от #15
13:03 30.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 НеФрозоФ
13:05 30.06.2026
14 Наглост Дебелашка и Тиквенска
Коментиран от #18
13:06 30.06.2026
15 МЪКА
До коментар #11 от "Сталин":По тази причина сигурно ти издаваш присъди както си искаш. Да, ама не,
защото не сме през 30-те години на миналия век.
Коментиран от #19
13:08 30.06.2026
16 зеленчук
13:09 30.06.2026
17 Минувач
Също така знаем и, че Коцев и баща му с ресторанта им в морската - Хоризонт, за осъдени да платят 400 000 лв за незаконно поставяне на шатрите на ресторанта им на общински терен в морската. Все още не ги е платил. Отделно и допуска МПС-а в морската..пак заради ресторанта им.
Коцев е основния виновник и за Баба Алино - първо беше областен управител на Варна по времето на Портних, който също е замесен, но Коцев не е реагирал още тогава, а вече е било започнато изсичането на гората! После, като кмет са му давани редица сигнали (от общинските съветници на Възраждане), но той е бил замесен. Хем го информират още тогава, хем сега не бил знаел?!?? После неговия гл. архитект на Варна искаше да прави ПУП-а и, ако Възраждане не бяха скочили, то щеше да си мине, а след това и узаконяването. Дано мафиотът Невзоров се разприказва и ще лъснат много неща.
Тук във Варна си знаем и, че Коцев е мега некадърен и нищо не прави. Вече две години изпуска по 100 милиона лева държавно финансиране, само защото не изготвиха проекти...това са 200 милиона общо, а сега иска да тегли ЗАЕМ от 90 милиона лева за общината...Явно се готви предизборно да ги похарчи.
Въпросът сега е, по кой ще гърмят тук да изгори.... Дали Коцев вече не е натрупал много черни точки и да е решено да го махат... А, дано, че Варна затъва в боклуци всеки ден и г
Коментиран от #21, #23
13:09 30.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 АГАТ а Кристи
13:17 30.06.2026
21 Да, ама
До коментар #17 от "Минувач":комунягите мислят друго....
13:20 30.06.2026
22 Тома
13:21 30.06.2026
23 оня с коня
До коментар #17 от "Минувач":ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH
13:29 30.06.2026
24 Селстрой
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Кажи ти ма сервитьорке,нали знаеш???
13:31 30.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Оооо
13:35 30.06.2026
27 Започнаха с номерата
Значи тия слепци, следва да си понесат административната отговорност за немърливост или непзнаване на правото!
Докато ги търпим, тази верига няма как да бъде разкъсана!
Това е все защо делото срещу Местан се върти от институция на институция до изтичане на давностния срок.
13:40 30.06.2026
28 Цвете
Коментиран от #30
13:41 30.06.2026
29 Може
До коментар #2 от "Сталин":Да си свестен човек, но си отвр@тетелен блатен комунист !!!
13:53 30.06.2026
30 миме
До коментар #28 от "Цвете":никой няма да "пролее кат и корумпетата и съдиите са от същата еврожендърска секта
Коментиран от #36
13:55 30.06.2026
31 Скороговорка
14:02 30.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Слави
14:03 30.06.2026
34 Този
Коментиран от #35
14:05 30.06.2026
35 Елементарно
До коментар #34 от "Този":Когато има достатъчно реални доказателства, които да издържат в съда.
14:09 30.06.2026
36 Мимче,
До коментар #30 от "миме":"джендърите" са ВАШИТЕ комунистически дечица. Като ги плюеш тях, хра чиш себе си !!!
Понял, дорогой ???
14:26 30.06.2026