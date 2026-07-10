Дело за кредит от ББР изчезна от сайта на прокуратурата

Дни преди очакваната екстрадиция на бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев от Белград в София, ключово дело за източени кредити е свалено от сайта на държавното обвинение, съобщават от разследващия сайт BIRD.BG. Става дума за производството, по което бизнесменът Румен Гайтански уличи Ахмед Доган в отклоняване на значителна част от огромния заем, отпуснат от държавната финансова институция и впоследствие отписан като тотална щета.

По информация на разследващата медия, по въпросното досъдебно производство не е имало съществено движение през последните две години. Въпреки това, точно преди физическото връщане на бившия кадър на ГЕРБ в България, информацията за делото е станала недостъпна в официалния портал на институцията. Очакванията са, че присъствието на Мавродиев в София може да предизвика сериозно раздвижване по разследванията, свързани със злоупотребите в Българската банка за развитие.

От BIRD.BG подчертават, че бившият ръководител на Комисията за финансов надзор и ББР разполага с масивна информация за ключови политически фигури. Според журналистите, Мавродиев може да разкрие детайли както за лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, така и за Делян Пеевски. Специален акцент в публикацията се поставя върху предполагаеми офшорни сметки, които са позволили на санкционирани по глобалния закон Магнитски лица да запазят стандарта си на живот след 2021 година.

Поради обема и чувствителността на тази информация, съществува голяма вероятност Стоян Мавродиев да получи статут на защитен свидетел още с пристигането си на българска територия.

Ясен знак за посоката на разследването ще бъде първото съдебно заседание след екстрадицията. От BIRD.BG посочват, че тежестта на мярката за неотклонение, която Софийската градска прокуратура ще поиска, и последващото решение на съда ще покажат дали Мавродиев е склонен на сътрудничество с разследващите. Според анализа на медията, предстоящите събития създават сериозно напрежение сред определени политически и икономически кръгове в страната.