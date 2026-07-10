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Дело за кредит от ББР изчезна от сайта на прокуратурата

Дело за кредит от ББР изчезна от сайта на прокуратурата

10 Юли, 2026 08:27 1 476 15

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  • прокуратура-
  • сайт

Стоян Мавродиев може да стане защитен свидетел

Дело за кредит от ББР изчезна от сайта на прокуратурата - 1
Снимка: БГНЕС
BIRD BIRD сайт за разследваща журналистика

Дни преди очакваната екстрадиция на бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев от Белград в София, ключово дело за източени кредити е свалено от сайта на държавното обвинение, съобщават от разследващия сайт BIRD.BG. Става дума за производството, по което бизнесменът Румен Гайтански уличи Ахмед Доган в отклоняване на значителна част от огромния заем, отпуснат от държавната финансова институция и впоследствие отписан като тотална щета.

По информация на разследващата медия, по въпросното досъдебно производство не е имало съществено движение през последните две години. Въпреки това, точно преди физическото връщане на бившия кадър на ГЕРБ в България, информацията за делото е станала недостъпна в официалния портал на институцията. Очакванията са, че присъствието на Мавродиев в София може да предизвика сериозно раздвижване по разследванията, свързани със злоупотребите в Българската банка за развитие.

От BIRD.BG подчертават, че бившият ръководител на Комисията за финансов надзор и ББР разполага с масивна информация за ключови политически фигури. Според журналистите, Мавродиев може да разкрие детайли както за лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, така и за Делян Пеевски. Специален акцент в публикацията се поставя върху предполагаеми офшорни сметки, които са позволили на санкционирани по глобалния закон Магнитски лица да запазят стандарта си на живот след 2021 година.

Поради обема и чувствителността на тази информация, съществува голяма вероятност Стоян Мавродиев да получи статут на защитен свидетел още с пристигането си на българска територия.

Ясен знак за посоката на разследването ще бъде първото съдебно заседание след екстрадицията. От BIRD.BG посочват, че тежестта на мярката за неотклонение, която Софийската градска прокуратура ще поиска, и последващото решение на съда ще покажат дали Мавродиев е склонен на сътрудничество с разследващите. Според анализа на медията, предстоящите събития създават сериозно напрежение сред определени политически и икономически кръгове в страната.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ставри

    3 1 Отговор
    мавродийче тук едни мургави екземпляри питат за теб..

    08:30 10.07.2026

  • 2 в кратце

    7 1 Отговор
    Дело за кредит от ББР е изчезнало от сайта на прокуратурата,защото Доганчо е издал заповедъ.

    08:32 10.07.2026

  • 3 Любопитен

    16 1 Отговор
    Скоро да очакваме ли и прокуратурата да изчезне.

    Коментиран от #10

    08:36 10.07.2026

  • 4 Госあ

    3 1 Отговор
    Без коментар ! 😆😆😆

    08:45 10.07.2026

  • 5 Даниел

    4 2 Отговор
    А може и просто да се окаже,че дело няма!

    08:53 10.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор
    Sfin Ята го е хапнал....

    09:00 10.07.2026

  • 8 анонимен

    7 1 Отговор
    Е, вие кво искате сега? И Мавродиев на тепсия, и дело достъпно за зяпане, то – може и присъда да поискате, вие срама си нямате! Я по-обрано, ако обичате! Нищо няма да стане и тоя път, нали си го знаете.

    09:01 10.07.2026

  • 9 Ахааа

    9 0 Отговор
    Единствено спасение за Мавродиев е наистина да стане защитен свидетел срещу Пеевски- Борисов- Доган. Да разкрие мръсните схеми за източване и кражба на държавни пари и описването им после, като невъзтановима щета......

    09:07 10.07.2026

  • 10 Евроатлантик

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Любопитен":

    Очакваме наистина скоро и прокуратурата на Пеевски- Борисов- Доган да изчезне! Има вече нов закон за съдебната власт, следва нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии. Защото сегашните за назначения на тези трима убавци....

    09:09 10.07.2026

  • 11 АГАТ а Кристи

    7 0 Отговор
    Прокоратурата ни - българският Бермудски триъгълник - каквото влезе там - ВСИЧКО ИЗЧЕЗВА !

    09:14 10.07.2026

  • 12 Си Просあ

    5 1 Отговор
    А мустачето от КТБ, кога?!

    09:18 10.07.2026

  • 13 да и при ктб имаше

    4 0 Отговор
    голяма кражба но наказани политици няма

    09:27 10.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

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