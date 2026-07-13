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Отложиха за септември делото за смъртта на Сияна, експертизата все още не е готова

Отложиха за септември делото за смъртта на Сияна, експертизата все още не е готова

13 Юли, 2026 14:24 387 5

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  • дело

В съдебната зала не се явиха частните обвинители и техният адвокат. По-рано през деня техният защитник е уведомил съда с писмена молба, че отсъствието им е свързано с факта, че ключовата експертиза по делото все още не е готова и според него провеждането на заседанието на този етап е безпредметно.

Отложиха за септември делото за смъртта на Сияна, експертизата все още не е готова - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Окръжният съд в Плевен отложи поредното заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна, а дядо ѝ беше тежко ранен. Причината е, че назначената по случая комплексна експертиза все още не е изготвена, съобщават от Нова телевизия.
Заседанието се проведе днес, 13 юли, и беше единадесетото по делото срещу Г.Б.А., обвинен за тежкия пътен инцидент.

В съдебната зала не се явиха частните обвинители и техният адвокат. По-рано през деня техният защитник е уведомил съда с писмена молба, че отсъствието им е свързано с факта, че ключовата експертиза по делото все още не е готова и според него провеждането на заседанието на този етап е безпредметно.
От съда обаче посочиха, че липсата на заключение по експертизата не представлява достатъчно основание за неявяване на страна по делото. Магистратите подчертаха, че отсъствието на частните обвинители и техния повереник е попречило на извършването на процесуални действия и събирането на доказателства.

Поради това съдът задължи не явилите се страни да представят доказателства за уважителни причини за отсъствието си най-късно до следващото съдебно заседание.

Новата дата за разглеждане на делото е насрочена за 11 септември 2026 г. от 10:00 часа, когато се очаква и заключението на назначената комплексна експертиза да бъде готово.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    2 1 Отговор
    А дядото на детето пие ли си ракията всяка вечер

    14:32 13.07.2026

  • 2 Изродска държава

    6 0 Отговор
    с изродски институции. Само един нов 09.09 ще ви оправи. Елитите трябва да се сменят на всеки 30-40 години, щото стават нагли.

    Коментиран от #5

    14:33 13.07.2026

  • 3 Чакай Да Мине !

    3 0 Отговор
    И Тая Ваканция !

    В тия пЖеги !

    Как Се Бъчка ?

    14:35 13.07.2026

  • 4 Питанка

    3 0 Отговор
    Таткото на Сиаяна и Русинова няма ли да мъцнат нещо за пияната и дрогирана щерка на орлин алексиев ?! Или герберастите не се закачат ?
    Обикновено на петата минута имат мнение за всеки инцидент на пътя, излязъл в публичното пространство. Странно мълчание вече над 24 часа.

    14:36 13.07.2026

  • 5 Комай !

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Изродска държава":

    И 10 Години !

    Са Им Много !

    14:36 13.07.2026

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