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Нинова: В този бюджет няма никаква визия и политики. Това са объркани мисли на объркани хора, изразени в числа

Нинова: В този бюджет няма никаква визия и политики. Това са объркани мисли на объркани хора, изразени в числа

30 Юни, 2026 22:35 841 52

  • корнелия нинова-
  • бюджет-
  • визия-
  • политики-
  • объркани мисли-
  • объркани хора

"Сметната палата прави одит на НОИ всяка година по силата на закона. Те не знаят, че това се случва. Сега им възлагат да го правят наново. Незнание, некомпетентност", възмущава се лидерът на "Непокорна България"

Нинова: В този бюджет няма никаква визия и политики. Това са объркани мисли на объркани хора, изразени в числа - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"За пръв път бюджет събира толкова негативни реакции от всички сфери. В този бюджет няма никаква визия и политики. Това са объркани мисли на объркани хора, изразени в числа. Че това е чужд бюджет, това е признание за безсилие. Посяга се точно на политиките, които могат да бъдат двигател", заяви лидерът на ПП "Непокорна България" Корнелия Нинова пред Bulgaria ON AIR, коментирайки новия държавен бюджет.
Тя е убедена, че икономиката трябва да е в основата на развитието, а този бюджет нанася пореден удар по средната класа.

Според Нинова е трябвало да се намалят драстично лицензионните и регулаторни режими, които задушават малкия и среден бизнес.

"Вместо това НАП вече може да влиза в малките търговски обекти и да прибира оборота от касовите наличности. Това е бухалка", алармира бившият лидер на БСП в предаването "Денят ON AIR".

Нинова добави, че новите управляващи увеличават администрацията, а предвидените пари за инвестиции в Министерството на икономиката са едва 10 млн. евро

"В същото време - 4 млрд. евро за военно оборудване, като 600 млн. са за имагинерни проекти. За цялата вода на България 21 млн. евро. Сбъркани приоритети, изобщо няма такива", настоя гостът.

"Показателен е докладът на БНБ. Понижават на 2,8% прогнозата за икономически растеж, повишават ръста на инфлацията на 6%, падат инвестициите и потреблението. Прогнозата на БНБ е, че до края на годината цените ще продължават да растат", коментира Нинова.
Тя определи бюджета като недоносче и бе категорична, че той трябва да се изтегли и да се направи наново. Косвените данъци са основното перо в бюджета, поясни бившият депутат.

"Не може цялата борба с олигархията да е съсредоточена върху майките, детските, данъчните облекчения за млади семейства, обезщетението за безработица и пенсионерите", изтъкна Нинова.
Според нея управляващите са некомпетентни и нямат визия за реформи: "Лутат се като мухи без глави, правят крачка напред и две назад".

"Сметната палата прави одит на НОИ всяка година по силата на закона. Те не знаят, че това се случва. Сега им възлагат да го правят наново. Незнание, некомпетентност", възмущава се Нинова.

"Когато стана катастрофата край Своге, казах от трибуната на НС, че корупцията убива. Щяха да ме убият депутатите от ГЕРБ и ДПС. Сега все по-често се повтаря. За 10 години нищо не се променя. Темата за съдебна реформа е ключова, но и тя буксува", заяви още събеседникът.
Според Нинова се задълбочават проблеми с избора на ВСС.

"Допусна се да има партийни предложения, партийни кадри във ВСС. Партийни калинки със скрити зависимости. Моделът, икономическият, олигархичният, този в съдебната система се прегрупира зад новия си господар", настоя тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    17 13 Отговор
    Не че нещо, ама за няколко месеца трябва да ви оправят бакиите!

    Коментиран от #18, #21, #33

    22:38 30.06.2026

  • 2 Анонимен

    20 17 Отговор
    Корнело не можеш да го преживееш че ти спряха кранчето

    Коментиран от #15, #42

    22:41 30.06.2026

  • 3 плачеш ли

    17 15 Отговор
    Така е. И ти си ненужна. Тоже

    22:42 30.06.2026

  • 4 гост

    19 16 Отговор
    Бойко Борисов :
    Минавам само да напомня за:
    1. „Боташ“

    13 години договор. Около 1 050 000 лв. на ден. Всеки ден. Вашите пари. Парите на децата ви. Неговата схемичка.

    2. Санкциите срещу Русия

    В кампанията се кълнеше във вярност към Европа. След изборите - опит да саботира санкции срещу Русия. Пред хората - европеец. На практика - жалка копейка.

    3. Бюджетът

    Преди да стане премиер, ревеше срещу бюджета и повтаряше като папагал думичките „дефицит“ и „заеми“. Като го избраха, направи бюджет със същия проблем. Само че с още по-дебел заем.

    Та, докато се плюнчи, че всичко е за ваше добро - Мунчо супер тарикатски ви ограбва, пичове.

    Затова - оставка, пичове!

    Коментиран от #19

    22:43 30.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    23 6 Отговор
    Има визия.Повече милиарди за олигарсите на Бойко и Шиши и секира за народа.

    Коментиран от #7, #22

    22:43 30.06.2026

  • 6 Сталин

    20 19 Отговор
    Курнелия стига си ръси пилешкия мозък

    Коментиран от #9

    22:44 30.06.2026

  • 7 класика

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    "Фермата на животните" на Оруел.

    22:45 30.06.2026

  • 8 хаха

    5 6 Отговор
    Досега заблатените байганьовци са ги управлявали "ВИЗИОНЕРИ".

    ХАХАХА!

    Коментиран от #12

    22:46 30.06.2026

  • 9 А ти

    19 4 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Лягай в мавзолея и млъквай!

    Коментиран от #11

    22:46 30.06.2026

  • 10 Сталин

    16 13 Отговор
    Трябва да признаем таланта на Курнелия за унищожаването на бсп

    22:46 30.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Не визионери, а

    11 0 Отговор

    До коментар #8 от "хаха":

    комисионери

    22:47 30.06.2026

  • 13 Един пенсионер се чуди...

    16 4 Отговор
    Толкова ли забогатяхме, че вече ще ни правят одит?
    Не на милионерите.
    Не на олигарсите.
    Не на онези с чекмеджетата, офшорките и палатите.
    На пенсионерите...
    На хората, които цял живот ставаха в пет сутринта.
    На хората, които плащаха осигуровки.
    На хората, които днес броят стотинките си пред аптеката.
    Браво!
    На 75 години най-после разбрах:
    не съм пенсионер. Аз съм заподозрян.
    Ще проверяват дали не получавам повече.
    Дали не съм взел незаслужено.
    Дали не съм измамил държавата...
    А аз питам:
    Кой ще направи одит на онези, които ограбиха държавата?
    Кой ще провери приватизациите?
    Изчезналите заводи?
    Парите за пътища?
    Парите за язовири?
    Парите за болници?
    Парите за милиардите, които потънаха без следа?
    За тях одит няма. Но за баба Пенка с 340 евро пенсия – има.
    За дядо Иван с бастуна – има.
    За вдовицата, която избира между лекарства и хляб – има.
    Тя е опасна...
    Все повече си мисля, че в България не се търсят откраднатите милиарди.
    Търсят се сгрешените левове.
    Най-лесно е.
    Защото пенсионерът има само телевизия.
    Няма охрана.
    Няма адвокати.
    Няма партия.
    Има само една пожълтяла трудова книжка.
    И едни изморени ръце.

    Коментиран от #31, #36, #46

    22:49 30.06.2026

  • 14 Права е отново Нинова

    12 6 Отговор
    Миналата вечер народа излезе! Без да е организиран от партии ,без заплашане. Излезе срещу геноцида на радевата ПБ срещу най уязвимите групи от народа и срещу олигархията зад него. Призова радев да организира контрапротест ако има смелост. Хората бяха хиляди както написах без подкрепа от партии а когато обединената опозиция призове за масови и радикални протести срещу грабителското управление направо не ми се мисли.

    Коментиран от #30, #35

    22:49 30.06.2026

  • 15 Да ама

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    ...Ефремовата Ана яко захлебва ,защото сама тя пуска статии на ,,непокорната" с ...,,продуктово позициониране"...

    22:50 30.06.2026

  • 16 Оня под Коня

    7 3 Отговор
    🐿️👅Корнелия кажи им, че за теб тоз бюджет е тоалетна хартия. Ти и само Ти можеш да напишеш бюджета, който да спаси БГ!!! Съдбата ни е в твоите ръце. Обичаме те🌹🌹🌹

    22:51 30.06.2026

  • 17 Сатанас Единотнас

    14 2 Отговор
    Казаното от Нинова е абсолютно вярно. Само за 3 месеца зелените чорапи се доказаха като пълни некадърници и путлероиди. Реформи са това което прави унгарския премиер. Това тук което прави зеления чорап е едно нищо. Жалко че хората ще го разберат когато фалира държавата като виденов. Вървят по същия път с тази фрапираща некадърност

    22:53 30.06.2026

  • 18 ъХъ

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Ще оправят..... тях си.

    22:54 30.06.2026

  • 19 провинциалист

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    "Бойко Борисов :
    Минавам само да напомня за:
    1. „Боташ“

    13 години договор. Около 1 050 000 лв. на ден. Всеки ден. Вашите пари. Парите на децата ви. Неговата схемичка."

    айде напомни и за едни хамерикански хвърчоплани в същия ред на мисли, защото откъм мащаб са съпоставими!

    22:55 30.06.2026

  • 20 Мда

    4 8 Отговор
    Тази е отдавна към герб/нн. Нищо ново. Като насо екскурзианта.

    22:55 30.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ОЛИГАРХ

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Олигархията е форма на управление, при която властта е съсредоточена в ръцете на малка група от обществото.
    Всеки от тази група се нарича олигарх.
    КОЙ държи изпълнителната власт еднолично?
    Кой държи законодателната власт еднолично.

    22:57 30.06.2026

  • 23 Гробар

    7 5 Отговор
    БСП, идеолозите на ликвидацията на България, упорито продължават делото на слугите на мафията Луканов, Лилов и Първанов. Но същевременно не спират да хленчат за трудовия човек. Този, когото ограбиха, когато подариха предприятия, земи, банки и гори на червените олигарси и атлантическите хиени капиталисти.

    Коментиран от #32

    22:57 30.06.2026

  • 24 Мдаа

    4 8 Отговор
    Кака Корни непокорна търси внимание с надеждата, че един ден пак ще папка от държавата баница. Надежди говежди.

    22:58 30.06.2026

  • 25 Прогресивна България

    3 8 Отговор
    Госпожа лъжа Техноимпексова да мълчи, че ако не бе Генерал Румен Радев, Йотова нямаше да е президент

    22:59 30.06.2026

  • 26 Я се махай .

    1 7 Отговор
    Маймуна с опашка .

    23:01 30.06.2026

  • 27 Бля бля бля

    0 5 Отговор
    И ти нещо си се объркала

    23:01 30.06.2026

  • 28 Първанов

    9 2 Отговор
    Всички гласували за КРадев да бъдат обявени за национални предатели

    23:02 30.06.2026

  • 29 Кольо

    6 3 Отговор
    Ай всички червени О-трепки:
    Чимадана, на вокзала и у сибир!

    Коментиран от #52

    23:03 30.06.2026

  • 30 Бля бля бля

    1 5 Отговор

    До коментар #14 от "Права е отново Нинова":

    Кой народ излезе двеста човека ти гледай народа да не излезе

    Коментиран от #40, #48, #49, #50, #51

    23:04 30.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 1111

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Гробар":

    А вие имахте цялата власт и се ΘсραΧτ€!

    Коментиран от #39

    23:08 30.06.2026

  • 33 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Това новото назначение на Ватикана ли е?

    23:09 30.06.2026

  • 34 Гробар

    3 4 Отговор
    Да не забравяме, че Биволицата е била активист на СДС. БСП и СДС, от едно котило, екзекуторите на българската държава.

    23:09 30.06.2026

  • 35 Гробар

    1 5 Отговор

    До коментар #14 от "Права е отново Нинова":

    Късно излизате. Купонът свърши. Тук-там някоя троха. Останаха само съдове за миене.

    23:11 30.06.2026

  • 36 Гробар

    2 6 Отговор

    До коментар #13 от "Един пенсионер се чуди...":

    Дедо. А къде беше ти, когато червените велможи и тяхната мафия окрадоха държавата заедно с Драгалевския Кюмур?

    23:13 30.06.2026

  • 37 А де

    4 7 Отговор
    Добре де, деФакти, тая жена има 0.1% на изборите! На всеки ли трябва да се дава трибуна, за да ръси глупости! Тая женица дължи повече отговори относно миналото си пред прокуратурата!

    Коментиран от #44

    23:14 30.06.2026

  • 38 За пръв път в живота си видях позив

    2 0 Отговор
    В общата пощенска кутия на нашия вход сутринта като излизах от нас.

    23:17 30.06.2026

  • 39 Гробар

    2 4 Отговор

    До коментар #32 от "1111":

    Кои ние, господине? Всички след 1996 са слуги на мафията, Вашингтон и Брюксел. А когато грухнаха мръсника Луканов, който започна процеса на ликвидация, всички порядъчни българи празнуваха.

    23:17 30.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Дзак

    1 2 Отговор
    "Има само една пожълтяла трудова книжка.
    И едни изморени ръце"!

    23:20 30.06.2026

  • 42 Какво кранче си резнал

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Тя е богата жена.

    23:22 30.06.2026

  • 43 ччшшшш АЛООО

    3 1 Отговор
    КОЙ НИ ГО НАТРЕСЕ ТОЯ

    Ти, Йотова и ренегата Йончева

    Муш под масата веднага

    23:24 30.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Водещата попита Нинова дали пазарува тя

    1 2 Отговор
    Каза Да , но аз по принцип не вярвам че т.нар. елит пазарува по магазините. Ако пазаруваха никога нямаше да бъде възможно издевателството срещу нас наречено каси на самообслужване. Уж щеше да в по желание но в определени часове е задължително за съжаление.

    23:27 30.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Все тая

    0 1 Отговор
    Е ясно че не знаят, ще се научат. Не са по 30 години в парламента като вас знаещите и крадливите

    23:28 30.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Ава излез ва мyнчo cмрaaдлив

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Бля бля бля":

    Ама само потънал в скъсания диван ,в олющената панелка вмирисана на чесън до жена си пaцyлaнa вoнящa на манджа проклинаш злочестата си съдба и нещастното си съществуване хахахааа😂🤣😅😆 защо изобщо не ми е жал за гласувалите за боташа кayн които мунчо подлага на геноцид😅 защо не дойде да видиш торбалане дали протеста беше 200 човека😈

    23:36 30.06.2026

  • 51 Ава излез ва мyнчo cмрaaдлив

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Бля бля бля":

    Ама само потънал в скъсания диван ,в олющената панелка вмирисана на чесън до жена си пaцyлaнa вoнящa на манджа проклинаш злочестата си съдба и нещастното си съществуване хахахааа😂🤣😅😆 защо изобщо не ми е жал за гласувалите за боташа кayн които мунчо подлага на геноцид😅 защо не дойде да видиш торбалане дали протеста беше 200 човека😈

    23:36 30.06.2026

  • 52 А ти

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Кольо":

    О.трепко,
    отивай на фронта да се биеш за фашиста наркоман.

    23:38 30.06.2026

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