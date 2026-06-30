Нинова: В този бюджет няма никаква визия и политики. Това са объркани мисли на объркани хора, изразени в числа

"За пръв път бюджет събира толкова негативни реакции от всички сфери. В този бюджет няма никаква визия и политики. Това са объркани мисли на объркани хора, изразени в числа. Че това е чужд бюджет, това е признание за безсилие. Посяга се точно на политиките, които могат да бъдат двигател", заяви лидерът на ПП "Непокорна България" Корнелия Нинова пред Bulgaria ON AIR, коментирайки новия държавен бюджет.
Тя е убедена, че икономиката трябва да е в основата на развитието, а този бюджет нанася пореден удар по средната класа.
Според Нинова е трябвало да се намалят драстично лицензионните и регулаторни режими, които задушават малкия и среден бизнес.
"Вместо това НАП вече може да влиза в малките търговски обекти и да прибира оборота от касовите наличности. Това е бухалка", алармира бившият лидер на БСП в предаването "Денят ON AIR".
Нинова добави, че новите управляващи увеличават администрацията, а предвидените пари за инвестиции в Министерството на икономиката са едва 10 млн. евро
"В същото време - 4 млрд. евро за военно оборудване, като 600 млн. са за имагинерни проекти. За цялата вода на България 21 млн. евро. Сбъркани приоритети, изобщо няма такива", настоя гостът.
"Показателен е докладът на БНБ. Понижават на 2,8% прогнозата за икономически растеж, повишават ръста на инфлацията на 6%, падат инвестициите и потреблението. Прогнозата на БНБ е, че до края на годината цените ще продължават да растат", коментира Нинова.
Тя определи бюджета като недоносче и бе категорична, че той трябва да се изтегли и да се направи наново. Косвените данъци са основното перо в бюджета, поясни бившият депутат.
"Не може цялата борба с олигархията да е съсредоточена върху майките, детските, данъчните облекчения за млади семейства, обезщетението за безработица и пенсионерите", изтъкна Нинова.
Според нея управляващите са некомпетентни и нямат визия за реформи: "Лутат се като мухи без глави, правят крачка напред и две назад".
"Сметната палата прави одит на НОИ всяка година по силата на закона. Те не знаят, че това се случва. Сега им възлагат да го правят наново. Незнание, некомпетентност", възмущава се Нинова.
"Когато стана катастрофата край Своге, казах от трибуната на НС, че корупцията убива. Щяха да ме убият депутатите от ГЕРБ и ДПС. Сега все по-често се повтаря. За 10 години нищо не се променя. Темата за съдебна реформа е ключова, но и тя буксува", заяви още събеседникът.
Според Нинова се задълбочават проблеми с избора на ВСС.
"Допусна се да има партийни предложения, партийни кадри във ВСС. Партийни калинки със скрити зависимости. Моделът, икономическият, олигархичният, този в съдебната система се прегрупира зад новия си господар", настоя тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
Коментиран от #18, #21, #33
22:38 30.06.2026
2 Анонимен
Коментиран от #15, #42
22:41 30.06.2026
3 плачеш ли
22:42 30.06.2026
4 гост
Минавам само да напомня за:
1. „Боташ“
13 години договор. Около 1 050 000 лв. на ден. Всеки ден. Вашите пари. Парите на децата ви. Неговата схемичка.
2. Санкциите срещу Русия
В кампанията се кълнеше във вярност към Европа. След изборите - опит да саботира санкции срещу Русия. Пред хората - европеец. На практика - жалка копейка.
3. Бюджетът
Преди да стане премиер, ревеше срещу бюджета и повтаряше като папагал думичките „дефицит“ и „заеми“. Като го избраха, направи бюджет със същия проблем. Само че с още по-дебел заем.
Та, докато се плюнчи, че всичко е за ваше добро - Мунчо супер тарикатски ви ограбва, пичове.
Затова - оставка, пичове!
Коментиран от #19
22:43 30.06.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #22
22:43 30.06.2026
6 Сталин
Коментиран от #9
22:44 30.06.2026
7 класика
До коментар #5 от "Последния Софиянец":"Фермата на животните" на Оруел.
22:45 30.06.2026
8 хаха
ХАХАХА!
Коментиран от #12
22:46 30.06.2026
9 А ти
До коментар #6 от "Сталин":Лягай в мавзолея и млъквай!
Коментиран от #11
22:46 30.06.2026
10 Сталин
22:46 30.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Не визионери, а
До коментар #8 от "хаха":комисионери
22:47 30.06.2026
13 Един пенсионер се чуди...
Не на милионерите.
Не на олигарсите.
Не на онези с чекмеджетата, офшорките и палатите.
На пенсионерите...
На хората, които цял живот ставаха в пет сутринта.
На хората, които плащаха осигуровки.
На хората, които днес броят стотинките си пред аптеката.
Браво!
На 75 години най-после разбрах:
не съм пенсионер. Аз съм заподозрян.
Ще проверяват дали не получавам повече.
Дали не съм взел незаслужено.
Дали не съм измамил държавата...
А аз питам:
Кой ще направи одит на онези, които ограбиха държавата?
Кой ще провери приватизациите?
Изчезналите заводи?
Парите за пътища?
Парите за язовири?
Парите за болници?
Парите за милиардите, които потънаха без следа?
За тях одит няма. Но за баба Пенка с 340 евро пенсия – има.
За дядо Иван с бастуна – има.
За вдовицата, която избира между лекарства и хляб – има.
Тя е опасна...
Все повече си мисля, че в България не се търсят откраднатите милиарди.
Търсят се сгрешените левове.
Най-лесно е.
Защото пенсионерът има само телевизия.
Няма охрана.
Няма адвокати.
Няма партия.
Има само една пожълтяла трудова книжка.
И едни изморени ръце.
Коментиран от #31, #36, #46
22:49 30.06.2026
14 Права е отново Нинова
Коментиран от #30, #35
22:49 30.06.2026
15 Да ама
До коментар #2 от "Анонимен":...Ефремовата Ана яко захлебва ,защото сама тя пуска статии на ,,непокорната" с ...,,продуктово позициониране"...
22:50 30.06.2026
16 Оня под Коня
22:51 30.06.2026
17 Сатанас Единотнас
22:53 30.06.2026
18 ъХъ
До коментар #1 от "Дзак":Ще оправят..... тях си.
22:54 30.06.2026
19 провинциалист
До коментар #4 от "гост":"Бойко Борисов :
Минавам само да напомня за:
1. „Боташ“
13 години договор. Около 1 050 000 лв. на ден. Всеки ден. Вашите пари. Парите на децата ви. Неговата схемичка."
айде напомни и за едни хамерикански хвърчоплани в същия ред на мисли, защото откъм мащаб са съпоставими!
22:55 30.06.2026
20 Мда
22:55 30.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ОЛИГАРХ
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Олигархията е форма на управление, при която властта е съсредоточена в ръцете на малка група от обществото.
Всеки от тази група се нарича олигарх.
КОЙ държи изпълнителната власт еднолично?
Кой държи законодателната власт еднолично.
22:57 30.06.2026
23 Гробар
Коментиран от #32
22:57 30.06.2026
24 Мдаа
22:58 30.06.2026
25 Прогресивна България
22:59 30.06.2026
26 Я се махай .
23:01 30.06.2026
27 Бля бля бля
23:01 30.06.2026
28 Първанов
23:02 30.06.2026
29 Кольо
Чимадана, на вокзала и у сибир!
Коментиран от #52
23:03 30.06.2026
30 Бля бля бля
До коментар #14 от "Права е отново Нинова":Кой народ излезе двеста човека ти гледай народа да не излезе
Коментиран от #40, #48, #49, #50, #51
23:04 30.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 1111
До коментар #23 от "Гробар":А вие имахте цялата власт и се ΘсραΧτ€!
Коментиран от #39
23:08 30.06.2026
33 Анонимен
До коментар #1 от "Дзак":Това новото назначение на Ватикана ли е?
23:09 30.06.2026
34 Гробар
23:09 30.06.2026
35 Гробар
До коментар #14 от "Права е отново Нинова":Късно излизате. Купонът свърши. Тук-там някоя троха. Останаха само съдове за миене.
23:11 30.06.2026
36 Гробар
До коментар #13 от "Един пенсионер се чуди...":Дедо. А къде беше ти, когато червените велможи и тяхната мафия окрадоха държавата заедно с Драгалевския Кюмур?
23:13 30.06.2026
37 А де
Коментиран от #44
23:14 30.06.2026
38 За пръв път в живота си видях позив
23:17 30.06.2026
39 Гробар
До коментар #32 от "1111":Кои ние, господине? Всички след 1996 са слуги на мафията, Вашингтон и Брюксел. А когато грухнаха мръсника Луканов, който започна процеса на ликвидация, всички порядъчни българи празнуваха.
23:17 30.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Дзак
И едни изморени ръце"!
23:20 30.06.2026
42 Какво кранче си резнал
До коментар #2 от "Анонимен":Тя е богата жена.
23:22 30.06.2026
43 ччшшшш АЛООО
Ти, Йотова и ренегата Йончева
Муш под масата веднага
23:24 30.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Водещата попита Нинова дали пазарува тя
23:27 30.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Все тая
23:28 30.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Ава излез ва мyнчo cмрaaдлив
До коментар #30 от "Бля бля бля":Ама само потънал в скъсания диван ,в олющената панелка вмирисана на чесън до жена си пaцyлaнa вoнящa на манджа проклинаш злочестата си съдба и нещастното си съществуване хахахааа😂🤣😅😆 защо изобщо не ми е жал за гласувалите за боташа кayн които мунчо подлага на геноцид😅 защо не дойде да видиш торбалане дали протеста беше 200 човека😈
23:36 30.06.2026
51 Ава излез ва мyнчo cмрaaдлив
До коментар #30 от "Бля бля бля":Ама само потънал в скъсания диван ,в олющената панелка вмирисана на чесън до жена си пaцyлaнa вoнящa на манджа проклинаш злочестата си съдба и нещастното си съществуване хахахааа😂🤣😅😆 защо изобщо не ми е жал за гласувалите за боташа кayн които мунчо подлага на геноцид😅 защо не дойде да видиш торбалане дали протеста беше 200 човека😈
23:36 30.06.2026
52 А ти
До коментар #29 от "Кольо":О.трепко,
отивай на фронта да се биеш за фашиста наркоман.
23:38 30.06.2026