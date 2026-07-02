Бюджет 2026 и ключови застрахователни скандали влизат в комисиите на Народното събрание

Народното събрание подновява интензивната си работа с поредица от ключови заседания на ресорните парламентарни комисии, които ще предопределят финансовия и социалния курс на страната.

След като проектобюджетът за 2026 година вече бе официално представен, днес вниманието се насочва към Комисията по бюджет и финанси, където започват първите дебати перо по перо. Очаква се сериозен сблъсък между управляващи и опозиция относно нивата на дефицита и заложените капиталови разходи.

Паралелно с икономическите теми, Комисията за контрол над службите за сигурност и специалните разузнавателни средства ще проведе извънредно заседание. Основен фокус ще бъде очакваният доклад от ДАНС относно казуса с управлението на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и подадената оставка на подуправителя Момчил Мавров.

На заден план остава и казусът с отнетия лиценз на застрахователното дружество "ДаллБогг", препратен към прокуратурата, който също може да бъде обект на депутатски въпроси в кулоарите.