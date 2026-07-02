Бюджет 2026 и ключови застрахователни скандали влизат в комисиите на Народното събрание

Народното събрание подновява интензивната си работа с поредица от ключови заседания на ресорните парламентарни комисии, които ще предопределят финансовия и социалния курс на страната.
След като проектобюджетът за 2026 година вече бе официално представен, днес вниманието се насочва към Комисията по бюджет и финанси, където започват първите дебати перо по перо. Очаква се сериозен сблъсък между управляващи и опозиция относно нивата на дефицита и заложените капиталови разходи.
Паралелно с икономическите теми, Комисията за контрол над службите за сигурност и специалните разузнавателни средства ще проведе извънредно заседание. Основен фокус ще бъде очакваният доклад от ДАНС относно казуса с управлението на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и подадената оставка на подуправителя Момчил Мавров.
На заден план остава и казусът с отнетия лиценз на застрахователното дружество "ДаллБогг", препратен към прокуратурата, който също може да бъде обект на депутатски въпроси в кулоарите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боташа или ботуша на терора
06:10 02.07.2026
2 Бюджета на мунчо - бюджет на фалита
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А ето колко е бил държавния ни дълг през 2022 г.и 2023 г.спрямо БВП. Мунчо наистина затрива България -
Държавният дълг на страната също се повишава в последните четири години, като е 19.355 млрд. евро (22.5% от БВП) за 2022 г., 21.675 млрд. евро (22.9%) за 2023 г. и 24.977 млрд.22.04.2026 г.
06:11 02.07.2026
3 Оставка !
06:30 02.07.2026
4 От провалени
06:33 02.07.2026
5 в кратце
06:34 02.07.2026
6 А къде е 2021 г.
Или 2023 – 2025 г., се наблюдава се рязко номинално увеличение. Ако в края на 2023 г. дългът е бил 45.75 млрд. евро 90 милиарда лева,, към ноември 2025 г. той вече е над 54 млрд. евро над 108 милиарда лева.
2025 с 1/3 при ГЕРБ се повишава ОБЩ дълг.
ПП, ДБ, ГЕРБ, ДПС и СДС, БКП фалираха държавата. С Юрото ограбиха 50% от доходи и спестявания на българите..
Сега разбрахме ли защо Политиците искаха Юро, че кога с лЪв и ВБ, щяха да видят 20 000 лв. заплати, официално са 8000 лв. заплати, но с възнаграждения и субсидии 20 000 лв., и субсидии по 8 лева на глас 24 милиона лева на година от субсидии.
С камъни трябва да ги гонят хората от Партийният Дом, и на всеки 3 месеца увеличения.
Преди Юро хотел планина една седмица 400 лв. около 210 юро, след юро същият хотел да седмица 1950 лв., около 990 юро. 400% увеличения цени туризъм след Юро.
Чужденците по форумите коментират, че цените на Малдивите и нашето Черно море са еднакви,
и предпочитат Малдивите. Смеят се на една шепа порции и цени, срещу пълните чинии на западните курорти на същите цени.
07:26 02.07.2026