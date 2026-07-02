Новини
България »
Бюджет 2026 и ключови застрахователни скандали влизат в комисиите на Народното събрание

Бюджет 2026 и ключови застрахователни скандали влизат в комисиите на Народното събрание

2 Юли, 2026 06:00 840 6

  • парламент-
  • комисии-
  • заседания-
  • политика

Депутатите започват ударна работа по финансовата рамка и изслушвания на службите за сигурност

Бюджет 2026 и ключови застрахователни скандали влизат в комисиите на Народното събрание - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Народното събрание подновява интензивната си работа с поредица от ключови заседания на ресорните парламентарни комисии, които ще предопределят финансовия и социалния курс на страната.

След като проектобюджетът за 2026 година вече бе официално представен, днес вниманието се насочва към Комисията по бюджет и финанси, където започват първите дебати перо по перо. Очаква се сериозен сблъсък между управляващи и опозиция относно нивата на дефицита и заложените капиталови разходи.

Паралелно с икономическите теми, Комисията за контрол над службите за сигурност и специалните разузнавателни средства ще проведе извънредно заседание. Основен фокус ще бъде очакваният доклад от ДАНС относно казуса с управлението на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и подадената оставка на подуправителя Момчил Мавров.

На заден план остава и казусът с отнетия лиценз на застрахователното дружество "ДаллБогг", препратен към прокуратурата, който също може да бъде обект на депутатски въпроси в кулоарите.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боташа или ботуша на терора

    18 2 Отговор
    Дано Шиши и Буци напазаруват достатъчно продажници от групата на Моше Крадев, инак няма спасение от бруталните изстъпления на най-антибългарската набързо събрана от кол и въже шайка в парламента.

    06:10 02.07.2026

  • 2 Бюджета на мунчо - бюджет на фалита

    12 1 Отговор
    Финансовата рамка предвижда дефицит от 5,7% от БВП, или около 7,2 млрд. евро, както и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 млрд. евро, или 31,1% от БВП.
    .........
    А ето колко е бил държавния ни дълг през 2022 г.и 2023 г.спрямо БВП. Мунчо наистина затрива България -
    Държавният дълг на страната също се повишава в последните четири години, като е 19.355 млрд. евро (22.5% от БВП) за 2022 г., 21.675 млрд. евро (22.9%) за 2023 г. и 24.977 млрд.22.04.2026 г.

    06:11 02.07.2026

  • 3 Оставка !

    9 1 Отговор
    Явно според Радев всеки, който получава нещо повече от минималната заплата е олигарх, ето срещу тази "олигархия" ще се бори, ако го оставим на власт, ОСТАВКА !

    06:30 02.07.2026

  • 4 От провалени

    5 1 Отговор
    хора - провален бюджет и провал ! Нищо стойностно , само мизерии !

    06:33 02.07.2026

  • 5 в кратце

    3 0 Отговор
    Скендълите ще влизат в НС,а не бюджета. Обикновенно в Бългерията е така.В синята зала се крещи и намила едно и също-вижте ме,кой съм аз!

    06:34 02.07.2026

  • 6 А къде е 2021 г.

    0 0 Отговор
    България приключва 2021 г. с рекорден държавен дълг от близо 33.3 млрд. лв, Кирил Петков и Асен Василев. 2022 е 37 милиарда лева ПП, ДБ и ГЕРБ. 2025 35 милиарда лева общ дълг.
    Или 2023 – 2025 г., се наблюдава се рязко номинално увеличение. Ако в края на 2023 г. дългът е бил 45.75 млрд. евро 90 милиарда лева,, към ноември 2025 г. той вече е над 54 млрд. евро над 108 милиарда лева.
    2025 с 1/3 при ГЕРБ се повишава ОБЩ дълг.
    ПП, ДБ, ГЕРБ, ДПС и СДС, БКП фалираха държавата. С Юрото ограбиха 50% от доходи и спестявания на българите..
    Сега разбрахме ли защо Политиците искаха Юро, че кога с лЪв и ВБ, щяха да видят 20 000 лв. заплати, официално са 8000 лв. заплати, но с възнаграждения и субсидии 20 000 лв., и субсидии по 8 лева на глас 24 милиона лева на година от субсидии.
    С камъни трябва да ги гонят хората от Партийният Дом, и на всеки 3 месеца увеличения.
    Преди Юро хотел планина една седмица 400 лв. около 210 юро, след юро същият хотел да седмица 1950 лв., около 990 юро. 400% увеличения цени туризъм след Юро.
    Чужденците по форумите коментират, че цените на Малдивите и нашето Черно море са еднакви,
    и предпочитат Малдивите. Смеят се на една шепа порции и цени, срещу пълните чинии на западните курорти на същите цени.

    07:26 02.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове