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Красимир Ципов: Вътрешният министър не уточни каква е целта на събирането на данни за полетите на Пеевски

Красимир Ципов: Вътрешният министър не уточни каква е целта на събирането на данни за полетите на Пеевски

2 Юли, 2026 19:08 1 083 35

  • красимир ципов-
  • иван демерджиев-
  • делян пеевски

Според него, ако има престъпление, то следва да бъде докладвано на прокуратурата

Красимир Ципов: Вътрешният министър не уточни каква е целта на събирането на данни за полетите на Пеевски - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Събирането, обработването и съхранението на т.нар. резервационни данни за пътници има своята регулация и на европейско, и на национално ниво. Това каза Красимир Ципов, бивш зам.- министър на вътрешните работи, в предаването „Денят на живо” по НОВА НЮЗ по повод информацията, която изнесе вътрешният министър Иван Демерджиев за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски.

„Специфичното е, че тези данни могат да се събират, обработват и съхраняват само с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на тероризъм и други тежки престъпления. Когато се събират и обработват такива данни по принцип, трябва да се посочи каква е целта – дали това е в следствие на образувано досъдебно наказателно производство или на образувана проверка по смисъла на Закона за съдебната власт. Министърът на вътрешните работи днес не уточни това, а според мен трябваше да го направи, дотолкова доколкото изнесе данни за пътувания на лица с имунитет, не само на народен представител”, посочи Ципов.

Той допълни, че събраните данни и информация трябва да се анализират и, ако има данни за извършено престъпление, би следвало да бъде докладвано на прокуратурата, за да може да предприеме тя съответните действия за снемане на имунитета на съответния народен представител.

Относно заплатите в МВР Ципов коментира, че през последните 5 години се следва ясно изразена тенденция за увеличаване на бюджета на вътрешното министерство, но само в частта му разходи за персонал.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    10 14 Отговор
    Вдигане на рейтинга.

    19:10 02.07.2026

  • 2 име

    31 9 Отговор
    За да е ясно колко пари е опукал шиши и колко от тях са благодарение на изпирането му от ПП-ДБ, дето много пискаха що Радев не му махнел охраната, а когато те се гушкаха в скута му, бяха тихички и кротички като зависими политици.

    19:12 02.07.2026

  • 3 ДА НЕ Е ЗАЩОТО

    27 7 Отговор
    Като е под Магнитски всичките му сметки трябва да са блокирани и да не може да лети насам натам.

    Коментиран от #25, #26

    19:13 02.07.2026

  • 4 АБЕ ЦИПОВ

    29 5 Отговор
    КАКВО РАЗБИРАШ ОТ ПОЛИЦЕЙСКА РАБОТА,ВИЖДАЛ ЛИ СИ ЖИВИ БАНДИТИ КАТО ТВОЯ ГУРУ БАНКЯТА,ЛЪЧО МОЗЪКА,ШОФЬОРА НА ТАКИ И РОСА ЦИЦКАТА ОТ ВИДИН.

    19:14 02.07.2026

  • 5 закон магнитски

    10 1 Отговор
    за мен ,надявам се!

    19:16 02.07.2026

  • 6 лов на вещици

    12 25 Отговор
    Толкова жалък министър на МВР не е имало. Има ли подобно следене за пътуванията , срещите и разговорите на Магнитния Васил Божков или няма, защото партията му не е политически противник?

    19:20 02.07.2026

  • 7 Коментар

    14 8 Отговор
    Този си мисли, че сме елементарни като него. Ако го видя ще му кажа, че целта е на майка му патката. С подобни рецидиви на тумора трябва да се действа по по-различен начин. Няма смисъл от обяснение на човек, който е забравил, че го в раждала майка. Подобни се гордеят, че са се пръкнали от анисите на Борисов и Пеевски

    19:20 02.07.2026

  • 8 анонимен

    14 2 Отговор
    Дали само у мен лицето от снимката буди асоциации с Чезаре Ломброзо?

    19:26 02.07.2026

  • 9 Джоко

    17 2 Отговор
    И децата разбраха, само този съсьо не разбра! Заобикаляне на санкциите на нашите американски партньори.

    Коментиран от #28

    19:28 02.07.2026

  • 10 Уточнение

    20 3 Отговор
    Красимир Ципов - бивш заместник министър на вътрешните работи в две правителства на герб. И ето - мята се на дпс/нн амбразурата. Но нали герб и дпс/нн с едно и съшо?

    19:29 02.07.2026

  • 11 12 години лудница

    18 6 Отговор
    И тоя ли е бил министър при управлението на банкенския артист ?

    19:29 02.07.2026

  • 12 Пенсионер

    13 2 Отговор
    Всички да проверяват. Що да не научим къде е ходил Пеевски и е платил 2 милиона евро от джобните си пари?
    С удоволствие ще дам информация за пенсионерската си карта и кои линии на градския транспорт ползвам. Всички служби да ме разследват наред с Пеевски.

    19:36 02.07.2026

  • 13 ЦИПОВ Е

    14 2 Отговор
    Един обикновен продажен тъпак. Всяка власт има нужда от такива отрепки.

    19:36 02.07.2026

  • 14 Лукойл

    7 1 Отговор
    Ще зареждам Русия, а овцете трябва да мислят за Пеевски, Божо Пърхута, Оземпика и разни други известни политици.

    19:38 02.07.2026

  • 15 КОЙ

    12 2 Отговор
    плаща тези полети? Дали са декларирани и са платени данъци за тях. За обикновенния гласоподавателт, ако не декларира приходи - проверки от НАП, даже ако е продал старото си палто и е получил наложен платеж. А депутатите все още получават допълнителни парични средства за разходи.Тези суми се изплащат извън основното им месечно възнаграждение.

    Коментиран от #21, #32

    19:39 02.07.2026

  • 16 Мандо

    12 3 Отговор
    Като му гледам тъпата сура разбирам защо не е разбрал

    19:39 02.07.2026

  • 17 За да

    8 1 Отговор
    Се разбере от къде има такива пари като е държавен служител цял живот и за всички които са били във властта и на високи позиции в правосъдието също трябва. Но да започнат от това момче феномен

    19:41 02.07.2026

  • 18 Тоя

    8 2 Отговор
    на снимката от леглото ли е станал ?

    19:43 02.07.2026

  • 19 МРА СА ТЕРОРИСТИ

    6 2 Отговор
    Полицията уби България!

    Коментиран от #20

    19:44 02.07.2026

  • 20 Май не е ясно

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "МРА СА ТЕРОРИСТИ":

    МВР СА ТЕРОРИСТИ

    19:45 02.07.2026

  • 21 Министъра

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "КОЙ":

    нъл проверява. Що не каже ????
    Оня ден имаше искане от опозицията за изслушване на мвр м-ра, естествено ПБ отказа. Ама кога е да думкат тъпана, колко много са се разработили, веднага искат министъра да говори.

    19:46 02.07.2026

  • 22 Знам

    4 2 Отговор
    За това не си в МВР! Не си сигурен, но плямпаш глупости на воля. Въпреки , че последните35/40 год повечето в МВР са такива

    19:53 02.07.2026

  • 23 Енгрибърдс

    5 1 Отговор
    Всички се интересуват накъде летят прасетата. Разследването е от съображения за сигурност и обществен интерес.

    19:58 02.07.2026

  • 24 я си знам, ама и вие знаете

    3 3 Отговор
    Нещо за пътуванията на Черепа има ли, нали видиш ли по магнитски така па иначе. Тая махленска клюкарка дет се праи на министър.

    19:58 02.07.2026

  • 25 Пачо

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "ДА НЕ Е ЗАЩОТО":

    Магнитски важи само за САЩ, така, че опорните не вървят.

    19:58 02.07.2026

  • 26 Умник ,

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "ДА НЕ Е ЗАЩОТО":

    защо не четеш а измисляш нови правила на санкциите . Абе хора , неграмотни ли сте , защо пишете глупости ? По Магнитски даже не можеш да дишаш !

    19:59 02.07.2026

  • 27 Родина

    3 1 Отговор
    Колко струват два Фалкона ?

    20:01 02.07.2026

  • 28 Драго

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Джоко":

    Кои санкции бе Ждрольо , кажи какви са санкциите по Магнитски , изброй ! Не , не може да има толкова малоумни хора в тази държава !

    20:01 02.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Целта е ясна

    0 1 Отговор
    Шишавият да опознае от първо лице мъжките ласки в Централния!

    20:07 02.07.2026

  • 31 пфф

    1 2 Отговор
    Цяла България разбра, тоя се прави на ударен с мокър парцал. Проверява се дали са използвани публични средства, господинчо.

    20:09 02.07.2026

  • 32 Манчо

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "КОЙ":

    От прокуратурата казаха , че полетите са платени с лични средства , сигурно е плащал с карта и няма данни за нарушения . ГДБОП също потвърждава . Някой пусна Оня Ушатия министър по пързалката .

    20:10 02.07.2026

  • 33 Пешо z

    1 1 Отговор
    Прасето плюеше по президента, нооо сега получи юмрук в муцуната свинска.

    20:10 02.07.2026

  • 34 Перо

    1 0 Отговор
    Какъв зам.-министър е бил тоя унтерменш? МВР има право да прави всякакви проверки, преди да ги докладва на прокуратурата за досъдебно производство! А имунитета касае обвинението, не проверките! За сега няма повдигнато обвинение за да му се иска снемане на имунитета на Пеевски! След проверките, прокуратурата може да реши да не прави досъдебно производство и да не повдига обвинения! Имената и службите на оперативните работници и оперативната разработка са квалифицирана информация и не подлежат на разгласяване, както искат някои депутати от ДПС! Съдийката от КС е в конфликт на интереси, като показва зависимост от международно обявени престъпниции политици!

    20:11 02.07.2026

  • 35 Пешо z

    0 0 Отговор
    Българските граждани са наблюдавани денонощно, така трябва да се наблюдават и прасетата.

    20:12 02.07.2026

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