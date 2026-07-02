Красимир Ципов: Вътрешният министър не уточни каква е целта на събирането на данни за полетите на Пеевски

Събирането, обработването и съхранението на т.нар. резервационни данни за пътници има своята регулация и на европейско, и на национално ниво. Това каза Красимир Ципов, бивш зам.- министър на вътрешните работи, в предаването „Денят на живо” по НОВА НЮЗ по повод информацията, която изнесе вътрешният министър Иван Демерджиев за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски.

„Специфичното е, че тези данни могат да се събират, обработват и съхраняват само с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на тероризъм и други тежки престъпления. Когато се събират и обработват такива данни по принцип, трябва да се посочи каква е целта – дали това е в следствие на образувано досъдебно наказателно производство или на образувана проверка по смисъла на Закона за съдебната власт. Министърът на вътрешните работи днес не уточни това, а според мен трябваше да го направи, дотолкова доколкото изнесе данни за пътувания на лица с имунитет, не само на народен представител”, посочи Ципов.

Той допълни, че събраните данни и информация трябва да се анализират и, ако има данни за извършено престъпление, би следвало да бъде докладвано на прокуратурата, за да може да предприеме тя съответните действия за снемане на имунитета на съответния народен представител.

Относно заплатите в МВР Ципов коментира, че през последните 5 години се следва ясно изразена тенденция за увеличаване на бюджета на вътрешното министерство, но само в частта му разходи за персонал.