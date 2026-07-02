Красимир Ципов: Вътрешният министър не уточни каква е целта на събирането на данни за полетите на Пеевски

Събирането, обработването и съхранението на т.нар. резервационни данни за пътници има своята регулация и на европейско, и на национално ниво. Това каза Красимир Ципов, бивш зам.- министър на вътрешните работи, в предаването „Денят на живо” по НОВА НЮЗ по повод информацията, която изнесе вътрешният министър Иван Демерджиев за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски.
„Специфичното е, че тези данни могат да се събират, обработват и съхраняват само с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на тероризъм и други тежки престъпления. Когато се събират и обработват такива данни по принцип, трябва да се посочи каква е целта – дали това е в следствие на образувано досъдебно наказателно производство или на образувана проверка по смисъла на Закона за съдебната власт. Министърът на вътрешните работи днес не уточни това, а според мен трябваше да го направи, дотолкова доколкото изнесе данни за пътувания на лица с имунитет, не само на народен представител”, посочи Ципов.
Той допълни, че събраните данни и информация трябва да се анализират и, ако има данни за извършено престъпление, би следвало да бъде докладвано на прокуратурата, за да може да предприеме тя съответните действия за снемане на имунитета на съответния народен представител.
Относно заплатите в МВР Ципов коментира, че през последните 5 години се следва ясно изразена тенденция за увеличаване на бюджета на вътрешното министерство, но само в частта му разходи за персонал.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
19:10 02.07.2026
2 име
19:12 02.07.2026
3 ДА НЕ Е ЗАЩОТО
Коментиран от #25, #26
19:13 02.07.2026
4 АБЕ ЦИПОВ
19:14 02.07.2026
5 закон магнитски
19:16 02.07.2026
6 лов на вещици
19:20 02.07.2026
7 Коментар
19:20 02.07.2026
8 анонимен
19:26 02.07.2026
9 Джоко
Коментиран от #28
19:28 02.07.2026
10 Уточнение
19:29 02.07.2026
11 12 години лудница
19:29 02.07.2026
12 Пенсионер
С удоволствие ще дам информация за пенсионерската си карта и кои линии на градския транспорт ползвам. Всички служби да ме разследват наред с Пеевски.
19:36 02.07.2026
13 ЦИПОВ Е
19:36 02.07.2026
14 Лукойл
19:38 02.07.2026
15 КОЙ
Коментиран от #21, #32
19:39 02.07.2026
16 Мандо
19:39 02.07.2026
17 За да
19:41 02.07.2026
18 Тоя
19:43 02.07.2026
19 МРА СА ТЕРОРИСТИ
Коментиран от #20
19:44 02.07.2026
20 Май не е ясно
До коментар #19 от "МРА СА ТЕРОРИСТИ":МВР СА ТЕРОРИСТИ
19:45 02.07.2026
21 Министъра
До коментар #15 от "КОЙ":нъл проверява. Що не каже ????
Оня ден имаше искане от опозицията за изслушване на мвр м-ра, естествено ПБ отказа. Ама кога е да думкат тъпана, колко много са се разработили, веднага искат министъра да говори.
19:46 02.07.2026
22 Знам
19:53 02.07.2026
23 Енгрибърдс
19:58 02.07.2026
24 я си знам, ама и вие знаете
19:58 02.07.2026
25 Пачо
До коментар #3 от "ДА НЕ Е ЗАЩОТО":Магнитски важи само за САЩ, така, че опорните не вървят.
19:58 02.07.2026
26 Умник ,
До коментар #3 от "ДА НЕ Е ЗАЩОТО":защо не четеш а измисляш нови правила на санкциите . Абе хора , неграмотни ли сте , защо пишете глупости ? По Магнитски даже не можеш да дишаш !
19:59 02.07.2026
27 Родина
20:01 02.07.2026
28 Драго
До коментар #9 от "Джоко":Кои санкции бе Ждрольо , кажи какви са санкциите по Магнитски , изброй ! Не , не може да има толкова малоумни хора в тази държава !
20:01 02.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Целта е ясна
20:07 02.07.2026
31 пфф
20:09 02.07.2026
32 Манчо
До коментар #15 от "КОЙ":От прокуратурата казаха , че полетите са платени с лични средства , сигурно е плащал с карта и няма данни за нарушения . ГДБОП също потвърждава . Някой пусна Оня Ушатия министър по пързалката .
20:10 02.07.2026
33 Пешо z
20:10 02.07.2026
34 Перо
20:11 02.07.2026
35 Пешо z
20:12 02.07.2026