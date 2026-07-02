Стефан Белчев, "Прогресивна България": В този бюджет изпиваме до дъно горчивата чаша

„Много е лесно, когато си в опозиция, да търсиш пробойни там, където ти си бил на това място и знаеш, че нещата са такива, каквито са. Смятам, че Бюджет 2026 е такъв, какъвто е“, каза в „Лице в лице“ по бТВ Стефан Белчев, депутат от „Прогресивна България“ и шеф на икономическата комисия в парламента.
„2020-а беше стартова година на едно публично насилие над Закона за публичните финанси. Тогава започна една криза, за която не сме предполагали, че може да се случи – кризата с коронавируса. И бизнесът, и държавната администрация бяха поставени в едни условия за работа“, посочи Белчев.
„Удължителните бюджети започнаха да изкривяват финансовата рамка. Имаше една игра, където една кутия се прехвърляше с тиктакащ механизъм. Министрите на финансите от 2021 г. до момента просто си прехвърляха тази тиктакаща кутия“, заяви депутатът от „Прогресивна България“.
„Ние решихме тази тиктакаща кутия да не продължаваме да я прехвърляме, а тя да бъде отворена. Да изпием горчивата чаша до дъно в този бюджет за 2026 г.“, допълни той.
По думите му този бюджет не е на „Прогресивна България“, тъй като за тази година имаше трима финансови министри.
„Силно се надявам за Бюджет 2027 действително правителството на Румен Радев да може да стъпи на една здрава основа“, заяви Стефан Белчев.
Той изрази надежда да се започнат сериозни политики, които касаят реформа в държавната администрация, тъй като тя е дълго отлагана.
Полетите на Делян Пеевски
„Това, което изнесе министър Демерджиев относно полетите на Делян Пеевски, е наистина притеснително. Все пак става въпрос за публична личност, така че тук се дължат много отговори. Надявам се за изсветляване на всичко, което е било до момента. Надявам се това да е самото начало и да не се спира дотук“, каза Белчев.
„Притеснителното е, че става въпрос за значителни суми, които ангажират тези над 200 полета. Друг е въпросът и лицата, които са съпровождали г-н Пеевски. Много отговори очакваме от институциите“, посочи още той.
„Съмнявам се, че министър Демерджиев не излиза като журналист от жълт вестник. Той е достатъчно компетентен и е сериозен политик. Надявам се това да бъде самото начало на един оздравителен процес. Един катарзис на нашата политическа класа“, заяви депутатът от „Прогресивна България“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пийте
19:38 02.07.2026
2 Гост
Коментиран от #16
19:39 02.07.2026
3 ИЗПИВАМЕ ЧАШАТА
19:40 02.07.2026
4 Хайде ,
19:41 02.07.2026
5 нннн
Нищо ново под слънцето.
19:42 02.07.2026
6 ван мaaмy
19:42 02.07.2026
7 СВО 1 589 дни РЕЗИЛ
Коментиран от #15, #17
19:43 02.07.2026
8 Последния Софиянец
19:43 02.07.2026
9 Пич
Коментиран от #10
19:45 02.07.2026
10 Боне Крайненеца
До коментар #9 от "Пич":Изкарал ги е на нивата.
Коментиран от #13
19:46 02.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 И какво се пие от празна чаша
19:52 02.07.2026
13 Пич
До коментар #10 от "Боне Крайненеца":Това е странен отговор, от човек, който се има за ерудиран и цивилизован! Нека да разследват средствата му откъде са тогава, но воайорстването не е нормално!
19:53 02.07.2026
14 Милен
19:54 02.07.2026
15 Гробар
До коментар #7 от "СВО 1 589 дни РЕЗИЛ":Плешивия Чорап с фуражката тегли заеми, за да могат търтеите от администрацията да тънат в разкош за наша сметка.
19:55 02.07.2026
16 Хи хи
До коментар #2 от "Гост":Нищо не са правили просто защото НИКОГА не са летели заедно .Демерджиев днес сбърка 2 пъти встъпването на Деса в длъжност с месеци . Очаквам лавина от дела към този наглец !
19:56 02.07.2026
17 Милен
До коментар #7 от "СВО 1 589 дни РЕЗИЛ":Е па тия от частният бизнес какво се оплакват, нали им вдигат компенсациите за използвана Ел. енергия? И що трябва да има такива компенсации, при положение, че ВЕИ сектора бележи възход? Нали тока от ВЕИ щеше да е по-евтин?
Коментиран от #20
20:03 02.07.2026
18 Анонимен
20:05 02.07.2026
19 Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷
20:08 02.07.2026
20 СВО 1 589 дни РЕЗИЛ
До коментар #17 от "Милен":Дали се оплакват или не е без значение. Компенсациите, за които става въпрос се отнасят за всички дружества (частни, държавни или с държавно участие). Частният бизнес обаче носи по-голямата част от добавена стойност и съответно пълни бюджета.
Коментиран от #22
20:11 02.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Милен
До коментар #20 от "СВО 1 589 дни РЕЗИЛ":Най-голямото перо на постъпления в бюджета е ДДС, него го плащат всички без значение дали са в държавният или частният сектор. Друг е въпроса на каква основа се осигуряват хората, а съвсем друг е какво точно ,,произвежда" този частен сектор, при положение, че нашата икономика се базира на услугите и вътрешното потребление.
20:16 02.07.2026