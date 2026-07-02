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Стефан Белчев, "Прогресивна България": В този бюджет изпиваме до дъно горчивата чаша

Стефан Белчев, "Прогресивна България": В този бюджет изпиваме до дъно горчивата чаша

2 Юли, 2026 19:37 625 22

  • стефан белчев-
  • прогресивна българия-
  • бюджет-
  • публични финанси

Министрите на финансите от 2021 г. до момента просто си прехвърляха тази тиктакаща кутия. Ние решихме да я отворим, каза той

Стефан Белчев, "Прогресивна България": В този бюджет изпиваме до дъно горчивата чаша - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Много е лесно, когато си в опозиция, да търсиш пробойни там, където ти си бил на това място и знаеш, че нещата са такива, каквито са. Смятам, че Бюджет 2026 е такъв, какъвто е“, каза в „Лице в лице“ по бТВ Стефан Белчев, депутат от „Прогресивна България“ и шеф на икономическата комисия в парламента.

„2020-а беше стартова година на едно публично насилие над Закона за публичните финанси. Тогава започна една криза, за която не сме предполагали, че може да се случи – кризата с коронавируса. И бизнесът, и държавната администрация бяха поставени в едни условия за работа“, посочи Белчев.

„Удължителните бюджети започнаха да изкривяват финансовата рамка. Имаше една игра, където една кутия се прехвърляше с тиктакащ механизъм. Министрите на финансите от 2021 г. до момента просто си прехвърляха тази тиктакаща кутия“, заяви депутатът от „Прогресивна България“.

„Ние решихме тази тиктакаща кутия да не продължаваме да я прехвърляме, а тя да бъде отворена. Да изпием горчивата чаша до дъно в този бюджет за 2026 г.“, допълни той.

По думите му този бюджет не е на „Прогресивна България“, тъй като за тази година имаше трима финансови министри.

„Силно се надявам за Бюджет 2027 действително правителството на Румен Радев да може да стъпи на една здрава основа“, заяви Стефан Белчев.

Той изрази надежда да се започнат сериозни политики, които касаят реформа в държавната администрация, тъй като тя е дълго отлагана.

Полетите на Делян Пеевски

„Това, което изнесе министър Демерджиев относно полетите на Делян Пеевски, е наистина притеснително. Все пак става въпрос за публична личност, така че тук се дължат много отговори. Надявам се за изсветляване на всичко, което е било до момента. Надявам се това да е самото начало и да не се спира дотук“, каза Белчев.

„Притеснителното е, че става въпрос за значителни суми, които ангажират тези над 200 полета. Друг е въпросът и лицата, които са съпровождали г-н Пеевски. Много отговори очакваме от институциите“, посочи още той.

„Съмнявам се, че министър Демерджиев не излиза като журналист от жълт вестник. Той е достатъчно компетентен и е сериозен политик. Надявам се това да бъде самото начало на един оздравителен процес. Един катарзис на нашата политическа класа“, заяви депутатът от „Прогресивна България“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пийте

    10 4 Отговор
    цианкалий, изедници!

    19:38 02.07.2026

  • 2 Гост

    9 4 Отговор
    Какво са правили Деса Свирката и Пеевски на борда на частен самолет ?

    Коментиран от #16

    19:39 02.07.2026

  • 3 ИЗПИВАМЕ ЧАШАТА

    4 6 Отговор
    От приемането на еврото.

    19:40 02.07.2026

  • 4 Хайде ,

    11 1 Отговор
    без тия ви номера ! Поднесохме я на българските граждани , както винаги , без окото ви да мигне !

    19:41 02.07.2026

  • 5 нннн

    12 1 Отговор
    Някои ще изпием до дъно горчивата чаша. Други ще продължат спокойно да си пият марковото уиски.
    Нищо ново под слънцето.

    19:42 02.07.2026

  • 6 ван мaaмy

    9 0 Отговор
    Тия, хем се хвалят, хем се оплакват.... едновременно.

    19:42 02.07.2026

  • 7 СВО 1 589 дни РЕЗИЛ

    13 0 Отговор
    Едни ще изпиват горчивата чаша, а други ще пият студена вода. Дали ще им разрешат да е до дъно?

    Коментиран от #15, #17

    19:43 02.07.2026

  • 8 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Скоро 500 000 на площада и ще изпиете чашата докрай.

    19:43 02.07.2026

  • 9 Пич

    7 6 Отговор
    Независимо че Пеевски е мразен от всички, ако е харчел собствени средства, това воайорстване не е нормално!

    Коментиран от #10

    19:45 02.07.2026

  • 10 Боне Крайненеца

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Изкарал ги е на нивата.

    Коментиран от #13

    19:46 02.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 И какво се пие от празна чаша

    8 0 Отговор
    избори след избори, на Радев служебните правителства изхарчиха парите.

    19:52 02.07.2026

  • 13 Пич

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Боне Крайненеца":

    Това е странен отговор, от човек, който се има за ерудиран и цивилизован! Нека да разследват средствата му откъде са тогава, но воайорстването не е нормално!

    19:53 02.07.2026

  • 14 Милен

    2 2 Отговор
    ,,В този бюджет изпиваме до дъно горчивата чаша" иначе казано, ,,по добре ужасен край отколкото ужас без край" та да правят каквото щат, ние сме свикнали и ще го изтърпим, да му мислят тия дето не са свикнали.

    19:54 02.07.2026

  • 15 Гробар

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "СВО 1 589 дни РЕЗИЛ":

    Плешивия Чорап с фуражката тегли заеми, за да могат търтеите от администрацията да тънат в разкош за наша сметка.

    19:55 02.07.2026

  • 16 Хи хи

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Нищо не са правили просто защото НИКОГА не са летели заедно .Демерджиев днес сбърка 2 пъти встъпването на Деса в длъжност с месеци . Очаквам лавина от дела към този наглец !

    19:56 02.07.2026

  • 17 Милен

    0 4 Отговор

    До коментар #7 от "СВО 1 589 дни РЕЗИЛ":

    Е па тия от частният бизнес какво се оплакват, нали им вдигат компенсациите за използвана Ел. енергия? И що трябва да има такива компенсации, при положение, че ВЕИ сектора бележи възход? Нали тока от ВЕИ щеше да е по-евтин?

    Коментиран от #20

    20:03 02.07.2026

  • 18 Анонимен

    3 0 Отговор
    БКП защо искате насила да рушите европейската ни държава Оставка Избори

    20:05 02.07.2026

  • 19 Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷

    0 4 Отговор
    Всеки българин иска да легне под турчин...

    20:08 02.07.2026

  • 20 СВО 1 589 дни РЕЗИЛ

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Милен":

    Дали се оплакват или не е без значение. Компенсациите, за които става въпрос се отнасят за всички дружества (частни, държавни или с държавно участие). Частният бизнес обаче носи по-голямата част от добавена стойност и съответно пълни бюджета.

    Коментиран от #22

    20:11 02.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Милен

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "СВО 1 589 дни РЕЗИЛ":

    Най-голямото перо на постъпления в бюджета е ДДС, него го плащат всички без значение дали са в държавният или частният сектор. Друг е въпроса на каква основа се осигуряват хората, а съвсем друг е какво точно ,,произвежда" този частен сектор, при положение, че нашата икономика се базира на услугите и вътрешното потребление.

    20:16 02.07.2026

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