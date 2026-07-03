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Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия

Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия

3 Юли, 2026 07:16 916 43

  • 11-годишна-
  • наталия асенова-
  • константиново

За момента от МВР не съобщават подробности за разследването с мотив, че могат да изложат на риск живота на детето

Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Снощи доброволци и полиция претърсваха района около село Юнак - на 30 км от село Константиново, където е домът на детето.

По информация от свидетел момичето и 40-годишният мъж, с когото тръгнало, са забелязани край жп линия. В социалните мрежи доброволци призоваха за дронове и термокамери, с които да се обходи терена от високо. За момента от МВР не съобщават подробности за разследването с мотив, че могат да изложат на риск живота на детето. Работи се по всички версии, като водещата е отвличане.

В четвъртък майката на Наталия разказа, че рано сутринта в понеделник мъжът е нахлул в дома им и е принудил момичето да тръгне с него посредством заплахи и физическо насилие.


България
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  • 6 Сила

    26 0 Отговор
    А ако бяха отряд обучени терористи или командоси от враждебна нам държава ....???!!!
    НА ПЪРВО МЯСТО СМЕ В СВЕТА ПО ПОЛИЦАЙ НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО !!!!
    ПЪРВО МЯСТО В СВЕТА ПО БЕЗПОЛЕЗНИ ДЕБЕЛАЦИ НИЩОПРАВЦИ !!!
    ДВА МИЛИАРДА ЕВРО ЗА ЗАПЛАТИ НА НЕКАДЪРНИЦИ И СЕЛСКИ ТАРИКАТИ !!!

    07:44 03.07.2026

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  • 41 Голямо триене пада тука

    4 0 Отговор
    иначе свобода на словото

    Коментиран от #43

    08:25 03.07.2026

  • 42 1488

    2 0 Отговор
    11+36 годишна

    08:36 03.07.2026

  • 43 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Голямо триене пада тука":

    Мара си брише питката 💋🥳🤣🖕

    08:46 03.07.2026

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