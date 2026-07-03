Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Снощи доброволци и полиция претърсваха района около село Юнак - на 30 км от село Константиново, където е домът на детето.
По информация от свидетел момичето и 40-годишният мъж, с когото тръгнало, са забелязани край жп линия. В социалните мрежи доброволци призоваха за дронове и термокамери, с които да се обходи терена от високо. За момента от МВР не съобщават подробности за разследването с мотив, че могат да изложат на риск живота на детето. Работи се по всички версии, като водещата е отвличане.
В четвъртък майката на Наталия разказа, че рано сутринта в понеделник мъжът е нахлул в дома им и е принудил момичето да тръгне с него посредством заплахи и физическо насилие.
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6 Сила
НА ПЪРВО МЯСТО СМЕ В СВЕТА ПО ПОЛИЦАЙ НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО !!!!
ПЪРВО МЯСТО В СВЕТА ПО БЕЗПОЛЕЗНИ ДЕБЕЛАЦИ НИЩОПРАВЦИ !!!
ДВА МИЛИАРДА ЕВРО ЗА ЗАПЛАТИ НА НЕКАДЪРНИЦИ И СЕЛСКИ ТАРИКАТИ !!!
07:44 03.07.2026
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41 Голямо триене пада тука
Коментиран от #43
08:25 03.07.2026
42 1488
08:36 03.07.2026
43 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #41 от "Голямо триене пада тука":Мара си брише питката 💋🥳🤣🖕
08:46 03.07.2026