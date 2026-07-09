Нови кадри от охранителни камери хвърлят светлина върху последните известни движения на 11-годишната Наталия и бившия пастрок на детето Асен Симеонов, които са в неизвестност вече десети ден. Междувременно издирването продължава с участието на полиция, специализирана техника и десетки доброволци, съобщава Нова тв.
Първият запис, заснет от камера на автогарата във Варна, показва Симеонов с раница на гърба в ранните часове на деня. По информация, събрана в хода на разследването, той не е пристигнал с автобус, а с такси от шуменското село Илия Блъсково, където е живял през последните два месеца при своя брат.
Според данните Симеонов напуска селото след конфликт с брат си, който прераства във физическа саморазправа. След това се отправя към Варна, откъдето взема такси до село Константиново.
Разследващите вече разполагат и с втори запис, заснет около 2:40 часа сутринта в понеделник. На него се виждат Асен Симеонов и Наталия, които напускат село Константиново пеша.
Така остава неясно какво точно се е случило в интервала между пристигането на мъжа в селото около 2:00 часа и напускането му с детето 40 минути по-късно. Именно този период се разглежда като ключов за изясняване на случая. От момента, в който двамата са заснети да излизат от селото, следите им се губят.
В ефира на „Здравей, България“ доброволецът Боян Доцев, който поддържа постоянен контакт с близките на детето, заяви, че в издирването участват множество доброволчески групи, работещи паралелно с органите на реда. По думите му в началото е имало забавяне в организацията на операцията, но в момента действията на полицията са значително разширени.
„Сега можем да уверим хората, че на терен се работи с изключително много техника. Полицията е оборудвана и извършва мащабни проверки“, каза Доцев.
Той подчерта, че разследващите умишлено ограничават публичната информация, за да не бъде подпомогнат евентуалният извършител.
По информация, споделена от близките на Наталия, Асен Симеонов е нахлул в дома на семейството през нощта. Според разказите той е отправял заплахи, носел е запалка и е заявил, че разполага с бензин, като е заплашвал да подпали къщата.
Доцев разказа, че майката на момичето е била нападната и заплашвана, което според близките категорично изключва версията детето да е напуснало дома си по собствено желание. „Нека спрат коментарите, че Наталия е тръгнала доброволно с него. Това не отговаря на фактите, които семейството разказва“, заяви доброволецът.
По думите му срещу Симеонов е имало ограничителна заповед, а контактът му със семейството е бил прекъснат около седмица преди изчезването на детето.
Доброволците и близките отправят призив към Асен Симеонов да освободи детето, независимо какви са намеренията му спрямо собственото му укриване.
„Нека поне остави детето на безопасно място в населено място, откъдето да бъде намерено. Ако иска да се укрива, нека продължи сам, но Наталия трябва да бъде върната жива и невредима“, призова Боян Доцев.
Междувременно вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди главният секретар на МВР лично да поеме координацията на издирвателната операция. Той отправи критики към първоначалните действия на полицията във Варна и поиска максимална мобилизация на всички налични ресурси по случая.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8
10:18 09.07.2026
2 честен ционист
10:18 09.07.2026
3 ами сигурно има причини . в съдебен спор
10:26 09.07.2026
4 След
10:48 09.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 военен неможач
10:58 09.07.2026
7 Стига с това издирване
11:03 09.07.2026
8 Баща ти
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Аз също имам опит с Изкуственият Интелект.Писах си с "Емили"-чатботът на американското посолство.Питах я "До ю ляйк гетинг факт ин ди ес?Емили ми отговори: "Ю шуд нот тоок ту ъ лейди ляйк дис!" Мисля,че има много голям напредък в ИИ при мандатът на Доналд Тръмп,чатботът е най-малкото полово осъзнат и се държи като истинска жена.Исках да й разбия гз а единственото разбито нещо след този разговор остана сърцето ми.
11:05 09.07.2026
9 Дзак
11:05 09.07.2026
10 Дори да е вярно каквото казват
11:07 09.07.2026
11 Госあ
11:10 09.07.2026
12 Дори да е вярно каквото казват
11:11 09.07.2026