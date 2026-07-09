Новини
България »
Пастрокът на Наталия заплашвал да подпали с бензин дома на майка ѝ

Пастрокът на Наталия заплашвал да подпали с бензин дома на майка ѝ

9 Юли, 2026 10:15 829 12

  • наталия асенова-
  • бензин-
  • пастрок-
  • асен симеонов

Нови записи очертават маршрута на изчезналите мъж и 11-годишно момиче, издирването продължава вече десети ден

Пастрокът на Наталия заплашвал да подпали с бензин дома на майка ѝ - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Нови кадри от охранителни камери хвърлят светлина върху последните известни движения на 11-годишната Наталия и бившия пастрок на детето Асен Симеонов, които са в неизвестност вече десети ден. Междувременно издирването продължава с участието на полиция, специализирана техника и десетки доброволци, съобщава Нова тв.

Първият запис, заснет от камера на автогарата във Варна, показва Симеонов с раница на гърба в ранните часове на деня. По информация, събрана в хода на разследването, той не е пристигнал с автобус, а с такси от шуменското село Илия Блъсково, където е живял през последните два месеца при своя брат.

Според данните Симеонов напуска селото след конфликт с брат си, който прераства във физическа саморазправа. След това се отправя към Варна, откъдето взема такси до село Константиново.

Разследващите вече разполагат и с втори запис, заснет около 2:40 часа сутринта в понеделник. На него се виждат Асен Симеонов и Наталия, които напускат село Константиново пеша.

Така остава неясно какво точно се е случило в интервала между пристигането на мъжа в селото около 2:00 часа и напускането му с детето 40 минути по-късно. Именно този период се разглежда като ключов за изясняване на случая. От момента, в който двамата са заснети да излизат от селото, следите им се губят.

В ефира на „Здравей, България“ доброволецът Боян Доцев, който поддържа постоянен контакт с близките на детето, заяви, че в издирването участват множество доброволчески групи, работещи паралелно с органите на реда. По думите му в началото е имало забавяне в организацията на операцията, но в момента действията на полицията са значително разширени.

„Сега можем да уверим хората, че на терен се работи с изключително много техника. Полицията е оборудвана и извършва мащабни проверки“, каза Доцев.

Той подчерта, че разследващите умишлено ограничават публичната информация, за да не бъде подпомогнат евентуалният извършител.

По информация, споделена от близките на Наталия, Асен Симеонов е нахлул в дома на семейството през нощта. Според разказите той е отправял заплахи, носел е запалка и е заявил, че разполага с бензин, като е заплашвал да подпали къщата.

Доцев разказа, че майката на момичето е била нападната и заплашвана, което според близките категорично изключва версията детето да е напуснало дома си по собствено желание. „Нека спрат коментарите, че Наталия е тръгнала доброволно с него. Това не отговаря на фактите, които семейството разказва“, заяви доброволецът.

По думите му срещу Симеонов е имало ограничителна заповед, а контактът му със семейството е бил прекъснат около седмица преди изчезването на детето.

Доброволците и близките отправят призив към Асен Симеонов да освободи детето, независимо какви са намеренията му спрямо собственото му укриване.

„Нека поне остави детето на безопасно място в населено място, откъдето да бъде намерено. Ако иска да се укрива, нека продължи сам, но Наталия трябва да бъде върната жива и невредима“, призова Боян Доцев.

Междувременно вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди главният секретар на МВР лично да поеме координацията на издирвателната операция. Той отправи критики към първоначалните действия на полицията във Варна и поиска максимална мобилизация на всички налични ресурси по случая.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Питах ИИ къде се намирам и веднага ми каза.Питах за Наталия и каза че няма право да ми каже къде е.Значи знае.

    Коментиран от #8

    10:18 09.07.2026

  • 2 честен ционист

    4 2 Отговор
    Освен педофил и пироман. Къде е националната гвардия, диспечъре въздухоплаване Дерменджи?

    10:18 09.07.2026

  • 3 ами сигурно има причини . в съдебен спор

    3 3 Отговор
    има много серии със заплахи , скандали и истината се оказва съвсем друга . едва ли баща ще си отвлече щерката и ще я държи под оръжие 10 дена . но и да е така може да е бил заплашван или заблуден . крият причините . има по варненско дронове . сега е сезона . туристи и пътуващи . защо я е вързал онази жена на стол . явно я мрази . да . обиден мъж . има и един филм беглеца . един бяга и го търсят . екшън сценарии .

    10:26 09.07.2026

  • 4 След

    5 1 Отговор
    Пеедрохан този мммангул прави милите полицаи за смях.

    10:48 09.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 военен неможач

    4 1 Отговор
    Нещо като черната пантера и избягалия питон

    10:58 09.07.2026

  • 7 Стига с това издирване

    3 1 Отговор
    Майката ви "заблуждава" може би си вярва , но тя е бедна и измъчена жена и то такъв им е профила на тия хора да използват наивниците в своя полза.

    11:03 09.07.2026

  • 8 Баща ти

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Аз също имам опит с Изкуственият Интелект.Писах си с "Емили"-чатботът на американското посолство.Питах я "До ю ляйк гетинг факт ин ди ес?Емили ми отговори: "Ю шуд нот тоок ту ъ лейди ляйк дис!" Мисля,че има много голям напредък в ИИ при мандатът на Доналд Тръмп,чатботът е най-малкото полово осъзнат и се държи като истинска жена.Исках да й разбия гз а единственото разбито нещо след този разговор остана сърцето ми.

    11:05 09.07.2026

  • 9 Дзак

    0 0 Отговор
    Каква е причината за ограничителната заповед?

    11:05 09.07.2026

  • 10 Дори да е вярно каквото казват

    2 0 Отговор
    То се е случило много преди да бъде уведомена полицията и е имало достатъчно време татенцето да избяга с дъщеричката.

    11:07 09.07.2026

  • 11 Госあ

    1 0 Отговор
    родната полиция е гола водА ! За пореден път се убеждавам. Дебели чичаци, които могат единствено проблемчета за дребни или несъществуващи нарушения да ти създават. Абсолютни некадърници !

    11:10 09.07.2026

  • 12 Дори да е вярно каквото казват

    2 0 Отговор
    То се е случило много преди да бъде уведомена полицията и е имало достатъчно време татенцето да избяга с дъщеричката.

    11:11 09.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове