Румен Радев потвърди: България налага вето срещу 21-вия пакет санкции срещу Москва

Премиерът Румен Радев потвърди от парламентарната трибуна, че страната ни ще изрази резерви към 21-вия пакет санкции срещу Русия. Причината – „защото отстоява българския национален интерес“, лаконичен бе министър-председателят в отговор на депутатски въпрос, съобщи Дарикнюз.

Днес в Народното събрание се провежда парламентарен блицконтрол, в който участват заместник министър-председателят Атанас Пеканов, заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев, заместник министър-председателят Иво Христов и министър-председателят Румен Радев.

"Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-ия пакет санкции, не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българския национален интерес", заяви Радев в отговор на въпрос, зададен от Йордан Иванов от "Демократична България".

С блицконтрол започна заседанието на Народното събрание.

В дневния ред е включен и редовен парламентарен контрол, в който ще участват министрите Иван Демерджиев, Димитър Стоянов, Георги Вълчев, Ива Петрова, Пламен Абровски, Росица Карамфилова и Иван Шишков.