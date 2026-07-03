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Румен Радев потвърди: България налага вето срещу 21-вия пакет санкции срещу Москва

Румен Радев потвърди: България налага вето срещу 21-вия пакет санкции срещу Москва

3 Юли, 2026 10:03 2 329 163

  • румен радев-
  • дб-
  • йордан иванов-
  • санкции-
  • вето

Премиерът обяви в парламента, че решението е мотивирано от защита на националния интерес

Румен Радев потвърди: България налага вето срещу 21-вия пакет санкции срещу Москва - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев потвърди от парламентарната трибуна, че страната ни ще изрази резерви към 21-вия пакет санкции срещу Русия. Причината – „защото отстоява българския национален интерес“, лаконичен бе министър-председателят в отговор на депутатски въпрос, съобщи Дарикнюз.

Днес в Народното събрание се провежда парламентарен блицконтрол, в който участват заместник министър-председателят Атанас Пеканов, заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев, заместник министър-председателят Иво Христов и министър-председателят Румен Радев.

"Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-ия пакет санкции, не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българския национален интерес", заяви Радев в отговор на въпрос, зададен от Йордан Иванов от "Демократична България".

С блицконтрол започна заседанието на Народното събрание.

В дневния ред е включен и редовен парламентарен контрол, в който ще участват министрите Иван Демерджиев, Димитър Стоянов, Георги Вълчев, Ива Петрова, Пламен Абровски, Росица Карамфилова и Иван Шишков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    27 28 Отговор
    Обаждайте се на новият телефон за корупция на Румен Радев -029403000.Аз вече пуснах сигнал срещу Бойко Борисов и Шиши.

    Коментиран от #44, #72, #73

    10:04 03.07.2026

  • 2 реалиста

    60 15 Отговор
    новият Орбан

    Коментиран от #15

    10:04 03.07.2026

  • 3 Простьо

    54 35 Отговор
    Жълтопаветната елитарна общност е време да се обедини (всичките 100-200 платени) и да изрази ясна позиция срещу този акт. А сериозно - някой представял ли си е от 20г. насам български премиер да каже НЕ на европейските чиновници?

    Коментиран от #25, #26

    10:05 03.07.2026

  • 4 АБВ

    62 71 Отговор
    Най-после някой в този ЕС да покаже, че е мъж с топки !

    Коментиран от #17, #45

    10:06 03.07.2026

  • 5 оня с коня

    19 9 Отговор
    А в България кога:

    Украйна и Германия обсъждат механизми за връщане на мъже в мобилизационна възраст, напуснали страната, в рамките на съвместна работна група. За това говори украинският посланик в Германия Олексий Макеев в интервю за Укринформ.

    Според посланика, в момента в Германия има приблизително 1,3 милиона украинци и повечето от тях са се интегрирали в германското общество. Междувременно се работи по репатрирането на граждани в набирателна възраст от Германия, отбеляза Макеев.

    10:06 03.07.2026

  • 6 Браво

    52 71 Отговор
    Браво най-накрая достоен българин. Генерале нормалните хора сме с теб !

    Коментиран от #14, #52

    10:06 03.07.2026

  • 7 Окооо

    49 56 Отговор
    Когато човек има принципи и характер, той печели само уважение!!! Когато имаш гръбнак, а не си послушно мекотело, всички се съобразяват! За пръв път имаме премиер с гръбнак, а не мекотело! Адмирации!!!

    Коментиран от #56

    10:06 03.07.2026

  • 8 Георги

    60 44 Отговор
    чичо Румен защитава българския национален интерес?!?! хаха да бе, сигурно и Боташ така мисли.

    Коментиран от #42

    10:06 03.07.2026

  • 9 Пич

    39 54 Отговор
    Евалата, премиере!!! Някой трябваше да ритне тъпите Урсулианци право по муцуната!!! Това също така дава възможност, България изгодно да изтъргува ветото!!!

    Коментиран от #19, #33

    10:06 03.07.2026

  • 10 Анонимен

    55 36 Отговор
    Господине Оставка откъде накъде ще защитавате руските интереси България мин председател сте Оставка избори

    Коментиран от #36, #41

    10:07 03.07.2026

  • 11 Умрел руснак

    21 27 Отговор
    Копейките пак измамени камилчета.

    10:07 03.07.2026

  • 12 Сатана Z

    30 10 Отговор
    Ще чета коментарите под статията преди да са изтрити ,а по-късно ако не ида до Гърция на плаж ще обиколя жълтите павета да гледам лумпените как си късат евро рубашките под прозореца на Летеца на Дондуков 1

    10:08 03.07.2026

  • 13 Генерал БОТАШ

    46 25 Отговор
    СКОРО ще му отрежат Мераците
    От ЕС.

    ОРБАН някак си успяваше да лавира
    За Европейските средства

    Обаче на тоя Фат..Мак
    Ако му резнат Парите
    Кво ще прави ?

    Коментиран от #39

    10:08 03.07.2026

  • 14 Анонимен

    44 31 Отговор

    До коментар #6 от "Браво":

    Откъде накъде ще защитава руските интереси този господин е мин председател на европейска държава Оставка

    10:08 03.07.2026

  • 15 Човекът

    37 22 Отговор

    До коментар #2 от "реалиста":

    на Кремъл .

    Коментиран от #34

    10:08 03.07.2026

  • 16 Боташе

    41 20 Отговор
    Но пък искаш пари от ЕС

    10:08 03.07.2026

  • 17 Бай Араб

    31 22 Отговор

    До коментар #4 от "АБВ":

    Мъж с топки, като кого ? Като оня който се крие под земята ли ?

    Коментиран от #29

    10:09 03.07.2026

  • 18 Боко

    25 26 Отговор
    Кога ще дойде на власт някой , който ще ни изкара от кочината еСеС 🤬
    Или по бързо да се разпада този бардак , че е нетърпимо💩💩💩🤮🤮🤮🤮🤬

    Коментиран от #80

    10:09 03.07.2026

  • 19 Ами

    14 6 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Почни някаква работа.Простотиите ги остави на друго място.

    10:09 03.07.2026

  • 20 Айляк

    9 13 Отговор
    Правилно.

    10:09 03.07.2026

  • 21 Бай Араб

    31 27 Отговор
    Който работи за Путин ще дойде ред да се крие като Путин.

    10:09 03.07.2026

  • 22 Госあ

    28 39 Отговор
    Евала ! След 35 години разруха от прозападните подлоги, най накрая имаме заявка за пробългарско правителство !

    Коментиран от #27

    10:09 03.07.2026

  • 23 гост

    25 19 Отговор
    Защо слагаш вето бе пъдпъдък,ти мен питал ли си ме,и като Президент беше баща за едни и пастрок за други и сега като Премиер пак от същото...По мекият вариант на Орбан..

    10:09 03.07.2026

  • 24 Ами не

    39 24 Отговор
    Българският национален интерес е да подкрепяме Украйна, която е щит на Европа.

    10:10 03.07.2026

  • 25 Даа

    26 24 Отговор

    До коментар #3 от "Простьо":

    Шепа фашаги се опитват да организират някакви протести, но са много мижави, жалки и смешни! Огромната част от хората са твърдо до Радев в битката с модела Пеевски- Борисов! Тя , битката сега започна, приет е нов закон за съдебната власт, следва нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии! Справедливост и възмездие!!!

    Коментиран от #43

    10:10 03.07.2026

  • 26 Да бе да

    17 14 Отговор

    До коментар #3 от "Простьо":

    Когато и те му кажат НЕ,ще му се стъжни.

    Коментиран от #108

    10:10 03.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Продажници

    31 25 Отговор
    Поне на всички да е ясно, че Резидента работи само и единствено в интереса на московското джудже...

    Коментиран от #46

    10:11 03.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Анонимен

    20 23 Отговор
    Откъде накъде ще защитава руските интереси този господин е мин председател на европейска държава Оставка господине

    10:11 03.07.2026

  • 31 Муньо ги нафърфори

    12 18 Отговор
    На русофилската Иззмет.

    10:11 03.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Бай Араб

    9 22 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Урсула победи Путин. Урсула е най-силна на Света!

    10:11 03.07.2026

  • 34 Мнение

    13 16 Отговор

    До коментар #15 от "Човекът":

    Ако беше човекът на Кремъл отдавна санкциите щяха да отпаднат, а не да приема натовския началник на официална среща!

    10:11 03.07.2026

  • 35 Всичко

    26 20 Отговор
    е добре. Лошото е, че залага на Русия, която ни съди за това и онова и ни обяви за враг. На всичко отгоре няма пари за бонуси и евтини горива. Както имаше за Унгария. А от Европа чакаме милиарди, които ако ги спрат както на Орбан, глътваме вода. Нашият Орбанчо на там ни хлъзга.

    Коментиран от #123

    10:11 03.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ник

    23 21 Отговор
    Руско влечуго

    10:12 03.07.2026

  • 38 рУСКИ ЧОРАП

    18 18 Отговор
    Смешен орбан2 е нашио главатар!

    10:12 03.07.2026

  • 39 Госあ

    22 17 Отговор

    До коментар #13 от "Генерал БОТАШ":

    Китай само чака сигнал да налее много юани в България, ама много бате ! Разбираш ли ? М ? Русия ще си стъпи на краката съвсем скоро като победител и както винаги ще има интерес към България, също. Разбираш ли ? Нема западните хиени да ни рекетират до безкрай и да благоденстват само подлогите им.

    10:12 03.07.2026

  • 40 смях в залата

    16 13 Отговор
    Защо подпомагането на избиване на украинци е в наш интерес. Радев е назначен за новият олигарх на Бг от Гундяев и собственика на нефтохима

    Коментиран от #59

    10:12 03.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Евроатлантик

    22 20 Отговор

    До коментар #8 от "Георги":

    Какъв Боташ, стига с тази дъвка.... А защо не коментираш, че Радев спаси 3 милиарда евро иск към България от Лукойл, след среща със собствениците! Това би компенсирало евентуални загуби от Боташ, за години наред!

    Коментиран от #54, #55, #79

    10:13 03.07.2026

  • 43 Анонимен

    15 20 Отговор

    До коментар #25 от "Даа":

    Фашаги сте вие защото сте с Путин убиецът диктатор Пари от Европа няма Оставка на този господин демокрация е тук а не личните

    10:13 03.07.2026

  • 44 оня с коня

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не си пуснал "Сигнал",а Дебилски ДОНОС срещу Пеевски и Борисов на който никой няма да обърне внимание поради елементарната причина че си много "Дребен" и незначителен за да имаш достъп до Доказателства- каквито и да са.

    10:13 03.07.2026

  • 45 ГДЕ

    13 5 Отговор

    До коментар #4 от "АБВ":

    На България й трябва някой с АКЪЛ , топките ги дръжте за себе си , на нас не са ни нужни .

    10:14 03.07.2026

  • 46 123

    5 2 Отговор

    До коментар #28 от "Продажници":

    И какво лошо има в това ?

    10:14 03.07.2026

  • 47 Путин - 2

    12 8 Отговор
    Привърженик !

    На Руската !

    Олираргична !

    Схема !

    10:14 03.07.2026

  • 48 Ингилиз

    11 8 Отговор
    Ти от кои си?
    Ние сме с Русия!
    Не споделяме джендърството

    10:14 03.07.2026

  • 49 Пари от ЕС и щастливи купейки

    11 9 Отговор
    Трудно е рундьо да съчетае любовта към еврото и към Фашистка русия....

    10:14 03.07.2026

  • 50 Госあ

    5 4 Отговор
    Само щракаме с пръсти и излизаме от евро блатото ! Таа такса или глоба е джобни пари за Поднебесната. Един мост, бате.

    Коментиран от #83

    10:14 03.07.2026

  • 51 ГУНДЯЕВ

    11 12 Отговор
    ЛИ Е НАЦИОНАЛНИЯ ИНТЕРЕС?

    АГЕНТИТЕ НА КГБ ЛИ

    СА НАШИЯТ НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС?

    Коментиран от #61

    10:15 03.07.2026

  • 52 Съсел

    7 15 Отговор

    До коментар #6 от "Браво":

    И този ще си ходи. Когато си в ЕС си длъжен да се съобразяваш с по-големия си брат….

    Коментиран от #60

    10:15 03.07.2026

  • 53 Адмирации

    12 12 Отговор
    Браво,Г-н Премиер! Най-после достойна позиция на България!

    Коментиран от #64

    10:16 03.07.2026

  • 54 Драго

    17 7 Отговор

    До коментар #42 от "Евроатлантик":

    Спасил грънци , това само за пред материала . Няма заведен арбитраж срещу България, но видиш ли ние сме взели предварително мерки и подкрепяме руските олигарси .

    10:16 03.07.2026

  • 55 заблудена купейка

    12 7 Отговор

    До коментар #42 от "Евроатлантик":

    Спасил лукойл , както е изгонил хАмериканските аероплани... радев въздух под налягане

    10:17 03.07.2026

  • 56 Анонимен

    12 9 Отговор

    До коментар #7 от "Окооо":

    Защитава руските интереси Оставка България е Европа не е собственост на този господин

    Коментиран от #67

    10:17 03.07.2026

  • 57 Не сме вчерашни

    4 4 Отговор
    Изглежда добре, но съм сигурен че това е само PR за вътрешна консумация. Сега налагат, но скоро ще клекнат, само трябва да измислят нещо с което да отвлекат вниманието на стадото.

    10:17 03.07.2026

  • 58 Пазим полк.Гундяев

    5 3 Отговор
    Честито на Баце, Шиши и Кокора, които докараха Радко на власт!

    10:17 03.07.2026

  • 59 Очарована съм

    0 2 Отговор

    До коментар #40 от "смях в залата":

    Пръщиш от ум, също като госпожата от маааалкото портретче!

    10:17 03.07.2026

  • 60 И ! Кой Е ?

    4 1 Отговор

    До коментар #52 от "Съсел":

    По - Големия Му Брат ?

    10:17 03.07.2026

  • 61 Шушумиго

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "ГУНДЯЕВ":

    Не,бе.На ЦРУ, МИ6 и пр.

    10:18 03.07.2026

  • 62 !!!?

    11 4 Отговор
    Санкциите на ЕС срещу полковника от КГБ Киро Гудяев, който благославя избиването на православни, било отстояване на "българския националния интерес" за Мистър Кеш...!!!
    Боже каква Перверзия и Лицемерие...!!!?

    10:18 03.07.2026

  • 63 Браво

    10 10 Отговор
    На господин Радев !

    10:18 03.07.2026

  • 64 Анонимен

    7 6 Отговор

    До коментар #53 от "Адмирации":

    Достойна с Путин убиецът терорист диктатор Оставка на този господин Демокрация е държавата ни а не налагане на еднолични интереси Оставка

    10:18 03.07.2026

  • 65 Патето !

    3 4 Отговор
    Оплете !

    Конците !

    10:19 03.07.2026

  • 66 Само че

    9 6 Отговор
    Той защитава руския интерес, а не българския.

    Коментиран от #69

    10:19 03.07.2026

  • 67 Софиянец

    8 7 Отговор

    До коментар #56 от "Анонимен":

    Еврото фашиския съюз е кочина! Ти се махай от България като не ти харесва избора на българския народ!

    10:19 03.07.2026

  • 68 Хип-хип Урааааа

    7 7 Отговор
    Стига слугинаж. Брюкселските пудели ще почнат да джафкат.

    Коментиран от #121

    10:20 03.07.2026

  • 69 Хихихи

    5 5 Отговор

    До коментар #66 от "Само че":

    Руския интерес е нашия интерес! Панимаеш? 🤭

    10:20 03.07.2026

  • 70 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    5 4 Отговор
    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
    "ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
    ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!

    Коментиран от #85

    10:20 03.07.2026

  • 71 стоян георгиев

    7 7 Отговор
    Сега ще има рев и жълтопаветна диария 😂

    Коментиран от #103

    10:21 03.07.2026

  • 72 !!!?

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Можеше да пуснеш сигнал на "новия телефон на Румен Радев" и срещу Мистър Кеш за "Боташ"...!

    10:21 03.07.2026

  • 73 Смехоран

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И какво ти каза Румбата?Доноснико,не закачай приятелите ми?

    10:21 03.07.2026

  • 74 Варненец

    6 11 Отговор
    Браво, Радев! България е с теб!

    10:21 03.07.2026

  • 75 Гундяев е само повод

    10 6 Отговор
    Щирлиц да спре целия 21 пакет санкции.

    В момента, когато Украйна здраво е подпукала Русия и я остави без горива и без ток и вода на много места.

    Щирлиц помага на Путлрр.

    10:22 03.07.2026

  • 76 Кривоверен алкаш

    10 6 Отговор
    Не е заради националният интерес а защото имаш симпатии към Русия и то от много време,показвал си го неведнъж,за това не ти вярваме че е заради интереса на България....продажен Чорап.

    10:22 03.07.2026

  • 77 Тошо Поне !

    1 2 Отговор
    Работеше !

    За България !

    И Нито Един !

    От Тези !

    10:22 03.07.2026

  • 78 Кико

    10 6 Отговор
    Браво, голямо браво! България не е колония на някакви евро извратеняци, докарващи европа до фалит и фашистка истерия!

    Коментиран от #105

    10:23 03.07.2026

  • 79 Георги

    5 3 Отговор

    До коментар #42 от "Евроатлантик":

    тея тая дъвка ще ни лепне на обувката 13 години по $500,000 на ден и направо се нулира с 3 милиарда за които говориш. Отделно са ти отоворили, че е спасил нещо, което, поне в момента на спасяване, не е било застрашено. По интересно ми е какво е дал за да отърве арбитража.

    10:23 03.07.2026

  • 80 Лудия касапин

    5 4 Отговор

    До коментар #18 от "Боко":

    Отивай в Русия и няма да ти се налага да чакаш нищо и всичко ще ти е търпимо.

    10:23 03.07.2026

  • 81 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор
    Р.Р. дали знае , че новата шефка на НДК
    "случайно" се оказа съпруга на зам.шеф на НС❓

    10:24 03.07.2026

  • 82 Хихихи

    10 2 Отговор
    Я бързо петроханци организирайте се и сътворете един протест от 200 човека с укро парцали, дъги и евро шапки 😂😂😂😂

    Коментиран от #97

    10:24 03.07.2026

  • 83 Госあ

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "Госあ":

    Поднебесната никога не е изнасяла религия или политика. Изнася продукти от тия дето ги гледате в тему за жълти стотинки до суперкачествена електроника, облекло и всичко останало. Които пак са много по евтини от западните им аналози, въпреки че не са жълти стотинки. Ще внася от България цялата земеделска продукция, която им предложиме и ще питат за още ! Хранително-вкусова промишленост, също. Българското кисело мляко, например, става все по-популярно и държи цена спрямо останалите йогуртчета. Енергетика ? Железопътен транспорт ? Промишленост ? Технологии ? Но ше треа ганче да бачка, а не да го раздава предприемач 😂 квото и да означава това

    Коментиран от #100

    10:26 03.07.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Г€Н€РАЛ Д€$И

    1 2 Отговор

    До коментар #70 от "Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ":

    р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
    НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
    ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))

    Коментиран от #88, #96

    10:26 03.07.2026

  • 86 БОЦ - ко

    2 3 Отговор
    Скрил се в коня Радев,
    Пут препуска из Европа,
    А пък той с "девици" млади,
    Във джакузи - "оппаа, опа" !

    10:26 03.07.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    3 1 Отговор

    До коментар #85 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
    "ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
    ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!

    10:27 03.07.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Исторически парк

    7 6 Отговор
    РАДЕВ ПОБЕДА!

    10:27 03.07.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Оракула от Делфи

    8 8 Отговор
    Българския национален интерес не е , българите да се възпитават в услуга на
    Путин и Руската Олигархия ,която е единствения агресор във тази братоубийственна война !
    Кой е Румен Радев за да промива мозЪците на Българския народ???
    Не е цивилизовано управление за 4 годишен мандат да попелееш демокрацията постигната в
    България и ЕО !!"Свободата Бате Румене е велико нещо," защото знае какво е било робството!!!
    !И да искаш Българите да вдигат ръка по заповед , а не по лично убеждение!
    Нали Румен Радев е по "референдумите" , толкова е лесно българския гражданин да гласува
    чрез референдум иска ли санкций против Путин или не!
    Всичко друго е ръката и сянката на КГБ в Българския Парламент и управкение!
    Аз не подкрепям РуменРадев , в избора му да не подкрепи свободата на Украйна!
    България е част от демокрацията в Европа а не част от Руската диктатура, "бате Румен"
    явно не иска да е в час!,
    В момента Путин и хабер си няма за спиране на военните действия срещу Украйна!!!

    Коментиран от #94, #114, #141

    10:28 03.07.2026

  • 93 Мазол Глишефф

    5 2 Отговор
    Ще полудеяяяя! Ще викна азов да го ликвидират! Слава 🇺🇦💩🤡! Майдаааан! 👹👹👹

    10:28 03.07.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Йода

    7 4 Отговор
    Който е бил в казармата знае колко им е акъла на шапкарите.

    Коментиран от #116

    10:29 03.07.2026

  • 96 Да бе,

    0 3 Отговор

    До коментар #85 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":

    Ама за кой път го пишеш ???
    Дай нещо ново - И ТО НА БЪЛГАРСКИ !!!
    Бъди сигурен, че така НЕ оригиналничиш !!!

    Коментиран от #113, #119

    10:29 03.07.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Анонимен

    7 5 Отговор
    Господине откъде накъде ще защитаваш руските интереси Оставка

    10:30 03.07.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Млякото

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Госあ":

    се прави от друго мляко, дето се дОи от крави. Де са ти кравите, че и мляко да доиш, и да правиш. И къде ще го изнасяш, като това е продукт с краткотрайна годност.

    10:31 03.07.2026

  • 101 Архимандрисандрит Бибиян

    7 5 Отговор
    Пембен Мразеф защитава фатмашкия интерес. Фатмашките фатмаци са биле винаги предатели и некадърници в по големата си част. Направиха армията на обслужващ персонал а сеги че се погрижат и Фадмакиа да замяза на армията си!

    10:31 03.07.2026

  • 102 Крико

    4 5 Отговор
    За нещастие последият го видях , някакъв шиввввван азовец беше налапал микрофоня до сливиците и един некъпан украинец с тениска синьо жълто до него му викаше - давай можеш по на дълбоко иии да около 200 маргинали дотътрили се на тротинетки публика

    10:31 03.07.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 стоян георгиев

    6 7 Отговор
    Воя на петроханските педофили е като песен за ушите ми 🤭

    10:32 03.07.2026

  • 105 Анонимен

    7 3 Отговор

    До коментар #78 от "Кико":

    Откъде накъде ще защитава руските интереси бълг мин председател и то на европейска България А мен питал ли е той еднолично е решил

    10:32 03.07.2026

  • 106 Моряка

    2 8 Отговор
    Най после една твърда позиция от Радев.Дано в Брюксел да не се огъне.

    Коментиран от #124

    10:33 03.07.2026

  • 107 Българин

    4 1 Отговор
    Сега бай Румен ще изяде няколко бързи шамара, той ще обяви победа и че българските интереси са защитени, и ще се оправят нещата!

    10:34 03.07.2026

  • 108 И нима...

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Да бе да":

    ...това те радва...?!
    Всъщност прозираш,като съдран чорапогащник,че тайничко се надяваш и злорадстваш...!

    10:34 03.07.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Многооо

    1 7 Отговор
    Ме кефи как укр12345опитеците реват .... Точно за това гласувах за Радев , да гледам маргиналчетате с техните протести отпо 200 човека ! Ми алия уикенд що не се събрахте 100к бе хахахахаха

    Коментиран от #130

    10:35 03.07.2026

  • 111 Ивелин Михайлов

    3 6 Отговор
    ДОЛУ ЕВРОПА! СЛАВА РУСИЯ!

    Коментиран от #117

    10:36 03.07.2026

  • 112 Радев

    5 4 Отговор
    Потвърждавам, че съм кремълска подлога!

    10:37 03.07.2026

  • 113 ВВСар

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "Да бе,":

    КОЛКО П Р О$$$Т ТРЯБВА ДА $и ф а т м а к, ПАРТИЯТА ДА т€ уЖ€НИ ЗА ТАКЪВ- Д€ $И К . Р В О Л Я К?!?!?!?
    рум€н П€Ф€рад€Ф $ митко-$€(Х)к р€ тар ка та(вУ€нният мини-$тър) $€ КРИЯТ,Ч€ $А Г € Й ДВОЙКА!
    НО НИЕ ЗНАЕМ,ЧЕ ОЩЕ във ВВСето $и БЪР КА ХА В ДУ П€ ТО И ,ЧЕ $А ОТ нато-БКПто!

    10:37 03.07.2026

  • 114 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #92 от "Оракула от Делфи":

    Чудно дали и твоят мозАк е промит🤔
    или изобщо липсва ❗
    Братоубийствената война започна далеч преди Путин да излекува Европа от Ковид-19❗
    Точно СЕГА България "вдига ръка по заповед"-
    не си ли чувал за "Мадам Йес"❓
    Не чу ли какво каза САШтинският политик в прав текст-
    "Те казаха "ДА" преди още да сме им казали какво искаме!" ❓
    И не на последно място -
    НАУЧИ СЕ, ЧЕ ЗА МНОЖЕСТЕНО ЧИСЛО
    ДУМАТА НЕ ЗАВЪРШВА С "Й"❗

    10:37 03.07.2026

  • 115 Аква

    3 5 Отговор
    Зад теб сме, Радев, блокирай всичко. Ние те подкрепяме.

    Коментиран от #120

    10:37 03.07.2026

  • 116 Моряка

    3 4 Отговор

    До коментар #95 от "Йода":

    На последните избори народа оцени,колко е акъла на Радев.Естествено,че боклуците са в истерика.

    10:37 03.07.2026

  • 117 ВРЪЩАЙ

    3 1 Отговор

    До коментар #111 от "Ивелин Михайлов":

    ПАРИТЕ!

    10:37 03.07.2026

  • 118 Радев е много точен!

    3 9 Отговор
    А защо жълтопаветниците си трайкат,че Радев само с един разговор със САЩ и разкара щатските самолети-цистерни от гражданското летище...?!
    Ако беше на власт старото продажно правителство,още щяха да са ...,,паркирани" там....създавайки опасност за България!

    10:38 03.07.2026

  • 119 ДОЧУТО

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "Да бе,":

    -ТАТЕ,ТАТЕ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ЛЯВ ЛИ € ,В СМИСЪЛ П€ Д€ Р. $Т ЛИ €?

    -ПО-ЛОШО ТАТИ, т€ $ митко $€(Х)кр€тарката И гълъбч€то дон€в ОТДАВНА $ТАНАХА Г€ ЙО В€(€вро-дж€н дъри) ,НА ГЪРБА НА НАРОДА....!

    10:38 03.07.2026

  • 120 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #115 от "Аква":

    Блокира държавата ни само а вие сте невиждани малоумници Незабавна оставка не желая путински руски интереси Оставка

    Коментиран от #127

    10:39 03.07.2026

  • 121 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #68 от "Хип-хип Урааааа":

    Не желая руски слугиннаж не желая диктатори не желая еднолични господари Оставка незабавна който е за Русия там му е мястото Тук е България

    Коментиран от #125

    10:41 03.07.2026

  • 122 По тоя повод и за благодарност

    3 0 Отговор
    ЛУКОИЛ ПАК ВДИГНАХА ЦЕНАТА

    10:42 03.07.2026

  • 123 Глупак

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Всичко":

    Член си на Нато и си враг на Русия.
    Антируската политика от Освобождението до 1944 г.ни доведе до 40% загубени територии.Половин милион убити мъже и над милион осакатени.
    Сегашната антируска политика води до ликвидиране на България

    Коментиран от #139

    10:42 03.07.2026

  • 124 Анонимен

    4 4 Отговор

    До коментар #106 от "Моряка":

    Твърда излагация а позицията е за Русия Не за Европейска България Незабавна оставка за този господин пренебрегнал държавата ни

    Коментиран от #129, #144

    10:42 03.07.2026

  • 125 Ако не беше Русия

    3 4 Отговор

    До коментар #121 от "Анонимен":

    Сега щеше да сервираш на османлиите, докато обслужват жена те, а после и теб

    Коментиран от #132, #145

    10:44 03.07.2026

  • 126 Решетников

    2 2 Отговор
    Молодец

    10:44 03.07.2026

  • 127 Хи хи

    2 3 Отговор

    До коментар #120 от "Анонимен":

    чамадан, вакзал, Кийййййф !

    Коментиран от #140

    10:45 03.07.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Стамболов

    8 2 Отговор

    До коментар #110 от "Многооо":

    Радев е национален предател! Съд и разстрел!

    Коментиран от #137

    10:45 03.07.2026

  • 131 Ной

    1 7 Отговор
    Браво много добре

    10:46 03.07.2026

  • 132 Анонимен

    6 3 Отговор

    До коментар #125 от "Ако не беше Русия":

    Ама ти защо ми говориш в миналото време Не желая никакви диктатори еднолични господари тук е Европа Демокрация е Оставка който иска руските интереси да не се крие тук това е и да не ни спъва развитието и да ни позори

    Коментиран от #148

    10:46 03.07.2026

  • 133 Ех Костя,ех Копейкин!

    1 4 Отговор
    Пак избърза да охулиш Радев,че нямало на практика да налага вето срещу 21 -ят пакет санкции срещу Русия,а само бил говорел...!

    10:47 03.07.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Розов пеньоар

    2 2 Отговор
    Въх...развали ми се V.ибратоRa

    10:47 03.07.2026

  • 136 Българин

    6 2 Отговор
    Руския патриарх благославя войната и руската армия, която до тоя момент е избила над 2 млн православни украинци. Радев е срещу войната и срещу наказания за руския патриарх и алекперов, защото се бори с олигарсите! Само аз ли виждам малките противоречия в тези позиции?!?

    10:47 03.07.2026

  • 137 Ха ХаХа

    2 3 Отговор

    До коментар #130 от "Стамболов":

    Да не те разсечат на половина както Вмро направи със Стамболов, турският агент

    10:48 03.07.2026

  • 138 Муньо Бо(га)таша

    5 2 Отговор
    лъже и маже бетер дъртия циганин от Банкя

    Коментиран от #142

    10:48 03.07.2026

  • 139 Хи хи

    1 3 Отговор

    До коментар #123 от "Глупак":

    Сегашната укренска антируска политика доведе до 20% загуби на укротеритории, и 30 милиона укро население

    10:48 03.07.2026

  • 140 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #127 от "Хи хи":

    А ти вземи и Рр и при този който защитавате нали вие сте тези защитниците на руските интереси Тук е Европа

    10:48 03.07.2026

  • 141 миме

    2 3 Отговор

    До коментар #92 от "Оракула от Делфи":

    абе паветен аспух къв референдум бе нали точно вие десните тъмносини либераси забравихте референдумите бе п€€..р@33

    10:49 03.07.2026

  • 142 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #138 от "Муньо Бо(га)таша":

    Яко му духаш

    10:51 03.07.2026

  • 143 Анонимен

    2 3 Отговор
    Тук не е Киев! Няма да защитаваме украинския интерес, когато с това се уврежда българския. А за руския патриарх не ми се коментира даже. Това е главата на руската църква. Какви санкции,какви пет лева. Извинете -евро.

    10:51 03.07.2026

  • 144 Теб ,пак ли те изтърваха санитарите...?!

    2 3 Отговор

    До коментар #124 от "Анонимен":

    Почна се...!
    До утре сутринта,има да джафкаш познати АнтиРадеви опорки и клишета...😝!

    10:51 03.07.2026

  • 145 Смях

    4 0 Отговор

    До коментар #125 от "Ако не беше Русия":

    Наивник ! Коя Русия те спаси бе , на Ленин , на Сталин , на Путин ? Ленин през 1918 г приема декрет в който обявява , че няма нищо с оная Русия , която те освободи ! Чети и не се излагай , смешен си !

    Коментиран от #153

    10:52 03.07.2026

  • 146 Минувач

    1 0 Отговор
    Заглавието не е вярно!
    Хлъзгавият Радев каза за РЕЗЕРВИ, но не и ВЕТО! Отново се хлъзга при избора на думи и прави внушения - розовите го четат вето и скачат, а излъганите му избиратели също го четат - вето и са доволни. Само, че той може да изрази резерви при обсъждането на санкциите, но после в ЕП да гласува ЗА с особено мнение. После никой не може да го обвини, защото той ще е изразил резерви, както е и казал. Но... неказа думичките - ще наложа ВЕТО!

    Коментиран от #159

    10:53 03.07.2026

  • 147 Анонимен

    0 3 Отговор
    Тук не е Киев и ще предпочетем българския интерес пред украинския.

    10:53 03.07.2026

  • 148 Умен по цялата глава

    0 1 Отговор

    До коментар #132 от "Анонимен":

    Чудя се колко ли цента ти плащат за несвързаните умозаключения

    10:54 03.07.2026

  • 149 Цвете

    3 1 Отговор
    А ГУНДЯЕВ И МИЛИОНЕРЪТ НА % В " ЛУКОЙЛ " ВКЛЮЧЕНИ ЛИ СА? 👀✈️👀

    10:54 03.07.2026

  • 150 Аз вече пуснах сигнал срещу

    2 0 Отговор
    и да имаш доказателства
    ще ги унищожат
    тез органи толкова години дремеха та сега ли

    10:55 03.07.2026

  • 151 докога

    4 2 Отговор
    в управлението на България ще безчинства всякаква болшевишка свлоч и гад гадна продажна???

    Коментиран от #156

    10:55 03.07.2026

  • 152 Радев се скри зад Православието

    6 1 Отговор
    уж защитава православния Гундяев от КГБ, за да спре целия 21 пакет санкции, които удрят Русия в най- подходящия момент.

    По напълно измислен и на вид благовиден повод блокира решение на ЕС.

    Гундяев има толкова общо с Православието, колкото и самия Радев.

    Орбан номер две , че и в по- тежък вариант.

    Унгарците махнаха Орбан, нашите Боко, Шиши и Коко инсталираха Радев на негово място. Да върши неговата работа.

    10:55 03.07.2026

  • 153 Неукий

    1 1 Отговор

    До коментар #145 от "Смях":

    Комунистите Ленин сложи прзрамките на Руския заем от 56 млн.златни франка със срок 45 г.и не плащаме нищо.
    Свали 1 % от издръжката на американските бази които ние плащаме.
    Хайде бе тюлембек тъп

    10:55 03.07.2026

  • 154 румбата

    2 0 Отговор
    бърка интересите - неговият личен го представя като национален.

    10:55 03.07.2026

  • 155 В гълабарника

    2 2 Отговор
    Само избирателите на мунчо са изненадани. Следващата изненада ще е бедността която заслужено следва по руски модел.

    Коментиран от #157

    10:56 03.07.2026

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Изненадани са само

    2 2 Отговор

    До коментар #155 от "В гълабарника":

    Евроатлантическите предатели......

    Коментиран от #163

    10:57 03.07.2026

  • 158 Кух розов джендър

    1 0 Отговор
    Искам демокрация по украински модел

    10:58 03.07.2026

  • 159 не се заблуждавай,

    2 0 Отговор

    До коментар #146 от "Минувач":

    ще наложи вето.

    За това го монтираха , за това бяха " протестите ", за това беше " оставката ", за това Шиши се скри в Дубай.

    10:58 03.07.2026

  • 160 БКП

    1 0 Отговор
    Лозунг. По-точно как го защищатава. Няма аргументи.

    10:59 03.07.2026

  • 161 Мдаа

    1 0 Отговор
    Орбан си има наследник, може да не се връща.

    11:00 03.07.2026

  • 162 Браво!!!

    1 1 Отговор
    Смър на украйна, смър на ЕСсср, смър на лай-НАТО, смър на ППлгДБ

    11:00 03.07.2026

  • 163 Не може

    1 0 Отговор

    До коментар #157 от "Изненадани са само":

    Имаш проблеми, казва се проблем с ориентацията.

    11:00 03.07.2026

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