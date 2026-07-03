Румен Радев потвърди: България налага вето срещу 21-вия пакет санкции срещу Москва

Премиерът Румен Радев потвърди от парламентарната трибуна, че страната ни ще изрази резерви към 21-вия пакет санкции срещу Русия. Причината – „защото отстоява българския национален интерес“, лаконичен бе министър-председателят в отговор на депутатски въпрос, съобщи Дарикнюз.
Днес в Народното събрание се провежда парламентарен блицконтрол, в който участват заместник министър-председателят Атанас Пеканов, заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев, заместник министър-председателят Иво Христов и министър-председателят Румен Радев.
"Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-ия пакет санкции, не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българския национален интерес", заяви Радев в отговор на въпрос, зададен от Йордан Иванов от "Демократична България".
С блицконтрол започна заседанието на Народното събрание.
В дневния ред е включен и редовен парламентарен контрол, в който ще участват министрите Иван Демерджиев, Димитър Стоянов, Георги Вълчев, Ива Петрова, Пламен Абровски, Росица Карамфилова и Иван Шишков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #44, #72, #73
10:04 03.07.2026
2 реалиста
Коментиран от #15
10:04 03.07.2026
3 Простьо
Коментиран от #25, #26
10:05 03.07.2026
4 АБВ
Коментиран от #17, #45
10:06 03.07.2026
5 оня с коня
Украйна и Германия обсъждат механизми за връщане на мъже в мобилизационна възраст, напуснали страната, в рамките на съвместна работна група. За това говори украинският посланик в Германия Олексий Макеев в интервю за Укринформ.
Според посланика, в момента в Германия има приблизително 1,3 милиона украинци и повечето от тях са се интегрирали в германското общество. Междувременно се работи по репатрирането на граждани в набирателна възраст от Германия, отбеляза Макеев.
10:06 03.07.2026
6 Браво
Коментиран от #14, #52
10:06 03.07.2026
7 Окооо
Коментиран от #56
10:06 03.07.2026
8 Георги
Коментиран от #42
10:06 03.07.2026
9 Пич
Коментиран от #19, #33
10:06 03.07.2026
10 Анонимен
Коментиран от #36, #41
10:07 03.07.2026
11 Умрел руснак
10:07 03.07.2026
12 Сатана Z
10:08 03.07.2026
13 Генерал БОТАШ
От ЕС.
ОРБАН някак си успяваше да лавира
За Европейските средства
Обаче на тоя Фат..Мак
Ако му резнат Парите
Кво ще прави ?
Коментиран от #39
10:08 03.07.2026
14 Анонимен
До коментар #6 от "Браво":Откъде накъде ще защитава руските интереси този господин е мин председател на европейска държава Оставка
10:08 03.07.2026
15 Човекът
До коментар #2 от "реалиста":на Кремъл .
Коментиран от #34
10:08 03.07.2026
16 Боташе
10:08 03.07.2026
17 Бай Араб
До коментар #4 от "АБВ":Мъж с топки, като кого ? Като оня който се крие под земята ли ?
Коментиран от #29
10:09 03.07.2026
18 Боко
Или по бързо да се разпада този бардак , че е нетърпимо💩💩💩🤮🤮🤮🤮🤬
Коментиран от #80
10:09 03.07.2026
19 Ами
До коментар #9 от "Пич":Почни някаква работа.Простотиите ги остави на друго място.
10:09 03.07.2026
20 Айляк
10:09 03.07.2026
21 Бай Араб
10:09 03.07.2026
22 Госあ
Коментиран от #27
10:09 03.07.2026
23 гост
10:09 03.07.2026
24 Ами не
10:10 03.07.2026
25 Даа
До коментар #3 от "Простьо":Шепа фашаги се опитват да организират някакви протести, но са много мижави, жалки и смешни! Огромната част от хората са твърдо до Радев в битката с модела Пеевски- Борисов! Тя , битката сега започна, приет е нов закон за съдебната власт, следва нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии! Справедливост и възмездие!!!
Коментиран от #43
10:10 03.07.2026
26 Да бе да
До коментар #3 от "Простьо":Когато и те му кажат НЕ,ще му се стъжни.
Коментиран от #108
10:10 03.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Продажници
Коментиран от #46
10:11 03.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Анонимен
10:11 03.07.2026
31 Муньо ги нафърфори
10:11 03.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Бай Араб
До коментар #9 от "Пич":Урсула победи Путин. Урсула е най-силна на Света!
10:11 03.07.2026
34 Мнение
До коментар #15 от "Човекът":Ако беше човекът на Кремъл отдавна санкциите щяха да отпаднат, а не да приема натовския началник на официална среща!
10:11 03.07.2026
35 Всичко
Коментиран от #123
10:11 03.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ник
10:12 03.07.2026
38 рУСКИ ЧОРАП
10:12 03.07.2026
39 Госあ
До коментар #13 от "Генерал БОТАШ":Китай само чака сигнал да налее много юани в България, ама много бате ! Разбираш ли ? М ? Русия ще си стъпи на краката съвсем скоро като победител и както винаги ще има интерес към България, също. Разбираш ли ? Нема западните хиени да ни рекетират до безкрай и да благоденстват само подлогите им.
10:12 03.07.2026
40 смях в залата
Коментиран от #59
10:12 03.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Евроатлантик
До коментар #8 от "Георги":Какъв Боташ, стига с тази дъвка.... А защо не коментираш, че Радев спаси 3 милиарда евро иск към България от Лукойл, след среща със собствениците! Това би компенсирало евентуални загуби от Боташ, за години наред!
Коментиран от #54, #55, #79
10:13 03.07.2026
43 Анонимен
До коментар #25 от "Даа":Фашаги сте вие защото сте с Путин убиецът диктатор Пари от Европа няма Оставка на този господин демокрация е тук а не личните
10:13 03.07.2026
44 оня с коня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не си пуснал "Сигнал",а Дебилски ДОНОС срещу Пеевски и Борисов на който никой няма да обърне внимание поради елементарната причина че си много "Дребен" и незначителен за да имаш достъп до Доказателства- каквито и да са.
10:13 03.07.2026
45 ГДЕ
До коментар #4 от "АБВ":На България й трябва някой с АКЪЛ , топките ги дръжте за себе си , на нас не са ни нужни .
10:14 03.07.2026
46 123
До коментар #28 от "Продажници":И какво лошо има в това ?
10:14 03.07.2026
47 Путин - 2
На Руската !
Олираргична !
Схема !
10:14 03.07.2026
48 Ингилиз
Ние сме с Русия!
Не споделяме джендърството
10:14 03.07.2026
49 Пари от ЕС и щастливи купейки
10:14 03.07.2026
50 Госあ
Коментиран от #83
10:14 03.07.2026
51 ГУНДЯЕВ
АГЕНТИТЕ НА КГБ ЛИ
СА НАШИЯТ НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС?
Коментиран от #61
10:15 03.07.2026
52 Съсел
До коментар #6 от "Браво":И този ще си ходи. Когато си в ЕС си длъжен да се съобразяваш с по-големия си брат….
Коментиран от #60
10:15 03.07.2026
53 Адмирации
Коментиран от #64
10:16 03.07.2026
54 Драго
До коментар #42 от "Евроатлантик":Спасил грънци , това само за пред материала . Няма заведен арбитраж срещу България, но видиш ли ние сме взели предварително мерки и подкрепяме руските олигарси .
10:16 03.07.2026
55 заблудена купейка
До коментар #42 от "Евроатлантик":Спасил лукойл , както е изгонил хАмериканските аероплани... радев въздух под налягане
10:17 03.07.2026
56 Анонимен
До коментар #7 от "Окооо":Защитава руските интереси Оставка България е Европа не е собственост на този господин
Коментиран от #67
10:17 03.07.2026
57 Не сме вчерашни
10:17 03.07.2026
58 Пазим полк.Гундяев
10:17 03.07.2026
59 Очарована съм
До коментар #40 от "смях в залата":Пръщиш от ум, също като госпожата от маааалкото портретче!
10:17 03.07.2026
60 И ! Кой Е ?
До коментар #52 от "Съсел":По - Големия Му Брат ?
10:17 03.07.2026
61 Шушумиго
До коментар #51 от "ГУНДЯЕВ":Не,бе.На ЦРУ, МИ6 и пр.
10:18 03.07.2026
62 !!!?
Боже каква Перверзия и Лицемерие...!!!?
10:18 03.07.2026
63 Браво
10:18 03.07.2026
64 Анонимен
До коментар #53 от "Адмирации":Достойна с Путин убиецът терорист диктатор Оставка на този господин Демокрация е държавата ни а не налагане на еднолични интереси Оставка
10:18 03.07.2026
65 Патето !
Конците !
10:19 03.07.2026
66 Само че
Коментиран от #69
10:19 03.07.2026
67 Софиянец
До коментар #56 от "Анонимен":Еврото фашиския съюз е кочина! Ти се махай от България като не ти харесва избора на българския народ!
10:19 03.07.2026
68 Хип-хип Урааааа
Коментиран от #121
10:20 03.07.2026
69 Хихихи
До коментар #66 от "Само че":Руския интерес е нашия интерес! Панимаеш? 🤭
10:20 03.07.2026
70 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
€$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
"ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!
Коментиран от #85
10:20 03.07.2026
71 стоян георгиев
Коментиран от #103
10:21 03.07.2026
72 !!!?
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Можеше да пуснеш сигнал на "новия телефон на Румен Радев" и срещу Мистър Кеш за "Боташ"...!
10:21 03.07.2026
73 Смехоран
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И какво ти каза Румбата?Доноснико,не закачай приятелите ми?
10:21 03.07.2026
74 Варненец
10:21 03.07.2026
75 Гундяев е само повод
В момента, когато Украйна здраво е подпукала Русия и я остави без горива и без ток и вода на много места.
Щирлиц помага на Путлрр.
10:22 03.07.2026
76 Кривоверен алкаш
10:22 03.07.2026
77 Тошо Поне !
За България !
И Нито Един !
От Тези !
10:22 03.07.2026
78 Кико
Коментиран от #105
10:23 03.07.2026
79 Георги
До коментар #42 от "Евроатлантик":тея тая дъвка ще ни лепне на обувката 13 години по $500,000 на ден и направо се нулира с 3 милиарда за които говориш. Отделно са ти отоворили, че е спасил нещо, което, поне в момента на спасяване, не е било застрашено. По интересно ми е какво е дал за да отърве арбитража.
10:23 03.07.2026
80 Лудия касапин
До коментар #18 от "Боко":Отивай в Русия и няма да ти се налага да чакаш нищо и всичко ще ти е търпимо.
10:23 03.07.2026
81 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"случайно" се оказа съпруга на зам.шеф на НС❓
10:24 03.07.2026
82 Хихихи
Коментиран от #97
10:24 03.07.2026
83 Госあ
До коментар #50 от "Госあ":Поднебесната никога не е изнасяла религия или политика. Изнася продукти от тия дето ги гледате в тему за жълти стотинки до суперкачествена електроника, облекло и всичко останало. Които пак са много по евтини от западните им аналози, въпреки че не са жълти стотинки. Ще внася от България цялата земеделска продукция, която им предложиме и ще питат за още ! Хранително-вкусова промишленост, също. Българското кисело мляко, например, става все по-популярно и държи цена спрямо останалите йогуртчета. Енергетика ? Железопътен транспорт ? Промишленост ? Технологии ? Но ше треа ганче да бачка, а не да го раздава предприемач 😂 квото и да означава това
Коментиран от #100
10:26 03.07.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Г€Н€РАЛ Д€$И
До коментар #70 от "Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ":р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))
Коментиран от #88, #96
10:26 03.07.2026
86 БОЦ - ко
Пут препуска из Европа,
А пък той с "девици" млади,
Във джакузи - "оппаа, опа" !
10:26 03.07.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
До коментар #85 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
€$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
"ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!
10:27 03.07.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Исторически парк
10:27 03.07.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Оракула от Делфи
Путин и Руската Олигархия ,която е единствения агресор във тази братоубийственна война !
Кой е Румен Радев за да промива мозЪците на Българския народ???
Не е цивилизовано управление за 4 годишен мандат да попелееш демокрацията постигната в
България и ЕО !!"Свободата Бате Румене е велико нещо," защото знае какво е било робството!!!
!И да искаш Българите да вдигат ръка по заповед , а не по лично убеждение!
Нали Румен Радев е по "референдумите" , толкова е лесно българския гражданин да гласува
чрез референдум иска ли санкций против Путин или не!
Всичко друго е ръката и сянката на КГБ в Българския Парламент и управкение!
Аз не подкрепям РуменРадев , в избора му да не подкрепи свободата на Украйна!
България е част от демокрацията в Европа а не част от Руската диктатура, "бате Румен"
явно не иска да е в час!,
В момента Путин и хабер си няма за спиране на военните действия срещу Украйна!!!
Коментиран от #94, #114, #141
10:28 03.07.2026
93 Мазол Глишефф
10:28 03.07.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Йода
Коментиран от #116
10:29 03.07.2026
96 Да бе,
До коментар #85 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":Ама за кой път го пишеш ???
Дай нещо ново - И ТО НА БЪЛГАРСКИ !!!
Бъди сигурен, че така НЕ оригиналничиш !!!
Коментиран от #113, #119
10:29 03.07.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Анонимен
10:30 03.07.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Млякото
До коментар #83 от "Госあ":се прави от друго мляко, дето се дОи от крави. Де са ти кравите, че и мляко да доиш, и да правиш. И къде ще го изнасяш, като това е продукт с краткотрайна годност.
10:31 03.07.2026
101 Архимандрисандрит Бибиян
10:31 03.07.2026
102 Крико
10:31 03.07.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 стоян георгиев
10:32 03.07.2026
105 Анонимен
До коментар #78 от "Кико":Откъде накъде ще защитава руските интереси бълг мин председател и то на европейска България А мен питал ли е той еднолично е решил
10:32 03.07.2026
106 Моряка
Коментиран от #124
10:33 03.07.2026
107 Българин
10:34 03.07.2026
108 И нима...
До коментар #26 от "Да бе да":...това те радва...?!
Всъщност прозираш,като съдран чорапогащник,че тайничко се надяваш и злорадстваш...!
10:34 03.07.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Многооо
Коментиран от #130
10:35 03.07.2026
111 Ивелин Михайлов
Коментиран от #117
10:36 03.07.2026
112 Радев
10:37 03.07.2026
113 ВВСар
До коментар #96 от "Да бе,":КОЛКО П Р О$$$Т ТРЯБВА ДА $и ф а т м а к, ПАРТИЯТА ДА т€ уЖ€НИ ЗА ТАКЪВ- Д€ $И К . Р В О Л Я К?!?!?!?
рум€н П€Ф€рад€Ф $ митко-$€(Х)к р€ тар ка та(вУ€нният мини-$тър) $€ КРИЯТ,Ч€ $А Г € Й ДВОЙКА!
НО НИЕ ЗНАЕМ,ЧЕ ОЩЕ във ВВСето $и БЪР КА ХА В ДУ П€ ТО И ,ЧЕ $А ОТ нато-БКПто!
10:37 03.07.2026
114 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #92 от "Оракула от Делфи":Чудно дали и твоят мозАк е промит🤔
или изобщо липсва ❗
Братоубийствената война започна далеч преди Путин да излекува Европа от Ковид-19❗
Точно СЕГА България "вдига ръка по заповед"-
не си ли чувал за "Мадам Йес"❓
Не чу ли какво каза САШтинският политик в прав текст-
"Те казаха "ДА" преди още да сме им казали какво искаме!" ❓
И не на последно място -
НАУЧИ СЕ, ЧЕ ЗА МНОЖЕСТЕНО ЧИСЛО
ДУМАТА НЕ ЗАВЪРШВА С "Й"❗
10:37 03.07.2026
115 Аква
Коментиран от #120
10:37 03.07.2026
116 Моряка
До коментар #95 от "Йода":На последните избори народа оцени,колко е акъла на Радев.Естествено,че боклуците са в истерика.
10:37 03.07.2026
117 ВРЪЩАЙ
До коментар #111 от "Ивелин Михайлов":ПАРИТЕ!
10:37 03.07.2026
118 Радев е много точен!
Ако беше на власт старото продажно правителство,още щяха да са ...,,паркирани" там....създавайки опасност за България!
10:38 03.07.2026
119 ДОЧУТО
До коментар #96 от "Да бе,":-ТАТЕ,ТАТЕ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ЛЯВ ЛИ € ,В СМИСЪЛ П€ Д€ Р. $Т ЛИ €?
-ПО-ЛОШО ТАТИ, т€ $ митко $€(Х)кр€тарката И гълъбч€то дон€в ОТДАВНА $ТАНАХА Г€ ЙО В€(€вро-дж€н дъри) ,НА ГЪРБА НА НАРОДА....!
10:38 03.07.2026
120 Анонимен
До коментар #115 от "Аква":Блокира държавата ни само а вие сте невиждани малоумници Незабавна оставка не желая путински руски интереси Оставка
Коментиран от #127
10:39 03.07.2026
121 Анонимен
До коментар #68 от "Хип-хип Урааааа":Не желая руски слугиннаж не желая диктатори не желая еднолични господари Оставка незабавна който е за Русия там му е мястото Тук е България
Коментиран от #125
10:41 03.07.2026
122 По тоя повод и за благодарност
10:42 03.07.2026
123 Глупак
До коментар #35 от "Всичко":Член си на Нато и си враг на Русия.
Антируската политика от Освобождението до 1944 г.ни доведе до 40% загубени територии.Половин милион убити мъже и над милион осакатени.
Сегашната антируска политика води до ликвидиране на България
Коментиран от #139
10:42 03.07.2026
124 Анонимен
До коментар #106 от "Моряка":Твърда излагация а позицията е за Русия Не за Европейска България Незабавна оставка за този господин пренебрегнал държавата ни
Коментиран от #129, #144
10:42 03.07.2026
125 Ако не беше Русия
До коментар #121 от "Анонимен":Сега щеше да сервираш на османлиите, докато обслужват жена те, а после и теб
Коментиран от #132, #145
10:44 03.07.2026
126 Решетников
10:44 03.07.2026
127 Хи хи
До коментар #120 от "Анонимен":чамадан, вакзал, Кийййййф !
Коментиран от #140
10:45 03.07.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Стамболов
До коментар #110 от "Многооо":Радев е национален предател! Съд и разстрел!
Коментиран от #137
10:45 03.07.2026
131 Ной
10:46 03.07.2026
132 Анонимен
До коментар #125 от "Ако не беше Русия":Ама ти защо ми говориш в миналото време Не желая никакви диктатори еднолични господари тук е Европа Демокрация е Оставка който иска руските интереси да не се крие тук това е и да не ни спъва развитието и да ни позори
Коментиран от #148
10:46 03.07.2026
133 Ех Костя,ех Копейкин!
10:47 03.07.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Розов пеньоар
10:47 03.07.2026
136 Българин
10:47 03.07.2026
137 Ха ХаХа
До коментар #130 от "Стамболов":Да не те разсечат на половина както Вмро направи със Стамболов, турският агент
10:48 03.07.2026
138 Муньо Бо(га)таша
Коментиран от #142
10:48 03.07.2026
139 Хи хи
До коментар #123 от "Глупак":Сегашната укренска антируска политика доведе до 20% загуби на укротеритории, и 30 милиона укро население
10:48 03.07.2026
140 Анонимен
До коментар #127 от "Хи хи":А ти вземи и Рр и при този който защитавате нали вие сте тези защитниците на руските интереси Тук е Европа
10:48 03.07.2026
141 миме
До коментар #92 от "Оракула от Делфи":абе паветен аспух къв референдум бе нали точно вие десните тъмносини либераси забравихте референдумите бе п€€..р@33
10:49 03.07.2026
142 Ха ХаХа
До коментар #138 от "Муньо Бо(га)таша":Яко му духаш
10:51 03.07.2026
143 Анонимен
10:51 03.07.2026
144 Теб ,пак ли те изтърваха санитарите...?!
До коментар #124 от "Анонимен":Почна се...!
До утре сутринта,има да джафкаш познати АнтиРадеви опорки и клишета...😝!
10:51 03.07.2026
145 Смях
До коментар #125 от "Ако не беше Русия":Наивник ! Коя Русия те спаси бе , на Ленин , на Сталин , на Путин ? Ленин през 1918 г приема декрет в който обявява , че няма нищо с оная Русия , която те освободи ! Чети и не се излагай , смешен си !
Коментиран от #153
10:52 03.07.2026
146 Минувач
Хлъзгавият Радев каза за РЕЗЕРВИ, но не и ВЕТО! Отново се хлъзга при избора на думи и прави внушения - розовите го четат вето и скачат, а излъганите му избиратели също го четат - вето и са доволни. Само, че той може да изрази резерви при обсъждането на санкциите, но после в ЕП да гласува ЗА с особено мнение. После никой не може да го обвини, защото той ще е изразил резерви, както е и казал. Но... неказа думичките - ще наложа ВЕТО!
Коментиран от #159
10:53 03.07.2026
147 Анонимен
10:53 03.07.2026
148 Умен по цялата глава
До коментар #132 от "Анонимен":Чудя се колко ли цента ти плащат за несвързаните умозаключения
10:54 03.07.2026
149 Цвете
10:54 03.07.2026
150 Аз вече пуснах сигнал срещу
ще ги унищожат
тез органи толкова години дремеха та сега ли
10:55 03.07.2026
151 докога
Коментиран от #156
10:55 03.07.2026
152 Радев се скри зад Православието
По напълно измислен и на вид благовиден повод блокира решение на ЕС.
Гундяев има толкова общо с Православието, колкото и самия Радев.
Орбан номер две , че и в по- тежък вариант.
Унгарците махнаха Орбан, нашите Боко, Шиши и Коко инсталираха Радев на негово място. Да върши неговата работа.
10:55 03.07.2026
153 Неукий
До коментар #145 от "Смях":Комунистите Ленин сложи прзрамките на Руския заем от 56 млн.златни франка със срок 45 г.и не плащаме нищо.
Свали 1 % от издръжката на американските бази които ние плащаме.
Хайде бе тюлембек тъп
10:55 03.07.2026
154 румбата
10:55 03.07.2026
155 В гълабарника
Коментиран от #157
10:56 03.07.2026
156 Този коментар е премахнат от модератор.
157 Изненадани са само
До коментар #155 от "В гълабарника":Евроатлантическите предатели......
Коментиран от #163
10:57 03.07.2026
158 Кух розов джендър
10:58 03.07.2026
159 не се заблуждавай,
До коментар #146 от "Минувач":ще наложи вето.
За това го монтираха , за това бяха " протестите ", за това беше " оставката ", за това Шиши се скри в Дубай.
10:58 03.07.2026
160 БКП
10:59 03.07.2026
161 Мдаа
11:00 03.07.2026
162 Браво!!!
11:00 03.07.2026
163 Не може
До коментар #157 от "Изненадани са само":Имаш проблеми, казва се проблем с ориентацията.
11:00 03.07.2026