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Депутат за Пеевски: Аз вчера бях буквално потресен, как са финансирани пътуванията му?

Депутат за Пеевски: Аз вчера бях буквално потресен, как са финансирани пътуванията му?

3 Юли, 2026 10:13 1 719 23

  • милен трифонов-
  • делян пеевски-
  • дубай

Всички ние, влизайки в политиката, трябва да сме наясно, че вече личният живот не е личен, посочи депутатът от „Прогресивна България“

Депутат за Пеевски: Аз вчера бях буквално потресен, как са финансирани пътуванията му? - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Поредният опит за съдебна реформа, информацията, изнесена от вътрешния министър Иван Демерджиев за полетите на Делян Пеевски, както и предстоящото разглеждане на бюджета бяха сред темите, обсъждани от Милен Трифонов, депутат от „Прогресивна България“.

По повод данните, представени в пленарната зала за пътуванията на Делян Пеевски, Трифонов заяви, че случилото се е поредно доказателство за липсата на прозрачност и справедливост.

„За съжаление, поредното доказателство за това, както от години наред вече в българското общество, за липса на справедливост, за липса на прозрачност. И тези данни, може би, много по-рано трябваше да бъдат изнесени и българското общество да ги знае“, каза той пред бТВ.

По думите му изнесената информация не бива да остане само на ниво публичен скандал.

„Аз съм абсолютно убеден, че министър Демерджиев и служителите в Министерството на вътрешните работи, като казаха А, ще кажат и Б, и В, защото това е важно всъщност. Не просто да изнесем сега едни факти и после те да отшумят в публичното пространство.“

На въпрос дали подкрепя призивите за оставка на председателя на Конституционния съд, Трифонов посочи:

„Това е вече въпрос на морален акт на лицето, за което бяха изнесени тези данни. Съгласете се с мен, че наистина са скандални.“ Той добави, че според него няма значение дали въпросните пътувания са извършени преди или след заемането на определена длъжност.

„И в двата случая това е за мен много сериозно, много е притеснително.“ Трифонов уточни, че очаква официална позиция на парламентарната група.

„Предполагам, че съвсем скоро парламентарната група ще излезе с официално становище по този случай, тъй като вчера бяха изнесени тези данни официално от министър Демерджиев.“

Личното му мнение обаче е категорично. „Аз за себе си си зададох въпроса и си казах: ако аз бях на едно място, може би щях да предприема този морален акт.“

Според него най-важният въпрос е как са били финансирани пътуванията.

„Много важно е не само пътуванията, а както казахме и вчера, как всъщност са финансирани тези пътувания. Тъй като знаете, че лицето Пеевски е санкционирано по „Магнитски“, там е използвана една схема, да го кажем, за обикаляне на закона – заплащане чрез адвокатско дружество.“

Той постави и допълнителни въпроси около произхода на средствата.

„Как това адвокатско дружество е получило тези средства? Дали ги е дарило на Пеевски? Ако е така, той има имуществена декларация, която трябва да подава, и трябва да го е декларирал. Пътувания над определен размер се декларират всяка година.“

По думите му проверката трябва да обхване и целта на тези пътувания.

„Няма нищо укоримо да пътуваме в крайна сметка. Но каква е била целта на тези пътувания? Толкова чести? Какви са разговорите, които са водени? Разбира се, това няма как да бъде изцяло доказано, но подлежи на изследване.“

Трифонов определи информацията като „много притеснителна“. „Пак казвам, аз вчера бях буквално потресен от това, което научихме.“

По темата за границата между личния и обществения живот на политиците той заяви:

„Всички ние, влизайки в политиката, трябва да сме наясно, че вече личният живот не е личен живот. И това, което ние правим като участници в управлението на държавата, трябва да бъде публично.“

Той посочи още: „Ние не сме обикновени хора, когато говорим за лидер на партия, за лице, което има изключително голямо влияние през последните години в управлението на държавата.“

На въпрос дали проверката е извършена законно, Трифонов отговори: „Аз смятам, че органите на МВР добре трябва да познават правомощията си. В крайна сметка, ако някой си е позволил да превиши тези правомощия, ще си понесе отговорността.“

Той подчерта, че се доверява на институциите. „Нашата идея в „Прогресивна България“ е именно институциите да започнат да си вършат работата.“ Трифонов припомни и отказа на формацията да подкрепи създаването на парламентарна комисия по темата.

„Отхвърлихме тази комисия именно със заявката, че има институции в България. Една такава комисия няма правомощията, да не говорим, че може би няма и компетентностите да извършва такава проверка.“

Той допълни: „Не прикриваме нищо. Просто искаме държавата, институциите да започнат да работят по начина, по който трябва да работят, а не просто да създаваме новини, които после да не възпроизвеждат справедливост.“

По думите му проверките трябва да продължат.

„Напълно съм уверен, че оттук нататък тази проверка ще продължи.“ Той обърна внимание и на ролята на прокуратурата.

„Една от проверките е изискана от Софийска градска прокуратура и след като е изискана, няма никакви действия. За да имаме адекватно разследване и евентуално повдигане на обвинения, трябва да имаме работеща прокуратура.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шумкарски

    11 6 Отговор
    внук , какъв да е , бе , другарю ?

    10:15 03.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    13 19 Отговор
    Разиграват пиеси с Пеевски за отвличане на вниманието от големия грабеж над народа.

    Коментиран от #6

    10:15 03.07.2026

  • 3 След

    11 18 Отговор
    Една година ще ви видим и вас .Комунистите Радевци са най долната паплач на света те са безверници мафиоти и крадци

    10:16 03.07.2026

  • 4 Аномалия

    16 2 Отговор
    Погледнете Пеевски отстрани. Ушите му са неестествено големи, направо прАсешки. Това не е случайна генетична аномалия.

    Коментиран от #14

    10:17 03.07.2026

  • 5 Бай Араб

    8 13 Отговор
    Вижте го този на снимката.Всички комунисти,деца на комунисти и внуците на комунисти имат такива физиономии със зловещо излъчване,физиономии различни от българските.

    Коментиран от #9

    10:19 03.07.2026

  • 6 Хаха

    16 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Е, така е!
    ПП-лгДБ-ейци имаха петилетка време да изнесат тези факти за воаяжите на пееФ, но бяха заети да седят в скута му и за правят педроханщини....

    10:19 03.07.2026

  • 7 Без име

    6 1 Отговор
    Питай службите да ти разяснят как са финансирани. Охлюв.

    10:20 03.07.2026

  • 8 личен живот на Мафиот

    17 1 Отговор
    Къв личен живот, колко фирми е смачкал, колко магистрати е купил?!?!

    10:20 03.07.2026

  • 9 Хаха

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Бай Араб":

    Кво да го гледам!
    Няма как да е по-грозен от твоето любимо телосложение - пееФ....

    10:21 03.07.2026

  • 10 Бай Араб

    8 8 Отговор
    Който работи за Путин ще дойде ред да се крие като Путин.

    10:21 03.07.2026

  • 11 Айляк

    7 2 Отговор
    Заплатени на Шиши 227 полета чрез адвокатско дружество? :))

    "Как това адвокатско дружество е получило тези средства? Дали ги е дарило на Пеевски? Ако е така, той има имуществена декларация, която трябва да подава, и трябва да го е декларирал. Пътувания над определен размер се декларират всяка година.“

    Дръж се Шиши, не остана:))
    Десо, къде си, мъ?

    10:26 03.07.2026

  • 12 какво точно те потресе?

    3 10 Отговор
    Какво те интересува как е финансирано пътуването му, ако не е държавна командировка?
    Това наченки за връщане на изходните визи ли са? И вече ще напускаме страната само с разрешението на Партията и МВР?

    10:33 03.07.2026

  • 13 ЧИЧО

    5 2 Отговор
    Тоя депутат ,досега извън БГ ли живял, че сега е потресен!

    10:36 03.07.2026

  • 14 Погледни

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Аномалия":

    Мунчо отстрани , не ти ли прилича на Бай Тошо ? Запомни , не коментирай външните белези на човек , невъзпитано е !

    10:36 03.07.2026

  • 15 ХАХАХА

    2 1 Отговор
    Човека извлачи милиарди и на края ще го хванат за пътувания със самолет за един два милиона. Много не сериозно отношение.

    10:43 03.07.2026

  • 16 ник

    3 1 Отговор
    Даййте и пътуванията на РР и родата и тогава ще ви повервам...ама май нема

    10:44 03.07.2026

  • 17 Всички

    2 1 Отговор
    сте един дол дренки, така че не се потрисай. Лицемер! Живеете си супер, затова се навирате да сте на власт. Лъжете хората, че сте ангелите на господ. А сега ни казвате: извинявайте ама пари има само за нас, вие които ни избрахте сте с отпаднала необходимост. Мушмули радкини. Да не се окаже, че чичопей е "по-беден" от черния късовратник

    10:44 03.07.2026

  • 18 Работете

    1 2 Отговор
    А къщата в Дубай?

    10:50 03.07.2026

  • 19 Оставка

    2 2 Отговор
    Пеевски го "развенчаха" протестите. И вас ви чака същото. Оставка, чуми муньови!

    10:51 03.07.2026

  • 20 да питам

    1 1 Отговор
    с какви пари е купена старата Шкодичка? Декларирани ли са?

    Коментиран от #23

    10:53 03.07.2026

  • 21 Кочо

    1 0 Отговор
    Само чакате някой да се подхлъзне и го натискате! Нямате никаква доблест и съчувствие към човека! Голямо престапление - Пеевски ходил в Дубай! Всички зърнари от мойто село посетиха Дубай и не само! Египет, Полинезия, Индонезия! Повечето дори не знаят къде са и за какво ходят там, но един като отиде, подражавайки на някой друг по голям чорбаджия, айде и другите замогнати офце подире! Мойте кози имат по достойно поведение! Пасат си по вече пожънатите ниви, днес е по хладничко и не завиждат на хората! Сулю и Пулю посещават дестинации, един Пеевски да не може да си позволи!? Ей, цял преход не променихте този унищожителен манталитет, изразяващ се във вековната злоба на душевния роб! Той все трябва да наказва някого заради сопствената си некадърност и неудачност - турците, руснаците, фашистите, комунистите, артистите..Все някой ви пречи! Артистите - да! Съдихте Калончев, че получил мерцедес от Тодор Живков и човека ви го каза в прав текст - ,,Сулю и Пулю се качиха на мерцедес, аз, един Георги Калоянчев защо да не мога!?" Ей къде е Дубай, всеки ден рекламират дестенацията - отивайте и оставете елита да бъде елит!

    10:54 03.07.2026

  • 22 Пеевски и Боко отново въртят всичко

    2 0 Отговор
    А самолета на Муньо Боташки вече няма вдигане и Деса (муньовата) също го потвърди.

    10:54 03.07.2026

  • 23 женерал Деси съм

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "да питам":

    Отговарям ти лично: старата Шкодичка съм я купила от спестени ДМСи за луксозни кюлоти!

    10:58 03.07.2026

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