Депутат за Пеевски: Аз вчера бях буквално потресен, как са финансирани пътуванията му?

Поредният опит за съдебна реформа, информацията, изнесена от вътрешния министър Иван Демерджиев за полетите на Делян Пеевски, както и предстоящото разглеждане на бюджета бяха сред темите, обсъждани от Милен Трифонов, депутат от „Прогресивна България“.

По повод данните, представени в пленарната зала за пътуванията на Делян Пеевски, Трифонов заяви, че случилото се е поредно доказателство за липсата на прозрачност и справедливост.

„За съжаление, поредното доказателство за това, както от години наред вече в българското общество, за липса на справедливост, за липса на прозрачност. И тези данни, може би, много по-рано трябваше да бъдат изнесени и българското общество да ги знае“, каза той пред бТВ.

По думите му изнесената информация не бива да остане само на ниво публичен скандал.

„Аз съм абсолютно убеден, че министър Демерджиев и служителите в Министерството на вътрешните работи, като казаха А, ще кажат и Б, и В, защото това е важно всъщност. Не просто да изнесем сега едни факти и после те да отшумят в публичното пространство.“

На въпрос дали подкрепя призивите за оставка на председателя на Конституционния съд, Трифонов посочи:

„Това е вече въпрос на морален акт на лицето, за което бяха изнесени тези данни. Съгласете се с мен, че наистина са скандални.“ Той добави, че според него няма значение дали въпросните пътувания са извършени преди или след заемането на определена длъжност.

„И в двата случая това е за мен много сериозно, много е притеснително.“ Трифонов уточни, че очаква официална позиция на парламентарната група.

„Предполагам, че съвсем скоро парламентарната група ще излезе с официално становище по този случай, тъй като вчера бяха изнесени тези данни официално от министър Демерджиев.“

Личното му мнение обаче е категорично. „Аз за себе си си зададох въпроса и си казах: ако аз бях на едно място, може би щях да предприема този морален акт.“

Според него най-важният въпрос е как са били финансирани пътуванията.

„Много важно е не само пътуванията, а както казахме и вчера, как всъщност са финансирани тези пътувания. Тъй като знаете, че лицето Пеевски е санкционирано по „Магнитски“, там е използвана една схема, да го кажем, за обикаляне на закона – заплащане чрез адвокатско дружество.“

Той постави и допълнителни въпроси около произхода на средствата.

„Как това адвокатско дружество е получило тези средства? Дали ги е дарило на Пеевски? Ако е така, той има имуществена декларация, която трябва да подава, и трябва да го е декларирал. Пътувания над определен размер се декларират всяка година.“

По думите му проверката трябва да обхване и целта на тези пътувания.

„Няма нищо укоримо да пътуваме в крайна сметка. Но каква е била целта на тези пътувания? Толкова чести? Какви са разговорите, които са водени? Разбира се, това няма как да бъде изцяло доказано, но подлежи на изследване.“

Трифонов определи информацията като „много притеснителна“. „Пак казвам, аз вчера бях буквално потресен от това, което научихме.“

По темата за границата между личния и обществения живот на политиците той заяви:

„Всички ние, влизайки в политиката, трябва да сме наясно, че вече личният живот не е личен живот. И това, което ние правим като участници в управлението на държавата, трябва да бъде публично.“

Той посочи още: „Ние не сме обикновени хора, когато говорим за лидер на партия, за лице, което има изключително голямо влияние през последните години в управлението на държавата.“

На въпрос дали проверката е извършена законно, Трифонов отговори: „Аз смятам, че органите на МВР добре трябва да познават правомощията си. В крайна сметка, ако някой си е позволил да превиши тези правомощия, ще си понесе отговорността.“

Той подчерта, че се доверява на институциите. „Нашата идея в „Прогресивна България“ е именно институциите да започнат да си вършат работата.“ Трифонов припомни и отказа на формацията да подкрепи създаването на парламентарна комисия по темата.

„Отхвърлихме тази комисия именно със заявката, че има институции в България. Една такава комисия няма правомощията, да не говорим, че може би няма и компетентностите да извършва такава проверка.“

Той допълни: „Не прикриваме нищо. Просто искаме държавата, институциите да започнат да работят по начина, по който трябва да работят, а не просто да създаваме новини, които после да не възпроизвеждат справедливост.“

По думите му проверките трябва да продължат.

„Напълно съм уверен, че оттук нататък тази проверка ще продължи.“ Той обърна внимание и на ролята на прокуратурата.

„Една от проверките е изискана от Софийска градска прокуратура и след като е изискана, няма никакви действия. За да имаме адекватно разследване и евентуално повдигане на обвинения, трябва да имаме работеща прокуратура.“