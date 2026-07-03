Фискалният съвет: Дефицитът към края на юни достигна 1,9% от БВП, най-високото ниво от 2010 г.

Фискалният дефицит към края на юни възлиза на 2,4 млрд. евро, или 1,9% от брутния вътрешен продукт (БВП), което е най-високата стойност за този период от 2010 г. насам. Това показва анализ на Фискалния съвет, изготвен на базата на данните на Министерството на финансите.
Министерството на финансите вече публикува статистическата информация за изпълнението на държавния бюджет към края на май, както и предварителни оценки за основните бюджетни показатели за юни. В анализа си Фискалният съвет представя сравнителни данни за изпълнението на бюджета, като отбелязва, че те трябва да се разглеждат в контекста на необичайната ситуация с удължителния бюджет.
Въпреки натрупания дефицит, балансът само за месец юни е положителен. Според анализа той е в размер на 0,11 млрд. евро, което се равнява на 0,1% от БВП. Това означава, че през юни приходите са надвишили разходите, макар натрупаният дефицит от началото на годината да остава значителен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #7
11:56 03.07.2026
3 Евала, бо(га)ташки гълъбици!
11:57 03.07.2026
4 Защо Ми Показвате ?
11:57 03.07.2026
5 Първия Перничанин
До коментар #2 от "Последния Софиянец":А къде отиде целия валутен резерв за борда, бе софиянецо?!
11:58 03.07.2026
6 Нормално
12:02 03.07.2026
7 Така е
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Тъкмо твоят любим президент ще върне лева и по този повод ще започнат няколкодневни тържества.
12:04 03.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хаха
1. Съгласно закона при неприет бюджет се харчат 1/12 част от миналогодишния с изключение на 5 процентото увеличение на разходите за заплати в бюджетния сектор, което е несъществено перо и нито цент повече!
2. Заради увеличението на цените на всичко и ненамаляващо търсене, би следвало да са реализирани много повече приходи в бюджета от ДДС, акцизи и други данъци в сравнение със същия период на миналата година! Къде са тези приходи - или не са показани от счетоводителите в приходната част на бюджета умишлено или... просто са откраднати! Няма трети вариант!
3. Какво се случи с резерва за Борда - изпари ли се или какво!?
Никой не дава разумно обяснение, дори не коментира горните 3 точки, а все "дефицит, та дефицит..."!
Абе няма как да е дефицит, камо ли "рекорден", дори трябва да има излишък!
12:11 03.07.2026
11 Симбиоза между МВР и роми
12:27 03.07.2026
12 за златото нещо дда кажете къде е?
значи за златото не ревете
ама за фалшивите пари ревете?
защо години наред малка БЪЛГАРИЯ е оставила да й се краде златото?
12:32 03.07.2026
13 оня с коня
ама сегашните продажници и майките им да искаш ще ти ги продадат
12:33 03.07.2026
14 да гърми вече тоя АЕЦ време е
а робите седят и реват за някакви хартийки
смешни роби
12:34 03.07.2026
15 евалата парапитеци
12:36 03.07.2026
16 Калоян Методиев бивш шеф на кабинета
И шефът на БНБ Димитър Радев с безпрецедентен тон заяви, че бюджетът задълбочава кризата. И то в ситуация на свръхдефицит. Цикълът с предупреждения е завършен!
🐏Тези с овча упоритост го гласуваха в Министерски съвет без да променят и запетайка. И така си го внесоха в парламента!
📉 Кражби, завишени цени, дългове, замразявания, нула реформи, лобизъм, удари по бизнеса, пенсионерите, работещите и майките....
💨 Явно ще търсят пропагандни димки да си го прокарат. Това им е стратегията! АМ - ако мине!
🙉Тези не разбират от добро! Не разбират от аргументи! От дума! От документи! От предупреждения! Нищо! Това ще свърши много зле! Да видим за народа или за тях и олигархията им!
Коментиран от #17
12:43 03.07.2026
17 Точно пита Методиев
До коментар #16 от "Калоян Методиев бивш шеф на кабинета":Кой ли ще свърши зле? Народа или Радев?
Коментиран от #20
12:43 03.07.2026
18 не Е от еврутуту
Коментиран от #19
12:49 03.07.2026
19 не е виновно Евруту
До коментар #18 от "не Е от еврутуту":Виновни са крадците които го крадат.
12:54 03.07.2026
20 от ся щи кажа
До коментар #17 от "Точно пита Методиев":народа
12:54 03.07.2026