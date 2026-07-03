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Фискалният съвет: Дефицитът към края на юни достигна 1,9% от БВП, най-високото ниво от 2010 г.

Фискалният съвет: Дефицитът към края на юни достигна 1,9% от БВП, най-високото ниво от 2010 г.

3 Юли, 2026 11:51 681 20

  • фискален съвет-
  • дефицит

Въпреки натрупания дефицит, балансът само за месец юни е положителен

Фискалният съвет: Дефицитът към края на юни достигна 1,9% от БВП, най-високото ниво от 2010 г. - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фискалният дефицит към края на юни възлиза на 2,4 млрд. евро, или 1,9% от брутния вътрешен продукт (БВП), което е най-високата стойност за този период от 2010 г. насам. Това показва анализ на Фискалния съвет, изготвен на базата на данните на Министерството на финансите.

Министерството на финансите вече публикува статистическата информация за изпълнението на държавния бюджет към края на май, както и предварителни оценки за основните бюджетни показатели за юни. В анализа си Фискалният съвет представя сравнителни данни за изпълнението на бюджета, като отбелязва, че те трябва да се разглеждат в контекста на необичайната ситуация с удължителния бюджет.

Въпреки натрупания дефицит, балансът само за месец юни е положителен. Според анализа той е в размер на 0,11 млрд. евро, което се равнява на 0,1% от БВП. Това означава, че през юни приходите са надвишили разходите, макар натрупаният дефицит от началото на годината да остава значителен.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    Даже банкнотите евро с които плащаме не сме си платили.Немците заплашват да го обявят за недействителни.

    Коментиран от #5, #7

    11:56 03.07.2026

  • 3 Евала, бо(га)ташки гълъбици!

    2 3 Отговор
    Надминахте и факира леля Асенка в машинациите с финансите!

    11:57 03.07.2026

  • 4 Защо Ми Показвате ?

    3 3 Отговор
    Тази Тоалетна Хартия ?

    11:57 03.07.2026

  • 5 Първия Перничанин

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    А къде отиде целия валутен резерв за борда, бе софиянецо?!

    11:58 03.07.2026

  • 6 Нормално

    2 1 Отговор
    Герб управляваха от 2009 до 2020. След това Радев назначи Асен Василев два пъти за служебен финансов министър и сега продължава политиката по дефицит, заеми и обедняване.

    12:02 03.07.2026

  • 7 Така е

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Тъкмо твоят любим президент ще върне лева и по този повод ще започнат няколкодневни тържества.

    12:04 03.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хаха

    0 1 Отговор
    Не им вярвам на счетоводните алабала от фискалния или незнам какъв си "съвет" по следните причини:
    1. Съгласно закона при неприет бюджет се харчат 1/12 част от миналогодишния с изключение на 5 процентото увеличение на разходите за заплати в бюджетния сектор, което е несъществено перо и нито цент повече!
    2. Заради увеличението на цените на всичко и ненамаляващо търсене, би следвало да са реализирани много повече приходи в бюджета от ДДС, акцизи и други данъци в сравнение със същия период на миналата година! Къде са тези приходи - или не са показани от счетоводителите в приходната част на бюджета умишлено или... просто са откраднати! Няма трети вариант!
    3. Какво се случи с резерва за Борда - изпари ли се или какво!?
    Никой не дава разумно обяснение, дори не коментира горните 3 точки, а все "дефицит, та дефицит..."!
    Абе няма как да е дефицит, камо ли "рекорден", дори трябва да има излишък!

    12:11 03.07.2026

  • 11 Симбиоза между МВР и роми

    0 0 Отговор
    МВР Перник пращат агресивни Роми в Базел Швейцария да крадат и убиват,в Перник не убивало затова ги пращали в Европа!Пращат убийци в Европа!

    12:27 03.07.2026

  • 12 за златото нещо дда кажете къде е?

    0 0 Отговор
    абе те всеки ден канадците ни крадат златото

    значи за златото не ревете

    ама за фалшивите пари ревете?

    защо години наред малка БЪЛГАРИЯ е оставила да й се краде златото?

    12:32 03.07.2026

  • 13 оня с коня

    0 0 Отговор
    тодор живков никога нямаше да позволи да се краде златото и медтта на БЪЛГАРИЯ

    ама сегашните продажници и майките им да искаш ще ти ги продадат

    12:33 03.07.2026

  • 14 да гърми вече тоя АЕЦ време е

    0 0 Отговор
    взеха ви далекопроводите, взеха водата взеха ви парите

    а робите седят и реват за някакви хартийки

    смешни роби

    12:34 03.07.2026

  • 15 евалата парапитеци

    1 1 Отговор
    Как е Новото Нормално? Нали затова се борихте миналата година по площадите?

    12:36 03.07.2026

  • 16 Калоян Методиев бивш шеф на кабинета

    1 0 Отговор
    Има ли един сериозен икономист, финансист, експерт, който да подкрепи този пасквил, който прогресистите наричат бюджет? Никой! Институции, парламентарна и извънпарламентарна опозиция, синдикати, анализатори, учени - катастрофа!

    И шефът на БНБ Димитър Радев с безпрецедентен тон заяви, че бюджетът задълбочава кризата. И то в ситуация на свръхдефицит. Цикълът с предупреждения е завършен!

    🐏Тези с овча упоритост го гласуваха в Министерски съвет без да променят и запетайка. И така си го внесоха в парламента!

    📉 Кражби, завишени цени, дългове, замразявания, нула реформи, лобизъм, удари по бизнеса, пенсионерите, работещите и майките....

    💨 Явно ще търсят пропагандни димки да си го прокарат. Това им е стратегията! АМ - ако мине!

    🙉Тези не разбират от добро! Не разбират от аргументи! От дума! От документи! От предупреждения! Нищо! Това ще свърши много зле! Да видим за народа или за тях и олигархията им!

    Коментиран от #17

    12:43 03.07.2026

  • 17 Точно пита Методиев

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Калоян Методиев бивш шеф на кабинета":

    Кой ли ще свърши зле? Народа или Радев?

    Коментиран от #20

    12:43 03.07.2026

  • 18 не Е от еврутуту

    0 1 Отговор
    ...сигурно е от жегата - на ви ся евру - айде в ряката..да ви...

    Коментиран от #19

    12:49 03.07.2026

  • 19 не е виновно Евруту

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "не Е от еврутуту":

    Виновни са крадците които го крадат.

    12:54 03.07.2026

  • 20 от ся щи кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Точно пита Методиев":

    народа

    12:54 03.07.2026

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