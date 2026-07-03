Десислава Атанасова: Не съм летяла до Дубай с Пеевски

Конституционният съдия Десислава Атанасова отрича да е пътувала с частен полет до Дубай с Делян Пеевски на 5 април 2024 г., като заявява, че според удостоверение от МВР на същата дата е отпътувала за Турция с редовен полет на Turkish Airlines.
Публикуваме цялата позиция на Десислава Атанасова без редакторска намеса:
"Във връзка с разпространените неверни твърдения от Иван Демерджиев – Министър на вътрешните работи, в Народното събрание на 02.07.2026 г., изисках и разполагам с удостоверение Рег. номер RяБ 4017/02.07.20026г. от Министерството на вътрешните работи за пътуванията ми извън страната за периода 05.04.2024 г. – 08.04.2024 г.
Данните, регистрирани в Интегрираната информационна система „Справки“ на МВР, удостоверяват преминаванията ми през граничните контролно-пропускателни пунктове на Република България.
Твърдението, че „на 5 април 2024 г. Десислава Атанасова е пътувала с Делян Пеевски от летище "Васил Левски" - София до Дубай с частна компания "Хиперион Авиейшън" е невярно.
Напуснала съм страната на 05.04.2024 г. с граждански полет TK 1032 – пътнически самолет на турските авиолинии / Turkish Airlines и съм се завърнала на 08.04.2024 г. с граждански полет TK 1031 – пътнически самолет на турските авиолинии / Turkish Airlines.
На посочените дати съм летяла по маршрута София – Истанбул – София, с граждански полет и съм пребивавала единствено на територията на Република Турция, което се удостоверява и от данните в паспорта ми.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:51 03.07.2026
2 Европеец
12:53 03.07.2026
3 Красимир Петров
Коментиран от #31
12:53 03.07.2026
4 Aлфа Вълкът
12:53 03.07.2026
5 лъжлива кучка
Коментиран от #26
12:54 03.07.2026
6 Горката, вече в обясн.
12:54 03.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Мими Кучева🐕
12:54 03.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гост
12:56 03.07.2026
12 оня с коня
12:56 03.07.2026
13 604
12:56 03.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Сталин
12:56 03.07.2026
16 Айляк
Не е летяла, ами направо е прелетяла до Дубай с ПееФски:)
12:56 03.07.2026
17 Майора
12:57 03.07.2026
18 значи е вярно,
12:57 03.07.2026
19 поКУРко
12:58 03.07.2026
20 Ами
12:58 03.07.2026
21 Сталин
12:58 03.07.2026
22 смях в залата
12:58 03.07.2026
23 павела митова
12:58 03.07.2026
24 ха сега
13:00 03.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 пилотин0Т Олексий Мес
До коментар #5 от "лъжлива кучка":Казано е в Евангелието: "Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди душата си".
13:01 03.07.2026
27 То на
13:01 03.07.2026
28 АМА ДЕСКЕ АМА ПОЕТЕСКЕ
13:01 03.07.2026
29 Сталин
13:02 03.07.2026
30 хех
До коментар #25 от "Сталин":Абсолютно си заслужаваш Деса да сигнализира прокуратурата за теб и да отговаряш пред съда за думите си.
13:02 03.07.2026
31 Тити на Кака
До коментар #3 от "Красимир Петров":Пачата не се оправдава, а представя официален документ.
Ако искаш да станеш 100 пъти по-умен / а ти наистина си умен до степен на гениалност/ , записвай: оборването на официален документ не се извършва с помощта на думата "пача".
Как става оборването ще ти обясня след като се уверя, че не си получил инсулт докато си ставал 100 пъти по-умен.
13:03 03.07.2026