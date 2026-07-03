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Десислава Атанасова: Не съм летяла до Дубай с Пеевски

Десислава Атанасова: Не съм летяла до Дубай с Пеевски

3 Юли, 2026 12:50 947 31

  • десислава атанасова-
  • дубай-
  • турция-
  • паспорт

Конституционният съдия обясни, че е пътувала до Истанбул с редовен граждански полет

Десислава Атанасова: Не съм летяла до Дубай с Пеевски - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Конституционният съдия Десислава Атанасова отрича да е пътувала с частен полет до Дубай с Делян Пеевски на 5 април 2024 г., като заявява, че според удостоверение от МВР на същата дата е отпътувала за Турция с редовен полет на Turkish Airlines.

Публикуваме цялата позиция на Десислава Атанасова без редакторска намеса:

"Във връзка с разпространените неверни твърдения от Иван Демерджиев – Министър на вътрешните работи, в Народното събрание на 02.07.2026 г., изисках и разполагам с удостоверение Рег. номер RяБ 4017/02.07.20026г. от Министерството на вътрешните работи за пътуванията ми извън страната за периода 05.04.2024 г. – 08.04.2024 г.

Данните, регистрирани в Интегрираната информационна система „Справки“ на МВР, удостоверяват преминаванията ми през граничните контролно-пропускателни пунктове на Република България.

Твърдението, че „на 5 април 2024 г. Десислава Атанасова е пътувала с Делян Пеевски от летище "Васил Левски" - София до Дубай с частна компания "Хиперион Авиейшън" е невярно.

Напуснала съм страната на 05.04.2024 г. с граждански полет TK 1032 – пътнически самолет на турските авиолинии / Turkish Airlines и съм се завърнала на 08.04.2024 г. с граждански полет TK 1031 – пътнически самолет на турските авиолинии / Turkish Airlines.

На посочените дати съм летяла по маршрута София – Истанбул – София, с граждански полет и съм пребивавала единствено на територията на Република Турция, което се удостоверява и от данните в паспорта ми.

Прилагам посочените документи с оглед обективното изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с моите пътувания в качеството ми на конституционен съдия."Десислава Атанасова: Не съм летяла до Дубай с Пеевски
Десислава Атанасова: Не съм летяла до Дубай с Пеевски


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 12 Отговор
    Занимават ни с глупости докато ни стрижат

    12:51 03.07.2026

  • 2 Европеец

    32 9 Отговор
    Някой лъже..... Какво съм склонен да вярвам на демерджиев, отколкото на тая никаквица...

    12:53 03.07.2026

  • 3 Красимир Петров

    28 7 Отговор
    Па,ча.та се оправдава

    Коментиран от #31

    12:53 03.07.2026

  • 4 Aлфа Вълкът

    29 5 Отговор
    Гло-гло-гло-гло и хоп конституционен съдия.

    12:53 03.07.2026

  • 5 лъжлива кучка

    29 6 Отговор
    нема срам

    Коментиран от #26

    12:54 03.07.2026

  • 6 Горката, вече в обясн.

    16 3 Отговор
    Навярно за великден

    12:54 03.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мими Кучева🐕

    27 1 Отговор
    Остави ги Деси!Важното е ,че с Пейо се обичате.💋🥳🤣🍌🖕

    12:54 03.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гост

    9 8 Отговор
    Ех, каква драма - дали някой е дал фалшиви данни на некадърния министър или някой е издал фалшиво удостоверение на Деса Oбщaтa...

    12:56 03.07.2026

  • 12 оня с коня

    19 2 Отговор
    като я гледам тая е гълтала всичкото!

    12:56 03.07.2026

  • 13 604

    18 4 Отговор
    Лапай чуркъата мъ парашутистке...

    12:56 03.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сталин

    16 2 Отговор
    То имали и някой от Гроб да не я е шибал тая дуловска овца

    12:56 03.07.2026

  • 16 Айляк

    15 4 Отговор
    А някой да е очаквал Дуловската да каже друго?
    Не е летяла, ами направо е прелетяла до Дубай с ПееФски:)

    12:56 03.07.2026

  • 17 Майора

    10 3 Отговор
    Дали сега “Бях точен с парите …!” ще си признае за невярната информация ще се извини! Надали!

    12:57 03.07.2026

  • 18 значи е вярно,

    12 3 Отговор
    че е летяла на тези дати до Истанбул и обратно. Твърденията са, че частния самолет е бил в Истанбул и на връщане пак там е спрял. Нищо не опровергава Атанасова, най-малкото защото по никакъв начин не доказва, че в интервала между 05.04. и 08.04.2024 г. е прибивавала на територията на Турция. Не казва и по каква работа е била в Турция, къде е отседнала по време на престоя си, от кого е била придружавана, както не става ясно и дали в тези четири дни е била в отпуск или в болнични. За оставка нищо не споменава, защото е невинна като момина сълза. Наглост безобразна.

    12:57 03.07.2026

  • 19 поКУРко

    9 1 Отговор
    Една от любимките на Боко и пенсионирана от Райчето Назарянката!

    12:58 03.07.2026

  • 20 Ами

    4 10 Отговор
    Ето така се прави! Вадиш и показваш документи и доказателства. Всичко останало са клевети и мерзости. Тревожното е, че когато клеветникът и мерзавецът е министър и клевети политици, това си е чиста проба политическа репресия и фашизъм.

    12:58 03.07.2026

  • 21 Сталин

    10 1 Отговор
    Всички съдии и прокурори в България са проститутки и държанки на мутрите и бандитите

    12:58 03.07.2026

  • 22 смях в залата

    3 8 Отговор
    Радев - шеф на шушумигите ,чуваш ли какво прави твойта МВР-шушумига. Пиши се на твой гръб. Ако някой публикува лъжи по адрес на двете ти жени или децата ти така ли ще мълчиш? Ако е за теб е ясно че си дебелокож

    12:58 03.07.2026

  • 23 павела митова

    5 1 Отговор
    не бе не е летяла ,нито му го е Уапкала ,нито знае какво е Дубай ,а за пеевски - сега чува за такъв шопар кой е той....само така миризливке - ИНКЯР МУ Е МАЙКАТА

    12:58 03.07.2026

  • 24 ха сега

    3 1 Отговор
    Сега "Бях точен с парите..." да извади също документите

    13:00 03.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 пилотин0Т Олексий Мес

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "лъжлива кучка":

    Казано е в Евангелието: "Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди душата си".

    13:01 03.07.2026

  • 27 То на

    2 1 Отговор
    повечето тапиите им фалшиви , нотариални актове , удостоверения с какъвто се сетиш характер , влизане и излизане без проблемно с чужда идентичност и и и и....... Та тия бележки ли са "удостоверения" и "уверения" ? Хайде, стига !

    13:01 03.07.2026

  • 28 АМА ДЕСКЕ АМА ПОЕТЕСКЕ

    0 1 Отговор
    ПОНЕЖЕ СИ ЮРИСКА ВКАРВАНЕ И ИСКАРВАНЕ НЕ Е ПОЛОВ АКТ ТАКАЛИ.В ДУЛОВО С ТОВА ЩЕТЕ ЗАПОМНЯТ ЧЕ СИ НАГЛА ЗНАЕМ,ЧЕСИ ИГРИВА ЗНАЕМ СЪЖАЛЯВАМ СЪПРУГАТИ .

    13:01 03.07.2026

  • 29 Сталин

    1 2 Отговор
    Смятай къв парцал е тая щом е лягала под дебелото грозно прасе

    13:02 03.07.2026

  • 30 хех

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Сталин":

    Абсолютно си заслужаваш Деса да сигнализира прокуратурата за теб и да отговаряш пред съда за думите си.

    13:02 03.07.2026

  • 31 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Красимир Петров":

    Пачата не се оправдава, а представя официален документ.
    Ако искаш да станеш 100 пъти по-умен / а ти наистина си умен до степен на гениалност/ , записвай: оборването на официален документ не се извършва с помощта на думата "пача".
    Как става оборването ще ти обясня след като се уверя, че не си получил инсулт докато си ставал 100 пъти по-умен.

    13:03 03.07.2026

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