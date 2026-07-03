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127 млн. евро за бизнеса във въглищните региони остават блокирани

127 млн. евро за бизнеса във въглищните региони остават блокирани

3 Юли, 2026 14:10 546 3

  • въглищни региони-
  • европейска програма-
  • финансиране

Средствата са по линия на Фонда за справедлив преход и са предназначени за икономическа трансформация на въглищните региони

127 млн. евро за бизнеса във въглищните региони остават блокирани - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

127 млн. евро европейско финансиране за малки и средни предприятия в областите Стара Загора, Перник и Кюстендил остават блокирани повече от шест месеца. За това предупреди в ефира на NOVA NEWS Веселина Господинова от Българската асоциация на консултантите по европейски програми.

Средствата са по линия на Фонда за справедлив преход и са предназначени за икономическа трансформация на въглищните региони. Целта е бизнесът да инвестира в нови дейности и да създаде алтернативна заетост за хората, които в следващите години може да бъдат засегнати от постепенното спиране на въглищната енергетика.

По програмата са одобрени 501 проекта, с които се очаква да бъдат разкрити над 2000 нови работни места. Въпреки това договори с кандидатите все още не са подписани, а вече започнатите процедури са замразени заради вътрешен одит в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

От МРРБ посочват, че проверката е започнала след сигнали от кандидати по процедурата. В хода ѝ са установени слабости, сред които наличие на субективни критерии за оценка и неправилното им прилагане. Според министерството това създава риск да бъдат одобрени и финансирани проекти с по-ниско качество.

Господинова обясни, че според асоциацията проблемът не е в самата процедура, а в оценяването на проектите. По думите ѝ има съмнения, че част от кандидатите не са получили обективно точките си, а това може да е пренаредило класирането и да е оставило добри проекти без финансиране.

„Когато има над 30 сигнала, трудно може да се говори само за техническа грешка“, заяви тя.

От асоциацията настояват одитът да приключи възможно най-бързо и МРРБ да обяви ясно решение - дали ще продължи сключването на договори по настоящата процедура, или тя ще бъде обявена отново с по-ясни и обективни критерии.

Господинова предупреди, че времето е ключово, защото забавянето може да постави под риск усвояването на средствата. Според нея, ако се стигне до нова процедура, тя трябва да бъде обявена най-късно до септември или октомври, за да не бъдат изпуснати сроковете.

Тя разкритикува и възможността средствата да бъдат пренасочени към финансови инструменти, тоест към кредити за бизнеса при облекчени условия. Според нея това не е подходящ вариант, защото основната цел е създаване на работни места.

„Никой работодател няма да изтегли кредит, за да разкрива нови работни места“, коментира Господинова.


България
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  • 2 Тахумба

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    14:19 03.07.2026

  • 3 Бгг

    7 0 Отговор
    Тия пари не са ли за миньорите и енергетиците които ще останат без работа бе? Що пак бизнеса ще ги краде? Ама тоя заспал народ малко му е. Без Нов НАРОДЕН СЪД няма да се оправим.

    14:36 03.07.2026

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