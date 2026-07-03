"Няма да продължаваме да търпим всички лъжи". Протест срещу управляващите в центъра на София

Граждани протестират пред сградата на президентството срещу правителството. Демонстрацията под надслов „АНТИРадев“ е организирана в социалните мрежи. Движението по улица "Леге", между сградата на президентството и Националния археологически институт и музей, е затворено, предават от БТА.
"Румен Радев не може да продължава и секунда повече да бъде министър-председател", каза пред събралите се организаторът на протеста Манол Глишев. "Няма да продължаваме да търпим всички лъжи", допълни той. "Неприятната тема, която ни засяга пряко, слонът в стаята, е войната в Украйна. До България не трябва да стигне това “мръсно руско насилие”, каза още Глишев. Радев ни излага на екзистенциална опасност, допълни той.
Русия в момента управлява нашата икономика, посочи Глишев.
В района има полицейско присъствие. Протестиращите скандираха „Оставка“ и издигаха български и украински знамена, както и знамена на Европейския съюз.
На 27 юни протестиращи против правителството затвориха движението по булевардите „Дондуков“ и „Цар Освободител“ в София с викове „Оставка“ и „Тук не е Москва“. В района на т.нар. Триъгълник на властта имаше полицейско присъствие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #60, #61, #76
21:11 03.07.2026
2 Дориана
Коментиран от #17
21:11 03.07.2026
3 Без име
Коментиран от #26
21:12 03.07.2026
4 Софиянец
Коментиран от #21, #31
21:13 03.07.2026
5 име
21:13 03.07.2026
6 Политкоректен
Коментиран от #45, #79
21:15 03.07.2026
7 Хихихи
21:15 03.07.2026
8 Мда
21:15 03.07.2026
9 Анонимен
Коментиран от #12, #15, #103
21:15 03.07.2026
10 жик так
И кой е тоя световно неизвестен Манол Глишев
РУМЕН РАДЕВ Е ИЗБРАН С МНОЗИНСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ТИЯ НЯКОЛКО ЦАР ВУЛА МОГАД САМО ДА ЯДАТ ПО ЕДНА ТУПАЛКО ОТ ПОЛИЦИЯТА ЗА СМУЩАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД !!!
Коментиран от #22, #82, #127
21:15 03.07.2026
11 SS дивизия Зельо юргент
21:16 03.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Зеля
21:16 03.07.2026
14 Последния Софиянец
21:17 03.07.2026
15 Стойко
До коментар #9 от "Анонимен":Хахаха, сарказам? Едвали! Много си кух за това!
21:17 03.07.2026
16 Дако
21:17 03.07.2026
17 Европейца
До коментар #2 от "Дориана":Хаха, ако не си чат бот бързо бягай на доктор. мозъка ти е колкото на заек. ППГЕРБ викаш а? нова коалиция ли видя?
Коментиран от #102
21:18 03.07.2026
18 Муууу
21:18 03.07.2026
19 БеГемот
21:19 03.07.2026
20 нека да излизат на протест
21:19 03.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 МАНОЛ ГЛИШЕВ
До коментар #10 от "жик так":Е болен евроатлантик, кандидат за президен с ДС минало. Но, това е нормално, при положение, че поне половината политици от ПП, ДБ и СДС са комунистически номенклатурчици или синчета на такива.
Коментиран от #119
21:20 03.07.2026
23 Мхм
21:20 03.07.2026
24 Варненец
21:21 03.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Банка
До коментар #3 от "Без име":Новият спасител не дава. Той трябва да се разплаща.
21:21 03.07.2026
27 Анонимен
Коментиран от #34, #42
21:22 03.07.2026
28 Калоян Методиев бивш шеф на радев
♊️ Едни и същи проекти в отбраната от декември до днес са завишени в пъти. Някои за стоки втора употреба. За над 158 млн.евро. Отделно празен чек за 620 млн.евро за проекти без проектна готовност! Ей, така!
🛣️ В регионалото е същото. Примери: Само за обхода на Габрово и тунела под Шипка за шест месеца прогресистите са "надули" цената с космическите 50 млн. евро. За Видин-Макреш - 47 млн. отгоре. За пътя Мездра -Ботевград - 16.5 млн. отгоре от декември. Масово за обходи, ремонти, пътища....
🚞 Крещящи примери от транспортното министерство. Проектът за ЖП линията Карнобат- Синдел нараства с 33.7 млн.евро. Доставка за ЖП механизация (NR-25.001-0138) скача с 34.4 млн евро.
📸 Не си поплюват! Два месеца са тамънили схемите. Безогледни разлики нагоре! И нямат обяснение как и защо! Няма обосновки.
📣Част от парламентарната и извънпарламентарна опозиция ги лови всеки ден в нещо. Толкова е голям мащабът на безобразията им.
Радев използваше за предишния бюджет думата "грабеж". Неговият е със стотици милиони отгоре за едни и същи проекти! Коя е по-силната дума от грабеж - мародерство, плячкосване, бандитизъм? Да си избере сега една за своето управление!
💉Надяват се в летните жеги да им се размине. Пенсионери, майки, средна класа, работещи, бизнес да се укротят и да мълчат. Някоя и друга димка за отклоняване на вниманието - като с конституциония шантанел. Тихо да мине бюджетът, за да се укрепи
21:22 03.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Калоян Методиев бивш шеф на радев
🏛️Гледам днес парламентарен контрол. Вицепремиери говорят откровени глупости, а депутатите им, очевидно инструктирани, френетично ръкопляскат преди дори да са свършили. Жалки 130 лакеи. Съучастници! Ръкопляскат на този загробващ икономиката, фиска,
социалната политика и развитието бюджет, пълен с дългове и кражби. И в процедура по свръхдефицит от
Еврокомисията. Всички им казаха, че е катастрофа!
‼️Прогресистите се капсулират. Трупат ресурси. Кадруват шуробаджанашки. Съешиха се с олигархията и се готвят за война с народа!
21:22 03.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Аман от вас, бе
21:23 03.07.2026
33 ?????
Умнокрасивитетът изкара 500-600 човека.
Продължавайте по тоя начин.
Следващия път и тия на които сте платили няма да дойдат.
Коментиран от #48
21:23 03.07.2026
34 Хихихи
До коментар #27 от "Анонимен":Те тия като ги гледам свободно време имат много 😅 само чакат някой да ги ангажира
21:23 03.07.2026
35 тошуу
Коментиран от #40
21:24 03.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Софиянец
21:25 03.07.2026
38 Иванов
21:25 03.07.2026
39 Ооооооооууууу
Коментиран от #109
21:25 03.07.2026
40 Хихихи
До коментар #35 от "тошуу":Даже и укро кърлежи няма на "протеста", на море са с нашите пари!
21:26 03.07.2026
41 665
Как става тая работа, кой дава тия пари и защо !
Класически въпрос за национална сигурност.
Това нещо трябва да бъде изсветлено и сложено в релси.
21:26 03.07.2026
42 Жеко
До коментар #27 от "Анонимен":И аз ще те поздравя с един по здрав .
21:26 03.07.2026
43 Ай са па не можел🤣🤣
21:26 03.07.2026
44 Последният Софиянец
Коментиран от #51
21:27 03.07.2026
45 Българен
До коментар #6 от "Политкоректен":Да ходят да протестират в Украина
21:27 03.07.2026
46 Кико
21:28 03.07.2026
47 мунчовци а контрапротест кога 😂🤣😅
Коментиран от #52
21:29 03.07.2026
48 ?????
До коментар #33 от "?????":Време е умнокрасивитетът да капитализира квото може и както може и да си бие камшика на островите.
То тва му беше и целта де.
За да не го фанат за разни истории.
Кики и Асеня бягайте бре.
Другите не ги мислете.
А гласувалите за тях можете да пиете по една студена вода.
Тя ще е безплатна.
Коментиран от #72
21:30 03.07.2026
49 хлебарка
21:30 03.07.2026
50 Ако българите искат изобщо да оцелеят,
21:30 03.07.2026
51 Хихихи
До коментар #44 от "Последният Софиянец":Шествие? На витошка има повече хора 😅 Никой нормален с капка самочувствие не би се привързал към тия полезни идиоти
21:30 03.07.2026
52 Хихихи
До коментар #47 от "мунчовци а контрапротест кога 😂🤣😅":Кви контрапротести ва? Мунчо ще изкара по малко и от пеевски декември. Кayна е с куха подкрепа. Никой няма да излезе да го подкрепи. Не видяхте ли какво каза бившия министър на земеделието и храните в кабинета "Гюров" Иван Христанов? Десетки мастити червени и крадливи олигарси като Таки ,Маджо ,Черепа ,Бобокови ,Гергов ,Сотир Ушев и няколкостотин по дребни са вложили 120-150 милиона в мунчо и за месец от хазната си ги върнали десетократно като са купили за кayна около 700 хиляди гласа и 300 хиляди надписани. Реално мунчо има около 400 хиляди гласа колкото ГЕРБ и ПП/ДБ. А и никоя копейка няма да излезе защото копейките са само в интернет а навън ги няма никакви. Мунчо има само куха подкрепа а не реална...
Коментиран от #62, #86
21:32 03.07.2026
53 Търново
Вдигате рейтина на Радев още повече 🍻
21:33 03.07.2026
54 Протестиращ
21:33 03.07.2026
55 Българин
21:34 03.07.2026
56 Българин
Коментиран от #122
21:35 03.07.2026
57 Мишев
21:35 03.07.2026
58 Пълна гавра
21:36 03.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #1 от "Европеец":А водачът на Национал социалистическата партия в Германия как е започнал..
21:37 03.07.2026
61 2020
До коментар #1 от "Европеец":И окарински знамена.........
А къде са българските?????????
П р е д а т е л и!!!!!!
Коментиран от #73, #131
21:37 03.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Иван
21:38 03.07.2026
64 Царския офицер
Коментиран от #91
21:38 03.07.2026
65 Истината
21:38 03.07.2026
66 АЗ ДА ПИТАМ
21:38 03.07.2026
67 Мнение
Първия , който се осмели да се опъне на глупавите европейци и да им каже истината в очите.
Който иска да помага на Украйна, но да не принуждава другите.
Коментиран от #83
21:39 03.07.2026
68 А50
21:39 03.07.2026
69 С една дума за ,,протеста"...-
21:39 03.07.2026
70 Млад човек
21:39 03.07.2026
71 хихик
21:39 03.07.2026
72 665
До коментар #48 от "?????":Ааа в грешка си . Умнокрасавитетът , колкото и да са несъстоятелни, с нескончаемият финансов ресурс зад тях, угодното отношение на всички медии и необяснимата но неотменна благосклонност на държавните органи, са сила която не е за подценяване. Вие може да сте гласували 1.5млн за Радев , но си стоите вкъщи. Жълтопаветните 5000 броя, с медийни манипулации ще съберат 70-80 хиляди на площада и бутат правителството.
21:40 03.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Двама мъже и половина
21:41 03.07.2026
75 Българка
21:41 03.07.2026
76 Хорхе
До коментар #1 от "Европеец":Сульовци.... Украински знамена.... Кенчета бира и да изпушим по една цигара на теферич.
21:42 03.07.2026
77 Оффф
21:42 03.07.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Точнов
До коментар #6 от "Политкоректен":Показват кои трябва да се ометат от държавата ни и да отиват да защитават Родината си . Но пък нали сме си еднакви по политическа мафиотска линия ,Г-н Радев и Г-н. Зеленски решиха ,че вместо единия да купува кокошка за да му снася яйца е по-добре да остави кокошката да си я гледа Радев , а той да купува яйца ,но за целта трябват повечко кокошки . Защо да не ги купят с парите на Европа ,да си ги поделят и така единия да има кокошки , а другия пари за яйца . Накрая защото са нашенски тарикати и двамата -ни кокошки ,ни яйца . Само парите на Европа потънали в олигархията им и личните тайни сметки на фамилиите им.
21:43 03.07.2026
80 Служещ
Коментиран от #112
21:43 03.07.2026
81 Боец 2
21:43 03.07.2026
82 Алекс
До коментар #10 от "жик так":И колко е това мнозинство от само два милиона и половина гласували на последните избори...
Марк Твен какво е казал за свободните избори в Америка..
Ако зависи от мен ще забраня изборите защото от тях нищо не зависи!
Фалшива демокрация в действие
21:43 03.07.2026
83 ТОЧНО ТАКА...!
До коментар #67 от "Мнение":Тия,от така-нареченият-,,Протест",да дават пари за Украйна,от джоба си...!
На мен ми писна,да ги издържаме и да гледам как ми се излежават на ,,Слънчака",за наша сметка...!
21:44 03.07.2026
84 Бойко Българоубиец
Коментиран от #136
21:44 03.07.2026
85 Кабакрадев
21:44 03.07.2026
86 Това отдавна съм го писал
До коментар #52 от "Хихихи":Копейките са само в интернет.
Коментиран от #99
21:44 03.07.2026
87 4444
21:44 03.07.2026
88 1488
21:45 03.07.2026
89 Боташа или ботуша на терора
Коментиран от #114
21:46 03.07.2026
90 к0к0рч0
ПИСНА НИ !!!! ТУКА НЕ Е МОСКВА !!!
Коментиран от #96
21:46 03.07.2026
91 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #64 от "Царския офицер":А след 1944 година обратно само че с олово..
21:46 03.07.2026
92 Сатана Z
Толкова са предвидими завалиите и вместо да идат на плаж като мен избраха да веят жълто синия парцал .
21:47 03.07.2026
93 Ауууу,колко трогателно...!
Това го решава Негово Величество-Народа-на Избори...!
А не разни Случайници,като Тебе...!
21:47 03.07.2026
94 Фикри
21:49 03.07.2026
95 Боклуците
21:50 03.07.2026
96 Ами хайде,де!
До коментар #90 от "к0к0рч0":Давай,с ,,линча" напред,кво чакаш ,или само плашиш гаргите...?!
21:50 03.07.2026
97 Газ
21:50 03.07.2026
98 ДрайвингПлежър
И как ей така се събира "спонтанно" протест?! Без посолството... да бе ;)
21:50 03.07.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Само да питам
21:51 03.07.2026
101 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб
21:51 03.07.2026
102 Бай Гого
До коментар #17 от "Европейца":Ако не знаеш:Политическа партия ГЕРБ!
21:51 03.07.2026
103 Фикри
До коментар #9 от "Анонимен":Ако това са ни будните граждани, бог да ни е на помощ
21:51 03.07.2026
104 Ако мунчо каун боташов
Коментиран от #111
21:53 03.07.2026
105 оня с коня
21:53 03.07.2026
106 Бо(га)ташченца безскруполни,
21:53 03.07.2026
107 зеленият наркоман
21:53 03.07.2026
108 к0к0рч0 💋🍌
министър-председател И СЕКУНДА ПОВЕЧЕ !!!
21:54 03.07.2026
109 Моуу
До коментар #39 от "Ооооооооууууу":Запомни тази цифра с минус пред нея - 30 % . Само тази кражба от Винетките е достатъчна . Другото е бонус. Тоест нямаш вече поддръжка на 130 депутата . Останаха около 50 . Тези временно са там ,да се налапат още.
21:54 03.07.2026
110 Ама
Коментиран от #123
21:54 03.07.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Самбиста
21:56 03.07.2026
114 665
До коментар #89 от "Боташа или ботуша на терора":С Боташа го прекараха Радев. Жълтопаветните бяха се е подготвили да дадат цялата ни енергетика на управление от Гемкорп. КаГеБейска корпорация. Понеже са медийно имунизирани, тоя неуспешен финт потъна в забвение.
Гемкорп сега взе Левски, ще строи стадион , но е троха в сравнение, което Кики и Асан щяха да им дадат. Позиционирали са се и само чакат петроханци на власт, за да захапят енерго плячката
21:56 03.07.2026
115 Абсурдистан
21:57 03.07.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 А50
21:57 03.07.2026
118 Така Така
21:58 03.07.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Киро
Да ги закрем и да плащаме двойно за горива
и ток?Националните интереси над всичко.
Който му неизнася да ходи да живее другаде.
21:59 03.07.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Българин
До коментар #56 от "Българин":Да развяват парцала с цветовете на Аквафреш ли искаш?
Останките от БКП-то го мандахерцат на 17-ти Октомври.
Коментиран от #133
21:59 03.07.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Жоро
22:00 03.07.2026
125 Позор
Коментиран от #132
22:01 03.07.2026
126 Много хора биха излезли на протест, но
22:01 03.07.2026
127 Така Така
До коментар #10 от "жик так":Ами глишеф това е иефа на глистите :))))
22:01 03.07.2026
128 Язе
Коментиран от #147
22:02 03.07.2026
129 Ами
на окраина вече са се събрали.
Кажете им че това е София, а не Киев.
Давайте им мешките и ги качвайте на влака.
Коментиран от #138
22:02 03.07.2026
130 az СВО Победа 81
1. Ако Глишев и глишоподобните наистина искат да помогнат на режима в Киев, то най-добре да ходят доброволци на Източноя фронт!
Ама 5-та година не им стиска да се изправят срещу руснаците очи в очи....
🤣🤣🤣
22:02 03.07.2026
131 От 73 ,който ,,любезният" модеЛатор
До коментар #61 от "2020":Изтри.....Кви БЪЛГАРСКИ ЗНАМЕНА очакваш от тия жълтопаветни ......
22:02 03.07.2026
132 Така Така
До коментар #125 от "Позор":Няма рима с името та Радев не се получава
22:02 03.07.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Котка
.
22:03 03.07.2026
135 Казанлъшкия
22:04 03.07.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Хихихи
Коментиран от #140
22:04 03.07.2026
138 Да тръгват доброволно...!
До коментар #129 от "Ами":Докато ония чакали от Украинското ТЦК,не са ги натъркаляли ,с белезниците в буса,в насипно състояние и направо на фронта ..!
22:05 03.07.2026
139 гошо
22:05 03.07.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Карлуково
22:07 03.07.2026
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 укро
22:08 03.07.2026
145 Антроположката Томас Гълиган
22:09 03.07.2026
146 Последния Софиянец
"Мунчо излез - на контрапротест"
22:09 03.07.2026
147 Спомням си!
До коментар #128 от "Язе":Думи на Борисов,относно един мижав протест,които важат в пълна сила и за този...!
,,Какво да кажа...?!Излезли няколко човека на припек и това е всичко...!"...😆😝🤓!
22:11 03.07.2026
148 Оня
22:11 03.07.2026