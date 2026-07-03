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"Няма да продължаваме да търпим всички лъжи". Протест срещу управляващите в центъра на София

"Няма да продължаваме да търпим всички лъжи". Протест срещу управляващите в центъра на София

3 Юли, 2026 21:10 1 995 148

  • протест-
  • румен радев-
  • софия-
  • власт-
  • лъжи

"Румен Радев не може да продължава и секунда повече да бъде министър-председател", каза пред събралите се организаторът на протеста Манол Глишев

"Няма да продължаваме да търпим всички лъжи". Протест срещу управляващите в центъра на София - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Граждани протестират пред сградата на президентството срещу правителството. Демонстрацията под надслов „АНТИРадев“ е организирана в социалните мрежи. Движението по улица "Леге", между сградата на президентството и Националния археологически институт и музей, е затворено, предават от БТА.

"Румен Радев не може да продължава и секунда повече да бъде министър-председател", каза пред събралите се организаторът на протеста Манол Глишев. "Няма да продължаваме да търпим всички лъжи", допълни той. "Неприятната тема, която ни засяга пряко, слонът в стаята, е войната в Украйна. До България не трябва да стигне това “мръсно руско насилие”, каза още Глишев. Радев ни излага на екзистенциална опасност, допълни той.

Русия в момента управлява нашата икономика, посочи Глишев.

В района има полицейско присъствие. Протестиращите скандираха „Оставка“ и издигаха български и украински знамена, както и знамена на Европейския съюз.

На 27 юни протестиращи против правителството затвориха движението по булевардите „Дондуков“ и „Цар Освободител“ в София с викове „Оставка“ и „Тук не е Москва“. В района на т.нар. Триъгълник на властта имаше полицейско присъствие.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    111 24 Отговор
    Гледам на снимката рехаво.....

    Коментиран от #60, #61, #76

    21:11 03.07.2026

  • 2 Дориана

    84 17 Отговор
    Излезе месечното проучване на Европейската аналитична агенция "Политико". В началото на месец юли ПП.ГЕРБ вече се срива с едноцифрен резултат. На изборите на 19 април партията получи 12.3% а вече е с 9.8%. Олигарсите масово бягат от тази партия защото са извън софрата. Тази криминална групировка е заличена и е стъпкана в калта като възрастната лелка пенсионер "Промяна" ( Анонимен ,Развитие) нещастна пaцyлaнa смазана по жестоко и от ГЕРБ. С безсмислено животче ,бедност ,нищета ,мизерия. Генерал Радев безспорния победител и свинята пеев е довършен и както напусна парламента когато министър Демерджиев изнасяше фактите се обърна към Ивайло Мирчев с думите - "Както се вижда г-н Пеевски бяга от вас а не от мен ,защото се страхува най много от вас"

    Коментиран от #17

    21:11 03.07.2026

  • 3 Без име

    95 20 Отговор
    По колко дават? Струва ли си?

    Коментиран от #26

    21:12 03.07.2026

  • 4 Софиянец

    126 20 Отговор
    😂😂😂 полезните идиоти пак се изложиха. Няма как стотина маймуни с жълто сини парцали да нареждат какво да прави България!

    Коментиран от #21, #31

    21:13 03.07.2026

  • 5 име

    36 25 Отговор
    Излиза, че протестиращите са копейки, искащи да разклатят стабилното положение на България в еврозоната, да всеят паника и страх от инфлация, която няма, от ниски доходи, които не са ниски, щото евроатлантиците ни убеждават, че сме си увеличили покупвателната способност два пъти за 10г и сме двигател на растежа в ЕССР. Значи, всеки протестиращ е копейка, нали така жълтопаветници?!

    21:13 03.07.2026

  • 6 Политкоректен

    122 20 Отговор
    Протестиращи с украински знамена? Без коментар.

    Коментиран от #45, #79

    21:15 03.07.2026

  • 7 Хихихи

    65 19 Отговор
    Много народ, много нещо 😂 викайте танковете, че ако тръгнат, не можете да ги спрете, хахаха

    21:15 03.07.2026

  • 8 Мда

    89 22 Отговор
    Този глишев даже не може да си престави какъв пиар прави на Радев с този мижав "протест". Лелей...

    21:15 03.07.2026

  • 9 Анонимен

    31 92 Отговор
    Най после излязоха будни граждани да защитават демокрацията ни Поздравления

    Коментиран от #12, #15, #103

    21:15 03.07.2026

  • 10 жик так

    85 18 Отговор
    Протестиращите що са с украински знамена ?
    И кой е тоя световно неизвестен Манол Глишев

    РУМЕН РАДЕВ Е ИЗБРАН С МНОЗИНСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ТИЯ НЯКОЛКО ЦАР ВУЛА МОГАД САМО ДА ЯДАТ ПО ЕДНА ТУПАЛКО ОТ ПОЛИЦИЯТА ЗА СМУЩАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД !!!

    Коментиран от #22, #82, #127

    21:15 03.07.2026

  • 11 SS дивизия Зельо юргент

    76 17 Отговор
    Окраинския парцал до кога ще го разнасят?!

    21:16 03.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Зеля

    52 19 Отговор
    Петроханциии, в атакаа! За украйне! 🇺🇦💩🤡

    21:16 03.07.2026

  • 14 Последния Софиянец

    18 30 Отговор
    Организаторите и на 2-ия протест които са други свободно организирани граждани излязоха с декларация срещу ПП/ДБ. От коалицията отказаха да подкрепят протеста и областния им координатор за София спираше гражданите от протеста с мотив че ако сега изхвърлят радев и олигарсите му ,сегашния изпълняващ длъжността президент Йотова ще назначи нов служебен кабинет с министър на МВР като Демерджиев и Радев и олигархията му отново ще купят 600-700 хиляди гласа и надпишат пак около 300 хиляди. Според ПП/ДБ Радев ще бъде свален когато бъде избран нов президент и сега нямало смисъл. Според организаторите дотогава мунчо съвсем ще е опоскал държавата с неговите крадливи олигарси но според ПП/ДБ друго решение няма.

    21:17 03.07.2026

  • 15 Стойко

    19 11 Отговор

    До коментар #9 от "Анонимен":

    Хахаха, сарказам? Едвали! Много си кух за това!

    21:17 03.07.2026

  • 16 Дако

    64 12 Отговор
    Цялата група с украинското знаме да я товарят на един товарен влак и към украйна !

    21:17 03.07.2026

  • 17 Европейца

    20 12 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Хаха, ако не си чат бот бързо бягай на доктор. мозъка ти е колкото на заек. ППГЕРБ викаш а? нова коалиция ли видя?

    Коментиран от #102

    21:18 03.07.2026

  • 18 Муууу

    35 15 Отговор
    Виждам крави 🤤 на снимката

    21:18 03.07.2026

  • 19 БеГемот

    21 18 Отговор
    Радев трябва да гледа да струва ама сериозно да се ангажира с психиатричната помощ ....нещата са много зле....

    21:19 03.07.2026

  • 20 нека да излизат на протест

    48 11 Отговор
    Кинтите на тиквата и прасчо рано или късно ще свършат .

    21:19 03.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 МАНОЛ ГЛИШЕВ

    46 12 Отговор

    До коментар #10 от "жик так":

    Е болен евроатлантик, кандидат за президен с ДС минало. Но, това е нормално, при положение, че поне половината политици от ПП, ДБ и СДС са комунистически номенклатурчици или синчета на такива.

    Коментиран от #119

    21:20 03.07.2026

  • 23 Мхм

    49 12 Отговор
    Ето това са последните стотина лумпени от дб (дсб), костовистите от седмия ден. А иван костов е унищожителят на икономиката в България.

    21:20 03.07.2026

  • 24 Варненец

    52 14 Отговор
    На снимката шепа хорица, доста стари, явно за пари са там + няколко умствено изостанали с укро парцали! Това ли е протеста?

    21:21 03.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Банка

    8 9 Отговор

    До коментар #3 от "Без име":

    Новият спасител не дава. Той трябва да се разплаща.

    21:21 03.07.2026

  • 27 Анонимен

    21 49 Отговор
    Поздравявам гражданите които отделиха от свободното си време за да защитят демокрацията Вярно малко са но това е началото ЗА Европа За Демокрацията за свободата

    Коментиран от #34, #42

    21:22 03.07.2026

  • 28 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    15 29 Отговор
    Бюджетът не е просто грабеж. Брутален грабеж е!

    ♊️ Едни и същи проекти в отбраната от декември до днес са завишени в пъти. Някои за стоки втора употреба. За над 158 млн.евро. Отделно празен чек за 620 млн.евро за проекти без проектна готовност! Ей, така!

    🛣️ В регионалото е същото. Примери: Само за обхода на Габрово и тунела под Шипка за шест месеца прогресистите са "надули" цената с космическите 50 млн. евро. За Видин-Макреш - 47 млн. отгоре. За пътя Мездра -Ботевград - 16.5 млн. отгоре от декември. Масово за обходи, ремонти, пътища....

    🚞 Крещящи примери от транспортното министерство. Проектът за ЖП линията Карнобат- Синдел нараства с 33.7 млн.евро. Доставка за ЖП механизация (NR-25.001-0138) скача с 34.4 млн евро.

    📸 Не си поплюват! Два месеца са тамънили схемите. Безогледни разлики нагоре! И нямат обяснение как и защо! Няма обосновки.

    📣Част от парламентарната и извънпарламентарна опозиция ги лови всеки ден в нещо. Толкова е голям мащабът на безобразията им.

    🫆Радев използваше за предишния бюджет думата "грабеж". Неговият е със стотици милиони отгоре за едни и същи проекти! Коя е по-силната дума от грабеж - мародерство, плячкосване, бандитизъм? Да си избере сега една за своето управление!

    💉Надяват се в летните жеги да им се размине. Пенсионери, майки, средна класа, работещи, бизнес да се укротят и да мълчат. Някоя и друга димка за отклоняване на вниманието - като с конституциония шантанел. Тихо да мине бюджетът, за да се укрепи

    21:22 03.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    14 17 Отговор
    Тихо да мине бюджетът, за да се укрепи олигархията, да стане по-бързо прегрупирането на модела на завладяната държава. А това става през бюджета!

    🏛️Гледам днес парламентарен контрол. Вицепремиери говорят откровени глупости, а депутатите им, очевидно инструктирани, френетично ръкопляскат преди дори да са свършили. Жалки 130 лакеи. Съучастници! Ръкопляскат на този загробващ икономиката, фиска,
    социалната политика и развитието бюджет, пълен с дългове и кражби. И в процедура по свръхдефицит от
    Еврокомисията. Всички им казаха, че е катастрофа!

    ‼️Прогресистите се капсулират. Трупат ресурси. Кадруват шуробаджанашки. Съешиха се с олигархията и се готвят за война с народа!

    21:22 03.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Аман от вас, бе

    15 10 Отговор
    Комунисти гнусни, до кога ще ви търпим?

    21:23 03.07.2026

  • 33 ?????

    37 11 Отговор
    Уф.
    Умнокрасивитетът изкара 500-600 човека.
    Продължавайте по тоя начин.
    Следващия път и тия на които сте платили няма да дойдат.

    Коментиран от #48

    21:23 03.07.2026

  • 34 Хихихи

    29 11 Отговор

    До коментар #27 от "Анонимен":

    Те тия като ги гледам свободно време имат много 😅 само чакат някой да ги ангажира

    21:23 03.07.2026

  • 35 тошуу

    36 9 Отговор
    Паразитите от украйна ли протестират или си веят парцаляка само.Скоро всички ще ги изритаме на фронта да си цранят кочината

    Коментиран от #40

    21:24 03.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Софиянец

    24 9 Отговор
    Протеста започна в 19:30, протеста свърши в 20:15 😂😂😂

    21:25 03.07.2026

  • 38 Иванов

    31 9 Отговор
    България не трябва за помага на крадливия Зеленски а да гледа своите хора в Украина цари корупция и безнаказаност ловят хората по улиците като кучета

    21:25 03.07.2026

  • 39 Ооооооооууууу

    38 11 Отговор
    Радев е избран с милион и половина български гласове !!! На площада "протестират" 50-60 платени и неразбиращи реалността в страната ни. Разликата е ОГРОМНА!

    Коментиран от #109

    21:25 03.07.2026

  • 40 Хихихи

    32 7 Отговор

    До коментар #35 от "тошуу":

    Даже и укро кърлежи няма на "протеста", на море са с нашите пари!

    21:26 03.07.2026

  • 41 665

    26 4 Отговор
    Закон за осветляване на НПОтата. Някви хора, не малко , живеят охолно, цял живот обитават скъпи офиси , постоянно протестират, абонирани за телевизионните студиа.
    Как става тая работа, кой дава тия пари и защо !
    Класически въпрос за национална сигурност.
    Това нещо трябва да бъде изсветлено и сложено в релси.

    21:26 03.07.2026

  • 42 Жеко

    4 5 Отговор

    До коментар #27 от "Анонимен":

    И аз ще те поздравя с един по здрав .

    21:26 03.07.2026

  • 43 Ай са па не можел🤣🤣

    11 2 Отговор
    Нали го избрахте с мнозинство🤣🤣🤣

    21:26 03.07.2026

  • 44 Последният Софиянец

    11 15 Отговор
    Статията е точна и заглавието. Аз съм на шествието което се влива при протестиращите пред президентството

    Коментиран от #51

    21:27 03.07.2026

  • 45 Българен

    30 10 Отговор

    До коментар #6 от "Политкоректен":

    Да ходят да протестират в Украина

    21:27 03.07.2026

  • 46 Кико

    27 11 Отговор
    Сега минах от там, няма и спомен от протест 😅

    21:28 03.07.2026

  • 47 мунчовци а контрапротест кога 😂🤣😅

    13 25 Отговор
    Когато гражданите се организираха за протест срещу мунчо и маститите негови олигарси и срещу грабежа и опоскването на държавата , няколко тролски ферми на мунчо платени от олигарсите му се опитаха да създадат групи за организиране на контрапротести в подкрепа на радко и ПБ. За седмица в едната група се включиха 48 човека, в друга 39 а в трета 26 човека. И организаторите ги закриха. Толкова за "реалната" мунчова победа.

    Коментиран от #52

    21:29 03.07.2026

  • 48 ?????

    18 8 Отговор

    До коментар #33 от "?????":

    Време е умнокрасивитетът да капитализира квото може и както може и да си бие камшика на островите.
    То тва му беше и целта де.
    За да не го фанат за разни истории.
    Кики и Асеня бягайте бре.
    Другите не ги мислете.
    А гласувалите за тях можете да пиете по една студена вода.
    Тя ще е безплатна.

    Коментиран от #72

    21:30 03.07.2026

  • 49 хлебарка

    27 13 Отговор
    С украински парцал .Тук не е Кииив

    21:30 03.07.2026

  • 50 Ако българите искат изобщо да оцелеят,

    21 20 Отговор
    трябва да премахнат измамата Бо(га)таш най-късно преди зимата!

    21:30 03.07.2026

  • 51 Хихихи

    29 16 Отговор

    До коментар #44 от "Последният Софиянец":

    Шествие? На витошка има повече хора 😅 Никой нормален с капка самочувствие не би се привързал към тия полезни идиоти

    21:30 03.07.2026

  • 52 Хихихи

    12 28 Отговор

    До коментар #47 от "мунчовци а контрапротест кога 😂🤣😅":

    Кви контрапротести ва? Мунчо ще изкара по малко и от пеевски декември. Кayна е с куха подкрепа. Никой няма да излезе да го подкрепи. Не видяхте ли какво каза бившия министър на земеделието и храните в кабинета "Гюров" Иван Христанов? Десетки мастити червени и крадливи олигарси като Таки ,Маджо ,Черепа ,Бобокови ,Гергов ,Сотир Ушев и няколкостотин по дребни са вложили 120-150 милиона в мунчо и за месец от хазната си ги върнали десетократно като са купили за кayна около 700 хиляди гласа и 300 хиляди надписани. Реално мунчо има около 400 хиляди гласа колкото ГЕРБ и ПП/ДБ. А и никоя копейка няма да излезе защото копейките са само в интернет а навън ги няма никакви. Мунчо има само куха подкрепа а не реална...

    Коментиран от #62, #86

    21:32 03.07.2026

  • 53 Търново

    30 13 Отговор
    Виждаш шепа неможачи! Никой българин не иска парите му да отиват за укро фашистите и не би подкрепил тия идиоти на снимката!

    Вдигате рейтина на Радев още повече 🍻

    21:33 03.07.2026

  • 54 Протестиращ

    14 14 Отговор
    Голямо рачучарование! Даже и питки няма а за кибабчита да не говорим! Украински и еврупейски братя, не се залъгваите!!!

    21:33 03.07.2026

  • 55 Българин

    26 13 Отговор
    20 тна платени човеци,основно украинци.Укрите да правят протести в Украйна,не тук.Не трябва да се месят във вътрешната политика на България.Радев е избран с мнозинство и ще остане министър председател,колкото и да им се иска на шепа хора да го свалят.Няма как да стане.Ядосвайте се.И ние се ядосвахме 3години,като ни управляваше сглобката.

    21:34 03.07.2026

  • 56 Българин

    25 11 Отговор
    Тези жълтосини парцали, дето ги влачат какво общо имат с управлението. Да не искат да ни правят украинска област и зеленски да ни бъде управляващ?

    Коментиран от #122

    21:35 03.07.2026

  • 57 Мишев

    8 5 Отговор
    Кой друг да управлява политическата икономика / остатък някакъв подобен на селско и горско стопанство в ръцете на ДПС / след като промяна преди близо 40 години наричаме едно пребоядисване на комунистически родове и разслояването им в партии с различни имена. Всичките ни властници са от техния и на ДС род . Станаха милионери "частници " и върли капиталисти благодарение на първоначалните чисти кражби и раздаване на народни блага в ръцете на техни другарчета , а след това същите другарчета вместо да произвеждат си назначиха политиците които да им наливат от Нашите данъци. Точно с директни проценти окрадоха всичко през подпомагане на "частното " което си е тяхно. Няма ги резултатите от парите м милиарди от Европа , няма ги и поне Нулеви бюджети и няма да има . Така са свикнали с кражбите и грабежи от повече от 82 години. Да живее България ,но май няма да я бъде така. Много мафии ,много кражба и пари няма вече за крадене от хората . Вдигат данъци ,такси ,цени на всичко от там и накрая все е тая защото НЯма събираемост . Няма работещи ,нямате и хора. Само около 3,5 милиона се затриха. Не е Геноцид . Избираме си ги и те сърбат попара , а ние и вода нямаме.

    21:35 03.07.2026

  • 58 Пълна гавра

    13 7 Отговор
    Поредната излагация! Само абат кислорода!

    21:36 03.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Софийски селянин,Пенсионер

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    А водачът на Национал социалистическата партия в Германия как е започнал..

    21:37 03.07.2026

  • 61 2020

    18 7 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    И окарински знамена.........
    А къде са българските?????????
    П р е д а т е л и!!!!!!

    Коментиран от #73, #131

    21:37 03.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Иван

    13 6 Отговор
    Основно украинци,купени,развяващи жълтосиния.....Абе,хора тук е България.

    21:38 03.07.2026

  • 64 Царския офицер

    8 10 Отговор
    Преди 44 та русофилите висяха по дърветата на витошка, историята се повтаря

    Коментиран от #91

    21:38 03.07.2026

  • 65 Истината

    10 5 Отговор
    Повече прилича на сцена от "Живите мъртви" 😅 посъживете ги тия "протестиращи", бе! Маноле, дай им от твоето да шмръкнат, стисня!

    21:38 03.07.2026

  • 66 АЗ ДА ПИТАМ

    9 9 Отговор
    По колко им платиха на тия?!

    21:38 03.07.2026

  • 67 Мнение

    15 8 Отговор
    Браво на Радев!!!
    Първия , който се осмели да се опъне на глупавите европейци и да им каже истината в очите.
    Който иска да помага на Украйна, но да не принуждава другите.

    Коментиран от #83

    21:39 03.07.2026

  • 68 А50

    15 8 Отговор
    Укрофашистите протестират срещу България

    21:39 03.07.2026

  • 69 С една дума за ,,протеста"...-

    14 9 Отговор
    ...Жалкари!

    21:39 03.07.2026

  • 70 Млад човек

    2 7 Отговор
    Младите хора поемат отговорност за своята съдба и за бъдещето на държавата..... Дрън- дрън- дрън.... На практика след всеки такъв протест ситуацията се влошава.... Така е от десетки години...

    21:39 03.07.2026

  • 71 хихик

    14 6 Отговор
    Ясно е, че тук не е Москва, но тук не е и Киев, аре у вас на протест

    21:39 03.07.2026

  • 72 665

    7 5 Отговор

    До коментар #48 от "?????":

    Ааа в грешка си . Умнокрасавитетът , колкото и да са несъстоятелни, с нескончаемият финансов ресурс зад тях, угодното отношение на всички медии и необяснимата но неотменна благосклонност на държавните органи, са сила която не е за подценяване. Вие може да сте гласували 1.5млн за Радев , но си стоите вкъщи. Жълтопаветните 5000 броя, с медийни манипулации ще съберат 70-80 хиляди на площада и бутат правителството.

    21:40 03.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Двама мъже и половина

    13 6 Отговор
    Пратете ги на фронта в Украйна.

    21:41 03.07.2026

  • 75 Българка

    13 6 Отговор
    Шепа укри ми правят протест срещу Радев.Защо изобщо го спомeнавате тъй наречения"протест".

    21:41 03.07.2026

  • 76 Хорхе

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Сульовци.... Украински знамена.... Кенчета бира и да изпушим по една цигара на теферич.

    21:42 03.07.2026

  • 77 Оффф

    12 7 Отговор
    Пак ли украински протест срещу българското правителство? Докога?

    21:42 03.07.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Точнов

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Политкоректен":

    Показват кои трябва да се ометат от държавата ни и да отиват да защитават Родината си . Но пък нали сме си еднакви по политическа мафиотска линия ,Г-н Радев и Г-н. Зеленски решиха ,че вместо единия да купува кокошка за да му снася яйца е по-добре да остави кокошката да си я гледа Радев , а той да купува яйца ,но за целта трябват повечко кокошки . Защо да не ги купят с парите на Европа ,да си ги поделят и така единия да има кокошки , а другия пари за яйца . Накрая защото са нашенски тарикати и двамата -ни кокошки ,ни яйца . Само парите на Европа потънали в олигархията им и личните тайни сметки на фамилиите им.

    21:43 03.07.2026

  • 80 Служещ

    4 1 Отговор
    На морето съм,оттам на планина и после екскурзия в чужбина малко.Кога да ходя по протести?

    Коментиран от #112

    21:43 03.07.2026

  • 81 Боец 2

    10 4 Отговор
    Надъхаха ме, тия протестиращи 😅 следващия път и аз идвам! Да нося ли укро парцал или вие ще ми дадете на място? И от сандвичите искам с пилешко и един за вкъщи 🤭

    21:43 03.07.2026

  • 82 Алекс

    7 5 Отговор

    До коментар #10 от "жик так":

    И колко е това мнозинство от само два милиона и половина гласували на последните избори...
    Марк Твен какво е казал за свободните избори в Америка..
    Ако зависи от мен ще забраня изборите защото от тях нищо не зависи!
    Фалшива демокрация в действие

    21:43 03.07.2026

  • 83 ТОЧНО ТАКА...!

    13 5 Отговор

    До коментар #67 от "Мнение":

    Тия,от така-нареченият-,,Протест",да дават пари за Украйна,от джоба си...!
    На мен ми писна,да ги издържаме и да гледам как ми се излежават на ,,Слънчака",за наша сметка...!

    21:44 03.07.2026

  • 84 Бойко Българоубиец

    5 7 Отговор
    Всички пепейки да събарят Радев, че да мога да се върна на бял кон и да си цъкам мантинелите😏😉😋😘

    Коментиран от #136

    21:44 03.07.2026

  • 85 Кабакрадев

    6 5 Отговор
    Румба...та назначава шефове на бордо..ве с килийно образование.

    21:44 03.07.2026

  • 86 Това отдавна съм го писал

    5 4 Отговор

    До коментар #52 от "Хихихи":

    Копейките са само в интернет.

    Коментиран от #99

    21:44 03.07.2026

  • 87 4444

    11 7 Отговор
    Укрофашисти протестират в България.Марш всички на фронта да се биете с Русия.

    21:44 03.07.2026

  • 88 1488

    3 4 Отговор
    а кои льжи бихте изтьрпяли ?

    21:45 03.07.2026

  • 89 Боташа или ботуша на терора

    6 9 Отговор
    Боже, Божеее... докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на боклуците с укропарцали от сектата Педрохан!

    Коментиран от #114

    21:46 03.07.2026

  • 90 к0к0рч0

    6 10 Отговор
    ПУБЛИЧЕН ЛИН4 НА РУСКОТО МЕКЕРЕ РУМЕН
    ПИСНА НИ !!!! ТУКА НЕ Е МОСКВА !!!

    Коментиран от #96

    21:46 03.07.2026

  • 91 Софийски селянин,Пенсионер

    5 6 Отговор

    До коментар #64 от "Царския офицер":

    А след 1944 година обратно само че с олово..

    21:46 03.07.2026

  • 92 Сатана Z

    7 9 Отговор
    Още сутринта написах,че жълтопаветната измет ще къса евро рубашките си под прозореца на Румен и бях прав.
    Толкова са предвидими завалиите и вместо да идат на плаж като мен избраха да веят жълто синия парцал .

    21:47 03.07.2026

  • 93 Ауууу,колко трогателно...!

    9 9 Отговор
    ,,Румен Радев не може да продължава И СЕКУНДА ПОВЕЧЕ да бъде министър-председател"
    Това го решава Негово Величество-Народа-на Избори...!
    А не разни Случайници,като Тебе...!

    21:47 03.07.2026

  • 94 Фикри

    9 7 Отговор
    Тия къде бяха, докато ББ и ДП съсипва държавата ? Или те май са техни пионки ?

    21:49 03.07.2026

  • 95 Боклуците

    8 8 Отговор
    Да отиват в окрайната , за да се изчисти България .

    21:50 03.07.2026

  • 96 Ами хайде,де!

    2 4 Отговор

    До коментар #90 от "к0к0рч0":

    Давай,с ,,линча" напред,кво чакаш ,или само плашиш гаргите...?!

    21:50 03.07.2026

  • 97 Газ

    4 9 Отговор
    Спиране на еврофондовете, санкции, прокуратура, съд и затвор за Румен Радев и олигарсите зад него.

    21:50 03.07.2026

  • 98 ДрайвингПлежър

    7 5 Отговор
    Що щът откаченяците пак? И кой подявол е тоя?
    И как ей така се събира "спонтанно" протест?! Без посолството... да бе ;)

    21:50 03.07.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Само да питам

    4 5 Отговор
    Дуловската духова музика на протеста ли е? Концерт ще има ли?

    21:51 03.07.2026

  • 101 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    3 6 Отговор
    ТРЯБВА ЗАКОН ЗА.МИТИНГИ ПРОТЕСТИ СТАЧКИ ДА СА.В ПОКРАИНИНИТЕ.ИЗВЪН СОФИЯ. ТИЯ ТРЯБВА ДОБРЕ ДА СЕ ИНФОРМИРА.ДОСТОВЕРНО КАКВО ИСКА И КАКВО КАЗВА РАДЕВ А НЕ ДА УИДИСВАТ НА АКЪЛА НА.РАЗНИ ШАРЛАТАНИ КОЙТО ГИ.ПОДКУКУРОСВАТ ДА ПРОТЕСТИРАТ ПОДСКАПАТ ПО ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ.КАТО НЕНОРМСЛНИ БАЛЪЦИ.

    21:51 03.07.2026

  • 102 Бай Гого

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "Европейца":

    Ако не знаеш:Политическа партия ГЕРБ!

    21:51 03.07.2026

  • 103 Фикри

    6 5 Отговор

    До коментар #9 от "Анонимен":

    Ако това са ни будните граждани, бог да ни е на помощ

    21:51 03.07.2026

  • 104 Ако мунчо каун боташов

    5 6 Отговор
    Свика контрапротест в негова подкрепа не може изкара и 1/10 от тези граждани пред президентството

    Коментиран от #111

    21:53 03.07.2026

  • 105 оня с коня

    7 5 Отговор
    Вярно е че Протестиращите са сравнително малко,но и Сметките за Ток и Парно са малки,Цените на плодове и Зеленчуци също са малки,а "Непопулярните Мерки" на Радев които той Задължително трябва да предприеме още не са се появили.Когато обаче започнат да прехвръкват Снежинки през Късната есен Площадите няма да могат да поберат недоволните,а Европа ще ни затръшнала вратата заради Про-Руската ни политика както на Орбан и Милиардите Субсидии така нужни на Икономиката ни ще са блокирани "до второ нареждане".

    21:53 03.07.2026

  • 106 Бо(га)ташченца безскруполни,

    6 3 Отговор
    разкказахте играта на хората и сега се смеете, но зимата като огладнеят и озвереят всички ще се наредят за 20 евро на тия платени протести и тогава жална ви майка комунистическа разе...бaна!

    21:53 03.07.2026

  • 107 зеленият наркоман

    6 3 Отговор
    ги чака с отворени обятия с тия украински парцали да ходят при него и да ги прати на фронта за пушечно месо ,че от тия друго не става

    21:53 03.07.2026

  • 108 к0к0рч0 💋🍌

    3 7 Отговор
    Румен Радев не може да продължава да бъде
    министър-председател И СЕКУНДА ПОВЕЧЕ !!!

    21:54 03.07.2026

  • 109 Моуу

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "Ооооооооууууу":

    Запомни тази цифра с минус пред нея - 30 % . Само тази кражба от Винетките е достатъчна . Другото е бонус. Тоест нямаш вече поддръжка на 130 депутата . Останаха около 50 . Тези временно са там ,да се налапат още.

    21:54 03.07.2026

  • 110 Ама

    7 3 Отговор
    Глишев,от глиган ли е ?!

    Коментиран от #123

    21:54 03.07.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Самбиста

    4 3 Отговор
    Видите ли руска пионка русофил действайте директно с приклада,рязко и светкавично стават европейци ,пищят като жени

    21:56 03.07.2026

  • 114 665

    1 3 Отговор

    До коментар #89 от "Боташа или ботуша на терора":

    С Боташа го прекараха Радев. Жълтопаветните бяха се е подготвили да дадат цялата ни енергетика на управление от Гемкорп. КаГеБейска корпорация. Понеже са медийно имунизирани, тоя неуспешен финт потъна в забвение.
    Гемкорп сега взе Левски, ще строи стадион , но е троха в сравнение, което Кики и Асан щяха да им дадат. Позиционирали са се и само чакат петроханци на власт, за да захапят енерго плячката

    21:56 03.07.2026

  • 115 Абсурдистан

    3 1 Отговор
    Мамтикът е заобиколен от такина, като него-некасърници. До тук само едно стана ясно-голямото желание да ни пратят в дивата азиатщина.

    21:57 03.07.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 А50

    2 3 Отговор
    Чул се е плач: искаме си Пеевски

    21:57 03.07.2026

  • 118 Така Така

    3 5 Отговор
    Колко укро питеци имаше на мигинга? Радев и езбран от Българите аз също гласувах за него сега на конрапротест ли да излизаме??? Та вие сте шепа тоалетна хартия не си струва

    21:58 03.07.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Киро

    5 4 Отговор
    Абе ходете доброволци на фронта, не разтягайте локуми. Естествено е че сме свързани с руския пазар, АЕЦ и Лукойл са построени с руско оборудване и технологии.
    Да ги закрем и да плащаме двойно за горива
    и ток?Националните интереси над всичко.
    Който му неизнася да ходи да живее другаде.

    21:59 03.07.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Българин

    0 5 Отговор

    До коментар #56 от "Българин":

    Да развяват парцала с цветовете на Аквафреш ли искаш?
    Останките от БКП-то го мандахерцат на 17-ти Октомври.

    Коментиран от #133

    21:59 03.07.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Жоро

    3 4 Отговор
    Как да протестирам? Как да отида при тия идоти на снимката и да се унижавам да стоя до някакви избягали бандеровци с укро парцали, като знам, че аз съм им платил сметките от 4 години насам! Как?

    22:00 03.07.2026

  • 125 Позор

    5 4 Отговор
    Радев е позор. Оставка и затвор!

    Коментиран от #132

    22:01 03.07.2026

  • 126 Много хора биха излезли на протест, но

    5 0 Отговор
    малоумните паважи с тия жълтосинипарцали ги отвращават

    22:01 03.07.2026

  • 127 Така Така

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "жик так":

    Ами глишеф това е иефа на глистите :))))

    22:01 03.07.2026

  • 128 Язе

    5 2 Отговор
    Предвид резултатът на изборите на Радев мога да определя този протест като събрали се безделници срещу демокрацията

    Коментиран от #147

    22:02 03.07.2026

  • 129 Ами

    4 2 Отговор
    Гледам че първите доброволци за защита
    на окраина вече са се събрали.
    Кажете им че това е София, а не Киев.
    Давайте им мешките и ги качвайте на влака.

    Коментиран от #138

    22:02 03.07.2026

  • 130 az СВО Победа 81

    5 2 Отговор
    Накратко:

    1. Ако Глишев и глишоподобните наистина искат да помогнат на режима в Киев, то най-добре да ходят доброволци на Източноя фронт!

    Ама 5-та година не им стиска да се изправят срещу руснаците очи в очи....

    🤣🤣🤣

    22:02 03.07.2026

  • 131 От 73 ,който ,,любезният" модеЛатор

    6 3 Отговор

    До коментар #61 от "2020":

    Изтри.....Кви БЪЛГАРСКИ ЗНАМЕНА очакваш от тия жълтопаветни ......

    22:02 03.07.2026

  • 132 Така Така

    3 1 Отговор

    До коментар #125 от "Позор":

    Няма рима с името та Радев не се получава

    22:02 03.07.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Котка

    9 1 Отговор
    Моля, моля. Без украински парцали на площада. Може само пред кметството или в централата на ГЕРБ

    .

    22:03 03.07.2026

  • 135 Казанлъшкия

    3 2 Отговор
    Че той подкрепя любимата ви Украйна бе, заблудени душици. :) Радев не е очевидно проруски. Лае уж срещу Украйна, но продължава да слуша Урсула и да се г.ъзи на Зельо.

    22:04 03.07.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Хихихи

    5 4 Отговор
    Умрела работа 🤭 като бивша украйна!

    Коментиран от #140

    22:04 03.07.2026

  • 138 Да тръгват доброволно...!

    1 4 Отговор

    До коментар #129 от "Ами":

    Докато ония чакали от Украинското ТЦК,не са ги натъркаляли ,с белезниците в буса,в насипно състояние и направо на фронта ..!

    22:05 03.07.2026

  • 139 гошо

    3 4 Отговор
    ПЛАТЕНИ ПАЛЯЧОВЦИ - ШМЪРКАЧИТЕ НА ЗЕЛЕНИЯ. КОЛКО ИМ ПЛАЩА ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН

    22:05 03.07.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Карлуково

    2 3 Отговор
    Организирахме екскурзия за питомците днес, раздадохме им знамена, бивш наш пациент с брада реши да ги разведе в центъра на София. Другото беше изненада, не сме очаквали това. Моля замажете лицата на пациентите ни, не е хуманно!

    22:07 03.07.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 укро

    4 1 Отговор
    явно не всички укро паразити са по черноморското и средиземноморско крайбрежие

    22:08 03.07.2026

  • 145 Антроположката Томас Гълиган

    1 1 Отговор
    Я iс Ukяiне, меNia zaвут ГLишеВ пе д е р ас та на Р а д е в, на Х. я украса! Ура!

    22:09 03.07.2026

  • 146 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Скандираме пред президентството-
    "Мунчо излез - на контрапротест"

    22:09 03.07.2026

  • 147 Спомням си!

    2 0 Отговор

    До коментар #128 от "Язе":

    Думи на Борисов,относно един мижав протест,които важат в пълна сила и за този...!
    ,,Какво да кажа...?!Излезли няколко човека на припек и това е всичко...!"...😆😝🤓!

    22:11 03.07.2026

  • 148 Оня

    0 0 Отговор
    Бах мааааааа мууууууйуй те два файтона ора бре! Бравос , ей на туй му се вика еуро атлантизъм!

    22:11 03.07.2026

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