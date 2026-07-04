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Крум Зарков: БСП има ясен план

Крум Зарков: БСП има ясен план

4 Юли, 2026 18:50 669 26

  • крум зарков-
  • бсп-
  • илияна йотова

Партията ще подкрепи кандидатура за президент на Илияна Йотова

Крум Зарков: БСП има ясен план - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лидерът на БСП Крум Зарков заяви в ефира на предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS, че партията има „ясен план за действие“, който надхвърля амбицията за влизане в парламента Той е насочен към по-дълбока промяна в българската политика. По думите му социалистите целят вътрешна консолидация и преосмисляне на политическия модел в страната, като „на следващите избори да се говори за истинска политика“.

Зарков подчерта, че основната разлика между БСП и управляващите е в подхода към системните проблеми. Според него управляващите смятат, че смяната на отделни лица е достатъчна, докато социалистите са на мнение, че „самата система е грешно устроена“.

Той допълни, че партията би подкрепила усилия срещу олигархични зависимости, ако такива бъдат реално предприети.

По отношение на бюджета за 2026 г. Зарков заяви, че той показва необходимост от „много сериозен обществен разговор“. Той отбеляза, че аргументите на управляващите, свързани с наследството от предишни кабинети, не са достатъчни.

Според него остава ключовият въпрос как ще бъде покрит дефицитът и „за сметка на кого“. Той предупреди, че система, която финансира текущи разходи чрез дълг, не е устойчива в дългосрочен план и постави въпроса за необходимостта от реформа в данъчната система.

По темата за ядрената енергетика Зарков коментира възможността проектът за АЕЦ „Белене“ да бъде развиван с европейско финансиране. Той посочи, че след като държавата вече е инвестирала значителни средства и разполага с реактори, трябва да се обсъди как този ресурс да бъде използван ефективно.

Относно твърденията на Демерджиев за съвместните пътувания на Делян Пеевски и Десислава Атанасова, Зарков посочи, че Атанасова е била избрана за конституционен съдия с протекцията на ДСП. „А тя беше толкова голяма, че я подкрепиха също ГЕРБ и ПП-ДБ”, допълни той.

По отношение на бъдещи президентски избори Зарков заяви, че ако Илияна Йотова се кандидатира за нов мандат, БСП би я подкрепила. Той подчерта дългогодишното сътрудничество между нея и социалистическата партия и заяви, че това партньорство трябва да продължи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Костадин Костадинов

    27 1 Отговор
    Планът ви е ясен.
    На следващите избори 0.00001%.

    18:55 04.07.2026

  • 2 .....

    8 0 Отговор
    за разоадане !

    18:55 04.07.2026

  • 3 хехе

    13 0 Отговор
    Не знам какъв им е плана на БСП, но бабите и дядовците най-вероятно не са забравили едни думи за агресора та не се знае те за разлика от ръководството дали ще я подкрепят като гласуват за нея.

    Коментиран от #18

    18:55 04.07.2026

  • 4 Нашийник

    18 0 Отговор
    Крум ме кефи, че поне не си плаща за спиране на коментарите в статията като онзи, вагиналният.

    18:56 04.07.2026

  • 5 Д-р Менгеме

    18 0 Отговор
    Какво е туй БСП

    18:58 04.07.2026

  • 6 хаха

    16 0 Отговор
    Tоя настояваше да не се позволява на народа да гласува на референдум за еврото. Там и приключи политическото му съществуване.

    18:58 04.07.2026

  • 7 БСП

    18 0 Отговор
    И със и без този Дечко няма никакъв план
    Изпаднала пасмина.

    19:01 04.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Колкото

    14 0 Отговор
    има СДС, толкова има и БСП. БСП приключи барабар със смешната си "лява" притурка.

    19:06 04.07.2026

  • 11 Върви да Сучеш Още !

    11 0 Отговор
    Явно Още не си Дорасъл !

    19:07 04.07.2026

  • 12 Димитров

    13 1 Отговор
    Кацамунчето много си е повярвало.

    19:11 04.07.2026

  • 13 Боруна Лом

    8 1 Отговор
    НЕЕЕЕЕНУЖЕЕЕЕЕННН!

    19:11 04.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мже ли ?

    3 0 Отговор
    Да си толкова !

    Пр !

    --

    О !

    --

    Ст !

    че да неможеш да си направиш Изводи !

    Какво искат Хората !

    И си Съставиш План ?

    Коментиран от #16

    19:18 04.07.2026

  • 16 Представи си !

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Мже ли ?":

    Какви Са Останалите !

    19:20 04.07.2026

  • 17 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 0 Отговор
    ПРАZHИ ПРИКАZKИ НА ЕДНА ПРАZHA KAЦА (МУНСКА) ..................... ФАКТ !

    19:20 04.07.2026

  • 18 вЕрвай ми

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    Бабите и дядовците се интересуват най-вече от това КОЙ иска да им преразглежда пенсиите и никакви изказвания за агресори не ги вълнуват!😄

    19:21 04.07.2026

  • 19 Ама ,

    9 0 Отговор
    моля по - сериозно , Кацамунски ! Кой вярва на лъжци и на такива вечни хрантутници ? Кой нормален би очаквал от престъпници нещо положително за България и нейните граждани ?

    19:21 04.07.2026

  • 20 План си имай

    6 0 Отговор
    Ама имате червен картон👋

    19:37 04.07.2026

  • 21 Лопата Орешник

    4 0 Отговор
    Тоя капитан на потънал кораб и той имал ясен план!

    19:40 04.07.2026

  • 22 Дориана

    2 2 Отговор
    Зарков продължава да живее в своя свят. Още не може да осъзнае , че той и неговата предателска , корумпирана от вътре партия вече е на дъното изпратена от Народа като неин враг.

    19:43 04.07.2026

  • 23 ?????

    2 0 Отговор
    Уф.
    Навремето имаше една книга "Нагоре по стълбата която води надолу".

    19:44 04.07.2026

  • 24 Роко

    3 1 Отговор
    Вашите планове са ясни ! Натресохте ни чорапа сега галоша ли гласите!

    19:50 04.07.2026

  • 25 Колко ясен е планът?

    0 0 Отговор
    От 900 000 симпатизантите им да станат 900 001?

    20:05 04.07.2026

  • 26 Какъв е планът?

    1 0 Отговор
    Да изтребят всички котки в София ли?
    Аз съм против!

    20:05 04.07.2026

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