Крум Зарков: БСП има ясен план

Лидерът на БСП Крум Зарков заяви в ефира на предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS, че партията има „ясен план за действие“, който надхвърля амбицията за влизане в парламента Той е насочен към по-дълбока промяна в българската политика. По думите му социалистите целят вътрешна консолидация и преосмисляне на политическия модел в страната, като „на следващите избори да се говори за истинска политика“.
Зарков подчерта, че основната разлика между БСП и управляващите е в подхода към системните проблеми. Според него управляващите смятат, че смяната на отделни лица е достатъчна, докато социалистите са на мнение, че „самата система е грешно устроена“.
Той допълни, че партията би подкрепила усилия срещу олигархични зависимости, ако такива бъдат реално предприети.
По отношение на бюджета за 2026 г. Зарков заяви, че той показва необходимост от „много сериозен обществен разговор“. Той отбеляза, че аргументите на управляващите, свързани с наследството от предишни кабинети, не са достатъчни.
Според него остава ключовият въпрос как ще бъде покрит дефицитът и „за сметка на кого“. Той предупреди, че система, която финансира текущи разходи чрез дълг, не е устойчива в дългосрочен план и постави въпроса за необходимостта от реформа в данъчната система.
По темата за ядрената енергетика Зарков коментира възможността проектът за АЕЦ „Белене“ да бъде развиван с европейско финансиране. Той посочи, че след като държавата вече е инвестирала значителни средства и разполага с реактори, трябва да се обсъди как този ресурс да бъде използван ефективно.
Относно твърденията на Демерджиев за съвместните пътувания на Делян Пеевски и Десислава Атанасова, Зарков посочи, че Атанасова е била избрана за конституционен съдия с протекцията на ДСП. „А тя беше толкова голяма, че я подкрепиха също ГЕРБ и ПП-ДБ”, допълни той.
По отношение на бъдещи президентски избори Зарков заяви, че ако Илияна Йотова се кандидатира за нов мандат, БСП би я подкрепила. Той подчерта дългогодишното сътрудничество между нея и социалистическата партия и заяви, че това партньорство трябва да продължи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Костадин Костадинов
На следващите избори 0.00001%.
18:55 04.07.2026
2 .....
18:55 04.07.2026
3 хехе
Коментиран от #18
18:55 04.07.2026
4 Нашийник
18:56 04.07.2026
5 Д-р Менгеме
18:58 04.07.2026
6 хаха
18:58 04.07.2026
7 БСП
Изпаднала пасмина.
19:01 04.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Колкото
19:06 04.07.2026
11 Върви да Сучеш Още !
19:07 04.07.2026
12 Димитров
19:11 04.07.2026
13 Боруна Лом
19:11 04.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мже ли ?
Пр !
--
О !
--
Ст !
че да неможеш да си направиш Изводи !
Какво искат Хората !
И си Съставиш План ?
Коментиран от #16
19:18 04.07.2026
16 Представи си !
До коментар #15 от "Мже ли ?":Какви Са Останалите !
19:20 04.07.2026
17 ЕДГАР КЕЙСИ
19:20 04.07.2026
18 вЕрвай ми
До коментар #3 от "хехе":Бабите и дядовците се интересуват най-вече от това КОЙ иска да им преразглежда пенсиите и никакви изказвания за агресори не ги вълнуват!😄
19:21 04.07.2026
19 Ама ,
19:21 04.07.2026
20 План си имай
19:37 04.07.2026
21 Лопата Орешник
19:40 04.07.2026
22 Дориана
19:43 04.07.2026
23 ?????
Навремето имаше една книга "Нагоре по стълбата която води надолу".
19:44 04.07.2026
24 Роко
19:50 04.07.2026
25 Колко ясен е планът?
20:05 04.07.2026
26 Какъв е планът?
Аз съм против!
20:05 04.07.2026