Новини
България »
Костадинов за Румен Радев: При него думите и делата се разминават

Костадинов за Румен Радев: При него думите и делата се разминават

4 Юли, 2026 19:33 628 25

  • възраждане-
  • румен радев-
  • костадин костадинов

Категорично ще имаме кандидат за президент, каза лидерът на "Възраждане"

Костадинов за Румен Радев: При него думите и делата се разминават - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Няма никаква промяна в политиката на сегашното правителство спрямо политиката на ГЕРБ, ДПС и ПП", заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в "Говори сега" по БНТ.

Костадин Костадинов, лидер на "Възраждане": "На 19 април голяма част от българските граждани гласуваха за политическа формация, очаквайки от нея промяна на политическия модел. С управлението на Радев на практика имаме същия модел, но с нови носители и нова опаковка. Няма никаква промяна в политиката на сегашното правителство спрямо политиката на ГЕРБ, ДПС и ПП."

За 21-вия пакет санкции срещу Русия и действията на българското правителство Костадинов заяви:

Костадин Костадинов, лидер на "Възраждане": "Радев говори частично и то само по отношение на руския патриарх и бившия управител на „Лукойл“. А за всички останали санкции, които унищожават икономиката на страната, не каза нищо. Той се съгласи предишните 20 пакета да бъдат удължени не с 6, а с 12 месеца. България може да отмени тези санкции едностранно още днес. Трябва да се премахнат санкциите. В 21-ия пакет се предвиждат около 60–80 мерки, от които българският министър-председател не е съгласен с две. Ние задаваме въпроса: какво правим с този пакет и какво правим с предишните 20 пакета? Не можеш да лъжеш целия народ за много време. Затова не е важно какво е казал Радев, а какво е направил. Защото при него думите и делата се разминават."

За Делян Пеевски и полетите му с Десислава Атанасова лидерът на Възраждане коментира:

Костадин Костадинов, лидер на "Възраждане": "Ако това е така, Атанасова трябва да си подаде оставката веднага. Но междувременно питаме как стоят нещата с доходите на Пеевски и другите лидери на ДПС и ГЕРБ. Какво се случва с олигархията?"

По отношение на предстоящите президентски избори и евентуалното издигане на Илияна Йотова Косадинов заяви:

Костадин Костадинов, лидер на "Възраждане": "Политиците нямат пол. „Възраждане“ ще има своя кандидатура и предстои тя да бъде определена с решение в рамките на следващите два месеца. Когато вземем решение, ще го обявим, но категорично ще имаме кандидат."


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз съм българче

    14 14 Отговор
    Време е за Възраждане!

    19:35 04.07.2026

  • 2 Аз съм българче

    8 5 Отговор
    Левски го предадохме,

    Ботев го убихме,

    Предадохме Априлското въстание,

    От 4 милионна население, само 7 500 се решиха да се бият за да я има България. Ако не беше Русия, щяхме да я караме на просия.

    Съюзихме се с Хитлер,

    Подарихме си тайния архив на Турция, като предадохме всички действащи агенти.

    Подарихме Южен поток и загубихме 3 милиарда и по 400 милиона годишно от такси и хиляди работни места.

    Подарихме си златото за милиарди на чужда държава. В България живеят 9 милиона милиардера, злато не ни трябва.

    Подарихме си земята, водата, електроенергията, летищата, заводите и парата, в замяна на отровна целувка в устата.

    19:36 04.07.2026

  • 3 Кобра Кай 🥋

    11 10 Отговор
    Само Възраждане са про-българска партия! Радев е ментето!

    Коментиран от #8

    19:37 04.07.2026

  • 4 Аз съм българче

    6 1 Отговор
    Аз съм Бойко, аз съм Шиши,
    аз съм Кирчо, също и Кокорчо,
    понякога съм Царя, понякога Пъдаря.
    Разнополов, шарен и скопен,
    Продажен, подъл и гамен.

    До тук добре, но:

    Това е тъй, щот уфце прости,
    Проповядват на вълци пости.

    И всички дружно с преклонена главичка
    Без думи, даже и без сричка
    Гласуват за бандити, гласуват за палачи,
    Продават се, превръщат се в лизачи.
    Ни чули, ни видяли и без глас
    Влачат си хомота пак в захлас.

    19:37 04.07.2026

  • 5 Кобра Кай 🥋

    3 3 Отговор
    ИвИлин спами лъжи под всяка статия за Костадинов със няколко ника. Яд го е, че не е депутат вече.

    19:38 04.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дориана

    7 14 Отговор
    Възраждане изобщо нямат място в Парламента Те са Националистическа партия , която Не носи нищо добро на България. Да не говорим, че играят ролята на скрита патерица на Борисов и Пеевски. За ужас на корумпираната опозиция , която с всички сили се стреми да запази корупционния мафиотски стил на управление точно Румен Радев и неговата партия Прогресивна България побеждават и разграждат модела на управление на Борисов и Пеевски и техните съюзници..

    Коментиран от #11

    19:38 04.07.2026

  • 8 Дориана

    8 9 Отговор

    До коментар #3 от "Кобра Кай 🥋":

    На следващите избори Възраждане отпадат от Парламента.

    19:40 04.07.2026

  • 9 Пустиня(к)

    4 3 Отговор
    "Политиците нямат пол."
    ----
    Е, тука вече са о.с.р.а!

    Коментиран от #10

    19:40 04.07.2026

  • 10 Ма наф

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Пустиня(к)":

    Ееее няма как да каже че пууутки вместо мъже са в парламента.

    19:43 04.07.2026

  • 11 Нъл

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    тяхните cepceмu, гласуваха, за тия cepceмu, дето сега ни командват.

    19:44 04.07.2026

  • 12 Ганя Путинофила

    2 3 Отговор
    Брюксел обявява санкции!
    А кой ги следи тези санкции?
    В Маскалия е пълно с италянски и германски фирми и стоки)!

    19:47 04.07.2026

  • 13 Анонимен

    3 4 Отговор
    Костадинов свикваше протестиращи из цялата държава срещу демократичното ни правителство но Радев хитро го изигра и всичките костадинови невежи хоп пристаниха на регресията Костадинов хахахахаха зор влезе в парламента хахаха

    Коментиран от #19, #21

    19:50 04.07.2026

  • 14 Овчар

    4 2 Отговор
    Този е мърша отвратих се а гласувах за него...!

    19:55 04.07.2026

  • 15 Никой

    5 3 Отговор
    Вие що чинете на погребението на яетолаха терорист бре продажници .Там човешките права не чинят и копейка като у вашата родина Москва с тая разлика ,че в Ислямска Република Иран екзекутират женорята ако на са с бурки .

    Коментиран от #22

    19:56 04.07.2026

  • 16 АНТИ-КОМУНИ$Т

    3 3 Отговор
    р"ум€н" КАТО разбойкУ, д€до $им€он, георги димитров, доналд тръмп ....€ зодия близнаци(ПР€ДАТ€Л/ЛИЦ€М€Р), ТАКА ЧЕ Е НАПЪЛНО ОЧАКВАНО Mr.БО(га)ТАШ
    ДА ЛЪЖ€ И ДА МАЖ€!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА!
    81г. Ч€РВ€НИ фат ма ци -Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    19:58 04.07.2026

  • 17 Гошо

    4 1 Отговор
    Костадинов трябва да бъде много внимателен Електората му се припокрива с този на Радев

    20:01 04.07.2026

  • 18 Тити

    4 2 Отговор
    Радев е като Боко само празни обещания.

    20:01 04.07.2026

  • 19 Евгени от Алфапласт

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    Промяна, ти сега ли ставаш, мързел?!🤣

    Коментиран от #23

    20:06 04.07.2026

  • 20 Феникс

    2 1 Отговор
    Прав е Коцето, натовеца каза при Ризова, че споразумението със украйна е незаконно! Сега щял да го продължи, също така щял да строй АЕЦ Белене със украйна моля ти се! Скоро ще чуем и за дигиталното евро, няма да се плашите!

    20:11 04.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Евгени от Алфапласт":

    Сега ще си лягам че вече е вечер

    20:15 04.07.2026

  • 24 Прав Е !

    1 0 Отговор
    Политиците !

    И Глупоста !

    Нямат Пол !

    20:26 04.07.2026

  • 25 Време е

    0 0 Отговор
    за Алтернатива за България !

    20:29 04.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове