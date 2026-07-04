Костадинов за Румен Радев: При него думите и делата се разминават

"Няма никаква промяна в политиката на сегашното правителство спрямо политиката на ГЕРБ, ДПС и ПП", заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в "Говори сега" по БНТ.
Костадин Костадинов, лидер на "Възраждане": "На 19 април голяма част от българските граждани гласуваха за политическа формация, очаквайки от нея промяна на политическия модел. С управлението на Радев на практика имаме същия модел, но с нови носители и нова опаковка. Няма никаква промяна в политиката на сегашното правителство спрямо политиката на ГЕРБ, ДПС и ПП."
За 21-вия пакет санкции срещу Русия и действията на българското правителство Костадинов заяви:
Костадин Костадинов, лидер на "Възраждане": "Радев говори частично и то само по отношение на руския патриарх и бившия управител на „Лукойл“. А за всички останали санкции, които унищожават икономиката на страната, не каза нищо. Той се съгласи предишните 20 пакета да бъдат удължени не с 6, а с 12 месеца. България може да отмени тези санкции едностранно още днес. Трябва да се премахнат санкциите. В 21-ия пакет се предвиждат около 60–80 мерки, от които българският министър-председател не е съгласен с две. Ние задаваме въпроса: какво правим с този пакет и какво правим с предишните 20 пакета? Не можеш да лъжеш целия народ за много време. Затова не е важно какво е казал Радев, а какво е направил. Защото при него думите и делата се разминават."
За Делян Пеевски и полетите му с Десислава Атанасова лидерът на Възраждане коментира:
Костадин Костадинов, лидер на "Възраждане": "Ако това е така, Атанасова трябва да си подаде оставката веднага. Но междувременно питаме как стоят нещата с доходите на Пеевски и другите лидери на ДПС и ГЕРБ. Какво се случва с олигархията?"
По отношение на предстоящите президентски избори и евентуалното издигане на Илияна Йотова Косадинов заяви:
Костадин Костадинов, лидер на "Възраждане": "Политиците нямат пол. „Възраждане“ ще има своя кандидатура и предстои тя да бъде определена с решение в рамките на следващите два месеца. Когато вземем решение, ще го обявим, но категорично ще имаме кандидат."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз съм българче
19:35 04.07.2026
2 Аз съм българче
Ботев го убихме,
Предадохме Априлското въстание,
От 4 милионна население, само 7 500 се решиха да се бият за да я има България. Ако не беше Русия, щяхме да я караме на просия.
Съюзихме се с Хитлер,
Подарихме си тайния архив на Турция, като предадохме всички действащи агенти.
Подарихме Южен поток и загубихме 3 милиарда и по 400 милиона годишно от такси и хиляди работни места.
Подарихме си златото за милиарди на чужда държава. В България живеят 9 милиона милиардера, злато не ни трябва.
Подарихме си земята, водата, електроенергията, летищата, заводите и парата, в замяна на отровна целувка в устата.
19:36 04.07.2026
3 Кобра Кай 🥋
Коментиран от #8
19:37 04.07.2026
4 Аз съм българче
аз съм Кирчо, също и Кокорчо,
понякога съм Царя, понякога Пъдаря.
Разнополов, шарен и скопен,
Продажен, подъл и гамен.
До тук добре, но:
Това е тъй, щот уфце прости,
Проповядват на вълци пости.
И всички дружно с преклонена главичка
Без думи, даже и без сричка
Гласуват за бандити, гласуват за палачи,
Продават се, превръщат се в лизачи.
Ни чули, ни видяли и без глас
Влачат си хомота пак в захлас.
19:37 04.07.2026
5 Кобра Кай 🥋
19:38 04.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дориана
Коментиран от #11
19:38 04.07.2026
8 Дориана
До коментар #3 от "Кобра Кай 🥋":На следващите избори Възраждане отпадат от Парламента.
19:40 04.07.2026
9 Пустиня(к)
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Е, тука вече са о.с.р.а!
Коментиран от #10
19:40 04.07.2026
10 Ма наф
До коментар #9 от "Пустиня(к)":Ееее няма как да каже че пууутки вместо мъже са в парламента.
19:43 04.07.2026
11 Нъл
До коментар #7 от "Дориана":тяхните cepceмu, гласуваха, за тия cepceмu, дето сега ни командват.
19:44 04.07.2026
12 Ганя Путинофила
А кой ги следи тези санкции?
В Маскалия е пълно с италянски и германски фирми и стоки)!
19:47 04.07.2026
13 Анонимен
Коментиран от #19, #21
19:50 04.07.2026
14 Овчар
19:55 04.07.2026
15 Никой
Коментиран от #22
19:56 04.07.2026
16 АНТИ-КОМУНИ$Т
ДА ЛЪЖ€ И ДА МАЖ€!
ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА!
81г. Ч€РВ€НИ фат ма ци -Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
19:58 04.07.2026
17 Гошо
20:01 04.07.2026
18 Тити
20:01 04.07.2026
19 Евгени от Алфапласт
До коментар #13 от "Анонимен":Промяна, ти сега ли ставаш, мързел?!🤣
Коментиран от #23
20:06 04.07.2026
20 Феникс
20:11 04.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Анонимен
До коментар #19 от "Евгени от Алфапласт":Сега ще си лягам че вече е вечер
20:15 04.07.2026
24 Прав Е !
И Глупоста !
Нямат Пол !
20:26 04.07.2026
25 Време е
20:29 04.07.2026