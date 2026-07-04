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Транспортират със санитарен самолет до Израел 17-годишния младеж, пострадал на атракцион край Ахелой

Транспортират със санитарен самолет до Израел 17-годишния младеж, пострадал на атракцион край Ахелой

4 Юли, 2026 20:10 952 13

  • санитарен самолет-
  • ахелой-
  • атракцион-
  • израел-
  • умбал - бургас

Семейството е заявило, че медиците в УМБАЛ – Бургас са спасили живота на сина им

Транспортират със санитарен самолет до Израел 17-годишния младеж, пострадал на атракцион край Ахелой - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

17-годишното момче от Израел, което пострада тежко при инцидента с воден атракцион край Ахелой, в момента се транспортира със самолет на санитарната авиация към родината си.

Преди около час израелски медицински екип е поел пациента, след като състоянието му е било стабилизирано и е позволило въздушен транспорт. Специалистите, които са пристигнали за младежа, са изразили признателност към екипа на бургаската болница за оказаната медицинска помощ и професионалните грижи.

Благодарност към лекарите са отправили и близките на пострадалото момче. Семейството е заявило, че медиците в УМБАЛ – Бургас са спасили живота на сина им.

Към момента самолетът на санитарната авиация вече пътува към Израел.

Припомняме, че инцидентът стана във вторник на плажа в Ахелой, след като надуваем воден атракцион, теглен от джет, се удари в каменен кей. Пострадаха трима младежи от Израел, като най-тежко беше ранен 17-годишният тийнейджър. По случая се води разследване, а управителят на водната база е привлечен като обвиняем, след като проверките показаха, че водната база е била без документи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 5 Отговор
    Защо ли не ми е жал за Хазарите?

    20:11 04.07.2026

  • 2 Питам

    17 3 Отговор
    Кому члена държи това еврейче в България?

    20:16 04.07.2026

  • 3 Вероятно

    15 1 Отговор
    имат международна застраховка , иначе не ми е ясно кой ще поеме транспортните и медицински разходи !

    Коментиран от #4

    20:19 04.07.2026

  • 4 Е как кой

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Вероятно":

    Това й е работата на колонията, за тях винаги ще има.

    20:24 04.07.2026

  • 5 Примерче

    6 2 Отговор
    Някого ,някога да са прибирали от Сърбия ,Румъния или Гърция пострадал или болен Българин със фърчило ? Особено ако е бил на почивка да се плицика Ал Инклузив. Спомням си за трупове само ,но кой плати тогава не се знае. Интересно и каква е стойността дето я плащат всеки месец за здравни осигуровки Израелите поне от 25 години ? Или нямат такива работи ?

    20:35 04.07.2026

  • 6 аниоа

    6 8 Отговор
    Много са им благодарни, ама за всеки случай си го взимат за да го излекуват, че у нас не е много сигурно - факт. И как може да пишете такива дивотии, това е едно дете. Хазар бил дрън дрън. Ами всички сме някакви, но първо сме хора или не?

    Коментиран от #7, #10, #11

    20:36 04.07.2026

  • 7 Без име

    13 3 Отговор

    До коментар #6 от "аниоа":

    Ако ти пострадаш в Израел, дали ще те качат на санитарен самолет, за да те докарат тук? Я си свали ореола от главата! Аман от "светии"!

    Коментиран от #9

    20:44 04.07.2026

  • 8 Гугелов

    1 1 Отговор
    " Тя се удържа автоматично от брутната заплата на служителя от Националния осигурителен институт (Битуах Леуми): 3.23% от дохода за частта му до 60% от Средната месечна заплата за страната (до 7 703 ILS) " и около 6,60 над 60 % от средната за страната . И изобщо не е от 25 години . В Бг - 3,2 от 8 % за осигурения и доплаща в болница . Но в държавата са 8 % и от самоусигуряващи се които плащат всичко за своя сметка. Тук няма разлика както там в частта Богат -Беден.

    20:45 04.07.2026

  • 9 Ами да

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Без име":

    За това не са виновни нито пострадалите ,нито Държавата им която при сложната военна обстановка там си прибира и това дете. А платените самолетни полети от данъците на обран народ само политиците знаят за кого и колко летят. Някои ги ползват за какво ли не. Проблемите на са в Израел.

    Коментиран от #13

    20:51 04.07.2026

  • 10 тези не са хора а долници

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "аниоа":

    избиха хиляди деца вси1ко им се връща по 100

    21:02 04.07.2026

  • 11 Кретен

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "аниоа":

    Те не смятат хората за хора това важи и за теб!

    21:11 04.07.2026

  • 12 Баш Хайдутин и действащ комунист

    6 0 Отговор
    Ганьо, кучетата го яли

    21:40 04.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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