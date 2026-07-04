Транспортират със санитарен самолет до Израел 17-годишния младеж, пострадал на атракцион край Ахелой

17-годишното момче от Израел, което пострада тежко при инцидента с воден атракцион край Ахелой, в момента се транспортира със самолет на санитарната авиация към родината си.
Преди около час израелски медицински екип е поел пациента, след като състоянието му е било стабилизирано и е позволило въздушен транспорт. Специалистите, които са пристигнали за младежа, са изразили признателност към екипа на бургаската болница за оказаната медицинска помощ и професионалните грижи.
Благодарност към лекарите са отправили и близките на пострадалото момче. Семейството е заявило, че медиците в УМБАЛ – Бургас са спасили живота на сина им.
Към момента самолетът на санитарната авиация вече пътува към Израел.
Припомняме, че инцидентът стана във вторник на плажа в Ахелой, след като надуваем воден атракцион, теглен от джет, се удари в каменен кей. Пострадаха трима младежи от Израел, като най-тежко беше ранен 17-годишният тийнейджър. По случая се води разследване, а управителят на водната база е привлечен като обвиняем, след като проверките показаха, че водната база е била без документи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
20:11 04.07.2026
2 Питам
20:16 04.07.2026
3 Вероятно
Коментиран от #4
20:19 04.07.2026
4 Е как кой
До коментар #3 от "Вероятно":Това й е работата на колонията, за тях винаги ще има.
20:24 04.07.2026
5 Примерче
20:35 04.07.2026
6 аниоа
Коментиран от #7, #10, #11
20:36 04.07.2026
7 Без име
До коментар #6 от "аниоа":Ако ти пострадаш в Израел, дали ще те качат на санитарен самолет, за да те докарат тук? Я си свали ореола от главата! Аман от "светии"!
Коментиран от #9
20:44 04.07.2026
8 Гугелов
20:45 04.07.2026
9 Ами да
До коментар #7 от "Без име":За това не са виновни нито пострадалите ,нито Държавата им която при сложната военна обстановка там си прибира и това дете. А платените самолетни полети от данъците на обран народ само политиците знаят за кого и колко летят. Някои ги ползват за какво ли не. Проблемите на са в Израел.
Коментиран от #13
20:51 04.07.2026
10 тези не са хора а долници
До коментар #6 от "аниоа":избиха хиляди деца вси1ко им се връща по 100
21:02 04.07.2026
11 Кретен
До коментар #6 от "аниоа":Те не смятат хората за хора това важи и за теб!
21:11 04.07.2026
12 Баш Хайдутин и действащ комунист
21:40 04.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.