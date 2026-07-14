Велислава Петрова пред "Евронюз": България е ключов играч за енергийната стабилност на Украйна през зимата

В навечерието на студените месеци България се очертава като стратегически партньор за Украйна в борбата с енергийните предизвикателства.

Министърът на външните работи Велислава Петрова обяви, че страната ни разполага с капацитет да увеличи значително количествата природен газ, които достигат до Украйна – ход, който може да се окаже решаващ за енергийната сигурност на целия регион, посочи БТА.

Визита в Киев: Фокус върху енергийното сътрудничество

Утре министър Петрова заминава на официално посещение в украинската столица, където ще обсъди с местните власти възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество в енергетиката.

„Търсим решения, които да са от полза не само за България и Украйна, но и за стабилността на региона като цяло“, подчерта тя в интервю за Euronews.

България – мост между Европа и Украйна

Петрова изрази увереност, че ролята на България не се изчерпва само с краткосрочна подкрепа през зимата. По думите ѝ, страната ни може да се превърне във важен фактор и при бъдещото възстановяване на Украйна.

„Вярвам, че нашето участие ще бъде от ключово значение както сега, така и в дългосрочен план“, заяви тя.

Санкциите срещу Русия – баланс между символика и ефективност

Външният министър коментира и актуалните дебати около 21-вия пакет санкции на ЕС срещу Русия. Петрова подчерта, че България настоява за прагматичен подход – санкциите трябва да имат реален икономически ефект, а не само символично значение.

Тя предупреди, че чисто символични мерки могат да предизвикат обратен ефект, особено в страни с православно население като България, където подобни действия могат да бъдат възприети като намеса в религиозните дела.

Европейският съюз и санкциите срещу незаконните селища

В рамките на ЕС се обсъждат и възможни ограничителни мерки срещу търговията с продукти от незаконни еврейски селища.

Петрова отбеляза, че за първи път държавите членки разглеждат общи варианти, но все още липсва конкретно предложение с ясна правна основа.

Тя подчерта, че за България търговията с тези региони е минимална и че всяка мярка трябва да бъде внимателно преценена спрямо реалния ѝ ефект върху хуманитарната ситуация.

Израел – важен партньор, но с критичен поглед към хуманитарната криза

Министър Петрова изрази позицията на България и ЕС, че Израел остава ключов партньор, но същевременно подчерта необходимостта от намиране на устойчиви решения за мир и подобряване на хуманитарната обстановка.

„Всяка инициатива трябва да бъде насочена към реални резултати, а не само към символични жестове“, категорична бе тя.