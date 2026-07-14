Велислава Петрова пред "Евронюз": България е ключов играч за енергийната стабилност на Украйна през зимата

В навечерието на студените месеци България се очертава като стратегически партньор за Украйна в борбата с енергийните предизвикателства.
Министърът на външните работи Велислава Петрова обяви, че страната ни разполага с капацитет да увеличи значително количествата природен газ, които достигат до Украйна – ход, който може да се окаже решаващ за енергийната сигурност на целия регион, посочи БТА.
Визита в Киев: Фокус върху енергийното сътрудничество
Утре министър Петрова заминава на официално посещение в украинската столица, където ще обсъди с местните власти възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество в енергетиката.
„Търсим решения, които да са от полза не само за България и Украйна, но и за стабилността на региона като цяло“, подчерта тя в интервю за Euronews.
България – мост между Европа и Украйна
Петрова изрази увереност, че ролята на България не се изчерпва само с краткосрочна подкрепа през зимата. По думите ѝ, страната ни може да се превърне във важен фактор и при бъдещото възстановяване на Украйна.
„Вярвам, че нашето участие ще бъде от ключово значение както сега, така и в дългосрочен план“, заяви тя.
Санкциите срещу Русия – баланс между символика и ефективност
Външният министър коментира и актуалните дебати около 21-вия пакет санкции на ЕС срещу Русия. Петрова подчерта, че България настоява за прагматичен подход – санкциите трябва да имат реален икономически ефект, а не само символично значение.
Тя предупреди, че чисто символични мерки могат да предизвикат обратен ефект, особено в страни с православно население като България, където подобни действия могат да бъдат възприети като намеса в религиозните дела.
Европейският съюз и санкциите срещу незаконните селища
В рамките на ЕС се обсъждат и възможни ограничителни мерки срещу търговията с продукти от незаконни еврейски селища.
Петрова отбеляза, че за първи път държавите членки разглеждат общи варианти, но все още липсва конкретно предложение с ясна правна основа.
Тя подчерта, че за България търговията с тези региони е минимална и че всяка мярка трябва да бъде внимателно преценена спрямо реалния ѝ ефект върху хуманитарната ситуация.
Израел – важен партньор, но с критичен поглед към хуманитарната криза
Министър Петрова изрази позицията на България и ЕС, че Израел остава ключов партньор, но същевременно подчерта необходимостта от намиране на устойчиви решения за мир и подобряване на хуманитарната обстановка.
„Всяка инициатива трябва да бъде насочена към реални резултати, а не само към символични жестове“, категорична бе тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 За Чия ?
Коментиран от #17, #19
16:35 14.07.2026
2 Ненормални урко фашисти
16:36 14.07.2026
3 честен ционист
16:36 14.07.2026
4 Кво ни казваш вуйно
16:37 14.07.2026
5 Овчар
16:38 14.07.2026
6 Тръмп съм
16:38 14.07.2026
7 АБЕ
ЕДИН ПЪТ ЩЕ ПОМИСЛИТЕ ЛИ ПЪРВО ЗА НАРОДА СИ????
ИЛИ ПОСТОЯННО ЩЕ СЕ ДYПИTE НА ЧУЖДОЗЕМЦИ???
16:38 14.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хората
16:39 14.07.2026
10 Тома
16:40 14.07.2026
11 Ямал
Азерите същата схема!
16:42 14.07.2026
12 Сила
ЦЯЛОТО И ИЗЛЪЧВАНЕ И ВИЗИЯ КРЕЩИ ....
ПРОВИНЦИЯЯЯЯЯЯЯ ....АЗ СЪМ ОТ ПРОВИНЦИЯТАААААА !!!
16:42 14.07.2026
13 Госあ
16:43 14.07.2026
14 Въпросник
И как става въпреки санкциите?
16:43 14.07.2026
15 Готов за бой
16:43 14.07.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
АМЕРИКАНСКИ ГАЗ ПО БОТАШ-А
КЪМ УКРАЙНА
... ЕС ЩЕ ПЛАЩА :) ...
.... "ГАДЕН РАДЕВ" МНОГО " ГАДЕН" ...
СЛАВА НА БЪЛГАРСКИЯ ИНТЕРЕС! :)
16:43 14.07.2026
17 Доктор Уотсън
До коментар #1 от "За Чия ?":Комунисти сър.
16:43 14.07.2026
18 Истината
16:46 14.07.2026
19 Банго Костя
До коментар #1 от "За Чия ?":Сметката ще се плаща до последната бг копейка.Даже един батальон от копейки ще пратим като медицински сестри да умрат за матушката.
16:46 14.07.2026
20 Госあ
16:49 14.07.2026
21 Мунчо
16:50 14.07.2026
22 Демагогията
Радева България се изживява като мост между Русия и Украйна и се надява още някой да й повярва.
16:51 14.07.2026
23 Търпеливо говедо
Коментиран от #25
16:53 14.07.2026
24 България
16:56 14.07.2026
25 Госあ
До коментар #23 от "Търпеливо говедо":Кой продаде квотите на мариците ? И изобщо колко квоти ни дадоха колонизаторите ? Това са въпросите ! Защото тея квоти бяха поредната престъпна схема на ЕК. Има един хубав френски филм - Карбон.
16:56 14.07.2026
26 азз
16:59 14.07.2026
27 Интересно,
17:00 14.07.2026
28 Цвете
17:00 14.07.2026
29 Феникс
17:06 14.07.2026
30 И тези ли се размирисаха
17:07 14.07.2026
31 Патка
17:07 14.07.2026
32 Перо
17:09 14.07.2026
33 Kиpo пpocтото
17:15 14.07.2026