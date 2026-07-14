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Велислава Петрова пред "Евронюз": България е ключов играч за енергийната стабилност на Украйна през зимата

Велислава Петрова пред "Евронюз": България е ключов играч за енергийната стабилност на Украйна през зимата

14 Юли, 2026 16:33 557 33

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София е готова да засили газовите доставки и да подкрепи Киев в трудните месеци

Велислава Петрова пред "Евронюз": България е ключов играч за енергийната стабилност на Украйна през зимата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В навечерието на студените месеци България се очертава като стратегически партньор за Украйна в борбата с енергийните предизвикателства.

Министърът на външните работи Велислава Петрова обяви, че страната ни разполага с капацитет да увеличи значително количествата природен газ, които достигат до Украйна – ход, който може да се окаже решаващ за енергийната сигурност на целия регион, посочи БТА.

Визита в Киев: Фокус върху енергийното сътрудничество

Утре министър Петрова заминава на официално посещение в украинската столица, където ще обсъди с местните власти възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество в енергетиката.

„Търсим решения, които да са от полза не само за България и Украйна, но и за стабилността на региона като цяло“, подчерта тя в интервю за Euronews.

България – мост между Европа и Украйна

Петрова изрази увереност, че ролята на България не се изчерпва само с краткосрочна подкрепа през зимата. По думите ѝ, страната ни може да се превърне във важен фактор и при бъдещото възстановяване на Украйна.

„Вярвам, че нашето участие ще бъде от ключово значение както сега, така и в дългосрочен план“, заяви тя.

Санкциите срещу Русия – баланс между символика и ефективност

Външният министър коментира и актуалните дебати около 21-вия пакет санкции на ЕС срещу Русия. Петрова подчерта, че България настоява за прагматичен подход – санкциите трябва да имат реален икономически ефект, а не само символично значение.

Тя предупреди, че чисто символични мерки могат да предизвикат обратен ефект, особено в страни с православно население като България, където подобни действия могат да бъдат възприети като намеса в религиозните дела.

Европейският съюз и санкциите срещу незаконните селища

В рамките на ЕС се обсъждат и възможни ограничителни мерки срещу търговията с продукти от незаконни еврейски селища.

Петрова отбеляза, че за първи път държавите членки разглеждат общи варианти, но все още липсва конкретно предложение с ясна правна основа.

Тя подчерта, че за България търговията с тези региони е минимална и че всяка мярка трябва да бъде внимателно преценена спрямо реалния ѝ ефект върху хуманитарната ситуация.

Израел – важен партньор, но с критичен поглед към хуманитарната криза

Министър Петрова изрази позицията на България и ЕС, че Израел остава ключов партньор, но същевременно подчерта необходимостта от намиране на устойчиви решения за мир и подобряване на хуманитарната обстановка.

„Всяка инициатива трябва да бъде насочена към реални резултати, а не само към символични жестове“, категорична бе тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За Чия ?

    15 1 Отговор
    Сметка ?

    Коментиран от #17, #19

    16:35 14.07.2026

  • 2 Ненормални урко фашисти

    16 3 Отговор
    Пропаднала напаст сте

    16:36 14.07.2026

  • 3 честен ционист

    6 3 Отговор
    Ганчо така и не излезе от СИВ. Ще помага до последно.

    16:36 14.07.2026

  • 4 Кво ни казваш вуйно

    20 2 Отговор
    Ток за укрия за нас режим на тока

    16:37 14.07.2026

  • 5 Овчар

    9 1 Отговор
    Всичко е чанга ранга чики..джии прости...! Това е положението ...! Няма оправия вируса е мотирал през годините и лечение няма..!

    16:38 14.07.2026

  • 6 Тръмп съм

    14 1 Отговор
    Поредната Укроблизалка за сметка на народа!

    16:38 14.07.2026

  • 7 АБЕ

    15 2 Отговор
    ВИЕ
    ЕДИН ПЪТ ЩЕ ПОМИСЛИТЕ ЛИ ПЪРВО ЗА НАРОДА СИ????
    ИЛИ ПОСТОЯННО ЩЕ СЕ ДYПИTE НА ЧУЖДОЗЕМЦИ???

    16:38 14.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хората

    13 0 Отговор
    ви виждат игрите , ма , микробиоложке ? Какъв ключов играч , какви пет лева ! Играчи с България , с българските граждани и на международната сцена - с лъжи и голи обещания ! Пълен срам !

    16:39 14.07.2026

  • 10 Тома

    7 1 Отговор
    Едните викат няма да даваме на бандеровци другите викат ще даряваме

    16:40 14.07.2026

  • 11 Ямал

    8 1 Отговор
    Лицемерие голямо. Руски газ отива в Турция и става демократичен, после в БГ и после в Украйна!
    Азерите същата схема!

    16:42 14.07.2026

  • 12 Сила

    7 0 Отговор
    НЕМА ТАКАВА СЕЛСКА ПРЪЧКА ....
    ЦЯЛОТО И ИЗЛЪЧВАНЕ И ВИЗИЯ КРЕЩИ ....
    ПРОВИНЦИЯЯЯЯЯЯЯ ....АЗ СЪМ ОТ ПРОВИНЦИЯТАААААА !!!

    16:42 14.07.2026

  • 13 Госあ

    3 3 Отговор
    През Боташ, бате.Не-руска газ ! Евала ! Реактори ? АЕЦ Белене с европейски пари. Пак евала !

    16:43 14.07.2026

  • 14 Въпросник

    7 2 Отговор
    ЕС е купил повече газ от Русия, в сравнение с 2025.
    И как става въпреки санкциите?

    16:43 14.07.2026

  • 15 Готов за бой

    4 3 Отговор
    Аз само ги чакам краварскитеГУВНА или бандерите и нас да нападнат.Никакъв ЕС не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с ЕВРОАТЛАНТИЧЕКИТЕгеюве и краварските предатели ??

    16:43 14.07.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 4 Отговор
    АМИ ВИНАГИ МОЖЕМ ДА ПРАТИМ СКЪП
    АМЕРИКАНСКИ ГАЗ ПО БОТАШ-А
    КЪМ УКРАЙНА
    ... ЕС ЩЕ ПЛАЩА :) ...
    .... "ГАДЕН РАДЕВ" МНОГО " ГАДЕН" ...
    СЛАВА НА БЪЛГАРСКИЯ ИНТЕРЕС! :)

    16:43 14.07.2026

  • 17 Доктор Уотсън

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "За Чия ?":

    Комунисти сър.

    16:43 14.07.2026

  • 18 Истината

    7 0 Отговор
    Какъв продажник, какво ще даваш ма, ние газ имаме ли,ще го купуваме и ще го подаряваме, така ли, а на нас сметките за ток и парно скачат всеки месец, тая на коя държава се закле, да служи на България,или не

    16:46 14.07.2026

  • 19 Банго Костя

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "За Чия ?":

    Сметката ще се плаща до последната бг копейка.Даже един батальон от копейки ще пратим като медицински сестри да умрат за матушката.

    16:46 14.07.2026

  • 20 Госあ

    4 1 Отговор
    Еврея да не върти пинизи, щото петроханци се отказаха от руската газ ! Гърция продава руска газ ! Бо-таш ! Тротинетки прости

    16:49 14.07.2026

  • 21 Мунчо

    3 0 Отговор
    Ццц ми тая ...атка от къде я снесоха, айде зеленият чорап ясно

    16:50 14.07.2026

  • 22 Демагогията

    3 0 Отговор
    """""""""България – мост между Европа и Украйна""""""""""
    Радева България се изживява като мост между Русия и Украйна и се надява още някой да й повярва.

    16:51 14.07.2026

  • 23 Търпеливо говедо

    7 1 Отговор
    Мариците бачкат и изнасят, българина затънал в дългове плаща.

    Коментиран от #25

    16:53 14.07.2026

  • 24 България

    5 1 Отговор
    за Българите!!! Не ни интересува укра!Ние, Българите сме с Русия,нашата Освободителка!!!

    16:56 14.07.2026

  • 25 Госあ

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Търпеливо говедо":

    Кой продаде квотите на мариците ? И изобщо колко квоти ни дадоха колонизаторите ? Това са въпросите ! Защото тея квоти бяха поредната престъпна схема на ЕК. Има един хубав френски филм - Карбон.

    16:56 14.07.2026

  • 26 азз

    7 0 Отговор
    ама утко заспала....ше плащаме в пъти по-скъп газ и ще го даваме на наглите орки,та наркото да си накупи още златни цукала.....аман от гъ-зо-лиз-ци.....

    16:59 14.07.2026

  • 27 Интересно,

    5 1 Отговор
    Радев казва едно,външният му министър съвсем друго?! Кое е истина?! Ние, Българите не сме съгласни да даваме каквото и да било,на който и да било!Ако и тези управляващи не мислят така,и тях ще сменим!!!

    17:00 14.07.2026

  • 28 Цвете

    5 0 Отговор
    ПЕТРОВА, ЗА КАКВИ МОСТОВЕ ГОВОРИТЕ, КОГАТО НАЙ ВАЖНИЯТ МОСТ Е ЕВРОПА?! НЕЩО ВИ СЕ ПРОПУКА. НЕЗНАМ, КОЙ И ЗАЩО Е " ВЗЕЛ " ТЕЗИ РЕШЕНИЯ, НО ТЕ НЕ БЛАГОПРИЯТСТВАТ ПОЛОЖИТЕЛНО ЗА БЪЛГАРИЯ. В ДВИЖЕНИЕ ЛИ СЕ УЧИТЕ ?

    17:00 14.07.2026

  • 29 Феникс

    2 1 Отговор
    Прогресивно отиваме към дъното, а зад ъгъла чакат кръвожадните неолиберали! Надежда всяка тука оставете!

    17:06 14.07.2026

  • 30 И тези ли се размирисаха

    3 0 Отговор
    Тези излязоха по-големи боклуци от Борисов и Пеевски.

    17:07 14.07.2026

  • 31 Патка

    2 0 Отговор
    от курника на муньо

    17:07 14.07.2026

  • 32 Перо

    1 0 Отговор
    Петрова да каже кой ще плаща енергийните доставки от БГ! Другото е второстепенно!

    17:09 14.07.2026

  • 33 Kиpo пpocтото

    0 0 Отговор
    Ши внасяме ток от Okpaйна!

    17:15 14.07.2026

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