Мотор се удари в зърновоз във Врачанско, има тежко ранена жена

Тежка катастрофа стана във Врачанско. Жена е откарана в болница с въздушна линейка. Инцидентът е станал в ранния следобед край село Липница. В посока Враца по второкласния път са се движили зърновоз, а зад него – два мотора, съобщи бТВ.

Водачите предприели изпреварване, но вторият мотор се ударил в камиона, уточняват от полицията. Тежко ранена е спътницата на моториста, за която се е наложило да бъде извикан на място медицински хеликоптер.

Водачът също е откаран в София, но състоянието му е стабилно. Мотористите са пътували за мотосъбор във Врачанския Балкан.