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Мотор се удари в зърновоз във Врачанско, има тежко ранена жена

Мотор се удари в зърновоз във Врачанско, има тежко ранена жена

4 Юли, 2026 20:52 1 070 15

  • зърновоз-
  • врачанско-
  • мотор

Пострадалата е откарана с медицински хеликоптер в болница

Мотор се удари в зърновоз във Врачанско, има тежко ранена жена - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа стана във Врачанско. Жена е откарана в болница с въздушна линейка. Инцидентът е станал в ранния следобед край село Липница. В посока Враца по второкласния път са се движили зърновоз, а зад него – два мотора, съобщи бТВ.

Водачите предприели изпреварване, но вторият мотор се ударил в камиона, уточняват от полицията. Тежко ранена е спътницата на моториста, за която се е наложило да бъде извикан на място медицински хеликоптер.

Водачът също е откаран в София, но състоянието му е стабилно. Мотористите са пътували за мотосъбор във Врачанския Балкан.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    18 2 Отговор
    тея затриват само себе си, но създават главоболия на обикновените шофьори

    20:55 04.07.2026

  • 2 Боруна Лом

    11 3 Отговор
    БОКЛУЦИ,ПУСТИНЯЦИ СЪР!

    20:58 04.07.2026

  • 3 Хорейшо

    12 2 Отговор
    Бързали за събор..... събрали се.....

    21:00 04.07.2026

  • 4 Не са пили?

    6 2 Отговор
    Малиии.Тоо фърчал като матор по скали нодоле

    21:03 04.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 мотописта

    11 1 Отговор
    Колко му е да не видиш бавно движещ се зърновоз.
    А иначе пазете моториста

    21:09 04.07.2026

  • 7 Дик диверсанта

    12 6 Отговор
    Добре е, че са се ударили в зърновоз.
    Трябва да им вдигнат десетократно застраховките на тези безумци и за най-малкото нарушение да им прибират моторите.
    Представете и, че не беше в зърновоз, а в автомобил с пет членно семейство.

    21:15 04.07.2026

  • 8 Студопор

    4 0 Отговор
    Е как!? Каква е тая маневра бе?!?!

    21:24 04.07.2026

  • 9 Софийски селянин,Пенсионер

    8 1 Отговор
    Ами вчера по обяд,карам си аз със 100 км.час и трима безумци моторджии ме изпревариха с бясна скорост към 150..
    За къде бързат,или искат някой ден да ги носят бавно с краката напред..

    Коментиран от #10

    21:26 04.07.2026

  • 10 Георги

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    много често изпреварват в завой по осевата

    21:27 04.07.2026

  • 11 Агент Панорама от Враца

    1 0 Отговор
    очаквайте новия бестселър "Доносите на Баце"
    разпечатосал Огнян Пищиков

    21:32 04.07.2026

  • 12 Да, да

    5 1 Отговор
    Дано зърновоза да е добре!

    21:41 04.07.2026

  • 13 Митю

    2 0 Отговор
    Някой виждал ли е моторист да спазва правилника и ограничение на скоростта?Това,че се трепят е нищо в сравнение с това което създават проблеми на другите участници в трафика.Сега ще ги лекуваме и ако станат клиенти на Телк ще ги гледаме.Защото и лечението и парите за Телк са от бюджета.От нашите данъци.

    21:54 04.07.2026

  • 14 Защо по дяволите трябва да изпреварва

    2 0 Отговор
    Абе хора намалете адреналина.

    22:04 04.07.2026

  • 15 Дано в София да ги спасят

    1 0 Отговор
    Много глупаво изпреварване.

    22:09 04.07.2026

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