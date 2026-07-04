Мотор се удари в зърновоз във Врачанско, има тежко ранена жена

Тежка катастрофа стана във Врачанско. Жена е откарана в болница с въздушна линейка. Инцидентът е станал в ранния следобед край село Липница. В посока Враца по второкласния път са се движили зърновоз, а зад него – два мотора, съобщи бТВ.
Водачите предприели изпреварване, но вторият мотор се ударил в камиона, уточняват от полицията. Тежко ранена е спътницата на моториста, за която се е наложило да бъде извикан на място медицински хеликоптер.
Водачът също е откаран в София, но състоянието му е стабилно. Мотористите са пътували за мотосъбор във Врачанския Балкан.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Георги
20:55 04.07.2026
2 Боруна Лом
20:58 04.07.2026
3 Хорейшо
21:00 04.07.2026
4 Не са пили?
21:03 04.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 мотописта
А иначе пазете моториста
21:09 04.07.2026
7 Дик диверсанта
Трябва да им вдигнат десетократно застраховките на тези безумци и за най-малкото нарушение да им прибират моторите.
Представете и, че не беше в зърновоз, а в автомобил с пет членно семейство.
21:15 04.07.2026
8 Студопор
21:24 04.07.2026
9 Софийски селянин,Пенсионер
За къде бързат,или искат някой ден да ги носят бавно с краката напред..
Коментиран от #10
21:26 04.07.2026
10 Георги
До коментар #9 от "Софийски селянин,Пенсионер":много често изпреварват в завой по осевата
21:27 04.07.2026
11 Агент Панорама от Враца
разпечатосал Огнян Пищиков
21:32 04.07.2026
12 Да, да
21:41 04.07.2026
13 Митю
21:54 04.07.2026
14 Защо по дяволите трябва да изпреварва
22:04 04.07.2026
15 Дано в София да ги спасят
22:09 04.07.2026