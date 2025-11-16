Новини
България »
Пловдив »
Катастрофа с моторист предизвика километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград

Катастрофа с моторист предизвика километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград

16 Ноември, 2025 20:56, обновена 16 Ноември, 2025 19:59 664 3

  • катастрофа-
  • пловдив-
  • мотор-
  • задръстване

Водачът е откаран за преглед в болница

Катастрофа с моторист предизвика километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради катастрофа с моторист, предаде БНТ.

Инцидентът е станал около 18.30 ч, информират зрители на БНТ. По данни на полицията на кръговото преди влизане в областния град са се сблъскали автомобил и мотор.

Водачът на мотора сам е подал сигнал за настъпилото произшествие, но е откаран за преглед в болница. Шофьорите се призовават да използват други маршрути, ако искат да избегнат задръстването.


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 обективен

    2 0 Отговор
    Японските камикадзета пасти да ядат пред нашите , защото са професионалисти !

    20:04 16.11.2025

  • 2 Селянин

    1 1 Отговор
    Хората очакващи органи сас надежда.
    Нека клиниките закупят бързи мотори и ги продадаъ на половин цена, срещу донорска деклатация.

    20:07 16.11.2025

  • 3 Няма ли майка и баща

    0 0 Отговор
    за да му кажат че е движещ се като свободен електрон донор. А ако е толкова тъп да си търпи последиците. Чудя се как ги търпя като минават край мен ручащи и хвърчащи ненормалници.
    И да ви кажа честно на дясната седалка на джипа има един ангел който се нарича Теодора дар от бога и той поне три-четири пъти ме е спирал и да отидат всички моторетковци и да запалят по една свещ за нея защото не се знае кой ще бъде следващия идиот който ще ми скочи на нервите.

    20:22 16.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове