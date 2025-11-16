Катастрофа с моторист предизвика километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград

Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради катастрофа с моторист, предаде БНТ.

Инцидентът е станал около 18.30 ч, информират зрители на БНТ. По данни на полицията на кръговото преди влизане в областния град са се сблъскали автомобил и мотор.

Водачът на мотора сам е подал сигнал за настъпилото произшествие, но е откаран за преглед в болница. Шофьорите се призовават да използват други маршрути, ако искат да избегнат задръстването.