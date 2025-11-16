Катастрофа с моторист предизвика километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград

Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради катастрофа с моторист, предаде БНТ.
Инцидентът е станал около 18.30 ч, информират зрители на БНТ. По данни на полицията на кръговото преди влизане в областния град са се сблъскали автомобил и мотор.
Водачът на мотора сам е подал сигнал за настъпилото произшествие, но е откаран за преглед в болница. Шофьорите се призовават да използват други маршрути, ако искат да избегнат задръстването.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 обективен
20:04 16.11.2025
2 Селянин
Нека клиниките закупят бързи мотори и ги продадаъ на половин цена, срещу донорска деклатация.
20:07 16.11.2025
3 Няма ли майка и баща
И да ви кажа честно на дясната седалка на джипа има един ангел който се нарича Теодора дар от бога и той поне три-четири пъти ме е спирал и да отидат всички моторетковци и да запалят по една свещ за нея защото не се знае кой ще бъде следващия идиот който ще ми скочи на нервите.
20:22 16.11.2025