16-годишно момче, карало мотор без книжка, е в критично състояние
  Тема: Войната на пътя

16-годишно момче, карало мотор без книжка, е в критично състояние

28 Октомври, 2025 08:21

Инцидентът е станал край язовир „Пясъчник“

16-годишно момче, карало мотор без книжка, е в критично състояние - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лекарите се борят за живота на 16-годишно момче след тежък инцидент край Пловдив, предаде БГНЕС.

Инцидентът е станал край язовир „Пясъчник“, където тийнейджърът без книжка паднал от управлявания от него нерегистриран кросов мотор. Младежът е настанен в критично състояние в пловдивска болница.

По случая е образувано досъдебно производство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 3 Отговор
    За съжаление никой не е подарил една книжка ,на бъдещият гласоподавател на Новото начало. 🦧😪🦧

    08:25 28.10.2025

  • 2 Амчи тъй де,

    6 2 Отговор
    ако имаше книжка нямаше да е в критично състояние

    08:26 28.10.2025

  • 3 Мунчо

    5 1 Отговор
    И както винаги са виновни Борисов и Пеевски.... 🤣🤣🤣

    08:27 28.10.2025

  • 4 ъгъл

    3 1 Отговор
    Книжката дали е отишла да го види,след като е отсъствала от карането на мотора?

    08:28 28.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Oня с коня

    2 0 Отговор
    Какво му е Книжка,след като Моторът не е регистриран?

    08:33 28.10.2025

  • 7 книжка

    0 0 Отговор
    Чакам щатните трима коментатори ДР,НПи ТБ да се изкажат компетентно по темата

    08:34 28.10.2025

  • 8 сбруя

    0 0 Отговор
    БГДНЕС е олеле-мале!БГ-то се топи всеки божи ден!

    08:36 28.10.2025

