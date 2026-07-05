Пожар на къмпинг „Градина“ изпепели три бунгала

Голям пожар в района на къмпинг „Градина“ и местността „Червенка“ край Черноморец вдигна на крак бургаската пожарна в съботния ден.

Огънят е обхванал и напълно унищожил три постройки, използвани като ваканционни имоти. Сигналът за инцидента е подаден в следобедните часове, а на място веднага са изпратени три специализирани автомобила на пожарната, които са успели да локализират и изгасят пламъците.

Щети и последствия

Три напълно изгорели постройки : Пламъците са изпепелили три ваканционни бунгала.

: Пламъците са изпепелили три ваканционни бунгала. Евакуация : Двама работници са били изведени своевременно от горящите обекти.

: Двама работници са били изведени своевременно от горящите обекти. Няма пострадали : Повечето туристи са били на плажа по време на инцидента, което е предотвратило човешки жертви.

: Повечето туристи са били на плажа по време на инцидента, което е предотвратило човешки жертви. Овладян риск: Спасени от изгаряне са десетки каравани, автомобили и намиращият се в непосредствена близост голям хотелски комплекс. Огънят не е успял да се прехвърли и върху сухите треви в района.

Причини за инцидента

Според първоначалния оглед на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Бургас, огънят е тръгнал от вътрешността на една от постройките.

Основна версия : Пламъците са възникнали в близост до кухненско помещение.

: Пламъците са възникнали в близост до кухненско помещение. Предстоящо разследване: Очаква се органите на реда да извършат пълни разпити на обитателите на бунгалата веднага след приключване на гасителните и разчиствателни действия, за да установят точната техническа или човешка причина за запалването.

Директорът на РСПБЗН-Бургас старши комисар Николай Николаев напомни, че страната вече се намира в активния пожароопасен сезон, при който всяко забавяне на сигналите може да доведе до огромни материални и екологични щети.

Източници: БНТ, Марица