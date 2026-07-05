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Пожар на къмпинг „Градина“ изпепели три бунгала

Пожар на къмпинг „Градина“ изпепели три бунгала

5 Юли, 2026 03:18, обновена 5 Юли, 2026 03:20 572 1

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Огнеборци предотвратиха голямо бедствие край плаж „Червенка“, няма пострадали туристи

Пожар на къмпинг „Градина“ изпепели три бунгала - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Голям пожар в района на къмпинг „Градина“ и местността „Червенка“ край Черноморец вдигна на крак бургаската пожарна в съботния ден.

Огънят е обхванал и напълно унищожил три постройки, използвани като ваканционни имоти. Сигналът за инцидента е подаден в следобедните часове, а на място веднага са изпратени три специализирани автомобила на пожарната, които са успели да локализират и изгасят пламъците.

Щети и последствия

  • Три напълно изгорели постройки: Пламъците са изпепелили три ваканционни бунгала.
  • Евакуация: Двама работници са били изведени своевременно от горящите обекти.
  • Няма пострадали: Повечето туристи са били на плажа по време на инцидента, което е предотвратило човешки жертви.
  • Овладян риск: Спасени от изгаряне са десетки каравани, автомобили и намиращият се в непосредствена близост голям хотелски комплекс. Огънят не е успял да се прехвърли и върху сухите треви в района.

Причини за инцидента

Според първоначалния оглед на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Бургас, огънят е тръгнал от вътрешността на една от постройките.

  • Основна версия: Пламъците са възникнали в близост до кухненско помещение.
  • Предстоящо разследване: Очаква се органите на реда да извършат пълни разпити на обитателите на бунгалата веднага след приключване на гасителните и разчиствателни действия, за да установят точната техническа или човешка причина за запалването.

Директорът на РСПБЗН-Бургас старши комисар Николай Николаев напомни, че страната вече се намира в активния пожароопасен сезон, при който всяко забавяне на сигналите може да доведе до огромни материални и екологични щети.

Източници: БНТ, Марица


Созопол / България
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  • 1 Много станаха

    1 0 Отговор
    Явно някой ходи и пали къмпинги, за да строи там.

    04:15 05.07.2026

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