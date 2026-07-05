Демерджиев: МВР започва структурна реформа със закриване на звена

Министерството на вътрешните работи (МВР) започва структурна реформа, която включва закриване на звена, премахване на дублиращи се функции и цялостен преглед на организацията на ведомството. Това заяви пред журналисти вътрешният министър Иван Демерджиев.
По думите му реформата цели повишаване на ефективността в системата, оптимизиране на разходите и освобождаване на професионалния състав от административни натоварвания, като част от мерките вече са в процес на подготовка.
Демерджиев съобщи, че се предвижда закриване на звено към политическото ръководство на министерството, което според него представлява „огромен необоснован разход“ и води до натрупване на ръководни длъжности без реална оперативна ефективност. Той допълни, че през годините са били създадени и други „екзотични“ структурни звена, които също ще бъдат премахнати в рамките на реформата, тъй като водят до изкривяване на системата.
По негови думи тези натрупвания са довели до дублиране на функции и неефективно използване на ресурсите, включително на кадрови и финансови. Министърът подчерта, че паралелно с незабавните промени започва разработване на цялостна стратегия за структурата на МВР, която да отговаря на съвременните предизвикателства и оперативни нужди.
По думите му това е по-дългосрочен процес, който ще върви едновременно с текущи действия по оптимизация на системата. Вътрешният министър заяви, че основните приоритети на ведомството остават безкомпромисната борба с корупцията, наркотрафика, контрабандата, сивия сектор и битовата престъпност, както и засилване на работата по пътната безопасност.
Демерджиев акцентира и върху необходимостта от по-добра координация между изпълнителната и законодателната власт, като посочи, че в събота по покана на премиера Румен Радев са проведени срещи за подобряване на синхрона между институциите. По думите му част от комуникацията с народните представители е била затруднена поради динамиката на работа в отделните министерства, но се работи за нейното възстановяване. Министърът допълни, че целта е да се постигне по-ясна информираност на законодателната власт относно работата на изпълнителната.
За полетите на Делян Пеевски
Проверява се произходът на средствата, с които са заплащани полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, както и дали цените им отговарят на пазарните нива. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти.
По думите му разследването цели да установи дали става дума за частни средства или за публичен ресурс, както и дали са налице нарушения, включително във връзка със санкционния режим по закона „Магнитски“. Демерджиев посочи, че проверките обхващат и възможен източник на финансиране, като част от въпросите са свързани с обстоятелства около близки на Пеевски. „Големият въпрос, който проверяваме, е откъде идват средствата, с които са плащани тези полети и колко струват те“, заяви Пеевски.
Министърът коментира и твърдения за разминавания в данни между различни институции, като уточни, че става дума за различни регистри и начина на отразяване на информацията. По негови думи в някои случаи се установяват различни отбелязвания и заличаване на данни, което също е обект на проверка.
Демерджиев отхвърли твърдения за проблем в координацията между структурите на МВР и посочи, че работата по случая продължава по всички линии.
Министър Демерджиев коментира и критики, отправени от конституционния съдия Десислава Атанасова, като заяви, че проверките продължават и че ще бъде изяснена цялата информация. „Никъде не се пропуква връзката. Има много повече полети, които съвпадат по дати и участници“, допълни Демерджиев. По думите му най-важното е да се провери има ли извършено престъпление.
Демерджиев каза, че службите работят по подадени сигнали и в рамките на закона, като предстои изясняване на всички факти по случая.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 звено проверка на пожарогасител
Коментиран от #5, #27
12:51 05.07.2026
2 С Прости Аранжименти !
Трябва да изхвърлиш Корумпираните Ченгета !
От МВР !
Не само Полицаите !
Но и тези от Дознанието и Следствието !
12:52 05.07.2026
3 Гробар
12:54 05.07.2026
4 Пустиня(к)
Коментиран от #12, #18
12:56 05.07.2026
5 Без майтап
До коментар #1 от "звено проверка на пожарогасител":Сега виждаме че се е активирало звеното което разследва Пеевски. А звеното което разследва Борисов ,кога ще се активира.
12:58 05.07.2026
6 включва закриване на звена
и нищо правещи на хранилки поддръжници на тикви
а честните да останат
12:58 05.07.2026
7 ИНТЕРЕСНО
Коментиран от #16
12:59 05.07.2026
8 Оооо
Коментиран от #13, #14, #15, #22
13:00 05.07.2026
9 оплетен в кал.чища
13:00 05.07.2026
10 а за оплаквания за ревящи мотори вършат?
13:01 05.07.2026
11 Ментарджиев
13:03 05.07.2026
12 Хи хи
До коментар #4 от "Пустиня(к)":щастие щеше да е ако само ти и Ушко твърдите ,че Магнитски има правна рамка в България , но много сте “умните “ за съжаление .
13:03 05.07.2026
13 Евгени от Алфапласт
До коментар #8 от "Оооо":Както и преди. С междукрачието си.
13:04 05.07.2026
14 имигранти
До коментар #8 от "Оооо":Нелегално влизане или напускане на турско летище без паспортна проверка с частен или обществен самолет ли си въобразяваш, за да подкрепиш оплелия се дремерджиев?
Коментиран от #24
13:05 05.07.2026
15 И ти си фантазираш,
До коментар #8 от "Оооо":че на Деса дуловската поетеса ѝ дреме на износения миризлив терлик какво щели да кажат по света за случая? Хайде малко по-сериозно. У говедата с власт морал и съвест изобщо липсва!
13:06 05.07.2026
16 Има ни пак
До коментар #7 от "ИНТЕРЕСНО":Всичките МВР министри са имали зависимости и не им е стискало да се противопоставят. От страх и да не им набият канчето техните партийни лидери. Терзийски, Маринов, Стоянов, Митов....! Още да изреждам ли?
13:07 05.07.2026
17 виктория
13:07 05.07.2026
18 Пуерто Рико
До коментар #4 от "Пустиня(к)":Вие българяните кой американски щат сте точно?
Коментиран от #23
13:08 05.07.2026
19 виктория
Коментиран от #20
13:08 05.07.2026
20 Така е,
До коментар #19 от "виктория":но защо никой не разследва Прасето и за аферата с фалита на КТБ? А, чакай, там са замесени Баце и още доста бацевчета, които сега са и покрай Мунчо.
13:11 05.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 За Дубай
До коментар #8 от "Оооо":виза не се иска , тя се получава при влизане в страната , има определени условия , и е валидна мисля три месеца ! Това може да се провери в Посолството им в София от службите , кога въпросната Десислава е влизала ѝ излизала в Дубай !
Коментиран от #26
13:12 05.07.2026
23 Пустиня(к)
До коментар #18 от "Пуерто Рико":За Монтана ли питаш? Оно целата "държава" е краварска подлога, он за резерват Северозапад ръгнал да дири гайле.
Коментиран от #28
13:13 05.07.2026
24 Оооо
До коментар #14 от "имигранти":Не знам обаче кой се е оплел? След като всички от ГЕРБ и ДПС наскачаха да защитават хората си по всички студия и медии. Да не говорим, че Хамид Хамид, Калин Стоянов и Халил Летифов застанаха на амбразурата още в народното събрание без да са запознати с фактите.
13:16 05.07.2026
25 БОТАШ,ВЪН
13:17 05.07.2026
26 Оооо
До коментар #22 от "За Дубай":Тогава тази съдийка защо толкова се напъва да отрича? Би трябвало да ги знае тези неща.
13:18 05.07.2026
27 Мръшляк
До коментар #1 от "звено проверка на пожарогасител":И на кого ще звъннеш когато ти се запали къщата?Може би на льотчика?
13:19 05.07.2026
28 Манара ООД
До коментар #23 от "Пустиня(к)":Пустиняшки, ако сънуваш, че твоят "щат" михайловградския е колония на краварите, защото там имат щат Монтана, това не означава, че законите им важат в територията ни.
13:19 05.07.2026