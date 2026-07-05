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Демерджиев: МВР започва структурна реформа със закриване на звена

Демерджиев: МВР започва структурна реформа със закриване на звена

5 Юли, 2026 12:48 958 28

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  • закриване на звена-
  • иван демерджиев

Предвижда се закриване на звено към политическото ръководство на министерството, което според него представлява „огромен необоснован разход“

Демерджиев: МВР започва структурна реформа със закриване на звена - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерството на вътрешните работи (МВР) започва структурна реформа, която включва закриване на звена, премахване на дублиращи се функции и цялостен преглед на организацията на ведомството. Това заяви пред журналисти вътрешният министър Иван Демерджиев.

По думите му реформата цели повишаване на ефективността в системата, оптимизиране на разходите и освобождаване на професионалния състав от административни натоварвания, като част от мерките вече са в процес на подготовка.

Демерджиев съобщи, че се предвижда закриване на звено към политическото ръководство на министерството, което според него представлява „огромен необоснован разход“ и води до натрупване на ръководни длъжности без реална оперативна ефективност. Той допълни, че през годините са били създадени и други „екзотични“ структурни звена, които също ще бъдат премахнати в рамките на реформата, тъй като водят до изкривяване на системата.

По негови думи тези натрупвания са довели до дублиране на функции и неефективно използване на ресурсите, включително на кадрови и финансови. Министърът подчерта, че паралелно с незабавните промени започва разработване на цялостна стратегия за структурата на МВР, която да отговаря на съвременните предизвикателства и оперативни нужди.

По думите му това е по-дългосрочен процес, който ще върви едновременно с текущи действия по оптимизация на системата. Вътрешният министър заяви, че основните приоритети на ведомството остават безкомпромисната борба с корупцията, наркотрафика, контрабандата, сивия сектор и битовата престъпност, както и засилване на работата по пътната безопасност.

Демерджиев акцентира и върху необходимостта от по-добра координация между изпълнителната и законодателната власт, като посочи, че в събота по покана на премиера Румен Радев са проведени срещи за подобряване на синхрона между институциите. По думите му част от комуникацията с народните представители е била затруднена поради динамиката на работа в отделните министерства, но се работи за нейното възстановяване. Министърът допълни, че целта е да се постигне по-ясна информираност на законодателната власт относно работата на изпълнителната.

За полетите на Делян Пеевски

Проверява се произходът на средствата, с които са заплащани полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, както и дали цените им отговарят на пазарните нива. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти.

По думите му разследването цели да установи дали става дума за частни средства или за публичен ресурс, както и дали са налице нарушения, включително във връзка със санкционния режим по закона „Магнитски“. Демерджиев посочи, че проверките обхващат и възможен източник на финансиране, като част от въпросите са свързани с обстоятелства около близки на Пеевски. „Големият въпрос, който проверяваме, е откъде идват средствата, с които са плащани тези полети и колко струват те“, заяви Пеевски.

Министърът коментира и твърдения за разминавания в данни между различни институции, като уточни, че става дума за различни регистри и начина на отразяване на информацията. По негови думи в някои случаи се установяват различни отбелязвания и заличаване на данни, което също е обект на проверка.

Демерджиев отхвърли твърдения за проблем в координацията между структурите на МВР и посочи, че работата по случая продължава по всички линии.

Министър Демерджиев коментира и критики, отправени от конституционния съдия Десислава Атанасова, като заяви, че проверките продължават и че ще бъде изяснена цялата информация. „Никъде не се пропуква връзката. Има много повече полети, които съвпадат по дати и участници“, допълни Демерджиев. По думите му най-важното е да се провери има ли извършено престъпление.

Демерджиев каза, че службите работят по подадени сигнали и в рамките на закона, като предстои изясняване на всички факти по случая.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 звено проверка на пожарогасител

    11 0 Отговор
    задължително да изчезне

    Коментиран от #5, #27

    12:51 05.07.2026

  • 2 С Прости Аранжименти !

    16 1 Отговор
    Няма Да Стане !

    Трябва да изхвърлиш Корумпираните Ченгета !

    От МВР !

    Не само Полицаите !

    Но и тези от Дознанието и Следствието !

    12:52 05.07.2026

  • 3 Гробар

    11 1 Отговор
    Работата на МВР е да защитава олигарсите, корумпетата и мутрите. За оставалото - ако остане време.

    12:54 05.07.2026

  • 4 Пустиня(к)

    6 4 Отговор
    Пак е нещо, ако и да е прах у зъркелите. А Дидо вика, че Магнитски у България не важал...

    Коментиран от #12, #18

    12:56 05.07.2026

  • 5 Без майтап

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "звено проверка на пожарогасител":

    Сега виждаме че се е активирало звеното което разследва Пеевски. А звеното което разследва Борисов ,кога ще се активира.

    12:58 05.07.2026

  • 6 включва закриване на звена

    5 3 Отговор
    дано барем да са тез дет са си затваряли очите за оплаквания от граждани
    и нищо правещи на хранилки поддръжници на тикви

    а честните да останат

    12:58 05.07.2026

  • 7 ИНТЕРЕСНО

    4 2 Отговор
    Чета и мнението на бивши МВР министри и всички се чудят какво прави червендалестият Ушко , какво и защо проверява ? Интересното е , че всички са единодушни , че наглецът е чар ушил куп закони .

    Коментиран от #16

    12:59 05.07.2026

  • 8 Оооо

    5 3 Отговор
    На Десислава Атанасова и трябваше цяло денонощие, за да реши как да реагира. Тя може да е пътувала до Истанбул, но от там да е продължила с частен полет. Така че нищо още не е ясно. И защо голямото Д нищо не казва по случая? Едно е ясно обаче. Че политическата помия у нас става известна навсякъде по света. И как тази женица мисли да работи занапред след тоя цирк?

    Коментиран от #13, #14, #15, #22

    13:00 05.07.2026

  • 9 оплетен в кал.чища

    2 4 Отговор
    Много интересно е как пътувайки със самолет до Истамбул с турска гражданска авио компания може да бъде окачествено като престъпление? Невероятни магически демерджиеви полицайски способности по тълкуване на НК.

    13:00 05.07.2026

  • 10 а за оплаквания за ревящи мотори вършат?

    3 2 Отговор
    Демерджиев каза, че службите работят по подадени сигнали

    13:01 05.07.2026

  • 11 Ментарджиев

    5 2 Отговор
    Тия номера да закриеш незаети щатни бройки, не на нас! Намаляне на заплатите на тюфлеците от безобразните увеличения на Тиквата до нива, съответстващи на общото ни състояние!

    13:03 05.07.2026

  • 12 Хи хи

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пустиня(к)":

    щастие щеше да е ако само ти и Ушко твърдите ,че Магнитски има правна рамка в България , но много сте “умните “ за съжаление .

    13:03 05.07.2026

  • 13 Евгени от Алфапласт

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Оооо":

    Както и преди. С междукрачието си.

    13:04 05.07.2026

  • 14 имигранти

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Оооо":

    Нелегално влизане или напускане на турско летище без паспортна проверка с частен или обществен самолет ли си въобразяваш, за да подкрепиш оплелия се дремерджиев?

    Коментиран от #24

    13:05 05.07.2026

  • 15 И ти си фантазираш,

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Оооо":

    че на Деса дуловската поетеса ѝ дреме на износения миризлив терлик какво щели да кажат по света за случая? Хайде малко по-сериозно. У говедата с власт морал и съвест изобщо липсва!

    13:06 05.07.2026

  • 16 Има ни пак

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "ИНТЕРЕСНО":

    Всичките МВР министри са имали зависимости и не им е стискало да се противопоставят. От страх и да не им набият канчето техните партийни лидери. Терзийски, Маринов, Стоянов, Митов....! Още да изреждам ли?

    13:07 05.07.2026

  • 17 виктория

    3 4 Отговор
    бой по прасето до дупка!!

    13:07 05.07.2026

  • 18 Пуерто Рико

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пустиня(к)":

    Вие българяните кой американски щат сте точно?

    Коментиран от #23

    13:08 05.07.2026

  • 19 виктория

    3 2 Отговор
    свинята фалира Булгартабак!!! трябва да си плати!!

    Коментиран от #20

    13:08 05.07.2026

  • 20 Така е,

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "виктория":

    но защо никой не разследва Прасето и за аферата с фалита на КТБ? А, чакай, там са замесени Баце и още доста бацевчета, които сега са и покрай Мунчо.

    13:11 05.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 За Дубай

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Оооо":

    виза не се иска , тя се получава при влизане в страната , има определени условия , и е валидна мисля три месеца ! Това може да се провери в Посолството им в София от службите , кога въпросната Десислава е влизала ѝ излизала в Дубай !

    Коментиран от #26

    13:12 05.07.2026

  • 23 Пустиня(к)

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Пуерто Рико":

    За Монтана ли питаш? Оно целата "държава" е краварска подлога, он за резерват Северозапад ръгнал да дири гайле.

    Коментиран от #28

    13:13 05.07.2026

  • 24 Оооо

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "имигранти":

    Не знам обаче кой се е оплел? След като всички от ГЕРБ и ДПС наскачаха да защитават хората си по всички студия и медии. Да не говорим, че Хамид Хамид, Калин Стоянов и Халил Летифов застанаха на амбразурата още в народното събрание без да са запознати с фактите.

    13:16 05.07.2026

  • 25 БОТАШ,ВЪН

    1 2 Отговор
    Първо закрии себе си бе лъжец безподобен.Измисляш какво ли не за да отклониш вниманието от вашата мърлавщина.

    13:17 05.07.2026

  • 26 Оооо

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "За Дубай":

    Тогава тази съдийка защо толкова се напъва да отрича? Би трябвало да ги знае тези неща.

    13:18 05.07.2026

  • 27 Мръшляк

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "звено проверка на пожарогасител":

    И на кого ще звъннеш когато ти се запали къщата?Може би на льотчика?

    13:19 05.07.2026

  • 28 Манара ООД

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Пустиня(к)":

    Пустиняшки, ако сънуваш, че твоят "щат" михайловградския е колония на краварите, защото там имат щат Монтана, това не означава, че законите им важат в територията ни.

    13:19 05.07.2026

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