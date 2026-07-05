Демерджиев: МВР започва структурна реформа със закриване на звена

Министерството на вътрешните работи (МВР) започва структурна реформа, която включва закриване на звена, премахване на дублиращи се функции и цялостен преглед на организацията на ведомството. Това заяви пред журналисти вътрешният министър Иван Демерджиев.

По думите му реформата цели повишаване на ефективността в системата, оптимизиране на разходите и освобождаване на професионалния състав от административни натоварвания, като част от мерките вече са в процес на подготовка.

Демерджиев съобщи, че се предвижда закриване на звено към политическото ръководство на министерството, което според него представлява „огромен необоснован разход“ и води до натрупване на ръководни длъжности без реална оперативна ефективност. Той допълни, че през годините са били създадени и други „екзотични“ структурни звена, които също ще бъдат премахнати в рамките на реформата, тъй като водят до изкривяване на системата.

По негови думи тези натрупвания са довели до дублиране на функции и неефективно използване на ресурсите, включително на кадрови и финансови. Министърът подчерта, че паралелно с незабавните промени започва разработване на цялостна стратегия за структурата на МВР, която да отговаря на съвременните предизвикателства и оперативни нужди.

По думите му това е по-дългосрочен процес, който ще върви едновременно с текущи действия по оптимизация на системата. Вътрешният министър заяви, че основните приоритети на ведомството остават безкомпромисната борба с корупцията, наркотрафика, контрабандата, сивия сектор и битовата престъпност, както и засилване на работата по пътната безопасност.

Демерджиев акцентира и върху необходимостта от по-добра координация между изпълнителната и законодателната власт, като посочи, че в събота по покана на премиера Румен Радев са проведени срещи за подобряване на синхрона между институциите. По думите му част от комуникацията с народните представители е била затруднена поради динамиката на работа в отделните министерства, но се работи за нейното възстановяване. Министърът допълни, че целта е да се постигне по-ясна информираност на законодателната власт относно работата на изпълнителната.

За полетите на Делян Пеевски

Проверява се произходът на средствата, с които са заплащани полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, както и дали цените им отговарят на пазарните нива. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти.

По думите му разследването цели да установи дали става дума за частни средства или за публичен ресурс, както и дали са налице нарушения, включително във връзка със санкционния режим по закона „Магнитски“. Демерджиев посочи, че проверките обхващат и възможен източник на финансиране, като част от въпросите са свързани с обстоятелства около близки на Пеевски. „Големият въпрос, който проверяваме, е откъде идват средствата, с които са плащани тези полети и колко струват те“, заяви Пеевски.

Министърът коментира и твърдения за разминавания в данни между различни институции, като уточни, че става дума за различни регистри и начина на отразяване на информацията. По негови думи в някои случаи се установяват различни отбелязвания и заличаване на данни, което също е обект на проверка.

Демерджиев отхвърли твърдения за проблем в координацията между структурите на МВР и посочи, че работата по случая продължава по всички линии.

Министър Демерджиев коментира и критики, отправени от конституционния съдия Десислава Атанасова, като заяви, че проверките продължават и че ще бъде изяснена цялата информация. „Никъде не се пропуква връзката. Има много повече полети, които съвпадат по дати и участници“, допълни Демерджиев. По думите му най-важното е да се провери има ли извършено престъпление.

Демерджиев каза, че службите работят по подадени сигнали и в рамките на закона, като предстои изясняване на всички факти по случая.