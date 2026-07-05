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Плащанията със смартфона са най-сигурни

Плащанията със смартфона са най-сигурни

5 Юли, 2026 13:37 1 306 34

  • плащания-
  • мвр-
  • измами-
  • смартфон

С развитието на технологиите се наблюдава и ръст на измамите онлайн

Плащанията със смартфона са най-сигурни - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Шест месеца след въвеждането на еврото у нас експертите отчитат ръст на дигиталните плащания. В сезона на почивките и пътуванията плащанията със смартфон са най-сигурният метод, посочват експертите, но предупреждават и за измами, за които трябва да внимаваме, съобщава бТВ.

„Констатирано е наличие на неплатена глоба“ – така започват измамните SMS-и от непознат номер, най-често чуждестранен.

В края на съобщението има линк, а подателят призовава да го последваме. Той може да ни отведе до уебсайт, който е копие на официална страница на институция като КАТ или МВР.

„Този дубликат е достатъчно добре направен, за да ни заблуди. Пак има един елемент на забързаност. Трябва бързо да си дадем данните, принуждавани сме да си дадем всички лични данни. След което стигаме до страница за разплащане и отзад стои действителна платежна система – чуждестранна, разбира се, измама, ръководена от тези измамници“, казва Мартин Бакърджиев, директор „Киберсигурност и предпазване от измами“ за Централна и Източна Европа във Visa.

„Това, което наблюдаваме през последните няколко месеца, е повишена тенденция на така наречените смишинг атаки – идвайки от SMS и фишинг, двете думи, обединени заедно. Концепцията на този тип атаки е да откраднат данни. Не само крадат данни, но крадат и пари в реално време“, посочва той.

Експертите припомнят, че когато държавните институции или куриерски фирми искат да се свържат с нас, те имат ясно упоменати за това канали.

„Те няма да ни изпратят текстово съобщение от чуждестранен номер, който започва с +212, +213, +62. Това са Индонезия и разни африкански държави често. Няма държавна институция да ни изпрати текстово съобщение от такъв номер“, казва още Бакърджиев.

Когато човек забележи, че е станал обект на онлайн измама, трябва незабавно да се свърже със своята банка.

„Картовите разплащания сами по себе си са изключително безопасни, но те са безопасни дотам, докъдето ние не си даваме данните. Както и вратата вкъщи е безопасна, докато не си дадем ключа на някой. Когато му дадем ключа, тя вече спира да е безопасна. По същия начин ние трябва да съхраняваме данните“, казва Мартин Бакърджиев.

Дори и да изгубим устройството си, данните от картата, която е запаметена в него, са защитени, посочват експертите.

„Устройството се заключва, така че при всички положения wallet-ът ще бъде защитен. Картата не е нужно да се преиздава“, обяснява Бакърджиев.

В сезона на пътуванията и почивките плащането с карта остава най-предпочитано.

„Най-сигурният начин със сигурност е през телефона. И това е така поради системата, наречена токенизация. Тук генерираната карта съхранява данните на картата в телефона и всеки път, когато се извършва плащане с телефон, смарт часовник или друго устройство, това, което вижда приемчикът на плащането – ПОС терминалът от другата страна, не са данните на картата, а е уникален токен за всяка една индивидуална транзакция“, казва експертът.

„Близо половината от плащанията – около 47–50%, са токенизирани и все повече има много голям ръст на дигиталните плащания като цяло още от навлизането на еврото“, допълва той.

С развитието на технологиите се наблюдава и ръст на измамите онлайн, а в популярни платформи дори се споделят снимки на откраднати карти и данни на потребители, които могат да бъдат използвани за осъществяване на плащания.

„С навлизането на изкуствен интелект измамите основно фигурират онлайн. Много интересен вид измама – човек продава нещо в популярен уебсайт и купувачът иска от него данните на картата му, за да му прехвърли пари. Няма как някой да иска данните на моята карта, за да ми прехвърли пари по нея. Не работи така системата, но е важно хората да знаят, че ако аз дам данните от картата си на някого, той няма да ми прехвърли пари, ще ми вземе пари“, казва Мартин Бакърджиев.

По данни на Българската народна банка картовите плащания за първото тримесечие са на стойност 4,6 млрд. евро.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Най- сигурно

    35 3 Отговор
    Те правят роб.

    Коментиран от #18

    13:38 05.07.2026

  • 2 1488

    24 1 Отговор
    даже банката печели

    13:38 05.07.2026

  • 3 Най-сигурни като ваксините

    21 4 Отговор
    за ксовид нали ???? Всеки ваксан е нон стоп болен в момента !!!

    Коментиран от #29

    13:40 05.07.2026

  • 4 Библията

    16 3 Отговор
    "17 за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име."

    13:40 05.07.2026

  • 5 Ако Банката !

    18 2 Отговор
    Може да Гарантира !

    Непрекъсната Връзка !

    А До тогава !

    Парите Ми !

    Трябва да са В Джоба Ми !

    13:42 05.07.2026

  • 6 Евгени от Алфапласт

    23 1 Отговор
    Като се сетя, че дигиталното евро беше "конспирация"...😎

    13:47 05.07.2026

  • 7 Частна Република България

    24 3 Отговор
    Може за някой хора да е странно,но единствената карта която имам е от бензиностанцията.работя в сивия сектор. Плащам на счетоводител да ми внася осигуровки на Мин заплата. Нямам бакова сметка. Работя само в кеш. И много ми е интересно когато вляза в магазин,на касата от 7-8 човека само аз си вадя портмонето и плащам с пари. Вече има хора който ме гледат интересно . Те плащат с часовници,телефони. А аз си мисля,ако сега се случи някакъв срив на мобилния оператор.? Просто ако клетката се повреди.

    Коментиран от #11, #32

    13:48 05.07.2026

  • 8 Софийски селянин,Пенсионер

    23 0 Отговор
    Нищо подобно,най не сигурното..
    Като спре тока като миналото лято в Испания и Франция и нямаш джобни пари ще видите тогава...

    13:57 05.07.2026

  • 9 Баш софиянец

    17 0 Отговор
    Най-сигурен е кеша, за който още не се е ориентирал. Плащането с телефон е сиренцето в капана.

    14:04 05.07.2026

  • 10 ПЪЛНИ Глупости

    15 2 Отговор
    Ако ми купите такъв телефон ще плащам с него !!Пробвах с моят ама няма копче за плащане !Докато има балами тарикатите ще ги щавят !!Кеш ,Брой ,На ръка айдееее!!

    14:09 05.07.2026

  • 11 оня с коня

    4 17 Отговор

    До коментар #7 от "Частна Република България":

    Разсъждаваш Укорително "на дребно"- вторачил си се в "някакъв срив" на Мобилния оператор,който доколкото помня бе Единичен случай и се бе появил преди 10г като трая няколко часа.А би трябвало да се тревожиш за много по-мащабни вероятности относно невъзможността да платиш с Банкова карта,като например че може Русия да влезе у нас с Танковете и докато Русофилите посрещат Аскера с току-що изпечени Погачи,Специалните им части да Щурмуват Банките и да ги обявят за Руски!Ама не ги мислите тия работи,а Трябва...

    Коментиран от #15, #22

    14:11 05.07.2026

  • 12 Коко

    13 0 Отговор
    Най добре е да не плащаш но ако все пак се наложи само в брой.Никакви телефони карти и други.

    Коментиран от #20

    14:12 05.07.2026

  • 13 Казанлъшкия

    14 1 Отговор
    Все повече ще се насочват хакерите към такива устройства и като ти хакнат телефона или ти гепят паричките поради това,че си к.ретен и си вързал всички карти с телефона си, ще стане весело. Доста е "сигурно"н,да . Хаха.

    14:15 05.07.2026

  • 14 Хааххх

    7 0 Отговор
    Виждали ли сте как артрофирал паветник брои пари с изкривените си пръсти да стиска телефона 24/7

    14:27 05.07.2026

  • 15 КонСпиратор

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    По-тихо там, моля, ОПОЗИЦИЯТА! От крадци НА ЕДРО акъл не щем...😎

    14:28 05.07.2026

  • 16 Механик

    11 0 Отговор
    Ооо даа! Знаем, знаем.
    А електронното евро направо е най-доброто. Колкото ти кажат, толкова можеш да похарчиш, нищо че имаш пари. А най-хубавото е, че няма да може да харчиш за неща дето урсулите не са съгласни.
    Но хубавото не свършва. Има и още. С електронното евро ще имате право да давате на Украйна колкото ви душа иска. Стига да имате пари. А ако нямат, ще трябва да хванете 3-та, 4-та и 5-та работа.

    14:31 05.07.2026

  • 17 тРъБА

    10 0 Отговор
    Койти гледа телефоните? По важно е , че еврото е десатър за българите, Нали с приемането щяха да нахлуят масово чужди инвеститори. Но се случи обртното:
    Като чуха за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като ПОПАРЕНИ. Примери много:
    - Bosch закрива инженерния си център в София и съкращава 670 позиции
    -Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика,
    -ЯПОНСКИ завод за кабели в Карнобат се изтегли от нас.
    -Кроношпан България“  за акомулатори във В. Търново е затворен поради уж екологични причини.
    -Австрийска фирма от Кричим затвори без да плати на работниците за 5 месеца.
    --Половината от работниците на Свилоцел" в Свищов,
    -Кабелния завод (за електроника) във Враца 500 души са уволнени, «
    --Теклас» Мездра затвори.
    --Пазарджишкият производител на "Елхим Искра" АД спря работа от 23 март 2026 година — неренрабилни са. Защо не се модернизира?  Защото няма пари. Те се харчат за война или се крадат от мафиозната олигархия. А националната детска болница ще бъде кога ще бъде построена?
    -- ИнФлАцИЯтА у нас е най- висока в ЕС 6,5-7 % за мес април 2026. В Хърватия 5%, средно в ЕС 3%

    14:32 05.07.2026

  • 18 Kaлпазанин

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Най- сигурно":

    Модерен роб ,всяка крачка се записва и следи

    14:33 05.07.2026

  • 19 Борика

    0 1 Отговор
    Не и в бг.

    14:36 05.07.2026

  • 20 Механик

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "Коко":

    Да де. Да плащаш в брой е добре, ама както гледам, май ще ни принудят да плащаме безкасово. И това е най-малкото, което ще направят.
    Интересно ми е, хората толкова ли не виждат на къде са ги повели? Как може толкова да са коне с капаци?

    Коментиран от #26

    14:37 05.07.2026

  • 21 непротестиращ

    5 0 Отговор
    Най-сигурно е кеш! Една модерна женица не можа да си плати 80 цента билетче за метрото с телефона, защото на него имала 2 карти!

    14:37 05.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хахахаха😂😂😂😂

    3 0 Отговор
    Плащанията с телефон са толкова сигурни, колкото да си дадеш парите на някой миганин да ти ги съхранява!😂😂😂😂 Това е по смешно и от победите на укра!😂😂😂

    14:41 05.07.2026

  • 25 Алекс

    5 1 Отговор
    Като ти хакнат телефона, а това не е проблем, за който го може, какво правим? Мой колега плати на човек да хакне телефона на съпругата му и всички разговори и съобщения отиваха и на неговия телефон. Така я разкри, че има любовник и наби шута в ауспуха. Въодушевен от този успех решил да провери и дъщеря се 15 годишна. Платил да и хакнат и нейния телефон и се е оказало, че тя има гадже сиганин, с който води интимен живот. Изгони и нея да отива при майка си, така майка и дъщеря се събраха да живеят на квартира изгонени като к.растави псета, а сиганина го осъдиха и е в затвора. Представете си, колко много мъже живеят в такъв лъжовен свят, така че взимайте мерки и проверявайте, за да сте сигурни с какви хора живеете. В САЩ например статистически около 90% от мъжете си правят ДНК тестове за бащинство и сигурно има защо, а Ганьо цял живот храни, издържа и отглежда чужди деца.

    14:42 05.07.2026

  • 26 Коко

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Механик":

    Не може без 240 хрантутника образно казано да принудят пет милиона.А ако го направят си го заслужаваме.

    14:45 05.07.2026

  • 27 При плащане в брой

    3 0 Отговор
    няма как да има онлайн измами.

    Шведските овци вече не могат да пазаруват с пари в брой във всички хранителни магазини и аптеки, да не говорим за другите магазини. Овчите им лампички светнаха едва след като загубиха право да пазаруват с пари в брой.

    14:46 05.07.2026

  • 28 Сатана Z

    0 1 Отговор
    В БГ плащам само през смартфона по простата причина ,че търговците не заслужават кеш.

    14:52 05.07.2026

  • 29 Я съм ваксиниран

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Най-сигурни като ваксините":

    и ти гарантирам, че съм по-здрав от тебе, еле па умствено със сигурност!

    14:53 05.07.2026

  • 30 Бисер

    3 0 Отговор
    Нищо със смартфона не е сигурно!

    14:55 05.07.2026

  • 31 Бисер

    1 0 Отговор
    Нищо със смартфона не е сигурно!

    14:55 05.07.2026

  • 32 Аз съм

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Частна Република България":

    виждал такъв случай на подобен дигирален кавал му събирахме стотинки на баничарницата да си купи баничка, че неможа да си плати щото терминала и банкомата наблизо се бяха факали...

    14:55 05.07.2026

  • 33 Верно да

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Верно ли":

    Ти имаш ли си идея ,че Американците още 1929 г имат небостъргачи и строят самолетоносачи бе гений. А ние от 1944 въведохме Софийско жителство и външни тоалетни по селата. Хубаво чак в края на 1970 сме построили една централа и ти вече помисли че сме кацнали ма Луната ли? А режимите на тока помниш ли ги 3 часа има 1 няма? Купоните помниш ли? Русия е пропаднала държава , сега Китай ще я експлоатира.

    Коментиран от #34

    14:59 05.07.2026

  • 34 Да допълня

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Верно да":

    То мани външните кенефи ами нямаше и тоалетна хартия и хората ползваха вестници . Сега това не се казва от срам на младите ,че баща му се е бърсал с вестник.

    15:02 05.07.2026

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