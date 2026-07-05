Плащанията със смартфона са най-сигурни

Шест месеца след въвеждането на еврото у нас експертите отчитат ръст на дигиталните плащания. В сезона на почивките и пътуванията плащанията със смартфон са най-сигурният метод, посочват експертите, но предупреждават и за измами, за които трябва да внимаваме, съобщава бТВ.
„Констатирано е наличие на неплатена глоба“ – така започват измамните SMS-и от непознат номер, най-често чуждестранен.
В края на съобщението има линк, а подателят призовава да го последваме. Той може да ни отведе до уебсайт, който е копие на официална страница на институция като КАТ или МВР.
„Този дубликат е достатъчно добре направен, за да ни заблуди. Пак има един елемент на забързаност. Трябва бързо да си дадем данните, принуждавани сме да си дадем всички лични данни. След което стигаме до страница за разплащане и отзад стои действителна платежна система – чуждестранна, разбира се, измама, ръководена от тези измамници“, казва Мартин Бакърджиев, директор „Киберсигурност и предпазване от измами“ за Централна и Източна Европа във Visa.
„Това, което наблюдаваме през последните няколко месеца, е повишена тенденция на така наречените смишинг атаки – идвайки от SMS и фишинг, двете думи, обединени заедно. Концепцията на този тип атаки е да откраднат данни. Не само крадат данни, но крадат и пари в реално време“, посочва той.
Експертите припомнят, че когато държавните институции или куриерски фирми искат да се свържат с нас, те имат ясно упоменати за това канали.
„Те няма да ни изпратят текстово съобщение от чуждестранен номер, който започва с +212, +213, +62. Това са Индонезия и разни африкански държави често. Няма държавна институция да ни изпрати текстово съобщение от такъв номер“, казва още Бакърджиев.
Когато човек забележи, че е станал обект на онлайн измама, трябва незабавно да се свърже със своята банка.
„Картовите разплащания сами по себе си са изключително безопасни, но те са безопасни дотам, докъдето ние не си даваме данните. Както и вратата вкъщи е безопасна, докато не си дадем ключа на някой. Когато му дадем ключа, тя вече спира да е безопасна. По същия начин ние трябва да съхраняваме данните“, казва Мартин Бакърджиев.
Дори и да изгубим устройството си, данните от картата, която е запаметена в него, са защитени, посочват експертите.
„Устройството се заключва, така че при всички положения wallet-ът ще бъде защитен. Картата не е нужно да се преиздава“, обяснява Бакърджиев.
В сезона на пътуванията и почивките плащането с карта остава най-предпочитано.
„Най-сигурният начин със сигурност е през телефона. И това е така поради системата, наречена токенизация. Тук генерираната карта съхранява данните на картата в телефона и всеки път, когато се извършва плащане с телефон, смарт часовник или друго устройство, това, което вижда приемчикът на плащането – ПОС терминалът от другата страна, не са данните на картата, а е уникален токен за всяка една индивидуална транзакция“, казва експертът.
„Близо половината от плащанията – около 47–50%, са токенизирани и все повече има много голям ръст на дигиталните плащания като цяло още от навлизането на еврото“, допълва той.
С развитието на технологиите се наблюдава и ръст на измамите онлайн, а в популярни платформи дори се споделят снимки на откраднати карти и данни на потребители, които могат да бъдат използвани за осъществяване на плащания.
„С навлизането на изкуствен интелект измамите основно фигурират онлайн. Много интересен вид измама – човек продава нещо в популярен уебсайт и купувачът иска от него данните на картата му, за да му прехвърли пари. Няма как някой да иска данните на моята карта, за да ми прехвърли пари по нея. Не работи така системата, но е важно хората да знаят, че ако аз дам данните от картата си на някого, той няма да ми прехвърли пари, ще ми вземе пари“, казва Мартин Бакърджиев.
По данни на Българската народна банка картовите плащания за първото тримесечие са на стойност 4,6 млрд. евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Най- сигурно
Коментиран от #18
13:38 05.07.2026
2 1488
13:38 05.07.2026
3 Най-сигурни като ваксините
Коментиран от #29
13:40 05.07.2026
4 Библията
13:40 05.07.2026
5 Ако Банката !
Непрекъсната Връзка !
А До тогава !
Парите Ми !
Трябва да са В Джоба Ми !
13:42 05.07.2026
6 Евгени от Алфапласт
13:47 05.07.2026
7 Частна Република България
Коментиран от #11, #32
13:48 05.07.2026
8 Софийски селянин,Пенсионер
Като спре тока като миналото лято в Испания и Франция и нямаш джобни пари ще видите тогава...
13:57 05.07.2026
9 Баш софиянец
14:04 05.07.2026
10 ПЪЛНИ Глупости
14:09 05.07.2026
11 оня с коня
До коментар #7 от "Частна Република България":Разсъждаваш Укорително "на дребно"- вторачил си се в "някакъв срив" на Мобилния оператор,който доколкото помня бе Единичен случай и се бе появил преди 10г като трая няколко часа.А би трябвало да се тревожиш за много по-мащабни вероятности относно невъзможността да платиш с Банкова карта,като например че може Русия да влезе у нас с Танковете и докато Русофилите посрещат Аскера с току-що изпечени Погачи,Специалните им части да Щурмуват Банките и да ги обявят за Руски!Ама не ги мислите тия работи,а Трябва...
Коментиран от #15, #22
14:11 05.07.2026
12 Коко
Коментиран от #20
14:12 05.07.2026
13 Казанлъшкия
14:15 05.07.2026
14 Хааххх
14:27 05.07.2026
15 КонСпиратор
До коментар #11 от "оня с коня":По-тихо там, моля, ОПОЗИЦИЯТА! От крадци НА ЕДРО акъл не щем...😎
14:28 05.07.2026
16 Механик
А електронното евро направо е най-доброто. Колкото ти кажат, толкова можеш да похарчиш, нищо че имаш пари. А най-хубавото е, че няма да може да харчиш за неща дето урсулите не са съгласни.
Но хубавото не свършва. Има и още. С електронното евро ще имате право да давате на Украйна колкото ви душа иска. Стига да имате пари. А ако нямат, ще трябва да хванете 3-та, 4-та и 5-та работа.
14:31 05.07.2026
17 тРъБА
Като чуха за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като ПОПАРЕНИ. Примери много:
- Bosch закрива инженерния си център в София и съкращава 670 позиции
-Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика,
-ЯПОНСКИ завод за кабели в Карнобат се изтегли от нас.
-Кроношпан България“ за акомулатори във В. Търново е затворен поради уж екологични причини.
-Австрийска фирма от Кричим затвори без да плати на работниците за 5 месеца.
--Половината от работниците на Свилоцел" в Свищов,
-Кабелния завод (за електроника) във Враца 500 души са уволнени, «
--Теклас» Мездра затвори.
--Пазарджишкият производител на "Елхим Искра" АД спря работа от 23 март 2026 година — неренрабилни са. Защо не се модернизира? Защото няма пари. Те се харчат за война или се крадат от мафиозната олигархия. А националната детска болница ще бъде кога ще бъде построена?
-- ИнФлАцИЯтА у нас е най- висока в ЕС 6,5-7 % за мес април 2026. В Хърватия 5%, средно в ЕС 3%
14:32 05.07.2026
18 Kaлпазанин
До коментар #1 от "Най- сигурно":Модерен роб ,всяка крачка се записва и следи
14:33 05.07.2026
19 Борика
14:36 05.07.2026
20 Механик
До коментар #12 от "Коко":Да де. Да плащаш в брой е добре, ама както гледам, май ще ни принудят да плащаме безкасово. И това е най-малкото, което ще направят.
Интересно ми е, хората толкова ли не виждат на къде са ги повели? Как може толкова да са коне с капаци?
Коментиран от #26
14:37 05.07.2026
21 непротестиращ
14:37 05.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хахахаха😂😂😂😂
14:41 05.07.2026
25 Алекс
14:42 05.07.2026
26 Коко
До коментар #20 от "Механик":Не може без 240 хрантутника образно казано да принудят пет милиона.А ако го направят си го заслужаваме.
14:45 05.07.2026
27 При плащане в брой
Шведските овци вече не могат да пазаруват с пари в брой във всички хранителни магазини и аптеки, да не говорим за другите магазини. Овчите им лампички светнаха едва след като загубиха право да пазаруват с пари в брой.
14:46 05.07.2026
28 Сатана Z
14:52 05.07.2026
29 Я съм ваксиниран
До коментар #3 от "Най-сигурни като ваксините":и ти гарантирам, че съм по-здрав от тебе, еле па умствено със сигурност!
14:53 05.07.2026
30 Бисер
14:55 05.07.2026
31 Бисер
14:55 05.07.2026
32 Аз съм
До коментар #7 от "Частна Република България":виждал такъв случай на подобен дигирален кавал му събирахме стотинки на баничарницата да си купи баничка, че неможа да си плати щото терминала и банкомата наблизо се бяха факали...
14:55 05.07.2026
33 Верно да
До коментар #22 от "Верно ли":Ти имаш ли си идея ,че Американците още 1929 г имат небостъргачи и строят самолетоносачи бе гений. А ние от 1944 въведохме Софийско жителство и външни тоалетни по селата. Хубаво чак в края на 1970 сме построили една централа и ти вече помисли че сме кацнали ма Луната ли? А режимите на тока помниш ли ги 3 часа има 1 няма? Купоните помниш ли? Русия е пропаднала държава , сега Китай ще я експлоатира.
Коментиран от #34
14:59 05.07.2026
34 Да допълня
До коментар #33 от "Верно да":То мани външните кенефи ами нямаше и тоалетна хартия и хората ползваха вестници . Сега това не се казва от срам на младите ,че баща му се е бърсал с вестник.
15:02 05.07.2026