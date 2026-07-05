Ивайло Мирчев: Моделът на завладяната държава остава непокътнат

Ролята на ГЕРБ е да подкрепя изключително силно всяко едно управленско решение, което запазва модела на завладяната държава. Най-силно това се вижда в здравеопазването. Все същите хора контролират парламентарната комисия, медицинския надзор и здравната каса. Това заяви Ивайло Мирчев в „Неделя 150“ по БНР.

"Въпреки съмненията, които изразихме в пленарна зала - че в ДАНС съществуват разработки за потенциални сериозни корупционни действия срещу д-р Асен Меджидиев и проф. Момчил Мавров, от „Прогресивна България“ отказаха да отложат избора на Меджидиев за подуправител на НЗОК и той беше избран, вкл. с гласовете на ГЕРБ. Виждаме просто ротация на добре познати играчи.

Когато става въпрос за огромен финансов ресурс, моделът продължава да работи с пълна сила. В здравеопазването говорим за близо 6 милиарда евро публичен ресурс. Подобен е казусът във ВиК холдинга, в управата на който беше избран Пламен Манолов, срещу когото също има достатъчно данни за корупционни практики в Националната спортна база. Подобна е ситуацията в „Автомагистрали“, в енергетиката и на много други места.

Ако този модел се репликира отново и в новия ВСС, възниква въпросът защо бяха тези протести в края на 2025 г.

Разкритията, които направи вътрешния министър Демерджиев, за частните полети на Пеевски и хората, които са го придружавали, показват защо беше важно да има парламентарна комисия, която да установи несъответствията в имущественото състояние на Пеевски. Такава комисия беше предложена от нас още в началото на парламента и отхвърлена от управляващите.

В дъното на тези разкрития стои сигнал на „Демократична България“ – един от над 20, които сме подавали срещу Пеевски през годините и които винаги са били смачквани от прокуратурата. Когато на служебния министър Дечев и на сегашния Демерджиев се подава разнопосочна информация от различни органи в МВР, това е голям проблем.

Важно е да излязат всички детайли за това с кого е пътувал Пеевски, защото има информация, че при тези стотици пътувания са били разпределяни порциите в държавата и обществени поръчки за стотици милиони.

Часове след избора на Десислава Атанасова за конституционен съдия от „Да, България“ проведохме заседание на Националния съвет и излязохме с резолюция, в която признахме, че сме допуснали грешка. И то не просто декларативно, от това последваха реални последствия и поемане на отговорност, което е рядкост в българската политика.

Днес сме в Бургас, провеждаме срещи и започваме същинската организационно работа по президентската кампания. Имаме споразумение с Форума за демократично действие и Продължаваме Промяната, и ще направим всичко възможно кандидатурата за президент да обедини демократичната общност. Имаме нужда от президент, който да гледа на запад към Европа.

Обща кандидатура с ГЕРБ е изключена. Няма да се изненадам, ако ГЕРБ подкрепят кандидат за президент, подкрепен или издигнат от „Прогресивна България“", коментира Мирчев.