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Ивайло Мирчев: Моделът на завладяната държава остава непокътнат

Ивайло Мирчев: Моделът на завладяната държава остава непокътнат

5 Юли, 2026 13:59 967 42

  • ивайло мирчев-
  • герб-
  • пб-
  • завладяна държава

Обща кандидатура с ГЕРБ е изключена, заяви съпредседателят на "Да, България"

Ивайло Мирчев: Моделът на завладяната държава остава непокътнат - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ролята на ГЕРБ е да подкрепя изключително силно всяко едно управленско решение, което запазва модела на завладяната държава. Най-силно това се вижда в здравеопазването. Все същите хора контролират парламентарната комисия, медицинския надзор и здравната каса. Това заяви Ивайло Мирчев в „Неделя 150“ по БНР.

"Въпреки съмненията, които изразихме в пленарна зала - че в ДАНС съществуват разработки за потенциални сериозни корупционни действия срещу д-р Асен Меджидиев и проф. Момчил Мавров, от „Прогресивна България“ отказаха да отложат избора на Меджидиев за подуправител на НЗОК и той беше избран, вкл. с гласовете на ГЕРБ. Виждаме просто ротация на добре познати играчи.

Когато става въпрос за огромен финансов ресурс, моделът продължава да работи с пълна сила. В здравеопазването говорим за близо 6 милиарда евро публичен ресурс. Подобен е казусът във ВиК холдинга, в управата на който беше избран Пламен Манолов, срещу когото също има достатъчно данни за корупционни практики в Националната спортна база. Подобна е ситуацията в „Автомагистрали“, в енергетиката и на много други места.

Ако този модел се репликира отново и в новия ВСС, възниква въпросът защо бяха тези протести в края на 2025 г.

Разкритията, които направи вътрешния министър Демерджиев, за частните полети на Пеевски и хората, които са го придружавали, показват защо беше важно да има парламентарна комисия, която да установи несъответствията в имущественото състояние на Пеевски. Такава комисия беше предложена от нас още в началото на парламента и отхвърлена от управляващите.

В дъното на тези разкрития стои сигнал на „Демократична България“ – един от над 20, които сме подавали срещу Пеевски през годините и които винаги са били смачквани от прокуратурата. Когато на служебния министър Дечев и на сегашния Демерджиев се подава разнопосочна информация от различни органи в МВР, това е голям проблем.

Важно е да излязат всички детайли за това с кого е пътувал Пеевски, защото има информация, че при тези стотици пътувания са били разпределяни порциите в държавата и обществени поръчки за стотици милиони.

Часове след избора на Десислава Атанасова за конституционен съдия от „Да, България“ проведохме заседание на Националния съвет и излязохме с резолюция, в която признахме, че сме допуснали грешка. И то не просто декларативно, от това последваха реални последствия и поемане на отговорност, което е рядкост в българската политика.

Днес сме в Бургас, провеждаме срещи и започваме същинската организационно работа по президентската кампания. Имаме споразумение с Форума за демократично действие и Продължаваме Промяната, и ще направим всичко възможно кандидатурата за президент да обедини демократичната общност. Имаме нужда от президент, който да гледа на запад към Европа.

Обща кандидатура с ГЕРБ е изключена. Няма да се изненадам, ако ГЕРБ подкрепят кандидат за президент, подкрепен или издигнат от „Прогресивна България“", коментира Мирчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    34 3 Отговор
    Този е ега ти продажната мърша...! Иска само власт и пари нищо повече , като всички останали..!

    14:02 05.07.2026

  • 2 регулировчик движение, БКП-ДБ с.Крушари

    24 2 Отговор
    Яд ме е, че не мога пак да се сглобя с модела!

    14:03 05.07.2026

  • 3 А вие умно красивите розови

    28 2 Отговор
    и ,, не завладени ,, когато бяхте на власт се омешахте като свински черва преяли с тиква и изпрахте всичко около вас.

    14:03 05.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Красимир Петров

    26 2 Отговор
    Когато седя в скута на Пеевски не рИва,а сега рИвеш.ПП-ДБ-ГЕРБ-ДПС направиха толова зло за България,че трудно ще се поправи .

    14:05 05.07.2026

  • 6 ивайла мирчева

    15 2 Отговор
    къде съм тръгнала с мойте 5% ?

    14:06 05.07.2026

  • 7 Иван Попов

    21 3 Отговор
    На следващите избори Пп и ДБ ще гледат народното събрание отвън.

    14:06 05.07.2026

  • 8 психично увреден

    12 1 Отговор
    от ди-би фашисти пак иска да подарява нашите пари на краина

    14:09 05.07.2026

  • 9 Tагаренко

    16 2 Отговор
    Тоя крушарски чобанин с два пръста чело, генерал-гномът, фъфляка мартин димитров трябва час по-скоро да изчезнат от НС, защото по-продажни мастии от тях няма! Колко пъти обещаваха едно, а после бяха сглобки, компромиси и т.н.

    14:10 05.07.2026

  • 10 Той

    11 1 Отговор
    Докато има такива като вас, така ще е.

    14:10 05.07.2026

  • 11 Казанлъшкия

    15 1 Отговор
    Каза синът на висшия комунистически кадър. Служил му целия род на БКП,но той ,видиш ли, бил различен и евроатлантик.

    14:11 05.07.2026

  • 12 А КАТО СЕДЯ В ШИШИ ЩО НАПРАВИ

    14 1 Отговор
    Нагли интересчии само за пари ламтите

    14:12 05.07.2026

  • 13 Луд

    6 0 Отговор
    П по П най П Ивайло Мирчев.
    Т по Т най Т Ивайло Мирчев.
    Гро по гро най гро Ивайло Мирчев.
    Пед по пед най пед Ивайло Мирчев и много още.

    14:14 05.07.2026

  • 14 Теслатъ

    7 2 Отговор
    Всяка Власт е лоша и корумпирана, щом ние не сме на Власт... , туй ли било, бе, Мирчев!? -)))))

    14:18 05.07.2026

  • 15 Доктор

    6 1 Отговор
    Невероятен боклук.

    14:19 05.07.2026

  • 16 Анонимен

    4 1 Отговор
    Сега държавата ни е завладяна истински от червените олигарси сега

    14:21 05.07.2026

  • 17 Оно

    4 0 Отговор
    Този нацуинален този път е прав.
    Мерките на правителството са палеативни. Чуйте разг-овора на тубата с Да- рик на на Радо-стин Васил-ев, нарича бюджета поз-
    ор и изброява истинските радиклни мерки, необходими за оправяне на БГ.

    14:26 05.07.2026

  • 18 Анонимен

    2 1 Отговор
    Сега държавата ни е истински завладяна от червените олигарси сега Мирчев и гледат към Москва

    14:28 05.07.2026

  • 19 това означава само едно

    3 1 Отговор
    Отиваме пак на избори!

    14:29 05.07.2026

  • 20 ас предлагам

    2 0 Отговор
    Предлагам да кандидатираме Ллама Васко Ухото за льо президон!

    14:30 05.07.2026

  • 21 Ххх

    3 0 Отговор
    Добре бе, тези от ДБ не разбират ли каква щета им нанася това лице, или вече не им пука, защото си знаят, че са аут от политиката на следващите избори?

    14:32 05.07.2026

  • 22 иван костов

    3 1 Отговор
    Приматът Два Пръста Чело, който довчера се въргаляше в леглото с Пеевски! Срам и позор за всички костовисти- педофили! Какво направи за еднополовите бракове , другарю Два Пръста, костовистите си смениха пола, а ти и байТанас, нищо не правите! Нищичко! Един гейпарад, малко вазелин, малко Петрохан и това е!☹️☹️

    14:35 05.07.2026

  • 23 Анонимен

    2 1 Отговор
    Оставка избори демокрация

    14:38 05.07.2026

  • 24 ххххххххххх

    1 0 Отговор
    Вие позволявайте да ви употребяват и изхвърлят,да ви лъжат, да ви използват за смокинов лист и вие не се усещате, за това хората не ви повярваха! Внимавайте сега да не стане същото с новия ВСС, ако не можете да разберете кога ви лъжат и използват ти и другите около теб се отдръпнете и оставете други хора да поемат ДБ.

    14:39 05.07.2026

  • 25 Хо хо

    4 1 Отговор
    Маймуната колкото по-нависоко се катери, толкова по-отдалеч и се вижда червения зад-ник. На крушарското комуненце му видяхме червеното задниче още в прахоляците на Росененец, та се наложи Баце да го спасява от лангите на мургавелите в ареста.

    14:39 05.07.2026

  • 26 Селянин, с интелект

    6 0 Отговор
    Мирчев, какво стана с Христо Иванов? Направи съдебна реформа, променихте Конституцията и? Сега какво искаш от другите?

    14:40 05.07.2026

  • 27 Що така бе, чадо

    6 1 Отговор
    Не се бутай там дето не разбираш. Намери някой неправилно паркирал, направи клип, скочи на предния капак … там е силата ти Мирчев.

    14:42 05.07.2026

  • 28 гундзяеф

    0 0 Отговор
    браво другари комунизъма се утвърждава!

    14:43 05.07.2026

  • 29 едни избори са над 50 милиона Евро

    4 1 Отговор
    Можем да правим избори без край. Важното е, че новата власт вече смени шефа на фирмата, която брои изборите.

    Коментиран от #38

    14:43 05.07.2026

  • 30 Пивчо

    2 0 Отговор
    А ти Ивчо колко си пр0тив3н гладно кyче

    14:44 05.07.2026

  • 31 Миризлив пор

    3 0 Отговор
    Мирчев, някакъв куриер с жълта раница те чака... Сметки сте имали за уреждане?

    14:45 05.07.2026

  • 32 Лост

    1 1 Отговор
    Мирчев,а ще отидеш ли плажа в Росенец? Когато се въргаляше в прахта на пътя,каза че сте там да освободите плажа от Доган.Колко пъти си ходил на този плаж.Или като Доган ви почерпи по един сладолед тогава,а после се гушнахте в скита на Пеевски освободихте държавата? Много е интересно какво приказваш сега,но понятие си нямаш като направите шатрите в Бургас за изборите и после тръгнете по Богориди към Морската градина в Бургас,че съм ви слушал какви глупости приказвахте за изборите.Защото вървях по случайност на разходка след вас.

    14:47 05.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Асен Василев довърши копейките

    1 0 Отговор
    Българите искат европейски стандарт на живот – заплати, пенсии, коли. А не руски. Руският стандарт е много по нисък от сегашния у нас.

    Митът за Русия като суперсила рухна. Щяха да превземат Киев за три дни и да стигнат след още три до Берлин. А закъсаха до две украински села и не могат да ги превземат вече пета година. Не могат да си опазят рафинериите край Москва и чак до Урал. Нямат суверенитет на собственото си въздушно пространство.

    Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, трикратен министър на финансите.

    14:57 05.07.2026

  • 37 Харон лодкаря

    0 0 Отговор
    И за кво беше този джангър на Росенец? Може би да си покажете червените задници и Шиши да ви ашладисва в топлия си скут.

    14:59 05.07.2026

  • 38 мун чо

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "едни избори са над 50 милиона Евро":

    ще те повозя на самолета!

    14:59 05.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Тоя и партията му

    0 0 Отговор
    Са Гьонсур@ти на ента ст€пен.сега разбрах ,че розо0вите ходят на спициАлно обучение,защото природата неможе да те направи на толкова Т...Ъп и ан@лно зависим.

    15:04 05.07.2026

  • 42 456

    0 0 Отговор
    Въздържах се да коментирам Мирчев ,но вече не издържам.
    Докога този човек ще бъде лансиран след груб@та му и високомерн@ и н@гла постъпка към един обикновен човек- работник ? Мирчев ако имаше дост0йнство поне мъъъничко трябваше ототдвна да бъде премахнаг от политиката. И от такъв човек очаквате да работии за националните антиреси?

    15:04 05.07.2026

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