Ивайло Мирчев: Моделът на завладяната държава остава непокътнат

Ролята на ГЕРБ е да подкрепя изключително силно всяко едно управленско решение, което запазва модела на завладяната държава. Най-силно това се вижда в здравеопазването. Все същите хора контролират парламентарната комисия, медицинския надзор и здравната каса. Това заяви Ивайло Мирчев в „Неделя 150“ по БНР.
"Въпреки съмненията, които изразихме в пленарна зала - че в ДАНС съществуват разработки за потенциални сериозни корупционни действия срещу д-р Асен Меджидиев и проф. Момчил Мавров, от „Прогресивна България“ отказаха да отложат избора на Меджидиев за подуправител на НЗОК и той беше избран, вкл. с гласовете на ГЕРБ. Виждаме просто ротация на добре познати играчи.
Когато става въпрос за огромен финансов ресурс, моделът продължава да работи с пълна сила. В здравеопазването говорим за близо 6 милиарда евро публичен ресурс. Подобен е казусът във ВиК холдинга, в управата на който беше избран Пламен Манолов, срещу когото също има достатъчно данни за корупционни практики в Националната спортна база. Подобна е ситуацията в „Автомагистрали“, в енергетиката и на много други места.
Ако този модел се репликира отново и в новия ВСС, възниква въпросът защо бяха тези протести в края на 2025 г.
Разкритията, които направи вътрешния министър Демерджиев, за частните полети на Пеевски и хората, които са го придружавали, показват защо беше важно да има парламентарна комисия, която да установи несъответствията в имущественото състояние на Пеевски. Такава комисия беше предложена от нас още в началото на парламента и отхвърлена от управляващите.
В дъното на тези разкрития стои сигнал на „Демократична България“ – един от над 20, които сме подавали срещу Пеевски през годините и които винаги са били смачквани от прокуратурата. Когато на служебния министър Дечев и на сегашния Демерджиев се подава разнопосочна информация от различни органи в МВР, това е голям проблем.
Важно е да излязат всички детайли за това с кого е пътувал Пеевски, защото има информация, че при тези стотици пътувания са били разпределяни порциите в държавата и обществени поръчки за стотици милиони.
Часове след избора на Десислава Атанасова за конституционен съдия от „Да, България“ проведохме заседание на Националния съвет и излязохме с резолюция, в която признахме, че сме допуснали грешка. И то не просто декларативно, от това последваха реални последствия и поемане на отговорност, което е рядкост в българската политика.
Днес сме в Бургас, провеждаме срещи и започваме същинската организационно работа по президентската кампания. Имаме споразумение с Форума за демократично действие и Продължаваме Промяната, и ще направим всичко възможно кандидатурата за президент да обедини демократичната общност. Имаме нужда от президент, който да гледа на запад към Европа.
Обща кандидатура с ГЕРБ е изключена. Няма да се изненадам, ако ГЕРБ подкрепят кандидат за президент, подкрепен или издигнат от „Прогресивна България“", коментира Мирчев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
14:02 05.07.2026
2 регулировчик движение, БКП-ДБ с.Крушари
14:03 05.07.2026
3 А вие умно красивите розови
14:03 05.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Красимир Петров
14:05 05.07.2026
6 ивайла мирчева
14:06 05.07.2026
7 Иван Попов
14:06 05.07.2026
8 психично увреден
14:09 05.07.2026
9 Tагаренко
14:10 05.07.2026
10 Той
14:10 05.07.2026
11 Казанлъшкия
14:11 05.07.2026
12 А КАТО СЕДЯ В ШИШИ ЩО НАПРАВИ
14:12 05.07.2026
13 Луд
Т по Т най Т Ивайло Мирчев.
Гро по гро най гро Ивайло Мирчев.
Пед по пед най пед Ивайло Мирчев и много още.
14:14 05.07.2026
14 Теслатъ
14:18 05.07.2026
15 Доктор
14:19 05.07.2026
16 Анонимен
14:21 05.07.2026
17 Оно
Мерките на правителството са палеативни. Чуйте разг-овора на тубата с Да- рик на на Радо-стин Васил-ев, нарича бюджета поз-
ор и изброява истинските радиклни мерки, необходими за оправяне на БГ.
14:26 05.07.2026
18 Анонимен
14:28 05.07.2026
19 това означава само едно
14:29 05.07.2026
20 ас предлагам
14:30 05.07.2026
21 Ххх
14:32 05.07.2026
22 иван костов
14:35 05.07.2026
23 Анонимен
14:38 05.07.2026
24 ххххххххххх
14:39 05.07.2026
25 Хо хо
14:39 05.07.2026
26 Селянин, с интелект
14:40 05.07.2026
27 Що така бе, чадо
14:42 05.07.2026
28 гундзяеф
14:43 05.07.2026
29 едни избори са над 50 милиона Евро
Коментиран от #38
14:43 05.07.2026
30 Пивчо
14:44 05.07.2026
31 Миризлив пор
14:45 05.07.2026
32 Лост
14:47 05.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Асен Василев довърши копейките
Митът за Русия като суперсила рухна. Щяха да превземат Киев за три дни и да стигнат след още три до Берлин. А закъсаха до две украински села и не могат да ги превземат вече пета година. Не могат да си опазят рафинериите край Москва и чак до Урал. Нямат суверенитет на собственото си въздушно пространство.
Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, трикратен министър на финансите.
14:57 05.07.2026
37 Харон лодкаря
14:59 05.07.2026
38 мун чо
До коментар #29 от "едни избори са над 50 милиона Евро":ще те повозя на самолета!
14:59 05.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Тоя и партията му
15:04 05.07.2026
42 456
Докога този човек ще бъде лансиран след груб@та му и високомерн@ и н@гла постъпка към един обикновен човек- работник ? Мирчев ако имаше дост0йнство поне мъъъничко трябваше ототдвна да бъде премахнаг от политиката. И от такъв човек очаквате да работии за националните антиреси?
15:04 05.07.2026