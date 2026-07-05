Тир катастрофира на АМ „Струма“

Тежкотоварен автомобил катастрофира на автомагистрала „Струма“ днес. Инцидентът е станал малко преди разклона за Логодаж, като при удара от машината се е разляло гориво по пътното платно.
Сигналът за пътнотранспортното произшествие е подаден минути преди 12,00 часа.
Към момента движението в проблемния участък е затруднено. Трафикът се осъществява само в активната и аварийната лента. Шофьорите са призовани да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, тъй като заради разлятото гориво настилката е хлъзгава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 По мои наблюдения
Коментиран от #2
14:43 05.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Фекални европейци
14:49 05.07.2026
4 Лоша работа
14:57 05.07.2026