Моторист загина на място край Плевен

Моторист загина при катастрофа на пътя Бяла - Ботевград край село Гривица. Това съобщиха от МВР – Плевен.

66-годишният мъж, управлявал мотоциклет " Хонда", е загинал при тежка катастрофа в района на Авиобаза "Гривица". Сигналът за произшествието е постъпил в 11.29 часа в ОДМВР- Плевен. По първоначална информация мотористът се е блъснал в предната част на лек автомобил "Нисан", който е бил спрял, за да извърши обратен завой.

Вследствие на силния удар 66-годишният мъж е починал на място. Трупът е приведен за аутопсия. На място се извършват огледи.

Движението в участъка се регулира от служителите на "Пътна полиция". Образувано е досъдебно производство и е сезирана ОП Плевен. Причините и обстоятелствата около трагичния инцидент се изясняват.

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