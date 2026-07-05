Моторист загина на място край Плевен

Моторист загина при катастрофа на пътя Бяла - Ботевград край село Гривица. Това съобщиха от МВР – Плевен.
66-годишният мъж, управлявал мотоциклет " Хонда", е загинал при тежка катастрофа в района на Авиобаза "Гривица". Сигналът за произшествието е постъпил в 11.29 часа в ОДМВР- Плевен. По първоначална информация мотористът се е блъснал в предната част на лек автомобил "Нисан", който е бил спрял, за да извърши обратен завой.
Вследствие на силния удар 66-годишният мъж е починал на място. Трупът е приведен за аутопсия. На място се извършват огледи.
Движението в участъка се регулира от служителите на "Пътна полиция". Образувано е досъдебно производство и е сезирана ОП Плевен. Причините и обстоятелствата около трагичния инцидент се изясняват.
Това е вторият смъртен случай при пътнотранспортно произшествие в Плевенско за последните дни. В Кнежа жена загуби живота си, след като беше блъсната на пешеходна пътека.
По-рано в неделя тир се вряза мантинелата на автомагистрала „Струма“ в района на Бело поле.
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1 кат
14:51 05.07.2026
2 Мунчо
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3 Несъобразена скорост
14:54 05.07.2026
4 Защо им дават
Язък за човека
14:55 05.07.2026
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7 Як селяк
14:57 05.07.2026
8 Джигити
15:02 05.07.2026
9 Хорейшо
15:03 05.07.2026