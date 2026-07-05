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Моторист загина на място край Плевен

Моторист загина на място край Плевен

5 Юли, 2026 14:50 477 9

  • моторист-
  • плевен-
  • обратен завой

Временно е ограничено движението по пътя в района на село Гривица

Моторист загина на място край Плевен - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Моторист загина при катастрофа на пътя Бяла - Ботевград край село Гривица. Това съобщиха от МВР – Плевен.

66-годишният мъж, управлявал мотоциклет " Хонда", е загинал при тежка катастрофа в района на Авиобаза "Гривица". Сигналът за произшествието е постъпил в 11.29 часа в ОДМВР- Плевен. По първоначална информация мотористът се е блъснал в предната част на лек автомобил "Нисан", който е бил спрял, за да извърши обратен завой.

Вследствие на силния удар 66-годишният мъж е починал на място. Трупът е приведен за аутопсия. На място се извършват огледи.

Движението в участъка се регулира от служителите на "Пътна полиция". Образувано е досъдебно производство и е сезирана ОП Плевен. Причините и обстоятелствата около трагичния инцидент се изясняват.

Това е вторият смъртен случай при пътнотранспортно произшествие в Плевенско за последните дни. В Кнежа жена загуби живота си, след като беше блъсната на пешеходна пътека.

По-рано в неделя тир се вряза мантинелата на автомагистрала „Струма“ в района на Бело поле.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кат

    6 3 Отговор
    мотористите не загиват,те се самоубиват!

    14:51 05.07.2026

  • 2 Мунчо

    1 0 Отговор
    Нищо не се разбра от тази статия.....некъв спрял, а друг с мотор се ударил в предната част, щото щял да прави обратен завой... 🤔

    14:53 05.07.2026

  • 3 Несъобразена скорост

    2 1 Отговор
    В района на авиобаза Гривица е по-безопасно да караш самолет, а не мотор.

    14:54 05.07.2026

  • 4 Защо им дават

    2 0 Отговор
    документи на такива хора да се трепят
    Язък за човека

    14:55 05.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Як селяк

    1 4 Отговор
    Най сетне нещо арно в тая тъпа държава

    14:57 05.07.2026

  • 8 Джигити

    2 0 Отговор
    Затова им увеличете Гражданската двойно на тези конници без глава.

    15:02 05.07.2026

  • 9 Хорейшо

    0 0 Отговор
    мАториста.... е надувал с триста.

    15:03 05.07.2026

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