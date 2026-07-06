Дебати в НС: Бюджет 2026 влиза в комисиите

Парламентарните групи започват интензивна работа и подготовка за разглеждането в ресорните комисии на внесения от правителството на 1 юли Законопроект за държавния бюджет за 2026 г.
През следващите часове се очаква изказването на нови политически позиции от страна на основните сили в Народното събрание. Спорната рамка предвижда рекорден целеви дефицит от 5,7% от БВП (около 7,2 млрд. евро), който вече предизвика вълна от остри критики както от страна на Фискалния съвет, така и от икономически експерти.
Проектът трябва да бъде гласуван бързо, за да влезе в сила от 1 август 2026 г.
Дефицитът от 5,7% застрашава финансовата стабилност и отдалечава страната от критериите за еврозоната.
Прогнозите на Министерството на финансите сочат, че държавният дълг ще се увеличи драстично и ще достигне 30,1% от БВП до края на настоящата година.
Партиите се подготвят за тежки сблъсъци между първо и второ четене, като се очакват предложения за сериозни разходни оптимизации.
Правителството, представлявано от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, защити параметрите, изтъквайки, че те отразяват реалното състояние на публичните финанси и натрупаните в системата дисбаланси.
Предстои да видим дали депутатите ще намерят политически консенсус за свиване на разходите преди окончателното приемане на закона.
Източник: МФ, NOVA, БТА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прогресивно ли ви е 😂🤣😅
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