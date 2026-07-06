Привикват на разпит Емрах, за да обясни кой е карал автомобила му през пешеходната зона в Созопол

Луксозният автомобил, заснет да преминава през пешеходната зона в парка на Созопол, е собственост на певеца Емрах Стораро, научи БНТ от свои източници.
Служители от Районно управление - Созопол са се самосезирали, образувайки проверка по случая.
Констатирано е, че автомобилът със софийска регистрация е преминал косо през алея, необозначена със забранителна маркировка или пътни знаци, както и необезпечена с предпазни съоръжения като колчета или бариера.
Собственикът на автомобила е призован в Районно управление - Созопол за уточняване на детайли по случая, като към момента действията по установяване на видеозаписи от близко разположени камери и свидетели на преминаването, продължават.
На управлявалия автомобила ще бъде съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е как не знаете ли
Коментиран от #26, #81
12:24 06.07.2026
2 Голем праз
Коментиран от #44, #65
12:25 06.07.2026
3 Морски
12:25 06.07.2026
4 Лост
12:25 06.07.2026
5 Мангасарянковци
12:25 06.07.2026
6 Емрах
12:27 06.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Факти ?
Кое От Двете ?
12:36 06.07.2026
9 въййййй
12:40 06.07.2026
10 Някой
12:44 06.07.2026
11 Ха ха
12:44 06.07.2026
12 123
12:52 06.07.2026
13 Какво разследват
12:53 06.07.2026
14 Тези сторарота трябва да бъдат уМити
12:57 06.07.2026
15 Иванов
Коментиран от #19, #20
12:57 06.07.2026
16 Кой е този човек ? Просто питам
Коментиран от #38
12:58 06.07.2026
17 Какво
Що отворкото не се пробва отвъд Калотина с тези изпълнеия
12:59 06.07.2026
18 Нгасар
Коментиран от #21
13:00 06.07.2026
19 Нито акъл нито образование
До коментар #15 от "Иванов":Има сътрудници които не просто са неприкосновени. Те са благословени. Тоест имат се за богоизбрани така си е .
13:02 06.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Индийска драма ли
До коментар #18 от "Нгасар":Тя е по улиците. Не виждаш ли колко индийци и всякакви индианци са по улиците.
13:05 06.07.2026
22 ОБЕКТИВНИЯ
да направи "това" ( Е. Стораро) без
да понесе СЕРИОЗНА ГЛОБА и
книжката на "трупчета" за дълго
време ???
13:09 06.07.2026
23 С вде думи
Коментиран от #40
13:09 06.07.2026
24 гост
13:09 06.07.2026
25 Трол
13:11 06.07.2026
26 Те му казват какво да каже
До коментар #1 от "Е как не знаете ли":Че не е той и това е. Кой е е отделен въпрос. Върви го търси.
13:11 06.07.2026
27 Хасковски каунь
Коментиран от #34, #35
13:11 06.07.2026
28 Поредния
13:13 06.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Емигрант
13:13 06.07.2026
31 Сила
13:14 06.07.2026
32 Марджи
паркира и знае, системата работи за мен!
От сутрин до здрач и от здрач до зори!
Този заслужава, пакет от Йотова!
Йотова, още 50 избиратели!
13:14 06.07.2026
33 Марджи
паркира и знае, системата работи за мен!
От сутрин до здрач и от здрач до зори!
Този заслужава, плакет, празничен от Йотова!
Йотова, още 50 избиратели!
13:15 06.07.2026
34 Циганките продаваха вретена по селата
До коментар #27 от "Хасковски каунь":Те бяха екзотични елементи когато бях дете. Мъжете бяха калайджии. Също екзотични елементи. Но набраха ускорение още от тогава. От шейсетте години започна ускореното им размножаване и до сега. Не стига това ами внасят още чepнuлku от Азия.
Коментиран от #58
13:17 06.07.2026
35 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #27 от "Хасковски каунь":Ама те тогава циганите с малки изключения нямаха коли,а кон с каруца си беше лукс за тях.
Аз когато карах курса за любители шофьори от 31 курсиста имаше само три жени,и нито един циганин..
Коментиран от #45
13:19 06.07.2026
36 Гост
13:20 06.07.2026
37 100% истина!
13:20 06.07.2026
38 Просто
До коментар #16 от "Кой е този човек ? Просто питам":Един младеж, на когото баща му е дал всичко, освен възпитание и той демонстрира това публично.
13:25 06.07.2026
39 Гост
13:26 06.07.2026
40 Команчов
До коментар #23 от "С вде думи":В политикоцигойнерско робство. Българина е роб чрез труда и данъците си за тези две бандитски и мафиотски безнаказани прослойки . Едните смятащи ,че държавата е тяхна , а другите не признаващи изобщо държава и закони. Който е посредата - мизерия и ограбен.
13:29 06.07.2026
41 Цеко
13:31 06.07.2026
42 Циганите живееха
13:33 06.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Източен
До коментар #35 от "Софийски селянин,Пенсионер":Че то и сега няма такива на курсовете. Кой ги е виждал . То трябва поне четене с разбиране да имаш за тази работа освен дипломата за 7-8 клас подарена или купена. Дойде една възпълна с 4 деца от Германия ,на около 25 години ,снесе по нейни думи 2000 Евро и след 20 дни си замина горда шофьорка за Дойчланд . Добре ,че е там. Това миналата година. Тази може и за самолет да е взела и за джетове или поне за ТИР ама едва ли да и трябва за повече от микробуса с наследниците.
13:37 06.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Подсещане
САПУНА вече е на привършване !!!
13:39 06.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 мдаа
13:46 06.07.2026
51 Цялата фамилия
НАП- веднага проверка, влечуги нещастни.
13:47 06.07.2026
52 ТОВА ДЕМОКРОЦИЯТА
13:47 06.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Боруна Лом
13:50 06.07.2026
56 Герги
13:52 06.07.2026
57 Е като не е била обозначена
13:52 06.07.2026
58 хитрата сврака с 2-та крака
До коментар #34 от "Циганките продаваха вретена по селата":Внасят, щото "вретенарите и калайджиите" избягаха в Европа с 3g ускорение.
Тези, вносните, също ще избягат.😏
Коментиран от #66
13:53 06.07.2026
59 А ти защо развяваш украинското знаме
До коментар #54 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Предател и родоотстъпник си.
Коментиран от #60
13:54 06.07.2026
60 И не само украинското
До коментар #59 от "А ти защо развяваш украинското знаме":Другото знаме иранско ли е какво е ?
13:55 06.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Последния Софиянец
13:56 06.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 СССс
13:59 06.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Не мисле че са избягали и ще избягат
До коментар #58 от "хитрата сврака с 2-та крака":Първото което е идва затваряне на границите и връщане на мигрантите от където са влезли. При нас тогава положението значително ще се усложни. Да ти кажа наивен си и ти.
Коментиран от #80
14:02 06.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Не мисле че са избягали и ще избягат
14:03 06.07.2026
69 син
Коментиран от #72, #83
14:06 06.07.2026
70 Да им го нахххлузя
14:07 06.07.2026
71 Има и процигани избиратели на Гроб
До коментар #65 от "Гарантирано от ГЕРБ":Но напоследък минаха към новото начало всъщност винаги са били към депесе но Гроб им плащаше. Тези екземпляри са най опасни защото се правят сред българите на българи сред циганите са си цигани всъщност.
14:09 06.07.2026
72 По цял ден и по цяла нощ
До коментар #69 от "син":Дънят музики не се търпят циганиите им.
14:11 06.07.2026
73 Генерал Аугусто Пиночет
14:11 06.07.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Бандеров
14:20 06.07.2026
76 Здравейте
Как сте днеска?
14:33 06.07.2026
77 КОЛЬО ПАРЪМА
Коментиран от #82
14:36 06.07.2026
78 Тошо
14:37 06.07.2026
79 Основното за всяка една луксозна кола
14:40 06.07.2026
80 хитрата сврака с 2-та крака
До коментар #66 от "Не мисле че са избягали и ще избягат":Спал си на мокри вестници. Няма да има затваряне на границите.
И... спри да гледаш руските канали, че IQ-то ти е спаднало до нивото на овчарско куче!
14:44 06.07.2026
81 Не бе
До коментар #1 от "Е как не знаете ли":Замъгляват му се стъклата,като кара по алеи…
14:44 06.07.2026
82 И на проциганите
До коментар #77 от "КОЛЬО ПАРЪМА":Книжките са купени както и дипломите от училище са фалшиви и дадени по милост. Който не може да чете и пише няма как да знае правилника първо и второ няма отговорностите за да кара кола , мотор , каквото и да е.
14:45 06.07.2026
83 Чак пък звезди...
До коментар #69 от "син":Те са звезди само в ум.релите "сини" медии...
14:47 06.07.2026
84 Снежанка Димитрова
Време е да научи истинската стойност на труда и отговорността.
Тате и бате да вземат мерки, а не да се чудят как да оправят простотиите му.
14:53 06.07.2026