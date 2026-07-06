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Привикват на разпит Емрах, за да обясни кой е карал автомобила му през пешеходната зона в Созопол

Привикват на разпит Емрах, за да обясни кой е карал автомобила му през пешеходната зона в Созопол

6 Юли, 2026 12:21 2 541 84

  • емрах-
  • кола-
  • пешеходна зона-
  • созопол

Констатирано е, че автомобилът със софийска регистрация е преминал косо през алея, необозначена със забранителна маркировка или пътни знаци, както и необезпечена с предпазни съоръжения като колчета или бариера

Привикват на разпит Емрах, за да обясни кой е карал автомобила му през пешеходната зона в Созопол - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Луксозният автомобил, заснет да преминава през пешеходната зона в парка на Созопол, е собственост на певеца Емрах Стораро, научи БНТ от свои източници.

Служители от Районно управление - Созопол са се самосезирали, образувайки проверка по случая.

Констатирано е, че автомобилът със софийска регистрация е преминал косо през алея, необозначена със забранителна маркировка или пътни знаци, както и необезпечена с предпазни съоръжения като колчета или бариера.

Собственикът на автомобила е призован в Районно управление - Созопол за уточняване на детайли по случая, като към момента действията по установяване на видеозаписи от близко разположени камери и свидетели на преминаването, продължават.

На управлявалия автомобила ще бъде съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е как не знаете ли

    91 0 Отговор
    Не е бил той някой е карал колата му. И всички му вярват... Ако беше некой друг щеше да му конфискуват колата....

    Коментиран от #26, #81

    12:24 06.07.2026

  • 2 Голем праз

    83 4 Отговор
    Ромите законите не ги ловят. Нали са основните избиратели на ГЕРБ-НН, а съдът и прокуратурата са на Тиквата и Пра се то. Даже и Конституционни съд.

    Коментиран от #44, #65

    12:25 06.07.2026

  • 3 Морски

    85 0 Отговор
    Сигания до шия!

    12:25 06.07.2026

  • 4 Лост

    67 0 Отговор
    Този от Калашниците ли е ?

    12:25 06.07.2026

  • 5 Мангасарянковци

    52 0 Отговор
    Нье бье старшина, нье бях ас, брат ми беше.

    12:25 06.07.2026

  • 6 Емрах

    54 0 Отговор
    Кой ми ср@ в гащите?

    12:27 06.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Факти ?

    30 1 Отговор
    Или Фекалии ?

    Кое От Двете ?

    12:36 06.07.2026

  • 9 въййййй

    42 0 Отговор
    И певачките станаха мутри. Голяма селяния!

    12:40 06.07.2026

  • 10 Някой

    37 0 Отговор
    Интересно, всички останали им съставят фиш и изобщо не ги викат и трябва сам да отиваш да посочваш и доказваш, че друг е карал.

    12:44 06.07.2026

  • 11 Ха ха

    40 2 Отговор
    Милицонерите на Тиквата и Сви ня та да не забравят да вземат и автограф от ромския славей.

    12:44 06.07.2026

  • 12 123

    39 0 Отговор
    Този не го ли привикваха преди време за гонки с Константин.Явно е че рецидивистът отново нарушава и ако този път не вземат мерки следващият път може и жертви да има.

    12:52 06.07.2026

  • 13 Какво разследват

    28 1 Отговор
    Собственикът отговаря ако ще малките черни човечета от Марс да са били!

    12:53 06.07.2026

  • 14 Тези сторарота трябва да бъдат уМити

    31 1 Отговор
    с камъни като кьопеци. Смър на сингяните и турсите

    12:57 06.07.2026

  • 15 Иванов

    22 1 Отговор
    Избирателите на Тиквата и Пра се то са НЕПРИКОСНОВЕНИ. Съдът и Прокуратурата са техни, та чак и в Конституционния съд имат човек.

    Коментиран от #19, #20

    12:57 06.07.2026

  • 16 Кой е този човек ? Просто питам

    20 0 Отговор
    Защото не зная. Не всички гледаме реалита.

    Коментиран от #38

    12:58 06.07.2026

  • 17 Какво

    30 0 Отговор
    се правят на ощипани - глоба на собственика или му свалят номерата докато не каже кой е виновен или плати.
    Що отворкото не се пробва отвъд Калотина с тези изпълнеия

    12:59 06.07.2026

  • 18 Нгасар

    20 0 Отговор
    Аз не беше, брат ми беше... Опааа и брат ми не беше. Абе настана индийска драма.

    Коментиран от #21

    13:00 06.07.2026

  • 19 Нито акъл нито образование

    20 0 Отговор

    До коментар #15 от "Иванов":

    Има сътрудници които не просто са неприкосновени. Те са благословени. Тоест имат се за богоизбрани така си е .

    13:02 06.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Индийска драма ли

    26 0 Отговор

    До коментар #18 от "Нгасар":

    Тя е по улиците. Не виждаш ли колко индийци и всякакви индианци са по улиците.

    13:05 06.07.2026

  • 22 ОБЕКТИВНИЯ

    21 0 Отговор
    Колко сериозни нарушения може
    да направи "това" ( Е. Стораро) без
    да понесе СЕРИОЗНА ГЛОБА и
    книжката на "трупчета" за дълго
    време ???

    13:09 06.07.2026

  • 23 С вде думи

    24 0 Отговор
    Цигански времена.

    Коментиран от #40

    13:09 06.07.2026

  • 24 гост

    22 0 Отговор
    На момента конфискация на возилото и замяната му с една конска сила, с бонус малка каручка...камшика,подарък от полицията..

    13:09 06.07.2026

  • 25 Трол

    12 2 Отговор
    Путин го караше.

    13:11 06.07.2026

  • 26 Те му казват какво да каже

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Е как не знаете ли":

    Че не е той и това е. Кой е е отделен въпрос. Върви го търси.

    13:11 06.07.2026

  • 27 Хасковски каунь

    25 0 Отговор
    Можеше ли ман+гал да прави това по времето на др.Т.Живков ?

    Коментиран от #34, #35

    13:11 06.07.2026

  • 28 Поредния

    21 0 Отговор
    Миинго, който ще го чакат да сгази някой и тогава ще му търсят отговорност.

    13:13 06.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Емигрант

    30 0 Отговор
    "....да обясни КОЙ Е КАРАЛ колата му", ха ха ха значи преди всичко му казват да намери някой балък или да каже, че му е била открадната и оставена след това някъде ? Абе основателят на България хан Аспарух от цигански етнос ли е бил, че така уважително законите в България "галят" този етнос ?

    13:13 06.07.2026

  • 31 Сила

    18 0 Отговор
    Нали му взеха книжката на мИнго ...???!

    13:14 06.07.2026

  • 32 Марджи

    13 0 Отговор
    Доволен, щастлив, пее,кара където си иска
    паркира и знае, системата работи за мен!
    От сутрин до здрач и от здрач до зори!
    Този заслужава, пакет от Йотова!
    Йотова, още 50 избиратели!

    13:14 06.07.2026

  • 33 Марджи

    9 0 Отговор
    Доволен, щастлив, пее,кара където си иска
    паркира и знае, системата работи за мен!
    От сутрин до здрач и от здрач до зори!
    Този заслужава, плакет, празничен от Йотова!
    Йотова, още 50 избиратели!

    13:15 06.07.2026

  • 34 Циганките продаваха вретена по селата

    22 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хасковски каунь":

    Те бяха екзотични елементи когато бях дете. Мъжете бяха калайджии. Също екзотични елементи. Но набраха ускорение още от тогава. От шейсетте години започна ускореното им размножаване и до сега. Не стига това ами внасят още чepнuлku от Азия.

    Коментиран от #58

    13:17 06.07.2026

  • 35 Софийски селянин,Пенсионер

    19 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хасковски каунь":

    Ама те тогава циганите с малки изключения нямаха коли,а кон с каруца си беше лукс за тях.
    Аз когато карах курса за любители шофьори от 31 курсиста имаше само три жени,и нито един циганин..

    Коментиран от #45

    13:19 06.07.2026

  • 36 Гост

    19 0 Отговор
    Когато видя такъв получовек започвам да псувам Хххитлер,че е тръгнал да се занимава с руууснаците и ако не го беше направвил тазинстатия нямаше да я има защото щяха да са в историята и сапуна от тях щеше да е свършил!

    13:20 06.07.2026

  • 37 100% истина!

    16 0 Отговор
    Естествено, че не е карат той. Той има куче водач-водач на МПС! То е карало! Сега ще разберем и колко куче-касички има в МВР и съдебната система...

    13:20 06.07.2026

  • 38 Просто

    18 0 Отговор

    До коментар #16 от "Кой е този човек ? Просто питам":

    Един младеж, на когото баща му е дал всичко, освен възпитание и той демонстрира това публично.

    13:25 06.07.2026

  • 39 Гост

    14 0 Отговор
    Ром виновен няма

    13:26 06.07.2026

  • 40 Команчов

    8 0 Отговор

    До коментар #23 от "С вде думи":

    В политикоцигойнерско робство. Българина е роб чрез труда и данъците си за тези две бандитски и мафиотски безнаказани прослойки . Едните смятащи ,че държавата е тяхна , а другите не признаващи изобщо държава и закони. Който е посредата - мизерия и ограбен.

    13:29 06.07.2026

  • 41 Цеко

    10 0 Отговор
    Нагъл ром...

    13:31 06.07.2026

  • 42 Циганите живееха

    11 0 Отговор
    В катуни викаха им катунари. Опъваха шатри до реки и полянки. Готвеха на открито в черни бакрачета. Водеха мечки със себе си. Свиреха на гъдулки. Такива неща помня през шейсетте год.

    13:33 06.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Източен

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    Че то и сега няма такива на курсовете. Кой ги е виждал . То трябва поне четене с разбиране да имаш за тази работа освен дипломата за 7-8 клас подарена или купена. Дойде една възпълна с 4 деца от Германия ,на около 25 години ,снесе по нейни думи 2000 Евро и след 20 дни си замина горда шофьорка за Дойчланд . Добре ,че е там. Това миналата година. Тази може и за самолет да е взела и за джетове или поне за ТИР ама едва ли да и трябва за повече от микробуса с наследниците.

    13:37 06.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Подсещане

    12 1 Отговор
    Управляващи,
    САПУНА вече е на привършване !!!

    13:39 06.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 мдаа

    5 0 Отговор
    Сигурно извънземните са я карали. Той даже не е бил у дома, когато са я взели.🛸🙄🙄

    13:46 06.07.2026

  • 51 Цялата фамилия

    8 1 Отговор
    Стораро е за задичаване. Тоя как се е накичил, а дали и колко данъци плаща?
    НАП- веднага проверка, влечуги нещастни.

    13:47 06.07.2026

  • 52 ТОВА ДЕМОКРОЦИЯТА

    7 2 Отговор
    Донесе много щети и на роми и на българи. Отгледа ей такива наглеци. Навремето този за 30 дена в тухларната бързо щяха да го излекуват.

    13:47 06.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    Sиганска държава.Тия са над Закона.Превзеха държавата.При Тошо бяха по-ниски от тревата а при Боко са над Закона......

    13:50 06.07.2026

  • 56 Герги

    3 0 Отговор
    на друго място четох че казал опушеният...имаше и други коли но само моята видяхте....видяли са я защото си...РЕЦИДИВИСТ...за това...защото си публична личност и трябва да даваш добър пример а не манг...изпълнения..

    13:52 06.07.2026

  • 57 Е като не е била обозначена

    3 5 Отговор
    алеята с забранителни знаци и колчета кво ходите да се заяждате с момчето.Гиляма работа станало.

    13:52 06.07.2026

  • 58 хитрата сврака с 2-та крака

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "Циганките продаваха вретена по селата":

    Внасят, щото "вретенарите и калайджиите" избягаха в Европа с 3g ускорение.
    Тези, вносните, също ще избягат.😏

    Коментиран от #66

    13:53 06.07.2026

  • 59 А ти защо развяваш украинското знаме

    6 1 Отговор

    До коментар #54 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Предател и родоотстъпник си.

    Коментиран от #60

    13:54 06.07.2026

  • 60 И не само украинското

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "А ти защо развяваш украинското знаме":

    Другото знаме иранско ли е какво е ?

    13:55 06.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Ман Gала си е Ман Gал каквото и да кара.

    13:56 06.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 СССс

    4 0 Отговор
    Индиеца Емрах плаща ли данъци или е соц. слаб ?7622

    13:59 06.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Не мисле че са избягали и ще избягат

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "хитрата сврака с 2-та крака":

    Първото което е идва затваряне на границите и връщане на мигрантите от където са влезли. При нас тогава положението значително ще се усложни. Да ти кажа наивен си и ти.

    Коментиран от #80

    14:02 06.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Не мисле че са избягали и ще избягат

    3 1 Отговор
    Първото което е идва затваряне на границите и връщане на мигрантите от където са влезли. При нас тогава положението значително ще се усложни. Да ти кажа наивен си и ти.

    14:03 06.07.2026

  • 69 син

    3 1 Отговор
    Цигани без морал и виещи или мучащи са звезди в умиращата България.

    Коментиран от #72, #83

    14:06 06.07.2026

  • 70 Да им го нахххлузя

    4 0 Отговор
    на всички чалга фенове, най-големите про,,,,сти иди,,,,оти сте на този свят !

    14:07 06.07.2026

  • 71 Има и процигани избиратели на Гроб

    5 0 Отговор

    До коментар #65 от "Гарантирано от ГЕРБ":

    Но напоследък минаха към новото начало всъщност винаги са били към депесе но Гроб им плащаше. Тези екземпляри са най опасни защото се правят сред българите на българи сред циганите са си цигани всъщност.

    14:09 06.07.2026

  • 72 По цял ден и по цяла нощ

    4 0 Отговор

    До коментар #69 от "син":

    Дънят музики не се търпят циганиите им.

    14:11 06.07.2026

  • 73 Генерал Аугусто Пиночет

    6 0 Отговор
    Сапунът директно в панделата, Поршето на търг,парите за сираците

    14:11 06.07.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Бандеров

    3 0 Отговор
    НАП ще му направят ли данъчна проверка? Поршето дали е платено в брой?! Все риторични въпроси!

    14:20 06.07.2026

  • 76 Здравейте

    0 2 Отговор
    Пардон Мерхаба Ганчовци !
    Как сте днеска?

    14:33 06.07.2026

  • 77 КОЛЬО ПАРЪМА

    3 0 Отговор
    На всички Цигани книжките са купени той не може да чете и пише книжка има

    Коментиран от #82

    14:36 06.07.2026

  • 78 Тошо

    1 2 Отговор
    Абе да напишат един акт на циганчето и това е.

    14:37 06.07.2026

  • 79 Основното за всяка една луксозна кола

    3 0 Отговор
    Е произхода на парите. Кой е карал колата е второстепенен въпрос особено ако няма пострадали при това нарушение. Коя кола е луксозна се определя от това дали доходите на лицето съответстват на возилото.

    14:40 06.07.2026

  • 80 хитрата сврака с 2-та крака

    0 3 Отговор

    До коментар #66 от "Не мисле че са избягали и ще избягат":

    Спал си на мокри вестници. Няма да има затваряне на границите.
    И... спри да гледаш руските канали, че IQ-то ти е спаднало до нивото на овчарско куче!

    14:44 06.07.2026

  • 81 Не бе

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Е как не знаете ли":

    Замъгляват му се стъклата,като кара по алеи…

    14:44 06.07.2026

  • 82 И на проциганите

    3 0 Отговор

    До коментар #77 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    Книжките са купени както и дипломите от училище са фалшиви и дадени по милост. Който не може да чете и пише няма как да знае правилника първо и второ няма отговорностите за да кара кола , мотор , каквото и да е.

    14:45 06.07.2026

  • 83 Чак пък звезди...

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "син":

    Те са звезди само в ум.релите "сини" медии...

    14:47 06.07.2026

  • 84 Снежанка Димитрова

    0 0 Отговор
    Този индивид, е толкова скандален,а досега нищо полезно не е направил в живота си. Лежи на известността на брат си и баща си.
    Време е да научи истинската стойност на труда и отговорността.
    Тате и бате да вземат мерки, а не да се чудят как да оправят простотиите му.

    14:53 06.07.2026

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