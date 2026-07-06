Подробности за казуса с ВиК - Бургас: 300 хил. евро платени за „почистени“ сондажи, до които никой не може да стигне

Окръжната прокуратура в Бургас поиска от съда най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“, за изпълнителния директор на ВиК - Бургас Цветан Мирчев и Илчо Боев - служител от отдел „Строителство“ в дружеството, съобщават от Нова телевизия.

Според обвинението двамата са нанесли значителни финансови щети на водоснабдителното дружество, като са разпоредили плащане на 303 281 евро към частна фирма за дейности, които реално не са били извършени. Разследващите твърдят, че действията са били умишлени и са довели до сериозни загуби за ВиК - Бургас.

По време на съдебното заседание стана ясно, че разследването е започнало след сигнал от служител на ВиК - Бургас, който твърди, че е бил подложен на натиск да подпише документи с невярно съдържание.

Според събраните до момента данни случаят е свързан с дейности по почистване на сондажи, които по документи са били извършени, но според разследващите реалното им изпълнение е под въпрос. В периода от януари до юни тази година ВиК - Бургас е превело на изпълнител по договора близо 300 хил. евро.

Прокуратурата посочва, че при извършените проверки на място разследващите екипи не са успели да достигнат до част от сондажите, отчетени като почистени, тъй като не е бил осигурен реален достъп до тях. Именно това поражда съмнения дали договорените дейности действително са били изпълнени. От материалите по делото става ясно още, че проверяваният проект е на обща стойност над 1 млн. евро.

По данни на прокуратурата престъплението е извършено в периода от януари до юли 2026 г. Мирчев е привлечен към наказателна отговорност за умишлена безстопанственост, а вторият обвиняем - служител по инвеститорски контрол, е разследван като помагач.

Двамата вече са задържани за срок до 72 часа. Окръжният съд в Бургас ще разгледа искането за постоянния им арест на 6 юли.

Обвиненията са поредният етап от разследванията във водното дружество, които започнаха с няколко акции на ГДБОП през последните седмици.

В края на юни при специализирана операция беше арестуван ръководителят на ВиК в Несебър Свилен Станчев. Според разследващите той е бил задържан с белязани пари, за които се предполага, че са били поискани от инвеститор край село Кошарица срещу съдействие за присъединяване към водопреносната мрежа.

Междувременно в началото на юли антимафиоти влязоха и в централата на ВиК - Бургас. Акцията беше свързана с проверка на обществена поръчка на стойност около 1,5 млн. лева, по която има съмнения за фиктивно изпълнение на дейности. Тогава бяха задържани повече от десет души, сред които изпълнителният директор Цветан Мирчев, заместник-директорът Пламена Жечева и ръководители на регионални структури на дружеството.

По време на операцията бяха иззети голям обем документи и бяха извършени проверки в административните офиси на ВиК. Разследването продължава, като се очаква в съдебната фаза да станат ясни повече подробности за схемата, по която според прокуратурата са били източвани средства от дружеството.