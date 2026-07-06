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Подробности за казуса с ВиК - Бургас: 300 хил. евро платени за „почистени“ сондажи, до които никой не може да стигне

Подробности за казуса с ВиК - Бургас: 300 хил. евро платени за „почистени“ сондажи, до които никой не може да стигне

6 Юли, 2026 16:35 1 186 13

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Окръжната прокуратура поиска от съда постоянен арест за шефа и служител на дружеството

Подробности за казуса с ВиК - Бургас: 300 хил. евро платени за „почистени“ сондажи, до които никой не може да стигне - 1
Снимка: Нова телевизия
Нова телевизия Нова телевизия Телевизия с национално покритие

Окръжната прокуратура в Бургас поиска от съда най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“, за изпълнителния директор на ВиК - Бургас Цветан Мирчев и Илчо Боев - служител от отдел „Строителство“ в дружеството, съобщават от Нова телевизия.
Според обвинението двамата са нанесли значителни финансови щети на водоснабдителното дружество, като са разпоредили плащане на 303 281 евро към частна фирма за дейности, които реално не са били извършени. Разследващите твърдят, че действията са били умишлени и са довели до сериозни загуби за ВиК - Бургас.
По време на съдебното заседание стана ясно, че разследването е започнало след сигнал от служител на ВиК - Бургас, който твърди, че е бил подложен на натиск да подпише документи с невярно съдържание.

Според събраните до момента данни случаят е свързан с дейности по почистване на сондажи, които по документи са били извършени, но според разследващите реалното им изпълнение е под въпрос. В периода от януари до юни тази година ВиК - Бургас е превело на изпълнител по договора близо 300 хил. евро.
Прокуратурата посочва, че при извършените проверки на място разследващите екипи не са успели да достигнат до част от сондажите, отчетени като почистени, тъй като не е бил осигурен реален достъп до тях. Именно това поражда съмнения дали договорените дейности действително са били изпълнени. От материалите по делото става ясно още, че проверяваният проект е на обща стойност над 1 млн. евро.

По данни на прокуратурата престъплението е извършено в периода от януари до юли 2026 г. Мирчев е привлечен към наказателна отговорност за умишлена безстопанственост, а вторият обвиняем - служител по инвеститорски контрол, е разследван като помагач.

Двамата вече са задържани за срок до 72 часа. Окръжният съд в Бургас ще разгледа искането за постоянния им арест на 6 юли.

Обвиненията са поредният етап от разследванията във водното дружество, които започнаха с няколко акции на ГДБОП през последните седмици.

В края на юни при специализирана операция беше арестуван ръководителят на ВиК в Несебър Свилен Станчев. Според разследващите той е бил задържан с белязани пари, за които се предполага, че са били поискани от инвеститор край село Кошарица срещу съдействие за присъединяване към водопреносната мрежа.
Междувременно в началото на юли антимафиоти влязоха и в централата на ВиК - Бургас. Акцията беше свързана с проверка на обществена поръчка на стойност около 1,5 млн. лева, по която има съмнения за фиктивно изпълнение на дейности. Тогава бяха задържани повече от десет души, сред които изпълнителният директор Цветан Мирчев, заместник-директорът Пламена Жечева и ръководители на регионални структури на дружеството.
По време на операцията бяха иззети голям обем документи и бяха извършени проверки в административните офиси на ВиК. Разследването продължава, като се очаква в съдебната фаза да станат ясни повече подробности за схемата, по която според прокуратурата са били източвани средства от дружеството.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Трол

    15 3 Отговор
    Сега в затвора ще има почистени сондажи, до които никой не може да стигне.

    Коментиран от #4

    16:39 06.07.2026

  • 3 Не са

    20 1 Отговор
    действали сами ! Гербави пипала из Бургас колкото искаш !

    16:42 06.07.2026

  • 4 Европеец

    17 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Прекален оптимист си..... При демокрацията само вдигаме пушилка и в затвора влиза само ония с кокошките.... Да беше само в Бургас, а той е в цялата държава...

    16:46 06.07.2026

  • 5 ТЕЗИ

    8 1 Отговор
    ГЕРБЕРАСТИ ЛИ СА?

    Коментиран от #13

    16:46 06.07.2026

  • 6 Ами ! То !

    1 1 Отговор
    Така Се Прави !

    Ако Всеки !

    Започне !

    Да Стига !

    До Тях !

    Какво Ще Стане ?

    16:47 06.07.2026

  • 7 оня с коня

    3 1 Отговор
    дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен евроатлантическиБългapcкиГeн

    16:48 06.07.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор
    ХВАНАХА КОСМАТАТА ГЛАВА НА СОНДАТА
    ... ТИЯ ДРОГАРЕ ОТ ОПГ ГЕРБ :)

    16:49 06.07.2026

  • 9 БИК Бургас багатства и разкош

    2 0 Отговор
    Ако искате за усетите лукса,безгрижието на морския бриз и отъркване в купища пари заповядайте във ВИК Бургас.По известна като пещерага на Аладин.Всеки турист е добре дошъл за един по-силен сезон от всякога.

    16:58 06.07.2026

  • 10 Тома

    6 1 Отговор
    Където и да бръкнеш излиза дългата ръка на бати Бойко тиквата

    17:05 06.07.2026

  • 11 безпартиен

    3 0 Отговор
    Корупцията е там, където заплати се изплащат от държавния и общинския бюджет! Разбира се това включва и тези които трябва да разкриват,разследват и съдят!

    17:06 06.07.2026

  • 12 А бе

    3 0 Отговор
    То да е само там,а има и непочистени заразени с ешерихиеколи

    17:06 06.07.2026

  • 13 Хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "ТЕЗИ":

    Не , ПП -ДБ са го назначили !

    17:35 06.07.2026

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