Позиция на Сметната палата: Поискахме, но не получихме достъп до информационните системи на МВР

Сметната палата няма достъп до информационните системи на МВР. Одитната институция не се сезира по медийни публикации, а само по сигнали. Това се казва в позиция на Сметната палата, цитирана от Нова телевизия.

От там напомнят, че извършват проверки на данните, записани в декларациите за имущество и интереси на лицата, заемащи публични длъжности, след което ги публикува на интернет страницата си. Там информацията е официална и публично достъпна.

От Сметната палата добавят, че от февруари 2026 г. със закон са ѝ възложени правомощия по установяването на конфликт на интереси на лица, заемащи публични длъжности и проверката на сигнали във връзка с декларациите за несъвместимост на тези лица. Работи се обаче само по сигнали, а всеки гражданин, институция или политическа формация има право да подаде такъв.

Сметната палата не може да се самосезира по медийни публикации, каквато възможност е предвидена за новата КПК в новоприетия и влязъл в сила през юли 2026 г. закон.

Позицията е по повод медийни публикации, в които Сметната палата е упреквана, че не е установила проблем в декларациите на Делян Пеевски и Десислава Атанасова във връзка с изнесените от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев данни за недекларирани в имотните декларации скъпи полети, някои от които, по думите му, платени от частни дружества или лица.

Сметната палата обръща внимание и на още един факт – институцията няма достъп до автоматизираните информационни системи на МВР. Споразумение за такъв достъп е било поискано от Сметната палата с писмо от 12 май 2026 г. до министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Посоченото основание в писмото е, че като правоприемник на дейностите на бившата Комисия за противодействие на корупцията (КПК), Сметната палата осъществява дейностите по превенция на корупцията, установяване на конфликт на интереси и проверка за несъответствие в декларираното имущество на лицата, заемащи публични длъжности. За изпълнението на тези функции е необходим пряк достъп до електронните регистри, бази данни и други информационни масиви, поддържани от държавните органи. С писмо от 6 юли министър Демерджиев е отказал този достъп, с аргумента, че с обнародването на новия Закон за противодействие на корупцията на 5 юни 2026 г., правомощията на Сметната палата отново се прехвърлят към КПК.

От Сметната палата казват още, че според разпоредби на Закона за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, от влизането в сила на този закон до три месеца от встъпването в длъжност на председателя и членовете на КПК, дейностите по превенция, проверките и анализа на декларации за имущество и интереси и по установяване на конфликт на интереси на лицата, заемащи публични длъжности по този закон, се извършва по сегашния ред от съответния компетентен орган, в случая от Сметна палата.