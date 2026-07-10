Новини
България »
Всички градове »
Позиция на Сметната палата: Поискахме, но не получихме достъп до информационните системи на МВР

Позиция на Сметната палата: Поискахме, но не получихме достъп до информационните системи на МВР

10 Юли, 2026 15:25 659 7

  • сметната палата-
  • позиция-
  • достъп-
  • информационни системи-
  • мвр

Позицията е по повод медийни публикации, в които Сметната палата е упреквана, че не е установила проблем в декларациите на Делян Пеевски и Десислава Атанасова във връзка с изнесените от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев данни за недекларирани в имотните декларации скъпи полети, някои от които, по думите му, платени от частни дружества или лица.

Позиция на Сметната палата: Поискахме, но не получихме достъп до информационните системи на МВР - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Сметната палата няма достъп до информационните системи на МВР. Одитната институция не се сезира по медийни публикации, а само по сигнали. Това се казва в позиция на Сметната палата, цитирана от Нова телевизия.

От там напомнят, че извършват проверки на данните, записани в декларациите за имущество и интереси на лицата, заемащи публични длъжности, след което ги публикува на интернет страницата си. Там информацията е официална и публично достъпна.
От Сметната палата добавят, че от февруари 2026 г. със закон са ѝ възложени правомощия по установяването на конфликт на интереси на лица, заемащи публични длъжности и проверката на сигнали във връзка с декларациите за несъвместимост на тези лица. Работи се обаче само по сигнали, а всеки гражданин, институция или политическа формация има право да подаде такъв.
Сметната палата не може да се самосезира по медийни публикации, каквато възможност е предвидена за новата КПК в новоприетия и влязъл в сила през юли 2026 г. закон.

Позицията е по повод медийни публикации, в които Сметната палата е упреквана, че не е установила проблем в декларациите на Делян Пеевски и Десислава Атанасова във връзка с изнесените от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев данни за недекларирани в имотните декларации скъпи полети, някои от които, по думите му, платени от частни дружества или лица.

Сметната палата обръща внимание и на още един факт – институцията няма достъп до автоматизираните информационни системи на МВР. Споразумение за такъв достъп е било поискано от Сметната палата с писмо от 12 май 2026 г. до министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Посоченото основание в писмото е, че като правоприемник на дейностите на бившата Комисия за противодействие на корупцията (КПК), Сметната палата осъществява дейностите по превенция на корупцията, установяване на конфликт на интереси и проверка за несъответствие в декларираното имущество на лицата, заемащи публични длъжности. За изпълнението на тези функции е необходим пряк достъп до електронните регистри, бази данни и други информационни масиви, поддържани от държавните органи. С писмо от 6 юли министър Демерджиев е отказал този достъп, с аргумента, че с обнародването на новия Закон за противодействие на корупцията на 5 юни 2026 г., правомощията на Сметната палата отново се прехвърлят към КПК.

От Сметната палата казват още, че според разпоредби на Закона за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, от влизането в сила на този закон до три месеца от встъпването в длъжност на председателя и членовете на КПК, дейностите по превенция, проверките и анализа на декларации за имущество и интереси и по установяване на конфликт на интереси на лицата, заемащи публични длъжности по този закон, се извършва по сегашния ред от съответния компетентен орган, в случая от Сметна палата.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коментар

    6 0 Отговор
    Празноглавчев и Горица ще бъдат публично изведени от институцията и ще им бъдат поискани заплатите за последните две години

    15:54 10.07.2026

  • 2 сметачниците

    1 0 Отговор
    обичат достъпа до инфо системите: така откраднаха цялата информация от цаис еоп за техния софт с изкуствен интелект, сега искат май да източат и други неща? браво на тях!!! да си заверявят отчетите и да не се занимават други неща

    16:20 10.07.2026

  • 3 Да се

    2 0 Отговор
    Натирва от сметната палата тая дърта кр-т--а гербака главун

    16:27 10.07.2026

  • 4 МВР служител

    2 0 Отговор
    Сигурно не знаят от несметната палата, че Борисов е имал кюпюри и злато в чекмеджето

    16:27 10.07.2026

  • 5 МВР служител

    2 0 Отговор
    Сигурно не знаят от несметната палата, че синът на Сарафов има имоти за над пет милиона евро

    16:29 10.07.2026

  • 6 Информацията !

    1 0 Отговор
    Е Секретна !

    16:45 10.07.2026

  • 7 Хмм

    1 0 Отговор
    може да се окаже, че борисов не познава и главчев

    16:53 10.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол