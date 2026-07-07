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Сутрешен блок: Пътната обстановка, границите, планините и инцидентите в страната към 7:00 часа

Сутрешен блок: Пътната обстановка, границите, планините и инцидентите в страната към 7:00 часа

7 Юли, 2026 06:49, обновена 7 Юли, 2026 06:55 526 0

  • планини-
  • граници-
  • пътища-
  • инциденти-
  • трафик

Републиканската пътна мрежа е нормално проходима, АПИ въвежда нови мерки по Кресненското дефиле, а ГКПП „Капитан Андреево“ и „Калотина“ остават най-натоварените гранични пунктове

Сутрешен блок: Пътната обстановка, границите, планините и инцидентите в страната към 7:00 часа - 1
Снимка: Столична община
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Републиканските пътища в България са в добро състояние, като настилките са предимно сухи. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание в зоните с летни ремонти, особено по автомагистрала „Тракия“, където се почистват фуги и се обновява асфалтът. Натовареността по границите е традиционна за летния сезон с интензивно движение към Турция и Сърбия. Планинските условия са отлични за туризъм в ниските части, а противопожарните служби остават в повишена готовност поради високите летни температури.

Пътна обстановка и ключови мерки на АПИ

Агенция „Пътна инфраструктура“ координира няколко важни промени в организацията на движението:

  • Кресненско дефиле (Път I-1): С цел облекчаване на трафика към Гърция и намаляване на инцидентите се въвежда забрана за десен и ляв завой от главен път I-1 към градската мрежа на Кресна (ул. „Цар Борис III“). Отново се монтират разделителни колчета.
  • АМ „Тракия“: Движението от 78-и до 59-и км (област Пазарджик) в посока София ще се осъществява само в изпреварващата лента заради почистване на фуги. Между 132-ри и 135-ти км трафикът към София също е поетапен в една лента поради ремонт на асфалта.
  • Път II-11 (Район Арчар): Между 11:00 и 12:00 часа днес ще се извършва почистване на крайпътна растителност около тол камерите. Движението няма да спира, но се изисква съобразена скорост.
  • Температурни ограничения: При превишаване на 35°C в следобедните часове АПИ спира тежкотоварните камиони над 20 тона по основните магистрали.

Трафик по границите (ГД „Гранична полиция“)

По официални данни на МВР трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове отчита следните нива:

  • Българо-турска граница: Изключително интензивен трафик за леки автомобили на изход през ГКПП „Капитан Андреево“
  • Българо-сръбска граница: Засилено движение на ГКПП „Калотина“ на вход и изход.
  • Българо-румънска граница: Движението по Дунав мост при Русе – Гюргево е напълно възстановено в двете платна след приключилия мащабен ремонт. Преминаването е нормално на всички останали пунктове на север.
  • Българо-гръцка граница: Нормален трафик в сутрешните часове. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ се пропускат само превозни средства до 3,5 тона.

Условия за туризъм в планините

Планинската спасителна служба към БЧК съобщава за добри сутрешни условия за планински преходи:

  • Време: Слънчево със слаб до умерен вятър. Във високите части на Стара планина (района на връх Ботев) преминава лека мъгла.
  • Препоръка: Туристите да планират преходите си в по-ранните часове на деня, да носят достатъчно вода и да избягват откритите била следобед поради вероятност от локални купесто-дъждовни облаци.
  • Инциденти: През изминалото денонощие няма регистрирани сериозни инциденти с изгубени или пострадали туристи.

Сводка на катастрофите и пожарите

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Пътна полиция обобщават инцидентите:

  • Катастрофи: Пътната обстановка е усложнена от тежък челен сблъсък на пътя Добрич – Варна между лек автомобил БМВ и друга кола. При инцидента са пострадали седем души, сред които има и деца. Всички ранени са хоспитализирани.
  • Пожари: За съжаление, една жена загина при пожар в частна къща в разградското село Мортагоново. Сигналът е подаден в 20:06 ч. снощи, но огнеборците не са успели да спасят жертвата. На национално ниво няма активни големи горски пожари, но екипите остават в пълна готовност и започва кампания за изграждане на доброволчески противопожарни депа в малките населени места.


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