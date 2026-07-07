Сутрешен блок: Пътната обстановка, границите, планините и инцидентите в страната към 7:00 часа

Републиканските пътища в България са в добро състояние, като настилките са предимно сухи. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание в зоните с летни ремонти, особено по автомагистрала „Тракия“, където се почистват фуги и се обновява асфалтът. Натовареността по границите е традиционна за летния сезон с интензивно движение към Турция и Сърбия. Планинските условия са отлични за туризъм в ниските части, а противопожарните служби остават в повишена готовност поради високите летни температури.

Пътна обстановка и ключови мерки на АПИ

Агенция „Пътна инфраструктура“ координира няколко важни промени в организацията на движението:

Кресненско дефиле (Път I-1): С цел облекчаване на трафика към Гърция и намаляване на инцидентите се въвежда забрана за десен и ляв завой от главен път I-1 към градската мрежа на Кресна (ул. „Цар Борис III“). Отново се монтират разделителни колчета.

С цел облекчаване на трафика към Гърция и намаляване на инцидентите се въвежда от главен път I-1 към градската мрежа на Кресна (ул. „Цар Борис III“). Отново се монтират разделителни колчета. АМ „Тракия“: Движението от 78-и до 59-и км (област Пазарджик) в посока София ще се осъществява само в изпреварващата лента заради почистване на фуги. Между 132-ри и 135-ти км трафикът към София също е поетапен в една лента поради ремонт на асфалта.

Движението от (област Пазарджик) в посока София ще се осъществява само в изпреварващата лента заради почистване на фуги. Между трафикът към София също е поетапен в една лента поради ремонт на асфалта. Път II-11 (Район Арчар): Между 11:00 и 12:00 часа днес ще се извършва почистване на крайпътна растителност около тол камерите. Движението няма да спира, но се изисква съобразена скорост.

Между 11:00 и 12:00 часа днес ще се извършва почистване на крайпътна растителност около тол камерите. Движението няма да спира, но се изисква съобразена скорост. Температурни ограничения: При превишаване на 35°C в следобедните часове АПИ спира тежкотоварните камиони над 20 тона по основните магистрали.

Трафик по границите (ГД „Гранична полиция“)

По официални данни на МВР трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове отчита следните нива:

Българо-турска граница: Изключително интензивен трафик за леки автомобили на изход през ГКПП „Капитан Андреево“

Изключително на изход през ГКПП „Капитан Андреево“ Българо-сръбска граница: Засилено движение на ГКПП „Калотина“ на вход и изход.

Засилено движение на ГКПП „Калотина“ на вход и изход. Българо-румънска граница: Движението по Дунав мост при Русе – Гюргево е напълно възстановено в двете платна след приключилия мащабен ремонт. Преминаването е нормално на всички останали пунктове на север.

Движението по е напълно възстановено в двете платна след приключилия мащабен ремонт. Преминаването е нормално на всички останали пунктове на север. Българо-гръцка граница: Нормален трафик в сутрешните часове. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ се пропускат само превозни средства до 3,5 тона.

Условия за туризъм в планините

Планинската спасителна служба към БЧК съобщава за добри сутрешни условия за планински преходи:

Време: Слънчево със слаб до умерен вятър. Във високите части на Стара планина (района на връх Ботев) преминава лека мъгла.

Слънчево със слаб до умерен вятър. Във високите части на Стара планина (района на връх Ботев) преминава лека мъгла. Препоръка: Туристите да планират преходите си в по-ранните часове на деня, да носят достатъчно вода и да избягват откритите била следобед поради вероятност от локални купесто-дъждовни облаци.

Туристите да планират преходите си в по-ранните часове на деня, да носят достатъчно вода и да избягват откритите била следобед поради вероятност от локални купесто-дъждовни облаци. Инциденти: През изминалото денонощие няма регистрирани сериозни инциденти с изгубени или пострадали туристи.

Сводка на катастрофите и пожарите

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Пътна полиция обобщават инцидентите:

Катастрофи: Пътната обстановка е усложнена от тежък челен сблъсък на пътя Добрич – Варна между лек автомобил БМВ и друга кола. При инцидента са пострадали седем души , сред които има и деца. Всички ранени са хоспитализирани.

Пътната обстановка е усложнена от тежък челен сблъсък на пътя между лек автомобил БМВ и друга кола. При инцидента са , сред които има и деца. Всички ранени са хоспитализирани. Пожари: За съжаление, една жена загина при пожар в частна къща в разградското село Мортагоново. Сигналът е подаден в 20:06 ч. снощи, но огнеборците не са успели да спасят жертвата. На национално ниво няма активни големи горски пожари, но екипите остават в пълна готовност и започва кампания за изграждане на доброволчески противопожарни депа в малките населени места.