Трети ден на траур в Дупница в памет на удавилите се в река Струма

Вторник е третият ден на траур в Дупница. 4 души загубиха живота си, давейки се във водите на Струма.

Баба, дядо и две от внучетата им загинаха в петък вечер, след като били на пикник близо до водоема. Дупнишката община обяви тридневен траур заради трагедията.

На дневен ред стои въпросът възможно ли е обезопасяване на района.