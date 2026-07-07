Трети ден на траур в Дупница в памет на удавилите се в река Струма

Вторник е третият ден на траур в Дупница. 4 души загубиха живота си, давейки се във водите на Струма.
Баба, дядо и две от внучетата им загинаха в петък вечер, след като били на пикник близо до водоема. Дупнишката община обяви тридневен траур заради трагедията.
На дневен ред стои въпросът възможно ли е обезопасяване на района.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вудулаз
08:30 07.07.2026
2 А Кой Ден Ще предвидите ?
Българските Пенсионери !
И Трудещите се ?
08:40 07.07.2026