Двама българи се удавиха край Александруполис

Двама българи починаха в два отделни инцидента на плажове край гръцкия град Александруполис, съобщи гръцката брегова охрана.
Първият случай е станал сутринта на плажа Е.О.Т. в Александруполис. От морето е изваден 73-годишен българин, който е бил без признаци на живот. Спасителка на плажа му е оказала първа помощ, след което той е транспортиран с линейка до Университетската многопрофилна болница в Александруполис. В лечебното заведение лекарите са констатирали смъртта му, предава iefimerida.gr
Няколко часа по-късно, по обяд, без признаци на живот от морето на плажа „Делфини“ край Александруполис е изваден и 82-годишен български гражданин. На място спасители са му оказали първа помощ, след което той е откаран с линейка в Общата болница в Александруполис, където също е установена смъртта му.
Разследването и на двата случая се води от Централното пристанищно управление на Александруполис.
Разпоредено е извършването на съдебномедицинска експертиза, която трябва да установи точните причини за смъртта на двамата мъже.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сила
Седете си на село , поливайте си доматите и пипера и стойте под асмата на сянка ....
Коментиран от #8
10:35 27.07.2026
3 Чума
10:37 27.07.2026
4 Да ги прости господ
10:38 27.07.2026
5 Абе
10:38 27.07.2026
6 причина старостта
Коментиран от #7
10:42 27.07.2026
7 Някои ходят да гледат голи мъже,жени
До коментар #6 от "причина старостта":Възрастната туристка се пекла чисто гола на нуди-плажа, легнала по обяд на скалите, и след час установили, че е починала
86-годишната известна представителка на столичните артсреди Елка Ангелова Скорчева е починала в Лозенец,
10:48 27.07.2026
8 А защо ти
До коментар #2 от "Сила":Не вземеш да влезеш в градината в тая жега.
Не е само поливане да знаеш.
10:50 27.07.2026