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Двама българи се удавиха край Александруполис

Двама българи се удавиха край Александруполис

27 Юли, 2026 10:14 1 056 8

  • александруполис-
  • българи-
  • удавени-
  • делфини

Разследването и на двата случая се води от Централното пристанищно управление на Александруполис

Двама българи се удавиха край Александруполис - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама българи починаха в два отделни инцидента на плажове край гръцкия град Александруполис, съобщи гръцката брегова охрана.

Първият случай е станал сутринта на плажа Е.О.Т. в Александруполис. От морето е изваден 73-годишен българин, който е бил без признаци на живот. Спасителка на плажа му е оказала първа помощ, след което той е транспортиран с линейка до Университетската многопрофилна болница в Александруполис. В лечебното заведение лекарите са констатирали смъртта му, предава iefimerida.gr

Няколко часа по-късно, по обяд, без признаци на живот от морето на плажа „Делфини“ край Александруполис е изваден и 82-годишен български гражданин. На място спасители са му оказали първа помощ, след което той е откаран с линейка в Общата болница в Александруполис, където също е установена смъртта му.

Разследването и на двата случая се води от Централното пристанищно управление на Александруполис.

Разпоредено е извършването на съдебномедицинска експертиза, която трябва да установи точните причини за смъртта на двамата мъже.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сила

    6 1 Отговор
    Къде сте се юрнали по жегите да се правите на Аквамен бе некролози ...!!!? В Гърция чак ...?!?
    Седете си на село , поливайте си доматите и пипера и стойте под асмата на сянка ....

    Коментиран от #8

    10:35 27.07.2026

  • 3 Чума

    1 0 Отговор
    Инфаркт в морето не е удавяне съвсем! Ефимерида.гр, би трябвало да означава вестник!

    10:37 27.07.2026

  • 4 Да ги прости господ

    3 1 Отговор
    Направо ми звучи като самоубийство.На тази възраст,с кой знае колко болести, по-внимателно с морето.

    10:38 27.07.2026

  • 5 Абе

    1 0 Отговор
    Гръцкото море поне е тихо като язовир и плитко до шамандури, но като им е писано да се удавят, няма да се обесят.

    10:38 27.07.2026

  • 6 причина старостта

    2 1 Отговор
    На 82 г. хората едва ходят, камо ли да се гмуркат.

    Коментиран от #7

    10:42 27.07.2026

  • 7 Някои ходят да гледат голи мъже,жени

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "причина старостта":

    Възрастната туристка се пекла чисто гола на нуди-плажа, легнала по обяд на скалите, и след час установили, че е починала

    86-годишната известна представителка на столичните артсреди Елка Ангелова Скорчева е починала в Лозенец,

    10:48 27.07.2026

  • 8 А защо ти

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Не вземеш да влезеш в градината в тая жега.
    Не е само поливане да знаеш.

    10:50 27.07.2026

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