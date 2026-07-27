Двама българи се удавиха край Александруполис

Двама българи починаха в два отделни инцидента на плажове край гръцкия град Александруполис, съобщи гръцката брегова охрана.

Първият случай е станал сутринта на плажа Е.О.Т. в Александруполис. От морето е изваден 73-годишен българин, който е бил без признаци на живот. Спасителка на плажа му е оказала първа помощ, след което той е транспортиран с линейка до Университетската многопрофилна болница в Александруполис. В лечебното заведение лекарите са констатирали смъртта му, предава iefimerida.gr

Няколко часа по-късно, по обяд, без признаци на живот от морето на плажа „Делфини“ край Александруполис е изваден и 82-годишен български гражданин. На място спасители са му оказали първа помощ, след което той е откаран с линейка в Общата болница в Александруполис, където също е установена смъртта му.

Разследването и на двата случая се води от Централното пристанищно управление на Александруполис.

Разпоредено е извършването на съдебномедицинска експертиза, която трябва да установи точните причини за смъртта на двамата мъже.