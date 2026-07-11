Кола се вряза в спрял камион край Дупница, двама загинаха, трима са ранени, изпратен е медицински хеликоптер

Двама души са загинали, а трима са ранени при тежка катастрофа край Дупница, съобщиха за NOVA от МВР-Кюстендил.
По официална информация кола се е ударила в спрял камион.
На място е изпратена и въздушна линeйка, съобщи Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП).
Инцидентът е станал малко преди включването към автомагистрала "Струма" на изхода от Дупница в посока на движение към София.
"Необходимо е незабавно всички сили и средства, с които разполага държавата, да бъдат впрегнати, за да спре тази касапница", пише още тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Абе, брато, камион као куча(къща) не видиш...
па що дириш ти на пато!"
20:23 11.07.2026
2 бою циганина
20:33 11.07.2026
3 Дияна мъжкарана
20:33 11.07.2026
4 МПС
Коментиран от #8, #17
20:44 11.07.2026
5 Знайко
20:45 11.07.2026
6 От 5 човека как никой не видя?
20:45 11.07.2026
7 Ххх
20:48 11.07.2026
8 И да няма,
До коментар #4 от "МПС":коли докато ти шофираш? Задкормилното устройство е много важно приятел! Карайте разумно с много внимание. Много неща ще се избегнат.
20:51 11.07.2026
9 Камиона
Коментиран от #12
20:52 11.07.2026
10 А50
Коментиран от #14
20:55 11.07.2026
11 ДрайвингПлежър
Коментиран от #13
20:58 11.07.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "Камиона":🚗 На калпав HU• космите му пречат❗
Коментиран от #15
21:00 11.07.2026
13 Като
До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":се е спрял в най-завъртяната част на някой завой, ще го видиш, когато е много късно.
Коментиран от #16
21:01 11.07.2026
14 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #10 от "А50":Това което казваш е напълно вярно,но по лошото е че България с такова функционално неграмотно и опростачено поколение не я чака нищо добро..
Тотална деградация на всякъкви морални ценности..
И заедно с циганите ще я довършат и разрушат напълно,само не знам кой ще издържа управниците и държавните хрантутници..
Коментиран от #35
21:02 11.07.2026
15 Карай
До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":си тротинетката, и не се бъркай в движението на мпс-тата. Много си виждал пътен възел.
Коментиран от #23, #42, #43, #44, #48
21:05 11.07.2026
16 ДрайвингПлежър
До коментар #13 от "Като":A ти в тоя завой с колко караш, че не може да спреш?
а и пише "преди включването" тоест не е на дъгата на детелината
Коментиран от #22
21:05 11.07.2026
17 смехоран
До коментар #4 от "МПС":И докато нямат акъл,все така ще е
21:06 11.07.2026
18 ВСИЧКО ТОВА СТАВА
21:08 11.07.2026
19 Пенсионер ОСВ
Не минава ден в тази държавичка без нито един загинал по пътищата..
С това темпо при ниска раждаемост и висока смъртност България до 2050 година ще остане с население към три милиона..
И тогава една съседна голяма държава ще ни види сметката,а официалният език няма да е български..
Коментиран от #31
21:10 11.07.2026
20 Гост
21:10 11.07.2026
21 Тираджия
Коментиран от #30
21:10 11.07.2026
22 Колата
До коментар #16 от "ДрайвингПлежър":не е камион. Има завои дето може да ги вземе с 80-100, а камиона ако влезе в такъв, с такава скорост, ще се обърне.
Коментиран от #28, #62
21:11 11.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Да,бе
21:14 11.07.2026
25 Богослов
Коментиран от #34
21:16 11.07.2026
26 Къде е
21:17 11.07.2026
27 604
21:18 11.07.2026
28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "Колата":То има завои които КОЛАТА можеш да ги вземе и със 120❗
Точно затова е ЗКУ ❗
(ЗадКормилнотоУстройство)
21:18 11.07.2026
29 Васил
Коментиран от #36
21:19 11.07.2026
30 Мунчо
До коментар #21 от "Тираджия":Не, сега отново ви е виновен Борисов, че не ви наби канчетата и трябваше да ви тероризира като Ким Чен....явно от това има нужда племето вилнеещо по територията 👊🤣
21:20 11.07.2026
31 Пенс
До коментар #19 от "Пенсионер ОСВ":стига се инфектира, пий хапчетата и си лягай. Не се притеснявай за 2050. Не знам защо като остареят и ги хване алцхаймера старците все вещаят края на света. Вкъщи имам един такъв
21:22 11.07.2026
32 име
21:22 11.07.2026
33 Бойко Българоубиец
21:24 11.07.2026
34 име
До коментар #25 от "Богослов":Викам да те принесем в жертва на източния сатрап, чeмoдaн, вoкзaл, Kийф
Коментиран от #65
21:25 11.07.2026
35 А50
До коментар #14 от "Софийски селянин,Пенсионер":Управляващите вече са изпратили децата си в чужбина. За това ако искаш да управляваш, министри, депутати, да растеш в държавните структори трябва задължително условие децата да са ти в България. Децата са средство за подкуп и изнудване, как може детето му в чужбина на висока заплата, а ти да защитаваш интересите на България пред тази държава. Освен това ще положат усилия тук децата им да получат добро образование. Навремето често пъти владетел загубил война изпращал някое от децата си при другия владетел в знак на покорство. Така че наще управляващи отдавна са станали еничари и ще ни доят до последно, а децата навън
21:25 11.07.2026
36 Две платна са в посока
До коментар #29 от "Васил":там на изкачването, и на всичко отгоре камионът не е спрял на пътя, а извън него - на чакъла на уширението след навеса за плодове и зеленчуци. Освен това като гледам колата се е ударила минимум със 70км/ч да се сгъне така под спрял автобус, а това е на чакъл. Свидетели трябва да има, продавачите, шофьорът на камиона, не мога да повярвам, че някой с такава кола точно кара със 70 с пет човека в нея по сериозен наклон по чакъла. За мен е бил на пътното платното и е слязъл на уширението. Дали го е засякъл някой, той ли е засичал, лошо ли му е станало, някаква авария ли, но е доста странно.
21:27 11.07.2026
37 ДрайвингПлежър
Дадоха кадри КАМИОНА Е ПАРКИРАЛ ИЗВЪН ПЪТЯ!!!
Няма завой на мястото има плавна крива и перфектна видимост. Освен ако идиота не си е зяпал в телефона и чатил не виждам как може да се хакнеш в тоя камион...
Коментиран от #39
21:29 11.07.2026
38 А стига бре
А ченгелите дремят на сянка у храсталаците на климатика в новите си коли и снимат ли.... снимат...
21:32 11.07.2026
39 Друга
До коментар #37 от "ДрайвингПлежър":статия пише:
От МВР - Кюстендил:
.... камиона, е бил спрян в нарушение....
Коментиран от #47
21:38 11.07.2026
40 Намалете скоростта държавата
21:41 11.07.2026
41 Тук всеки се прави на по-умен от другите
21:41 11.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "Карай":Тротинетките са за МАЛКИ ДЕЦА и
ГОЛЕМИ- П.Е.Д.А.Л.И❗
21:42 11.07.2026
44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "Карай":А когато аз съм карал автомобили с манивела и пепелник- ти още не си се бил появил❗
Коментиран от #49
21:43 11.07.2026
45 Смешник
21:43 11.07.2026
46 Освен да намалите разрешената скорост
Коментиран от #51, #56
21:44 11.07.2026
47 ДрайвингПлежър
До коментар #39 от "Друга":Камиона е извън пътя! Няма и една гума стъпила на асфалтовата настилка - това, че МВР са олигота не променя факта, че тоя с колата е сготвил нещата
Коментиран от #69
21:47 11.07.2026
48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "Карай":Така че
НЕ УЧИ БАЩА СИ , КАК СЕ ПРАВЯТ ДЕЦА❗
Коментиран от #54
21:47 11.07.2026
49 Няма
До коментар #44 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":да станеш по-умен, нито пък по-интересен, като си повтаряш глупостите Н на брой пъти.
Коментиран от #55, #68
21:48 11.07.2026
50 багер
Но е модерна темата за камиони
Онзи пък с оскубаните вежди щял да затваря магистрала Тракия! Той нали се пробва на изборите. Гола вода !
Аман от тези двамата търсачи на сензация!
21:48 11.07.2026
51 ДрайвингПлежър
До коментар #46 от "Освен да намалите разрешената скорост":Може ли да ти запиша час за преглед на 4ти километър?
Ако толкова те е страх по пътя - не пътувай и проблема се решава - защо забраняваш на другите да пътуват?!!!
Ако ще забраняваш - Камионите са на пътя по работа, за да доставят храни, лекарства, материали да задвижват икономиката и поддържат държавата - ако ще махаш някой от пътя - махни тия, които си возят стомашно чревните газове за да идели да плюскат и пият някъде и после неадекватни да си тръгнат!
Коментиран от #60, #63
21:50 11.07.2026
52 знаем, можем, ще успеем
един на Великден си беше спрял ТИР в тунела и не се подчиняваше на разпоредбите на милицията
Втори прелетя през разделителната щото .... телефона май
трети отишъл отзад да пика и ТИРа на автопилат.
Та кво стана.
Олигархията са пенсионерите и работещите
21:51 11.07.2026
53 Ми явно катастрофите носят много пари на
21:52 11.07.2026
54 Трябвало
До коментар #48 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":е твоя някай да го научи. Ама пък от друга страна, като го погледнеш, такъв пълноценен cepceм е направил.
Коментиран от #58
21:55 11.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Не мога да повярвам че на конструктивно
До коментар #46 от "Освен да намалите разрешената скорост":Предложение за намаление на скоростта допустима за съответните места се намират хора които ми слагат минус. Добре но какво предлагате.
Коментиран от #64
21:56 11.07.2026
57 Какво
21:56 11.07.2026
58 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #54 от "Трябвало":Ами научили са го❗
А за глу пак,
като теб,
всички други са глу паци❗
Но умрелите и тези като теб не страдат,
страдат другите около тях❗
Ама на мен не ми пука за теб, затова и не страдам ❗
Дай сега нещо по темата на статията,
ако можеш де ❗
22:00 11.07.2026
59 Е как така...?!
Все акъли раздава,а ефект...никъФ...!
22:01 11.07.2026
60 Внимавай ти да не идеш там
До коментар #51 от "ДрайвингПлежър":Аз това се сетих. Ти какво предлагаш. Виждаш че катастрофите не спират. За дългосрочни мерки няма време. Трябва нещо на часа и на мига. Най лесно е поне малко да се ограничи скоростта. Аз не те обиждам. Ти защо ме репликираш.
Коментиран от #67
22:01 11.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Пробвах
До коментар #22 от "Колата":Когато си купих първиян ЗАЗ ,докато
Карах
полският фият 125 на родителите ми бях шумахер ,и о извенеда като нямаш в главЪта имаш в портмонето.вече 40/четирдесет години/ шофирам по учебник.
22:03 11.07.2026
63 Такива като теб
До коментар #51 от "ДрайвингПлежър":Правят катастрофите. Замисли се за себе си. Нас не ни мисли.
22:04 11.07.2026
64 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #56 от "Не мога да повярвам че на конструктивно":Ами НЕ е конструктивно, а Т.Ъ.П.О предложението ти ❗
Затова ти слагат минуси❗
Защо например на Аспарухов мост да не можеш да караш със 70, че и с 90❗
2 км без кръстовища, без пешеходци, без насрещен поток ......🚗
Знаците за ограниченията ни са още от соца.
ама що ли не рИветИ против тях,
при положение , че съвременните коли спират поне за два пъти по-кратко разстояние при опасност❗
Всичко е до ВОДАЧИТЕ, а не до ограниченията❗
22:07 11.07.2026
65 Скоро от Куев
До коментар #34 от "име":Може и помен да не остане.
22:09 11.07.2026
66 Ударил Греда
22:14 11.07.2026
67 ДрайвингПлежър
До коментар #60 от "Внимавай ти да не идеш там":Колко още да се намали тая скорост?!
Давайте - намалете я и мога да сложа всякакъв бас, че дори и тези, които поне относително са спазвали правилата ще спрат!
Скоростта не е проблем и никога не е била!
Първото нещо е да приемете, че катастрофи винаги ще има!! Хората не са машини, а даже и машините имат пропуски! Това, което виждаш днес е психоза, защото медиите само с това те занимават! Истината е, че броя на катастрофите не е нито по-голям нито по-малък от предходните години - разликите са минимални!
Само че масираната медийна пропаганда води точно до това - хора като теб се хващат за сламката: Ще намалим скоростта - ще увеличим глобите - ще решим проблема"... а проблема не се решава - само ДОХОДИТЕ ОТ ПРОБЛЕМА се увеличават!!!
Много неща могат да се направят, но никой не иска щото ако имаш златна кокошка, която ти снася по 250 милиона на година трябва да си луд, да я убиеш!!! Ти си на пътя да носиш пари на държавата, на институциите и вече и на редица частници, които ти обещават сигурност, докато си изкарват парите с кръвта по пътя!
Спрете новините, идете гледайте турски или индийски бози и след месец без ТВ и медии ще карате по пътя спокойно и без да се тревожите! Истината е, че съотнесено към общия брой коли на пътя в момента катастрофите са относително малко. Ще ги спрете съвсем, когато ви набутат чипа в отверстието и ви дигитализират като роби с номенклатурен номер... и тогава ще разберете, че не скоростта и не ставащото на пътя
22:15 11.07.2026
68 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #49 от "Няма":Явно нямаш с какво да разбереш, че
аз не ги повтарям за да стана аз по-умен,
а за да налея малко УМ в главите на ГЛАВАНАЦИТЕ дето се правят на Фитипалди и Шумахер, само защото са гледали всички серии на "Бързи и яростни"❗
22:15 11.07.2026
69 Ако
До коментар #47 от "ДрайвингПлежър":щяло, и гумите му да са във въздуха. Забранено ли е на това място спирането, значи е в нарушение.
Коментиран от #70
22:16 11.07.2026
70 ДрайвингПлежър
До коментар #69 от "Ако":Това, че е в нарушение не го прави виновен за катастрофата!
Коментиран от #71
22:18 11.07.2026
71 Има
До коментар #70 от "ДрайвингПлежър":си кой да казва, кой е виновен, и кой не, ама не си ти.
22:22 11.07.2026