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Кола се вряза в спрял камион край Дупница, двама загинаха, трима са ранени, изпратен е медицински хеликоптер

Кола се вряза в спрял камион край Дупница, двама загинаха, трима са ранени, изпратен е медицински хеликоптер

11 Юли, 2026 20:21, обновена 11 Юли, 2026 20:37 2 739 71

  • катастрофа-
  • ранени-
  • дупница

Инцидентът е станал малко преди включването към автомагистрала "Струма" на изхода от Дупница в посока на движение към София

Кола се вряза в спрял камион край Дупница, двама загинаха, трима са ранени, изпратен е медицински хеликоптер - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама души са загинали, а трима са ранени при тежка катастрофа край Дупница, съобщиха за NOVA от МВР-Кюстендил.

По официална информация кола се е ударила в спрял камион.

На място е изпратена и въздушна линeйка, съобщи Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП).

Инцидентът е станал малко преди включването към автомагистрала "Струма" на изхода от Дупница в посока на движение към София.

"Необходимо е незабавно всички сили и средства, с които разполага държавата, да бъдат впрегнати, за да спре тази касапница", пише още тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    38 4 Отговор
    Както беше казал един сърбин....

    "Абе, брато, камион као куча(къща) не видиш...
    па що дириш ти на пато!"

    20:23 11.07.2026

  • 2 бою циганина

    13 5 Отговор
    направо ги убивам......

    20:33 11.07.2026

  • 3 Дияна мъжкарана

    20 2 Отговор
    Аман от тия катастрофи, не моем седнем на маса се почерпим, все пак е уикенд

    20:33 11.07.2026

  • 4 МПС

    7 16 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    Коментиран от #8, #17

    20:44 11.07.2026

  • 5 Знайко

    14 11 Отговор
    Бившата полицайка Русинова от частната фирма ЕЦТП. Само за уточнение. Кой я бута по медиите или тя сама оставям на вас.

    20:45 11.07.2026

  • 6 От 5 човека как никой не видя?

    30 1 Отговор
    От 5 човека как никой не видя, че на пътя има камион? Да не би всички да са били на черешата?

    20:45 11.07.2026

  • 7 Ххх

    23 2 Отговор
    Пак манггаали с купени книжки

    20:48 11.07.2026

  • 8 И да няма,

    21 0 Отговор

    До коментар #4 от "МПС":

    коли докато ти шофираш? Задкормилното устройство е много важно приятел! Карайте разумно с много внимание. Много неща ще се избегнат.

    20:51 11.07.2026

  • 9 Камиона

    3 5 Отговор
    е виновен. Редовно са спрели по пътните възли, в лентата за включване, пък и тя щото е много дълга. Докато слизаш от детелината (или пък излизаш от завоя), и хоп.... пред тебе камион.

    Коментиран от #12

    20:52 11.07.2026

  • 10 А50

    29 0 Отговор
    Всички сили и средства да спре лумпенизацията, чалгазацията ама това отнема много години. Имаме две поколения, расте трето лумпени. Мислят само за пари искарани с тарикатлък

    Коментиран от #14

    20:55 11.07.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    15 3 Отговор
    как точно не виждаш камион на пътя?

    Коментиран от #13

    20:58 11.07.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 2 Отговор

    До коментар #9 от "Камиона":

    🚗 На калпав HU• космите му пречат❗

    Коментиран от #15

    21:00 11.07.2026

  • 13 Като

    8 4 Отговор

    До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":

    се е спрял в най-завъртяната част на някой завой, ще го видиш, когато е много късно.

    Коментиран от #16

    21:01 11.07.2026

  • 14 Софийски селянин,Пенсионер

    26 1 Отговор

    До коментар #10 от "А50":

    Това което казваш е напълно вярно,но по лошото е че България с такова функционално неграмотно и опростачено поколение не я чака нищо добро..
    Тотална деградация на всякъкви морални ценности..
    И заедно с циганите ще я довършат и разрушат напълно,само не знам кой ще издържа управниците и държавните хрантутници..

    Коментиран от #35

    21:02 11.07.2026

  • 15 Карай

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    си тротинетката, и не се бъркай в движението на мпс-тата. Много си виждал пътен възел.

    Коментиран от #23, #42, #43, #44, #48

    21:05 11.07.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    10 3 Отговор

    До коментар #13 от "Като":

    A ти в тоя завой с колко караш, че не може да спреш?
    а и пише "преди включването" тоест не е на дъгата на детелината

    Коментиран от #22

    21:05 11.07.2026

  • 17 смехоран

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "МПС":

    И докато нямат акъл,все така ще е

    21:06 11.07.2026

  • 18 ВСИЧКО ТОВА СТАВА

    17 0 Отговор
    Благодарение на ""далновидност и политики"" на вашият пътен строител инженер и раздавач на народна пара тууулупов. Пълна анархия създаде и пътища порочни. Скоро не се е появил стои в зайчарника и се спотайва.

    21:08 11.07.2026

  • 19 Пенсионер ОСВ

    10 2 Отговор
    По една телевизия питат,До кога..!?
    Не минава ден в тази държавичка без нито един загинал по пътищата..
    С това темпо при ниска раждаемост и висока смъртност България до 2050 година ще остане с население към три милиона..
    И тогава една съседна голяма държава ще ни види сметката,а официалният език няма да е български..

    Коментиран от #31

    21:10 11.07.2026

  • 20 Гост

    9 1 Отговор
    Днес между 16 и 17 часа пътувах от Жеравна до Омуртаг. Поне 3 тира се изпревариха на този път с много и остри завои, а в едно от селата месните така бяха спрели пред магазина, че трябваше да се кара на слалом между тях.

    21:10 11.07.2026

  • 21 Тираджия

    15 2 Отговор
    И сега ли е виновен камионджията, че телето не е могло да заобиколи камиона? Всички можаха, само тоя не можа!?

    Коментиран от #30

    21:10 11.07.2026

  • 22 Колата

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "ДрайвингПлежър":

    не е камион. Има завои дето може да ги вземе с 80-100, а камиона ако влезе в такъв, с такава скорост, ще се обърне.

    Коментиран от #28, #62

    21:11 11.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Да,бе

    10 0 Отговор
    В последно време все катастрофи с камиони и трупове...Има нещо гнило в Дания...А у нас направо смърди,та се не трае.

    21:14 11.07.2026

  • 25 Богослов

    8 15 Отговор
    Господ ни наказва заради това, че си избрахме да ни управляват слуги на източния сатрап. Покайте се , копейки заблудени за да се спре това наказание!

    Коментиран от #34

    21:16 11.07.2026

  • 26 Къде е

    8 1 Отговор
    засиленият пътен контрол на ония см еш ник от Пловдив. Къде са необозначените автомобили на КАТ по пътища и улици. За чий са им тези 2400 нови автомобила на МВР. Защо трябва демографията ни да намалява по тези безумни причини. Радев махай ги, както и ония некъпаният от МРРБ. Махай ги щото всичко се пише на твоя г..

    21:17 11.07.2026

  • 27 604

    6 1 Отговор
    ганчо обича да се самоунищожава щот е ганчо!

    21:18 11.07.2026

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 3 Отговор

    До коментар #22 от "Колата":

    То има завои които КОЛАТА можеш да ги вземе и със 120❗
    Точно затова е ЗКУ ❗
    (ЗадКормилнотоУстройство)

    21:18 11.07.2026

  • 29 Васил

    6 2 Отговор
    Проблема у нас са тесните и лошите пътища които не са пригодени за този натоварен трафик докога ще се правят пътища само с две ленти????

    Коментиран от #36

    21:19 11.07.2026

  • 30 Мунчо

    3 4 Отговор

    До коментар #21 от "Тираджия":

    Не, сега отново ви е виновен Борисов, че не ви наби канчетата и трябваше да ви тероризира като Ким Чен....явно от това има нужда племето вилнеещо по територията 👊🤣

    21:20 11.07.2026

  • 31 Пенс

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Пенсионер ОСВ":

    стига се инфектира, пий хапчетата и си лягай. Не се притеснявай за 2050. Не знам защо като остареят и ги хване алцхаймера старците все вещаят края на света. Вкъщи имам един такъв

    21:22 11.07.2026

  • 32 име

    7 1 Отговор
    Веднага да се забрани движението на всякакви камиони, без значение дали отзад имат предпазна конструкция за заспали гaньoвци, които се нашиват под задния мост на камионите. Живота гaньoвците е по-важен от колкото ествения подбор.

    21:22 11.07.2026

  • 33 Бойко Българоубиец

    4 1 Отговор
    Дреме ми на мантинелата 😏

    21:24 11.07.2026

  • 34 име

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Богослов":

    Викам да те принесем в жертва на източния сатрап, чeмoдaн, вoкзaл, Kийф

    Коментиран от #65

    21:25 11.07.2026

  • 35 А50

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    Управляващите вече са изпратили децата си в чужбина. За това ако искаш да управляваш, министри, депутати, да растеш в държавните структори трябва задължително условие децата да са ти в България. Децата са средство за подкуп и изнудване, как може детето му в чужбина на висока заплата, а ти да защитаваш интересите на България пред тази държава. Освен това ще положат усилия тук децата им да получат добро образование. Навремето често пъти владетел загубил война изпращал някое от децата си при другия владетел в знак на покорство. Така че наще управляващи отдавна са станали еничари и ще ни доят до последно, а децата навън

    21:25 11.07.2026

  • 36 Две платна са в посока

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Васил":

    там на изкачването, и на всичко отгоре камионът не е спрял на пътя, а извън него - на чакъла на уширението след навеса за плодове и зеленчуци. Освен това като гледам колата се е ударила минимум със 70км/ч да се сгъне така под спрял автобус, а това е на чакъл. Свидетели трябва да има, продавачите, шофьорът на камиона, не мога да повярвам, че някой с такава кола точно кара със 70 с пет човека в нея по сериозен наклон по чакъла. За мен е бил на пътното платното и е слязъл на уширението. Дали го е засякъл някой, той ли е засичал, лошо ли му е станало, някаква авария ли, но е доста странно.

    21:27 11.07.2026

  • 37 ДрайвингПлежър

    8 4 Отговор
    Значи за тия дето бръмчат за камиона

    Дадоха кадри КАМИОНА Е ПАРКИРАЛ ИЗВЪН ПЪТЯ!!!
    Няма завой на мястото има плавна крива и перфектна видимост. Освен ако идиота не си е зяпал в телефона и чатил не виждам как може да се хакнеш в тоя камион...

    Коментиран от #39

    21:29 11.07.2026

  • 38 А стига бре

    6 0 Отговор
    ...с 50+ годишен стаж зад гърба и милиони км не ,че не съм виждал ужасни катасстрофи но тогава нямаше интернет а и пътищата са си все същите при това днес колите много по+мощни,...бързи а водачите по-тъпи,необразовани и безотговорни
    А ченгелите дремят на сянка у храсталаците на климатика в новите си коли и снимат ли.... снимат...

    21:32 11.07.2026

  • 39 Друга

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "ДрайвингПлежър":

    статия пише:
    От МВР - Кюстендил:
    .... камиона, е бил спрян в нарушение....

    Коментиран от #47

    21:38 11.07.2026

  • 40 Намалете скоростта държавата

    4 3 Отговор
    Какво ви коства това е без пари работа .

    21:41 11.07.2026

  • 41 Тук всеки се прави на по-умен от другите

    8 0 Отговор
    В сайта 24 часа има заснето 5 минутно видео от мястото на инцидента. Въпросният камион е влекач теглещ платформа с натоварена строителна машина - фадрома. Спрял е изцяло извън платното за движение в място определено за почивка. При това съвсем в края на паркинга по посока на движението. Бял лек автомобил седан, е преминал през целия паркинг, около поне 50-60’м. видимо с висока скорост, за да се пъхне под ремаркето. Очевидно загиналите са шофьора и спътника до него, защото половината кола е под ремаркето. Човекът трябва или да е много неадекватен или заспал, за да не реагира на прав участък с отлича видимост. Хайде без да сме наясно с истинската причина, да не се надпреварваме да съдим когото и да било. В случая най-малко водача на камиона.

    21:41 11.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Карай":

    Тротинетките са за МАЛКИ ДЕЦА и
    ГОЛЕМИ- П.Е.Д.А.Л.И❗

    21:42 11.07.2026

  • 44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Карай":

    А когато аз съм карал автомобили с манивела и пепелник- ти още не си се бил появил❗

    Коментиран от #49

    21:43 11.07.2026

  • 45 Смешник

    4 1 Отговор
    Ние тука без война ще се избием Ежедневно имаме повече жертви от катастрофи отколкото руските удари в Украйна Виновен е основно Тиквата които построи тези некачествени пънища и прибра милиони в чекмеджетата

    21:43 11.07.2026

  • 46 Освен да намалите разрешената скорост

    4 3 Отговор
    Спрете всякакви камиони тирове поне лятото в по топлите дни. Обаче намалете скоростта управляващите !!!

    Коментиран от #51, #56

    21:44 11.07.2026

  • 47 ДрайвингПлежър

    4 3 Отговор

    До коментар #39 от "Друга":

    Камиона е извън пътя! Няма и една гума стъпила на асфалтовата настилка - това, че МВР са олигота не променя факта, че тоя с колата е сготвил нещата

    Коментиран от #69

    21:47 11.07.2026

  • 48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Карай":

    Така че
    НЕ УЧИ БАЩА СИ , КАК СЕ ПРАВЯТ ДЕЦА❗

    Коментиран от #54

    21:47 11.07.2026

  • 49 Няма

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    да станеш по-умен, нито пък по-интересен, като си повтаряш глупостите Н на брой пъти.

    Коментиран от #55, #68

    21:48 11.07.2026

  • 50 багер

    3 0 Отговор
    Мехмедали се издъни. Има една поговорка да се бърза бавно. Колко трябва да си кьорав или пиян за да не видиш такъв голям камион с оранжев багер?
    Но е модерна темата за камиони
    Онзи пък с оскубаните вежди щял да затваря магистрала Тракия! Той нали се пробва на изборите. Гола вода !
    Аман от тези двамата търсачи на сензация!

    21:48 11.07.2026

  • 51 ДрайвингПлежър

    1 4 Отговор

    До коментар #46 от "Освен да намалите разрешената скорост":

    Може ли да ти запиша час за преглед на 4ти километър?

    Ако толкова те е страх по пътя - не пътувай и проблема се решава - защо забраняваш на другите да пътуват?!!!
    Ако ще забраняваш - Камионите са на пътя по работа, за да доставят храни, лекарства, материали да задвижват икономиката и поддържат държавата - ако ще махаш някой от пътя - махни тия, които си возят стомашно чревните газове за да идели да плюскат и пият някъде и после неадекватни да си тръгнат!

    Коментиран от #60, #63

    21:50 11.07.2026

  • 52 знаем, можем, ще успеем

    1 0 Отговор
    как сте

    един на Великден си беше спрял ТИР в тунела и не се подчиняваше на разпоредбите на милицията
    Втори прелетя през разделителната щото .... телефона май
    трети отишъл отзад да пика и ТИРа на автопилат.


    Та кво стана.
    Олигархията са пенсионерите и работещите

    21:51 11.07.2026

  • 53 Ми явно катастрофите носят много пари на

    2 0 Отговор
    Управляващите щом и опит не правят да ги спрат , могат поне максимално допустимата скорост да намалят но не го правят. Те не са хора рептили са и тях катастрофи не ги засягат. Нямам друго обяснение с тъга и мъка го казвам. И със съжаление.

    21:52 11.07.2026

  • 54 Трябвало

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    е твоя някай да го научи. Ама пък от друга страна, като го погледнеш, такъв пълноценен cepceм е направил.

    Коментиран от #58

    21:55 11.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Не мога да повярвам че на конструктивно

    4 2 Отговор

    До коментар #46 от "Освен да намалите разрешената скорост":

    Предложение за намаление на скоростта допустима за съответните места се намират хора които ми слагат минус. Добре но какво предлагате.

    Коментиран от #64

    21:56 11.07.2026

  • 57 Какво

    1 0 Отговор
    Повече трябва да ВПРЕГНЕ държавата да забрани автомобилите ли ? Изкарат полицията на пътя защо са том монтират камери за скорост ревем защо ни санкционират каквито и мерки да предприеме държавата ние се оплакваме от репресии нарушаване на ЛИЧНАТА ни свобода абее ,ИДИОТИЗЪМ пълен .? Държавата акъл и самоконтрол не може да вкара в този ненормален народ . Пътя бил лош ,мокро било ,топло било ,завои има по пътя . Причисляваме към ЧОВЕЦИТЕ ,които са дарени с РАЗУМ да преценяваме ситуациите ,възможностите ,обстановката и да сме АДЕКВАТНИ на всички тези условия . Но българина е непригоден към правила и обществено ангажирано мислене.

    21:56 11.07.2026

  • 58 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 3 Отговор

    До коментар #54 от "Трябвало":

    Ами научили са го❗
    А за глу пак,
    като теб,
    всички други са глу паци❗
    Но умрелите и тези като теб не страдат,
    страдат другите около тях❗
    Ама на мен не ми пука за теб, затова и не страдам ❗
    Дай сега нещо по темата на статията,
    ако можеш де ❗

    22:00 11.07.2026

  • 59 Е как така...?!

    1 2 Отговор
    Без...Диана Русинова...?!
    Все акъли раздава,а ефект...никъФ...!

    22:01 11.07.2026

  • 60 Внимавай ти да не идеш там

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "ДрайвингПлежър":

    Аз това се сетих. Ти какво предлагаш. Виждаш че катастрофите не спират. За дългосрочни мерки няма време. Трябва нещо на часа и на мига. Най лесно е поне малко да се ограничи скоростта. Аз не те обиждам. Ти защо ме репликираш.

    Коментиран от #67

    22:01 11.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Пробвах

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Колата":

    Когато си купих първиян ЗАЗ ,докато
    Карах

    полският фият 125 на родителите ми бях шумахер ,и о извенеда като нямаш в главЪта имаш в портмонето.вече 40/четирдесет години/ шофирам по учебник.

    22:03 11.07.2026

  • 63 Такива като теб

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "ДрайвингПлежър":

    Правят катастрофите. Замисли се за себе си. Нас не ни мисли.

    22:04 11.07.2026

  • 64 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 4 Отговор

    До коментар #56 от "Не мога да повярвам че на конструктивно":

    Ами НЕ е конструктивно, а Т.Ъ.П.О предложението ти ❗
    Затова ти слагат минуси❗
    Защо например на Аспарухов мост да не можеш да караш със 70, че и с 90❗
    2 км без кръстовища, без пешеходци, без насрещен поток ......🚗
    Знаците за ограниченията ни са още от соца.
    ама що ли не рИветИ против тях,
    при положение , че съвременните коли спират поне за два пъти по-кратко разстояние при опасност❗
    Всичко е до ВОДАЧИТЕ, а не до ограниченията❗

    22:07 11.07.2026

  • 65 Скоро от Куев

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "име":

    Може и помен да не остане.

    22:09 11.07.2026

  • 66 Ударил Греда

    0 0 Отговор
    Хммм... набива се на очи една такава зависимост - колкото повече нови коли си купуват ченгетата, толкова повече катастрофи с жертви стават по пътищата. Какъв е изводът???

    22:14 11.07.2026

  • 67 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "Внимавай ти да не идеш там":

    Колко още да се намали тая скорост?!
    Давайте - намалете я и мога да сложа всякакъв бас, че дори и тези, които поне относително са спазвали правилата ще спрат!

    Скоростта не е проблем и никога не е била!

    Първото нещо е да приемете, че катастрофи винаги ще има!! Хората не са машини, а даже и машините имат пропуски! Това, което виждаш днес е психоза, защото медиите само с това те занимават! Истината е, че броя на катастрофите не е нито по-голям нито по-малък от предходните години - разликите са минимални!

    Само че масираната медийна пропаганда води точно до това - хора като теб се хващат за сламката: Ще намалим скоростта - ще увеличим глобите - ще решим проблема"... а проблема не се решава - само ДОХОДИТЕ ОТ ПРОБЛЕМА се увеличават!!!

    Много неща могат да се направят, но никой не иска щото ако имаш златна кокошка, която ти снася по 250 милиона на година трябва да си луд, да я убиеш!!! Ти си на пътя да носиш пари на държавата, на институциите и вече и на редица частници, които ти обещават сигурност, докато си изкарват парите с кръвта по пътя!

    Спрете новините, идете гледайте турски или индийски бози и след месец без ТВ и медии ще карате по пътя спокойно и без да се тревожите! Истината е, че съотнесено към общия брой коли на пътя в момента катастрофите са относително малко. Ще ги спрете съвсем, когато ви набутат чипа в отверстието и ви дигитализират като роби с номенклатурен номер... и тогава ще разберете, че не скоростта и не ставащото на пътя

    22:15 11.07.2026

  • 68 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Няма":

    Явно нямаш с какво да разбереш, че
    аз не ги повтарям за да стана аз по-умен,
    а за да налея малко УМ в главите на ГЛАВАНАЦИТЕ дето се правят на Фитипалди и Шумахер, само защото са гледали всички серии на "Бързи и яростни"❗

    22:15 11.07.2026

  • 69 Ако

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "ДрайвингПлежър":

    щяло, и гумите му да са във въздуха. Забранено ли е на това място спирането, значи е в нарушение.

    Коментиран от #70

    22:16 11.07.2026

  • 70 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "Ако":

    Това, че е в нарушение не го прави виновен за катастрофата!

    Коментиран от #71

    22:18 11.07.2026

  • 71 Има

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "ДрайвингПлежър":

    си кой да казва, кой е виновен, и кой не, ама не си ти.

    22:22 11.07.2026

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