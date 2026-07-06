Дупница почита жертвите на трагедия в река Струма с тридневен траур

Община Дупница обяви тридневен траур за удавилите се баба, дядо и две внучета в река Струма.

В знак на почит към починалите националният флаг, знамето на Дупница и това на Европейския съюз пред сградата на общината, както и тези на пилоните на площад "Свобода" ще бъдат свалени наполовина.

През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални прояви.