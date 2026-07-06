Дупница почита жертвите на трагедия в река Струма с тридневен траур

Община Дупница обяви тридневен траур за удавилите се баба, дядо и две внучета в река Струма.
В знак на почит към починалите националният флаг, знамето на Дупница и това на Европейския съюз пред сградата на общината, както и тези на пилоните на площад "Свобода" ще бъдат свалени наполовина.
През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални прояви.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оуууууууууууу !
И Натика !
В Реката !
Коментиран от #2, #3
08:10 06.07.2026
2 Оти !
До коментар #1 от "Оуууууууууууу !":Бабата и Дядото !
Не Си Наглеждали Децата !
08:12 06.07.2026
3 Митко
До коментар #1 от "Оуууууууууууу !":Коментарът ви е неуместен,по-добре замълчете!Особено когато става въпрос за загинали деца.
08:31 06.07.2026
4 Зъл пес
08:32 06.07.2026