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Димитър Стоянов: България ще похарчи близо 2,7 млрд. евро за отбрана

Димитър Стоянов: България ще похарчи близо 2,7 млрд. евро за отбрана

7 Юли, 2026 11:54 694 32

  • отбрана-
  • димитър стоянов

Министърът представи параметрите на бюджета за отбрана пред народните представители

Димитър Стоянов: България ще похарчи близо 2,7 млрд. евро за отбрана - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Разходите за отбрана в проектобюджета за 2026 г. са 2 692 810 500 евро, което е 2,15% от брутния вътрешен продукт (БВП). Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов на заседание на ресорната парламентарна комисия.

Министърът представи параметрите на бюджета за отбрана пред народните представители. Първа точка в дневния ред на комисията е проектобюджета за 2026 г.

Димитър Стоянов обясни, че предложените разходи за отбрана отговарят на Националния план за повишаване на разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г.

Планът е в изпълнение на поетия на Срещата на върха на НАТО в Хага през 2025 г. ангажимент за постепенно нарастване на разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г., от които не по-малко от 3,5% от БВП са за основни разходи за отбрана и до 1,5% от БВП - за свързани с отбраната и сигурността инвестиции, предаде БТА.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 своге

    15 0 Отговор
    А самолета на летището а? Големия а?

    Коментиран от #20

    12:13 07.07.2026

  • 2 хмммм

    19 1 Отговор
    стягате се за война срещу Русия. Хората нямат какво да ядат.

    12:14 07.07.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    1 17 Отговор
    Путен яко ни го натресе!

    Коментиран от #21

    12:15 07.07.2026

  • 4 значи

    17 0 Отговор
    ше падне яко краднене

    12:16 07.07.2026

  • 5 Курдо Коленков

    21 0 Отговор
    От кого ще се браним?

    12:16 07.07.2026

  • 6 Никой

    17 0 Отговор
    го не ще Ганьо , че с го напада ! Той дори сам напуска държавата си , за да оцелее и се устройва в чужбина , тия ще пилеят парите му на поразия "да се отбранявали" ?! От кого ? А друга тема е , че и войска няма ! Само разхищения на пари !

    12:22 07.07.2026

  • 7 Доктор

    15 0 Отговор
    Огромни заплати за полицаи и военни, огромни разходи за оръжие, е....... държавата.

    12:22 07.07.2026

  • 8 Д-р Марин Бечев

    8 1 Отговор
    Първо, това е абсолютно рекорден бюджет за отбрана.
    Второ, да видим дали ще го похарчите добре, като тримата военни: Радев, Стоянов и Донев.
    Трето, имайте предвид, че за този бюджет вземате от българските деца, самотните родители и пенсионери, така, че да го харчите отговорно.
    Четвърто: най важните неща са, степенувам ви ги: модерна противовъздушна отбрана, радари, мобилни системи за залпов огън (като HIMARS, ама хайде да не е точно това), дронове. Всичко друго, Страйкъри, още кораби, екстри за Ф-16 е второстепенно.

    Коментиран от #16

    12:25 07.07.2026

  • 9 Пари няма

    14 0 Отговор
    Живот на борчове , щели да харчат три милиарда за "отбрана" , моля ти се ?

    12:25 07.07.2026

  • 10 Питане

    8 5 Отговор
    Комуняго, а в същото време колко за загробилия ни договор от "товаришь" Решетников - син, БОТАШ ???
    КОЛКО ???
    По 75 евро на ден от всеки българин !!!

    12:26 07.07.2026

  • 11 !!!?

    7 5 Отговор
    Гълъбарника на Мистър Кеш е много прогресивен в харченето на нашите пари...от "Боташ" на "Богаш" та на Ботуш !!!?

    12:29 07.07.2026

  • 12 Атина Палада

    11 0 Отговор
    Близо 3 млрд Евро за оръжия под диктовката на НАТО. Още едни Антинатовци обърнаха табелата. Уж щяхме да сме опозиция, щехме да залагаме на диалог, на дипломация....Сега първи ще се изкачим на 5%ната стълбичка на отличниците военнолюбци. Народе!!!! Винаги си прецакан!

    12:30 07.07.2026

  • 13 своге

    9 4 Отговор
    Крадев, Крадеееев!

    12:30 07.07.2026

  • 14 Браво,

    6 1 Отговор
    миролюбци, муньови!

    12:32 07.07.2026

  • 15 предложение

    6 1 Отговор
    Въведете ергенски данък. Голяма пара ще пада от него. Пръчовете и пръчките да плащат като не мислят за брак и семейство.

    12:35 07.07.2026

  • 16 Истината

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Д-р Марин Бечев":

    Много добре!!! 3 м евр да се похарчат за американски оръжия! А нали гласувахме за завой, за скъсване с престъпното нато! Сега ще пълним касичките на тия коиъо избиват нашите братя руси. Господи какви фалшиви патриоти се намърдаха отново във властта!

    Коментиран от #25

    12:35 07.07.2026

  • 17 Коко

    4 0 Отговор
    И от кого ще се отбранява господин министъра на войната след като с едно позвъняване от посолството и команда гащи долу всичко свършва.

    12:39 07.07.2026

  • 18 иваничка

    7 0 Отговор
    Министърът да каже кой ще ни напада, че да харчим луди пари за отбрана? Уж сме в дефицит, че и процедура от ЕК ни е наложена, вземаме заеми за пенсии и заплати, най-бедни и с огромен демографски в срив, но милиарди за военните толу...пи има?

    12:40 07.07.2026

  • 19 А бе

    3 0 Отговор
    Направете армия на ЕС стига сте плащали на трънпака - отан

    12:44 07.07.2026

  • 20 Евала

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "своге":

    Евала, Радев, евала, прогрес..
    всички бегом на запас от днес..

    12:47 07.07.2026

  • 21 въй

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    горкото петроханче.. пак си сънувал..

    12:49 07.07.2026

  • 22 ВВСар

    4 0 Отговор
    "СЛУЧИХМЕ" НА мини-$тър на О(т)БРАНАТА, СЛЕД 36г. "д€мокрация" Ч€РВ€НИТ€ КА ЛЪ ФИ
    ОТНОВО И ОТНОВО $а на ВЛА$Т-ПРАВОВ€РНИ €вроатлантици!
    ОСТАВКА ЗА митко-$М$а-гадж€то на ШТИРЛИЦ П€ Д€ рад€в(ОЩЕ във ВВСето $и БЪР КА ХА в ДУ П€ ТО,НАЛИ $а ОТ нато-БКПто)!!!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА!
    81г. КАР МА ЗЪ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    12:50 07.07.2026

  • 23 От кой ще ни отбраняваш

    4 0 Отговор
    Бе пудел?
    Тия самлети които кацат на летището а София, какво правят тук? Пак ни пързаляте с Радо пъпката!
    Зафиров се е стопил с 30 кг от рак, защото много го проклинаха, че предаде БСП, апа вас какво ви чака, само Господ знае!

    12:57 07.07.2026

  • 24 патриот

    0 0 Отговор
    Рационалният отговор, за какво да бъдат използвани парите за отбрана, се съдържа в обстоятелството, свързано с въоръжението на саседите ни и какво ще ни е нужно, за да ги респектираме и разколебаем в евентуални агресивни намерения? Решението е F-35, с които предстоят да се въоръжат, Гърция, Турция и Румъния!

    13:06 07.07.2026

  • 25 Д-р Марин Белчев

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Истината":

    Е, нали това казвам, да не купуват американско, че хем много скъпо, хем несигурни хора, днес така, утре онака. Да гледат европейски и азиатски предложения.

    13:09 07.07.2026

  • 26 Мирка

    1 0 Отговор
    От кого ще се отбраняваме Стоянов с тези близо 3 мимиарда в евро? Ние сме последната дупка на кавала, по всичко в Европа!Един милион пенсионери се отбраняват с 11,36 евро на ден! Пасмина сте!

    13:13 07.07.2026

  • 27 Еволюция

    1 0 Отговор
    Явно от македонците ще се пазим

    13:13 07.07.2026

  • 28 Мунчо

    2 1 Отговор
    Ей, празноглавци от Реверсивна България,
    две назад, две напред и толкова в страни!
    Турция замрази крадливия ви договор, с 15
    месеца, какво ще получи в замяна отсега е ясно! Вие нито намалихте, нито замразихте,
    просто увеличихте всичко! Грижа за народа

    13:19 07.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Лудница

    0 0 Отговор
    То, армия няма, тия харчат пари за скрап!?!

    13:33 07.07.2026

  • 31 Драгоев

    1 0 Отговор
    Продадена е Южната част от България като се почне от Малко Търново , Кърджали и Ивайловград , благодарение на ДПС и БСП и всички останали шарлатани и измамници във властта до сега ! Ако станеха партизаните от гробовете , нямаше да има и Народен съд , а направо на ВОЕННОТО СТРЕЛБИЩЕ ,патроните да не се хабят напразно , а да се съчетаят със тренировка по стрелба ! 😎

    Коментиран от #32

    13:35 07.07.2026

  • 32 Другарят Димитров

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Драгоев":

    Е, няма ги онези хора, няма ги онези времена. Ако можеха да станат от гробовете, щеше да бъде доста интересно. Но ще ти кажа какво реално би станало. В крайна сметка, вместо да направят революция, тези хора вероятно биха се почувствали дълбоко разочаровани и изолирани от съвременния технологичен и консуматорски свят, а държавата би впрегнала целия си законов ресурс, за да ги неутрализира.

    13:51 07.07.2026

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