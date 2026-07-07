Димитър Стоянов: България ще похарчи близо 2,7 млрд. евро за отбрана

Разходите за отбрана в проектобюджета за 2026 г. са 2 692 810 500 евро, което е 2,15% от брутния вътрешен продукт (БВП). Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов на заседание на ресорната парламентарна комисия.
Министърът представи параметрите на бюджета за отбрана пред народните представители. Първа точка в дневния ред на комисията е проектобюджета за 2026 г.
Димитър Стоянов обясни, че предложените разходи за отбрана отговарят на Националния план за повишаване на разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г.
Планът е в изпълнение на поетия на Срещата на върха на НАТО в Хага през 2025 г. ангажимент за постепенно нарастване на разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г., от които не по-малко от 3,5% от БВП са за основни разходи за отбрана и до 1,5% от БВП - за свързани с отбраната и сигурността инвестиции, предаде БТА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 своге
Коментиран от #20
12:13 07.07.2026
2 хмммм
12:14 07.07.2026
3 Ганя Путинофила
Коментиран от #21
12:15 07.07.2026
4 значи
12:16 07.07.2026
5 Курдо Коленков
12:16 07.07.2026
6 Никой
12:22 07.07.2026
7 Доктор
12:22 07.07.2026
8 Д-р Марин Бечев
Второ, да видим дали ще го похарчите добре, като тримата военни: Радев, Стоянов и Донев.
Трето, имайте предвид, че за този бюджет вземате от българските деца, самотните родители и пенсионери, така, че да го харчите отговорно.
Четвърто: най важните неща са, степенувам ви ги: модерна противовъздушна отбрана, радари, мобилни системи за залпов огън (като HIMARS, ама хайде да не е точно това), дронове. Всичко друго, Страйкъри, още кораби, екстри за Ф-16 е второстепенно.
Коментиран от #16
12:25 07.07.2026
9 Пари няма
12:25 07.07.2026
10 Питане
КОЛКО ???
По 75 евро на ден от всеки българин !!!
12:26 07.07.2026
11 !!!?
12:29 07.07.2026
12 Атина Палада
12:30 07.07.2026
13 своге
12:30 07.07.2026
14 Браво,
12:32 07.07.2026
15 предложение
12:35 07.07.2026
16 Истината
До коментар #8 от "Д-р Марин Бечев":Много добре!!! 3 м евр да се похарчат за американски оръжия! А нали гласувахме за завой, за скъсване с престъпното нато! Сега ще пълним касичките на тия коиъо избиват нашите братя руси. Господи какви фалшиви патриоти се намърдаха отново във властта!
Коментиран от #25
12:35 07.07.2026
17 Коко
12:39 07.07.2026
18 иваничка
12:40 07.07.2026
19 А бе
12:44 07.07.2026
20 Евала
До коментар #1 от "своге":Евала, Радев, евала, прогрес..
всички бегом на запас от днес..
12:47 07.07.2026
21 въй
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":горкото петроханче.. пак си сънувал..
12:49 07.07.2026
22 ВВСар
ОТНОВО И ОТНОВО $а на ВЛА$Т-ПРАВОВ€РНИ €вроатлантици!
ОСТАВКА ЗА митко-$М$а-гадж€то на ШТИРЛИЦ П€ Д€ рад€в(ОЩЕ във ВВСето $и БЪР КА ХА в ДУ П€ ТО,НАЛИ $а ОТ нато-БКПто)!!!
ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА!
81г. КАР МА ЗЪ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
12:50 07.07.2026
23 От кой ще ни отбраняваш
Тия самлети които кацат на летището а София, какво правят тук? Пак ни пързаляте с Радо пъпката!
Зафиров се е стопил с 30 кг от рак, защото много го проклинаха, че предаде БСП, апа вас какво ви чака, само Господ знае!
12:57 07.07.2026
24 патриот
13:06 07.07.2026
25 Д-р Марин Белчев
До коментар #16 от "Истината":Е, нали това казвам, да не купуват американско, че хем много скъпо, хем несигурни хора, днес така, утре онака. Да гледат европейски и азиатски предложения.
13:09 07.07.2026
26 Мирка
13:13 07.07.2026
27 Еволюция
13:13 07.07.2026
28 Мунчо
две назад, две напред и толкова в страни!
Турция замрази крадливия ви договор, с 15
месеца, какво ще получи в замяна отсега е ясно! Вие нито намалихте, нито замразихте,
просто увеличихте всичко! Грижа за народа
13:19 07.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Лудница
13:33 07.07.2026
31 Драгоев
Коментиран от #32
13:35 07.07.2026
32 Другарят Димитров
До коментар #31 от "Драгоев":Е, няма ги онези хора, няма ги онези времена. Ако можеха да станат от гробовете, щеше да бъде доста интересно. Но ще ти кажа какво реално би станало. В крайна сметка, вместо да направят революция, тези хора вероятно биха се почувствали дълбоко разочаровани и изолирани от съвременния технологичен и консуматорски свят, а държавата би впрегнала целия си законов ресурс, за да ги неутрализира.
13:51 07.07.2026