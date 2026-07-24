Стоянов: Самолетите ще пристигнат в "Безмер" другата седмица, броят на военнослужещите ще е до 250 души

Страховете са в голяма доза излишни. Следваме ясната политика на правителството за откровеност и честност към българските граждани. Това заяви на брифинг министърът на отбраната Димитър Стоянов след посещение в Ямболско и среща с кметове от района заради разполагането на американски самолети на летище "Безмер".

"Самолетите ще пристигнат може би другата седмица. Броят на самолетите е до 8, броят на военнослужещите ще е до 250 души."

Това беше трудно, но необходимо решение. Решението, което е взето от правителството е правилно, каза още министърът за самолетите.

"България не е мишена и няма да е мишена. Летище "Васил Левски" беше ли мишена, ами в Румъния?"