Стоянов: Самолетите ще пристигнат в "Безмер" другата седмица, броят на военнослужещите ще е до 250 души

Страховете са в голяма доза излишни. Следваме ясната политика на правителството за откровеност и честност към българските граждани. Това заяви на брифинг министърът на отбраната Димитър Стоянов след посещение в Ямболско и среща с кметове от района заради разполагането на американски самолети на летище "Безмер".
"Самолетите ще пристигнат може би другата седмица. Броят на самолетите е до 8, броят на военнослужещите ще е до 250 души."
Това беше трудно, но необходимо решение. Решението, което е взето от правителството е правилно, каза още министърът за самолетите.
"България не е мишена и няма да е мишена. Летище "Васил Левски" беше ли мишена, ами в Румъния?"
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В селата ли къде
Коментиран от #9, #13, #37, #45, #67
14:06 24.07.2026
2 оня с коня
Аааааа вие богопомазаните живеете там
Коментиран от #42
14:07 24.07.2026
3 пешо
14:08 24.07.2026
4 Американците ИДВАТ!!!
Коментиран от #6, #21, #48
14:08 24.07.2026
5 Последния Софиянец
14:08 24.07.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Американците ИДВАТ!!!":Отказаха се заради протеста.Победа! Всички в Безмер празнуваме.
Коментиран от #11
14:09 24.07.2026
7 А що рИвахте преди изборите толкова?
Коментиран от #99
14:09 24.07.2026
8 Бойко боклука
Коментиран от #34
14:09 24.07.2026
9 Спокойно
До коментар #1 от "В селата ли къде":Jambolliiki са върло похватни
няма да ги оставят с незавити пети
сега ще им паднат янки право в ръчичките няма да се оплакват по медиите че превели пари на пишман генерали в онлайн любовни измами
всичко налично и в ръцете директно
14:10 24.07.2026
10 Последния Софиянец
Коментиран от #22, #26
14:11 24.07.2026
11 в безмер
До коментар #6 от "Последния Софиянец":сигурно има паметник на ленин и ядете доматите с колците а?
14:11 24.07.2026
12 НИЩО МУ НЯМА
14:11 24.07.2026
13 При жена ти
До коментар #1 от "В селата ли къде":бе будала-русофил, как се правиш, че не знаеш ?
Коментиран от #33
14:11 24.07.2026
14 Честито
14:12 24.07.2026
15 Не сме правени у дупе
Не искаме да ни въвоичате във война, с когото и да е!
Искаме неутралитет!
Никакви военни бази!
Коментиран от #62, #64
14:12 24.07.2026
16 хе хе
14:12 24.07.2026
17 корона
14:13 24.07.2026
18 Сатана Z
Коментиран от #51, #59
14:13 24.07.2026
19 Ще ги посрещнем
14:14 24.07.2026
20 Военни деменцццииии
Коментиран от #27
14:14 24.07.2026
21 Да не ги
До коментар #4 от "Американците ИДВАТ!!!":дочакаш, евраст продънен
14:14 24.07.2026
22 Въобще не са се отказали
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Просто, Безмер не им изнася!
Коментиран от #28
14:15 24.07.2026
23 СВО 1 611 дни РЕЗИЛ
Когато събереш самолети и визи се получава политически буламач.
14:15 24.07.2026
24 ироней
Този риторичен въпрос на мин. Д.Стоянов звучи почти като извинение към предишните , оклеветявани, че не отстоявали пред партньорите българския интерес, та приемали натовски самолети на летище Враждебна, намиращо се срещу гражданското летище "В.Левски"..
14:16 24.07.2026
25 Ако загине дори и един човек
Коментиран от #29
14:16 24.07.2026
26 Излез на улицата
До коментар #10 от "Последния Софиянец":да храниш лисиците бе софияндурник, утре може да се разминаваш на тази територия по улиците и с плъхове мутанти и пещерни индивиди !
14:17 24.07.2026
27 СВО 1 611 дни РЕЗИЛ
До коментар #20 от "Военни деменцццииии":Има популярна теория за това къде са били военните, когато Господ слязъл да раздава акъл.
14:17 24.07.2026
28 Последния Софиянец
До коментар #22 от "Въобще не са се отказали":В Безмер съм.Правим коктейл Молотов и янките се отказаха.
14:18 24.07.2026
29 ако не е българин, а примерно
До коментар #25 от "Ако загине дори и един човек":американец не ми пука. Смър на американските окупатори и слугите им в територията
Коментиран от #35, #96
14:19 24.07.2026
30 604
14:20 24.07.2026
31 Пак лъжат
Ще дойдат и още как.
Рижавото е побесняло. Вече става неконтролируем, особено след последните разговори с Натаняхо.
14:20 24.07.2026
32 Жалък лъжец
Коментиран от #77
14:20 24.07.2026
33 Гербераст долен
До коментар #13 от "При жена ти":Ей гербераст с шестте хотела ще те въртя на шиш.
14:21 24.07.2026
34 604
До коментар #8 от "Бойко боклука":Ще затворят нефтохима...краварите не дошивъни
14:21 24.07.2026
35 смерд
До коментар #29 от "ако не е българин, а примерно":за рублошизоидните путлероиди!!!
Коментиран от #92
14:23 24.07.2026
36 Сатана Z
Коментиран от #49, #69
14:23 24.07.2026
37 Сейрджия
До коментар #1 от "В селата ли къде":Един въпрос: Верно ли е че копейките на Коцето търсите копейките на льотчика да ги биете. Кажете къде ще е мелето да дойдем и да погледаме.😂 😁🤣
14:24 24.07.2026
38 Eлелементарно
14:25 24.07.2026
39 Мдааа
Коментиран от #41, #44
14:25 24.07.2026
40 Изложихте се , подлоги американски.
Срам ни е от такива като вас.
14:26 24.07.2026
41 и така трябва
До коментар #39 от "Мдааа":с такива продукти се посрещат колхозни селяни
14:26 24.07.2026
42 Заедно с тях в Безмер се настаняват
До коментар #2 от "оня с коня":и семействта на всички взели решението и подкрепили го с гласуване.
Коментиран от #47, #50
14:26 24.07.2026
43 Чупката
14:27 24.07.2026
44 Последния Софиянец
До коментар #39 от "Мдааа":В Безмер съм.Правим коктейл Молотов.
14:28 24.07.2026
45 В новата резиденция на Радев
До коментар #1 от "В селата ли къде":В Безмерното, Към която има хотелска част с водопад.
За посрещането им е назначен Росен Желязков, а външната талпа ще им полее с менче.
Ха наздраве за новите братя!
14:28 24.07.2026
46 Добре са дошли
14:28 24.07.2026
47 оня с коня
До коментар #42 от "Заедно с тях в Безмер се настаняват":Хората не ги искат в селото те за породата къща пипат
14:28 24.07.2026
48 Здравствуйте брадърс !
До коментар #4 от "Американците ИДВАТ!!!":Целият гей парад стоим зад вас!
14:29 24.07.2026
49 Само да попитам...
До коментар #36 от "Сатана Z":Аз, като български гражданин мога ли да си паркирам безплатно самолетчето на летището в Безмер? Аааа и ако може моля да ми го зареждате безплатно. Обещавам, че няма да бомбандирам Иран. Още по-малко Украйна.
14:30 24.07.2026
50 Довечера
До коментар #42 от "Заедно с тях в Безмер се настаняват":Откриват ново родилно към местната фелдшерска служба!
Иляна Котова ще им бабува!
14:31 24.07.2026
51 СВО 1 611 дни РЕЗИЛ
До коментар #18 от "Сатана Z":Явно си от малкото, които не знаят, че болшевиките го разстреляха на 17.07.1918 г. в мазето на Ипатиевата къща в Екатеринбург.
14:31 24.07.2026
52 Разкрития
14:32 24.07.2026
53 Какво
Коментиран от #58
14:32 24.07.2026
54 .....
14:33 24.07.2026
55 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
14:33 24.07.2026
56 Без име
14:34 24.07.2026
57 Шинко
да си стоят на гражданското летище в София! Близо до Парламента и до многото, 240 папурчовци!
14:34 24.07.2026
58 ....
До коментар #53 от "Какво":Правилно, кво лошо сме видяли от персийците, нищо. Само ни бутат в чужди интереси.
14:34 24.07.2026
59 Този път може да е
До коментар #18 от "Сатана Z":дядо Иран.
14:35 24.07.2026
60 Колко
14:35 24.07.2026
61 Много
14:36 24.07.2026
62 Ти тая
До коментар #15 от "Не сме правени у дупе":как по-точно си я представяш? Неутралитет значи ничия земя т.е. може да те стрелят и от двете страни.
14:36 24.07.2026
63 Боримечката
14:37 24.07.2026
64 У дупе не
До коментар #15 от "Не сме правени у дупе":ама с онова дето цапа снега в жълто - ДА. Така сте правени.
14:37 24.07.2026
65 ШЕФА
14:39 24.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 В обора
До коментар #1 от "В селата ли къде":на бай Танас при кравите.
14:43 24.07.2026
68 Зико
представа, какво ще стане, ако гръмне дори и една пушка!!!
14:43 24.07.2026
69 Ще си докарват гориво
До коментар #36 от "Сатана Z":От другаде. Сигурни източници.Не от Лукойл.
Че докато тестват какво гориво са сипали от Лукойл ще мине седмица.И без пари да им го дават , няма да го вземат! Не са толкова тъпи. Едни самолети ще летят на запад, а после на изток. И като бяха в София беше така, вечерно време се чуваха и виждаха добре . Летяха ниско с голям грохот.
Коментиран от #87
14:43 24.07.2026
70 Павел Пенев
Коментиран от #74
14:44 24.07.2026
71 направете министерство на либовтъ
14:45 24.07.2026
72 Тато ви
14:46 24.07.2026
73 Канавката
14:46 24.07.2026
74 Уви, те все са такива
До коментар #70 от "Павел Пенев":Българските висши военни предадоха и предават България с апетит. Може пък после Стоянов да го наредят на сладка службичка в НАТО, знае ли се.
Коментиран от #84
14:47 24.07.2026
75 Херито
изпълнена, на 100 %! От трибуната и Рундьо, може да говори, само лъжи и пак лъжи!
14:48 24.07.2026
76 Реалист
Коментиран от #79
14:49 24.07.2026
77 Слокум
До коментар #32 от "Жалък лъжец":Какъвто Крадев такива и слугуте му, особенно обгрижващите го с зелени чорапи.
14:50 24.07.2026
78 Ренета
Коментиран от #97
14:51 24.07.2026
79 .....
До коментар #76 от "Реалист":Еми да дойдат самолетите 2065
14:51 24.07.2026
80 Безмерец
14:51 24.07.2026
81 Честен евроатлантик
14:52 24.07.2026
82 Морски
Коментиран от #86
14:54 24.07.2026
83 Реалист
14:54 24.07.2026
84 Българин
До коментар #74 от "Уви, те все са такива":Службичка да му я дадът след срещатата с Линдзи Греъм.
14:58 24.07.2026
85 Тъпото
15:05 24.07.2026
86 Дори
До коментар #82 от "Морски":да поиска, партньори няма да го пуснат в базата. Няма допуск до базите на САЩ. Това ще е чужда територия и трябва виза/разрешение.
Коментиран от #91
15:06 24.07.2026
87 Боруна Лом
До коментар #69 от "Ще си докарват гориво":НЕ СИ ПОЗНАЛ!
15:06 24.07.2026
88 Така ли!?
Коментиран от #94
15:06 24.07.2026
89 Цеко
15:07 24.07.2026
90 Деде
15:07 24.07.2026
91 Морски
До коментар #86 от "Дори":Тоя договор дето са го подписвали през 2006 и преподписан през 2016г гласи "съвместно ползване на военни бази"
15:12 24.07.2026
92 Ще те тричам
До коментар #35 от "смерд":със струна от пиано през врата докато ти текне кафяво от гз
15:13 24.07.2026
93 Натовски генерал на конци
В Безмер и околията е събрана над 80% подписка против американските самолети. Вие КОЙ интерес защитавате ?
15:14 24.07.2026
94 Иван
До коментар #88 от "Така ли!?":Те иранците може и да приветстват откриване на бази тук. В коя държава по-лесно ще бомбят хамериканците освен в България. Само им пречи Турция по пътя, че тя може да ги свали преди това. А Иранците се видя че не им пука от щети, важното да нанасят поражения на Сащ.
15:27 24.07.2026
95 ВОС 303
15:29 24.07.2026
96 По точно
До коментар #29 от "ако не е българин, а примерно":Американците не са окупатори. Радев ни предаде без бой!
Коментиран от #98
15:29 24.07.2026
97 СВО 1 611 дни РЕЗИЛ
До коментар #78 от "Ренета":Парламентарни избори 2026 год, Безмер.:
Прогресивна България - 262 гласа - 58.5%
Честито на печелившите и електората им.
15:39 24.07.2026
98 Това е най лошото предположение
До коментар #96 от "По точно":Ние не знаем чия е инициативата за това мероприятие от което може би се очаква някакъв дивидент какъвто няма да се получи. Ние сме оставени на произвола на съдбата
15:43 24.07.2026
99 Тошо
До коментар #7 от "А що рИвахте преди изборите толкова?":Абе приятел, тогава България беше държава, а не територия както сега.Българската армия беше над 100000 и имаше хиляди танкове и стотици самолети, за ракетните установки няма да говорим.Не можеш да правиш такива сравнения с тогава и сега, нещата са несъвместими.
Коментиран от #100
15:49 24.07.2026
100 СВО 1 611 дни РЕЗИЛ
До коментар #99 от "Тошо":Задачата на БНА беше само да задържи евентуална атака от страна на Турция в продължение на 3 до 5 дни. България и целият "Варшавския договор" бяха БУФЕРНА зона между СССР и NАТО.
Зона за каквато сега мечтае и бълнува Кремъл.
15:59 24.07.2026
101 Оставка
16:02 24.07.2026
102 Уха
16:17 24.07.2026