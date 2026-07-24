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Стоянов: Самолетите ще пристигнат в "Безмер" другата седмица, броят на военнослужещите ще е до 250 души

Стоянов: Самолетите ще пристигнат в "Безмер" другата седмица, броят на военнослужещите ще е до 250 души

24 Юли, 2026 14:05 1 434 102

  • димитър стоянов-
  • самолети-
  • летище-
  • безмер

България не е мишена и няма да е мишена. Летище "Васил Левски" беше ли мишена, ами в Румъния?

Стоянов: Самолетите ще пристигнат в "Безмер" другата седмица, броят на военнослужещите ще е до 250 души - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Страховете са в голяма доза излишни. Следваме ясната политика на правителството за откровеност и честност към българските граждани. Това заяви на брифинг министърът на отбраната Димитър Стоянов след посещение в Ямболско и среща с кметове от района заради разполагането на американски самолети на летище "Безмер".

"Самолетите ще пристигнат може би другата седмица. Броят на самолетите е до 8, броят на военнослужещите ще е до 250 души."

Това беше трудно, но необходимо решение. Решението, което е взето от правителството е правилно, каза още министърът за самолетите.

"България не е мишена и няма да е мишена. Летище "Васил Левски" беше ли мишена, ами в Румъния?"


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В селата ли къде

    41 8 Отговор
    Къде ще спят тези 250 краваря 🗽

    Коментиран от #9, #13, #37, #45, #67

    14:06 24.07.2026

  • 2 оня с коня

    36 3 Отговор
    Защо в Безмер а не в София.
    Аааааа вие богопомазаните живеете там

    Коментиран от #42

    14:07 24.07.2026

  • 3 пешо

    34 8 Отговор
    краварите не можем ги изгоним от тука

    14:08 24.07.2026

  • 4 Американците ИДВАТ!!!

    19 38 Отговор
    копейките РИВАТ!!!

    Коментиран от #6, #21, #48

    14:08 24.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    9 18 Отговор
    В Безмер съм!Празнуваме победата!

    14:08 24.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    14 13 Отговор

    До коментар #4 от "Американците ИДВАТ!!!":

    Отказаха се заради протеста.Победа! Всички в Безмер празнуваме.

    Коментиран от #11

    14:09 24.07.2026

  • 7 А що рИвахте преди изборите толкова?

    23 8 Отговор
    за да вземете гласовете на русоробетата ли? Ковачки нали ви ги купи? И преди при соц-а и сега България е фронтова държава. Само противникът се сменя. Едно време що не ги беше страх безмерци като бяха мишена на НАТО, а Турция е на има няма 100км?

    Коментиран от #99

    14:09 24.07.2026

  • 8 Бойко боклука

    31 1 Отговор
    Интересува ни какво щеше да стане ако бяхте отказали, предатели долни!?

    Коментиран от #34

    14:09 24.07.2026

  • 9 Спокойно

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "В селата ли къде":

    Jambolliiki са върло похватни
    няма да ги оставят с незавити пети
    сега ще им паднат янки право в ръчичките няма да се оплакват по медиите че превели пари на пишман генерали в онлайн любовни измами
    всичко налично и в ръцете директно

    14:10 24.07.2026

  • 10 Последния Софиянец

    11 17 Отговор
    Янките се отказаха заради протеста.Победа!

    Коментиран от #22, #26

    14:11 24.07.2026

  • 11 в безмер

    9 8 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    сигурно има паметник на ленин и ядете доматите с колците а?

    14:11 24.07.2026

  • 12 НИЩО МУ НЯМА

    3 10 Отговор
    ВЕЛКОМЕ БРАДЪРС ОТ АМЕРИКАНИЯ👍

    14:11 24.07.2026

  • 13 При жена ти

    6 13 Отговор

    До коментар #1 от "В селата ли къде":

    бе будала-русофил, как се правиш, че не знаеш ?

    Коментиран от #33

    14:11 24.07.2026

  • 14 Честито

    14 5 Отговор
    Поредния кадър на руската пета колона русофили,член на БКП респективно слуга на КГБ

    14:12 24.07.2026

  • 15 Не сме правени у дупе

    22 3 Отговор
    Ама че точно това е притеснителното! Политиката на правителството, която доказа, че е антинародна. Това следвате.
    Не искаме да ни въвоичате във война, с когото и да е!
    Искаме неутралитет!
    Никакви военни бази!

    Коментиран от #62, #64

    14:12 24.07.2026

  • 16 хе хе

    11 1 Отговор
    Страховете са ... пропаганда.

    14:12 24.07.2026

  • 17 корона

    11 3 Отговор
    закалявайте картуните за иранските бомби.

    14:13 24.07.2026

  • 18 Сатана Z

    15 13 Отговор
    Няма страшно.Дядо Иван пак ще ни освободи

    Коментиран от #51, #59

    14:13 24.07.2026

  • 19 Ще ги посрещнем

    15 6 Отговор
    с ИВУ заложени по пътя. Смър на американския окупатор и слугите му!

    14:14 24.07.2026

  • 20 Военни деменцццииии

    14 0 Отговор
    Наропно ли военните министри ( и този, и предишния) са в двментна възраст? Няма друго обяснение за това, че ддрънкат измислици и си вярват?

    Коментиран от #27

    14:14 24.07.2026

  • 21 Да не ги

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Американците ИДВАТ!!!":

    дочакаш, евраст продънен

    14:14 24.07.2026

  • 22 Въобще не са се отказали

    11 4 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Просто, Безмер не им изнася!

    Коментиран от #28

    14:15 24.07.2026

  • 23 СВО 1 611 дни РЕЗИЛ

    17 1 Отговор
    Когато събереш круши и ябълки се получава плодов компот (ушав).
    Когато събереш самолети и визи се получава политически буламач.

    14:15 24.07.2026

  • 24 ироней

    7 5 Отговор
    -----Летище "Васил Левски" беше ли мишена------
    Този риторичен въпрос на мин. Д.Стоянов звучи почти като извинение към предишните , оклеветявани, че не отстоявали пред партньорите българския интерес, та приемали натовски самолети на летище Враждебна, намиращо се срещу гражданското летище "В.Левски"..

    14:16 24.07.2026

  • 25 Ако загине дори и един човек

    15 0 Отговор
    Неговия живот ще бъде загубен завинаги. Всеки човек е една Вселена

    Коментиран от #29

    14:16 24.07.2026

  • 26 Излез на улицата

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    да храниш лисиците бе софияндурник, утре може да се разминаваш на тази територия по улиците и с плъхове мутанти и пещерни индивиди !

    14:17 24.07.2026

  • 27 СВО 1 611 дни РЕЗИЛ

    17 1 Отговор

    До коментар #20 от "Военни деменцццииии":

    Има популярна теория за това къде са били военните, когато Господ слязъл да раздава акъл.

    14:17 24.07.2026

  • 28 Последния Софиянец

    8 12 Отговор

    До коментар #22 от "Въобще не са се отказали":

    В Безмер съм.Правим коктейл Молотов и янките се отказаха.

    14:18 24.07.2026

  • 29 ако не е българин, а примерно

    10 11 Отговор

    До коментар #25 от "Ако загине дори и един човек":

    американец не ми пука. Смър на американските окупатори и слугите им в територията

    Коментиран от #35, #96

    14:19 24.07.2026

  • 30 604

    6 2 Отговор
    Кажете си го ве петрол за самолети+... знаем че сме заклещени отдавна!

    14:20 24.07.2026

  • 31 Пак лъжат

    14 1 Отговор
    За да отвлекат недоволството на народа, което охваща все повече населени места.
    Ще дойдат и още как.
    Рижавото е побесняло. Вече става неконтролируем, особено след последните разговори с Натаняхо.

    14:20 24.07.2026

  • 32 Жалък лъжец

    16 3 Отговор
    Краварска слуга

    Коментиран от #77

    14:20 24.07.2026

  • 33 Гербераст долен

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "При жена ти":

    Ей гербераст с шестте хотела ще те въртя на шиш.

    14:21 24.07.2026

  • 34 604

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "Бойко боклука":

    Ще затворят нефтохима...краварите не дошивъни

    14:21 24.07.2026

  • 35 смерд

    4 6 Отговор

    До коментар #29 от "ако не е българин, а примерно":

    за рублошизоидните путлероиди!!!

    Коментиран от #92

    14:23 24.07.2026

  • 36 Сатана Z

    13 3 Отговор
    За чия сметка ще е горивото,с което ще се пълнят самолетите—цистерни?

    Коментиран от #49, #69

    14:23 24.07.2026

  • 37 Сейрджия

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "В селата ли къде":

    Един въпрос: Верно ли е че копейките на Коцето търсите копейките на льотчика да ги биете. Кажете къде ще е мелето да дойдем и да погледаме.😂 😁🤣

    14:24 24.07.2026

  • 38 Eлелементарно

    16 1 Отговор
    Ще се насладим на американо-циганско поколение ... десетилетие по-късно ...

    14:25 24.07.2026

  • 39 Мдааа

    11 4 Отговор
    Никой няма да посрещне американските окупатори с хляб и сол!

    Коментиран от #41, #44

    14:25 24.07.2026

  • 40 Изложихте се , подлоги американски.

    18 3 Отговор
    Не се оправдавайте с каквито и да били споразумения. Това не е мисия на НАТО. Пускате на българска територия Бандити, които вилнеят по света без санкцията на ООН. Пускате ги, защото държавата им е на 15 000 км. и без такива безродници като вас не могат да пренесат до Иран литар гориво и нито един патрон. Западните съюзници и демократичния свят. Кой помага на тези екстемисти и крадци? Никой, освен бездушни малки душици като Вас. Испанци, италианци ... всички ги изгониха.
    Срам ни е от такива като вас.

    14:26 24.07.2026

  • 41 и така трябва

    6 5 Отговор

    До коментар #39 от "Мдааа":

    с такива продукти се посрещат колхозни селяни

    14:26 24.07.2026

  • 42 Заедно с тях в Безмер се настаняват

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    и семействта на всички взели решението и подкрепили го с гласуване.

    Коментиран от #47, #50

    14:26 24.07.2026

  • 43 Чупката

    11 2 Отговор
    Да го питам този и оня с прическа pusi, какво видяхме като полза от говедарите? Едно ГОЛЯМО НИЩО. Само дай, дай..

    14:27 24.07.2026

  • 44 Последния Софиянец

    4 8 Отговор

    До коментар #39 от "Мдааа":

    В Безмер съм.Правим коктейл Молотов.

    14:28 24.07.2026

  • 45 В новата резиденция на Радев

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "В селата ли къде":

    В Безмерното, Към която има хотелска част с водопад.
    За посрещането им е назначен Росен Желязков, а външната талпа ще им полее с менче.
    Ха наздраве за новите братя!

    14:28 24.07.2026

  • 46 Добре са дошли

    5 7 Отговор
    Да си носят дамаджаните уиски и мезетата. Домати и краставици в района има бол. Да пием по едно за добре дошли. И да не им пука от платените русофили слагачи, които в района нямат брой. Децата им обаче са на Запад. Енчо Газаров ще ги успокои и заблуди с някой цирков номер.

    14:28 24.07.2026

  • 47 оня с коня

    10 1 Отговор

    До коментар #42 от "Заедно с тях в Безмер се настаняват":

    Хората не ги искат в селото те за породата къща пипат

    14:28 24.07.2026

  • 48 Здравствуйте брадърс !

    8 6 Отговор

    До коментар #4 от "Американците ИДВАТ!!!":

    Целият гей парад стоим зад вас!

    14:29 24.07.2026

  • 49 Само да попитам...

    7 2 Отговор

    До коментар #36 от "Сатана Z":

    Аз, като български гражданин мога ли да си паркирам безплатно самолетчето на летището в Безмер? Аааа и ако може моля да ми го зареждате безплатно. Обещавам, че няма да бомбандирам Иран. Още по-малко Украйна.

    14:30 24.07.2026

  • 50 Довечера

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "Заедно с тях в Безмер се настаняват":

    Откриват ново родилно към местната фелдшерска служба!
    Иляна Котова ще им бабува!

    14:31 24.07.2026

  • 51 СВО 1 611 дни РЕЗИЛ

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "Сатана Z":

    Явно си от малкото, които не знаят, че болшевиките го разстреляха на 17.07.1918 г. в мазето на Ипатиевата къща в Екатеринбург.

    14:31 24.07.2026

  • 52 Разкрития

    6 3 Отговор
    Сделката е самолети на САЩ, пълни до горе с гориво, срещу това да не закачат схемите на руските олигарси в Лукойл, Булгаргаз и Боташ

    14:32 24.07.2026

  • 53 Какво

    9 0 Отговор
    са ни направили иранците? Какво са направили на нашите партньори от САЩ? Защо трябва да участваме в чужди воини? Това са въпросите на които трябва да се отговори. Всичко друго е ала-бала.

    Коментиран от #58

    14:32 24.07.2026

  • 54 .....

    5 0 Отговор
    Визите ще паднат ли или ще връщане лева?

    14:33 24.07.2026

  • 55 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    6 3 Отговор
    Аятолах Къскопей няма ли да организира пак многомилионен протест или сега е зает с осигуряване финансирането на палата в Тюленово.

    14:33 24.07.2026

  • 56 Без име

    4 0 Отговор
    Хората казват, че самолетите са в Безмер.

    14:34 24.07.2026

  • 57 Шинко

    7 1 Отговор
    Ей, торба с много л@йна,тези самолети
    да си стоят на гражданското летище в София! Близо до Парламента и до многото, 240 папурчовци!

    14:34 24.07.2026

  • 58 ....

    5 1 Отговор

    До коментар #53 от "Какво":

    Правилно, кво лошо сме видяли от персийците, нищо. Само ни бутат в чужди интереси.

    14:34 24.07.2026

  • 59 Този път може да е

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Сатана Z":

    дядо Иран.

    14:35 24.07.2026

  • 60 Колко

    4 0 Отговор
    е доволен само другаря ?!

    14:35 24.07.2026

  • 61 Много

    6 0 Отговор
    работа ще се отвори на труженичките !

    14:36 24.07.2026

  • 62 Ти тая

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Не сме правени у дупе":

    как по-точно си я представяш? Неутралитет значи ничия земя т.е. може да те стрелят и от двете страни.

    14:36 24.07.2026

  • 63 Боримечката

    2 0 Отговор
    Мислим да ви наевем. Следваме ясната политика на правителството за откровеност и честност към българските граждани.

    14:37 24.07.2026

  • 64 У дупе не

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Не сме правени у дупе":

    ама с онова дето цапа снега в жълто - ДА. Така сте правени.

    14:37 24.07.2026

  • 65 ШЕФА

    11 2 Отговор
    Вижте един пребоядисан комунист,днеска американофил не за друго ,а за пачки с долари ! Продажник и 1 000% нац.предател с Главатар на бандата ПБ Зеленият чорап. Българоубийци.

    14:39 24.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 В обора

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "В селата ли къде":

    на бай Танас при кравите.

    14:43 24.07.2026

  • 68 Зико

    2 6 Отговор
    Спокойно братя българи, в цялата Ямболско област, истинските българи са заети! Правят коктейли" Молотов" , добре дошли хамерикнци! Рундьо дали има бегла
    представа, какво ще стане, ако гръмне дори и една пушка!!!

    14:43 24.07.2026

  • 69 Ще си докарват гориво

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "Сатана Z":

    От другаде. Сигурни източници.Не от Лукойл.
    Че докато тестват какво гориво са сипали от Лукойл ще мине седмица.И без пари да им го дават , няма да го вземат! Не са толкова тъпи. Едни самолети ще летят на запад, а после на изток. И като бяха в София беше така, вечерно време се чуваха и виждаха добре . Летяха ниско с голям грохот.

    Коментиран от #87

    14:43 24.07.2026

  • 70 Павел Пенев

    7 1 Отговор
    До сега МО не е имало такъв кретен за министър.

    Коментиран от #74

    14:44 24.07.2026

  • 71 направете министерство на либовтъ

    4 1 Отговор
    Някой трябва да се грижи за "скъпите" ни американушки. Господинов да напише "Здраствуйте американушки" и така да получи поредната си награда за хипер мега ултра талант. Само дано Иран да не го наградят.

    14:45 24.07.2026

  • 72 Тато ви

    2 2 Отговор
    нито щеше да ви информира какво и къде ще каца, плава, лази и т.н. От кой "братски" периметър ще довадя. Где ще върви и га ще се връща. Колко кравари, говедари, ушанки, чукча и тибетейки ша га обслужват. Еле пък некой да пита Селинджър какво желае! Хаха, даже милицията щеше и по една зад врата да ви метне. Ей така, по протокол, профилактично. Много ви порасна демокрацията и по селата зейте да цирикате кво знайте, кой ша ви/няма да ви бомби. Ма пуста лека диктатура дей е и да си мирувате по оремазите?!

    14:46 24.07.2026

  • 73 Канавката

    6 1 Отговор
    Румбата пумпала, бутна столчета на Йотовицата (псевдо журналистка). На есен оставка и побоища.

    14:46 24.07.2026

  • 74 Уви, те все са такива

    10 1 Отговор

    До коментар #70 от "Павел Пенев":

    Българските висши военни предадоха и предават България с апетит. Може пък после Стоянов да го наредят на сладка службичка в НАТО, знае ли се.

    Коментиран от #84

    14:47 24.07.2026

  • 75 Херито

    5 4 Отговор
    Къде е Костадин войводата, навярно под полата на майка си! След като преписа палата на нея, мисията му в Парламента е
    изпълнена, на 100 %! От трибуната и Рундьо, може да говори, само лъжи и пак лъжи!

    14:48 24.07.2026

  • 76 Реалист

    3 0 Отговор
    Преместиха самолетите , обаче преместиха и падането на визите за 2065 година.

    Коментиран от #79

    14:49 24.07.2026

  • 77 Слокум

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Жалък лъжец":

    Какъвто Крадев такива и слугуте му, особенно обгрижващите го с зелени чорапи.

    14:50 24.07.2026

  • 78 Ренета

    4 2 Отговор
    Нито другата седмица, нито до голяма Богородица, нито до края на годината!. Българите, милеещи за България в Безмер!

    Коментиран от #97

    14:51 24.07.2026

  • 79 .....

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Реалист":

    Еми да дойдат самолетите 2065

    14:51 24.07.2026

  • 80 Безмерец

    1 3 Отговор
    ЩЕ ГИ АТАКУВАМЕ С ФПВ ДРОНОВЕ! СЛАВА ИРАН!

    14:51 24.07.2026

  • 81 Честен евроатлантик

    4 5 Отговор
    Да не сме мишена но селяндурите не го разбират кметовете им мътят тъпите глави

    14:52 24.07.2026

  • 82 Морски

    4 3 Отговор
    Стоянов докажи че не е мишена,като заведеш семейството си в базата да живее там до края на престоя на краварските хвърчила!

    Коментиран от #86

    14:54 24.07.2026

  • 83 Реалист

    4 2 Отговор
    Заради такива безпочвени страхове такива летища трябва да се правят на поне 10 км от населени места за да няма мрънкачи

    14:54 24.07.2026

  • 84 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #74 от "Уви, те все са такива":

    Службичка да му я дадът след срещатата с Линдзи Греъм.

    14:58 24.07.2026

  • 85 Тъпото

    3 0 Отговор
    Американски военнослужещи, не подлежат на съд в робска България. Друго...

    15:05 24.07.2026

  • 86 Дори

    3 1 Отговор

    До коментар #82 от "Морски":

    да поиска, партньори няма да го пуснат в базата. Няма допуск до базите на САЩ. Това ще е чужда територия и трябва виза/разрешение.

    Коментиран от #91

    15:06 24.07.2026

  • 87 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Ще си докарват гориво":

    НЕ СИ ПОЗНАЛ!

    15:06 24.07.2026

  • 88 Така ли!?

    4 2 Отговор
    Иранците този път ясно НИ заявиха: Ще ударим всеки който помага на агресесора да бомбардира Иран! С една дума ударът срещу Безмер се отлага с 1 седмица!

    Коментиран от #94

    15:06 24.07.2026

  • 89 Цеко

    6 2 Отговор
    Сега нахлузи ли ви го Фатмака без вазелин а, русо филски отпа дъци?!

    15:07 24.07.2026

  • 90 Деде

    6 1 Отговор
    Забрави ли какво обещаваше кРадев преди изборите? Оставка, като помниш толкова кратко . Нали той говореше за характер? Важен е интереса на руските олигарси и патриарха кгб.

    15:07 24.07.2026

  • 91 Морски

    5 0 Отговор

    До коментар #86 от "Дори":

    Тоя договор дето са го подписвали през 2006 и преподписан през 2016г гласи "съвместно ползване на военни бази"

    15:12 24.07.2026

  • 92 Ще те тричам

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "смерд":

    със струна от пиано през врата докато ти текне кафяво от гз

    15:13 24.07.2026

  • 93 Натовски генерал на конци

    5 2 Отговор
    След като България не е мишена, ЗАЩО ти и лъжеца радев не поемете публично отговорност за евентуални разрушения и човешки жертви?

    В Безмер и околията е събрана над 80% подписка против американските самолети. Вие КОЙ интерес защитавате ?

    15:14 24.07.2026

  • 94 Иван

    1 1 Отговор

    До коментар #88 от "Така ли!?":

    Те иранците може и да приветстват откриване на бази тук. В коя държава по-лесно ще бомбят хамериканците освен в България. Само им пречи Турция по пътя, че тя може да ги свали преди това. А Иранците се видя че не им пука от щети, важното да нанасят поражения на Сащ.

    15:27 24.07.2026

  • 95 ВОС 303

    2 2 Отговор
    Ще ни пазят... Колкото опазиха базите си в държавите около Иран.

    15:29 24.07.2026

  • 96 По точно

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "ако не е българин, а примерно":

    Американците не са окупатори. Радев ни предаде без бой!

    Коментиран от #98

    15:29 24.07.2026

  • 97 СВО 1 611 дни РЕЗИЛ

    5 0 Отговор

    До коментар #78 от "Ренета":

    Парламентарни избори 2026 год, Безмер.:
    Прогресивна България - 262 гласа - 58.5%

    Честито на печелившите и електората им.

    15:39 24.07.2026

  • 98 Това е най лошото предположение

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "По точно":

    Ние не знаем чия е инициативата за това мероприятие от което може би се очаква някакъв дивидент какъвто няма да се получи. Ние сме оставени на произвола на съдбата

    15:43 24.07.2026

  • 99 Тошо

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "А що рИвахте преди изборите толкова?":

    Абе приятел, тогава България беше държава, а не територия както сега.Българската армия беше над 100000 и имаше хиляди танкове и стотици самолети, за ракетните установки няма да говорим.Не можеш да правиш такива сравнения с тогава и сега, нещата са несъвместими.

    Коментиран от #100

    15:49 24.07.2026

  • 100 СВО 1 611 дни РЕЗИЛ

    6 0 Отговор

    До коментар #99 от "Тошо":

    Задачата на БНА беше само да задържи евентуална атака от страна на Турция в продължение на 3 до 5 дни. България и целият "Варшавския договор" бяха БУФЕРНА зона между СССР и NАТО.

    Зона за каквато сега мечтае и бълнува Кремъл.

    15:59 24.07.2026

  • 101 Оставка

    1 0 Отговор
    Пенционер. И си отивай в Ссщ, като ти е важен.

    16:02 24.07.2026

  • 102 Уха

    0 0 Отговор
    Спокойно Генерал Мишок ще изкара духовият оркестър да свири казачок при посрещане на ракетите. Важното е вазелин да има че сме Прогресивни и требе да даваме

    16:17 24.07.2026

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