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Димитър Стоянов: Не можем да участваме в коалицията на желаещите без траен мир в Украйна

Димитър Стоянов: Не можем да участваме в коалицията на желаещите без траен мир в Украйна

14 Юли, 2026 17:57 722 46

  • димитър стоянов-
  • украйна-
  • коалиция на желаещите

Министърът обясни, че това е инициатива, към която можем да се присъединим по всяко време

Димитър Стоянов: Не можем да участваме в коалицията на желаещите без траен мир в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България не може да се присъедини към коалицията на желаещите за Украйна, докато няма постигнат траен мир:

"Премиерът каза, че България няма участие поради ясната причина - към момента има изявено само едно желание за създаване на такава коалиция. Няма нито документ на основа, нито нищо. България не е разписала никакви документи, те не са и били и представени към нашата страна, така че това е позицията на България, която е изразил министър-председател. Прекалено много инициативи станаха с една и същата насоченост. Защо България се оказа в изолация? България участва във всички други инициативи. Аз не виждам основание за притеснение в тази посока".

Министърът обясни, че това е инициатива, към която по всяко време могат да се присъединят държави.

По време на изслушването в парламентарната Комисия по отбрана министърът уточни, че България не е сменила своя курс и "гледа на запад".

Той отговори на въпрос на депутата от ДБ Ивайло Мирчев, който заяви:

"Ние много повече се занимаваме с това да обслужваме руски олигарси и да защитаваме корпоративни интереси, за да не бъдат поставени те пред европейски санкции, вместо да гледаме към Европа и да бъдем в ядрото на европейските страни. Това означава само едно нещо, а то е изолация".

А народният представител от "Продължаваме промяната" Радослав Рибарски добави:

"Няма отделни формати. Абсолютно всички формати касаят колективната отбрана на Европа, на Европейския съюз, и ние по този начин си налагаме самоизолация. Превръщаме се в една коалиция на "нехаещите".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    22 15 Отговор
    Един файтон нпо-продажни паветници вият на умряло, цяла България ликува.

    Коментиран от #38

    18:00 14.07.2026

  • 2 Вашето мнение

    18 10 Отговор
    Излезна инфо, че мирча ще натовари в гумена лодка козила, вожката и модерната бодакова и ще ходят да превземат Крим.

    18:03 14.07.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 5 Отговор
    Е то като има постигнат ТРАЕН МИР, тогава жеЛАЕЩИТЕ няма да лаят и няма да са коалиция❗
    А ще са като хиени които ще гледат какво могат да отхапят ❗

    18:05 14.07.2026

  • 4 Окооо

    19 14 Отговор
    Браво, за пръв път България изразява позиция, принципи и отстоява националния интерес! Не сме вече постоянните мекотели, послушен слугинаж, който не можеше да казва- не !!!

    18:05 14.07.2026

  • 5 Че Гевара

    18 8 Отговор
    Путин предупреди ..! Ще ударим масирано енергийните ресурси на Украйна и през зимата в Киев и около него няма да има ток...! Кой ще храни тълпата бягаща към Румъния и България..?

    18:06 14.07.2026

  • 6 Възрожденец

    14 11 Отговор
    Как бе, как едно паветно не се записа доброволец във ВСУ и да ходи да громи руснаци. Как всичките паветни обикалят телевизии и подстрекават с думите дайте да дадем, но не нас мас на курбан да дадем.

    Коментиран от #46

    18:06 14.07.2026

  • 7 Диамантената ръка

    16 15 Отговор
    Коалицията на желаещите е за осигуряване на противоракетна отбрана на Украйна, не за война с Путин, ама вий отде да го знаете, или просто се правите на улави.

    Коментиран от #14, #20

    18:07 14.07.2026

  • 8 Поредният

    19 10 Отговор
    изкуфелник говори за "траен мир" ? Че то вие лъгахте бетер най - големите престъпници предизборно , че ще "работите" за народа (кога ли сте работили) , че ще се справите с олигархията и мафията и още купища лъжи бе ? И кое изпълнихте - НИЩО ! И взел да има претенции за траен мир ? Кой би го обещал ? Освен вашата червена група !

    Коментиран от #10

    18:08 14.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Даа

    8 4 Отговор

    До коментар #8 от "Поредният":

    Трай бабо за хубост! Трябва да се стъпва на здрава основа! Имаме вече нов закон за съдебната власт, следва нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии.... Няма, как със сегашната съдебна система, всички важни назначения са от режима Пеевски- Борисов!

    18:12 14.07.2026

  • 11 Фатмака и калинките му

    13 10 Отговор
    повтарят кремълските опорки!

    Ми тя коалицията е за подкрепа на Украйна в най трудната битка бе , гений!
    Сега се познават приятелите! И руските слуги!

    Вечен позор за Боко, Коко и Доган, че докараха тия на власт!

    18:14 14.07.2026

  • 12 русофилската свлоч

    12 10 Отговор
    трябва да бъде прокудена в руското блато БЕЗ ПРАВО НА ПОМИЛВАНЕ за да пребъде България!

    18:15 14.07.2026

  • 13 Хахаха

    2 2 Отговор
    Снимали някакъв със скъпа кола да прави нарушение,а онези със не скъпите коли не правят ли нарушения?Или се гледа коя кола е скъпа и коя не?

    18:15 14.07.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 6 Отговор

    До коментар #7 от "Диамантената ръка":

    То щото ти пък много знаеш😀😀😀
    Идеята, както на Еманюел Макрон, така и на Стармър, е за разполагане на войски след постигането на мирно споразумение.
    ❗❗❗
    Какъв чадър, какъв щит, каква отбрана😀
    „Ако отново има агресия срещу украинска земя, тези войски ще бъдат атакувани, а тогава следва обичайният ни подход за реакция. Нашите войски, веднъж след разполагането и разгръщането им, ще бъдат там, за да реагират и да изпълняват решенията на главнокомандващия и, ако попаднат в конфликтна ситуация, да реагират“, каза Макрон преди срещата на върха, проведена от коалицията в Париж на 27 март.❗

    "При ново нападение ТЕЗИ ВОЙСКИ ЩЕ БЪДАТ АТАКУВАНИ И ЩЕ ОТГОВОРЯТ ПОДОБАВАЩО"❗
    АМА ТИ ОТКЪДЕ ДА ЗНАЕШ, значението на
    АТАКУВАНИ и ЩЕ ОТГОВОРЯТ❗

    Коментиран от #34

    18:15 14.07.2026

  • 15 Пипи

    8 5 Отговор
    Прав беше проф. Илчев. Боже, какви нищожества ни управляват!

    18:16 14.07.2026

  • 16 СВО 1 601 дни РЕЗИЛ

    6 3 Отговор
    По всяко време, но САМО ако ни искат. Приказките за "Лека нощ" нямат край.

    18:16 14.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Анонимен

    8 4 Отговор
    Стоянов ти осигури този мир кой чакаш да свърши тази работа

    18:17 14.07.2026

  • 19 Посоката

    11 4 Отговор
    Като не можете и сте некадърни си ходете.

    18:17 14.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Цвете

    4 4 Отговор
    СТОЯНОВ, СЛЕД КАТО СЕ ОТКАЗВАТЕ ,КОГАТО НЕ СТЕ СЕ ДОПИТАЛИ ДО НАРОДА, СЛЕВА ВИЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДИПЛОМАЦИЯТА С КРИМ. ТАКА ЩЕ СЕ ИЗДИГНЕТЕ В СОБСТВЕНИТЕ СИ ОЧИ И ПРЕД ЕВРОПА. ПРОБВАЙТЕ ,МОЖЕ ПЪК ДА СЕ ПОЛУЧИ. 🫵✈️🤔

    18:20 14.07.2026

  • 22 оправданията

    10 5 Отговор
    на тези бавноразвиващи рублопутлероиди са ЖАЛКИ!

    18:20 14.07.2026

  • 23 Стенли

    4 7 Отговор
    Браво , най после
    Радев да заеме една позиция, а не както досега хем така хем онака , и пак казвам това не наша война , и имам предвид не само а целия така наречен ЕС , и не чул Путин да има територитерални претенции към някоя държава от Европа , докато бай Дончо изяви директни претенции към Гренландия 🙁

    Коментиран от #27

    18:24 14.07.2026

  • 24 е как

    5 4 Отговор
    Е как пък една копейка не се записа доброволец в Русия.

    Коментиран от #31

    18:25 14.07.2026

  • 25 Тома

    3 2 Отговор
    Защо бе Мите.Тук на прайда в София всички бяха от желаещите

    18:26 14.07.2026

  • 26 до всички облъчени копейки

    7 4 Отговор
    вместо да стоите в България и да мечтете раша да окупира и нея и да тровите с тъпотията си заминавайте директно в мацква да ви пратят на фронта да громите атлантици!

    Коментиран от #28, #35

    18:26 14.07.2026

  • 27 Атина Палада

    7 2 Отговор

    До коментар #23 от "Стенли":

    Фатмака зае позиция шпагат.

    18:27 14.07.2026

  • 28 Пепи Волгата

    3 4 Отговор

    До коментар #26 от "до всички облъчени копейки":

    Аз избрах еврото!

    18:28 14.07.2026

  • 29 "Коалиция на Нежелаещите"!

    3 3 Отговор
    България да организира "Коалиция на Нежелаещите"!

    Коментиран от #40

    18:28 14.07.2026

  • 30 ти не

    8 3 Отговор
    Вие не сте цяла България. Вие нямате и една хилядна от българския народ, който не може да ви търпи вече. Народе грабват тоягите и да изгоним руския башибозук. До кога ще търпиш народе.

    Коментиран от #36

    18:28 14.07.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 5 Отговор

    До коментар #24 от "е как":

    Те щото хиляди ПО ПЕЙКИ тичат към Киеф доброволци😀😀😀
    Всъщност се сещам за един генерал дето отиде като Аслан да предостави едни бронирани машини....

    Ама що ли после нищо не се чу за него🤔

    А след няколко дни изписаха под името му "внезапно починал" 🤔

    18:29 14.07.2026

  • 32 Цомчо

    5 3 Отговор
    НЕ-МОЖАЧ.

    18:30 14.07.2026

  • 33 в кремал

    6 3 Отговор
    нямат интернет там е супер бегом към руския рай ааа шитхол шитави русофилистични шитаци...

    18:30 14.07.2026

  • 34 Тпак

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Или си пиян или си слънчасал.

    18:32 14.07.2026

  • 35 Стенли

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "до всички облъчени копейки":

    То вий трябва да заминавате защото пушечното месо на зеления фасул нещо взе да свършва и и онзи ден дори в Лвов нещо са се разбунтували срещу така наречените ловци за пушечно месо за фронта ,а не съм чул или гледал клипове в Руската федерация федерация да ловят хората по улиците като животни за да ги пращат на фронта

    Коментиран от #37, #39

    18:33 14.07.2026

  • 36 Без име

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "ти не":

    Да не се ...реш от напъване?

    Коментиран от #43

    18:35 14.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Буратино

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    България не ликува, както обикновено лъжете. Чренове све на ЕС и НАТО. Сгава дума за колективта сигурност.

    18:37 14.07.2026

  • 39 в руската фидирация

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Стенли":

    нямат гориво нямат интернет а скоро и тока ще им спрат но червените кратуни пак ще викат ура за червените вождове агресори главорези и агенти на кгб путлер и гундзяев!

    Коментиран от #41

    18:37 14.07.2026

  • 40 Блатого

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от ""Коалиция на Нежелаещите"!":

    Искаш да кажеш неможещите небългарски ватенки.

    18:40 14.07.2026

  • 41 Хомосексуалисти за Путин

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "в руската фидирация":

    Урррррааа!!!

    18:40 14.07.2026

  • 42 Тъпа ушанка

    2 1 Отговор
    Септември ще изгоним и теб и Кочияша на аероплана от Министерски съвет, че нямате идея къде се намирате и като си тръгнете пак няма да знаете къде сте били.

    18:41 14.07.2026

  • 43 Чиниш ми се

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Без име":

    Закоравял минедчия.

    18:42 14.07.2026

  • 44 бойко дойде на власт

    1 1 Отговор
    за да се борят с тройната коалиция които според тях крадяли след като и те крадоха както предишните се появи мунчо той пък тях да бори да им спира кражбите а резултатите все по зле и все по зле а кражбите все по чудовищни схемата е винаги една и съща и всички са отрочета на бкп а ганчо гласува за тях и чака оправия...

    18:42 14.07.2026

  • 45 Велев

    1 1 Отговор
    Подкрепям решението на Радев!

    18:45 14.07.2026

  • 46 Арни

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Възрожденец":

    Как бе, как един възрожденец не се записа доброволец да брани интересите на Путин и да стане пушечно месо на фронта?

    18:48 14.07.2026

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