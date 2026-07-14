Димитър Стоянов: Не можем да участваме в коалицията на желаещите без траен мир в Украйна

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България не може да се присъедини към коалицията на желаещите за Украйна, докато няма постигнат траен мир:
"Премиерът каза, че България няма участие поради ясната причина - към момента има изявено само едно желание за създаване на такава коалиция. Няма нито документ на основа, нито нищо. България не е разписала никакви документи, те не са и били и представени към нашата страна, така че това е позицията на България, която е изразил министър-председател. Прекалено много инициативи станаха с една и същата насоченост. Защо България се оказа в изолация? България участва във всички други инициативи. Аз не виждам основание за притеснение в тази посока".
Министърът обясни, че това е инициатива, към която по всяко време могат да се присъединят държави.
По време на изслушването в парламентарната Комисия по отбрана министърът уточни, че България не е сменила своя курс и "гледа на запад".
Той отговори на въпрос на депутата от ДБ Ивайло Мирчев, който заяви:
"Ние много повече се занимаваме с това да обслужваме руски олигарси и да защитаваме корпоративни интереси, за да не бъдат поставени те пред европейски санкции, вместо да гледаме към Европа и да бъдем в ядрото на европейските страни. Това означава само едно нещо, а то е изолация".
А народният представител от "Продължаваме промяната" Радослав Рибарски добави:
"Няма отделни формати. Абсолютно всички формати касаят колективната отбрана на Европа, на Европейския съюз, и ние по този начин си налагаме самоизолация. Превръщаме се в една коалиция на "нехаещите".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #38
18:00 14.07.2026
2 Вашето мнение
18:03 14.07.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
А ще са като хиени които ще гледат какво могат да отхапят ❗
18:05 14.07.2026
4 Окооо
18:05 14.07.2026
5 Че Гевара
18:06 14.07.2026
6 Възрожденец
Коментиран от #46
18:06 14.07.2026
7 Диамантената ръка
Коментиран от #14, #20
18:07 14.07.2026
8 Поредният
Коментиран от #10
18:08 14.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Даа
До коментар #8 от "Поредният":Трай бабо за хубост! Трябва да се стъпва на здрава основа! Имаме вече нов закон за съдебната власт, следва нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии.... Няма, как със сегашната съдебна система, всички важни назначения са от режима Пеевски- Борисов!
18:12 14.07.2026
11 Фатмака и калинките му
Ми тя коалицията е за подкрепа на Украйна в най трудната битка бе , гений!
Сега се познават приятелите! И руските слуги!
Вечен позор за Боко, Коко и Доган, че докараха тия на власт!
18:14 14.07.2026
12 русофилската свлоч
18:15 14.07.2026
13 Хахаха
18:15 14.07.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "Диамантената ръка":То щото ти пък много знаеш😀😀😀
Идеята, както на Еманюел Макрон, така и на Стармър, е за разполагане на войски след постигането на мирно споразумение.
❗❗❗
Какъв чадър, какъв щит, каква отбрана😀
„Ако отново има агресия срещу украинска земя, тези войски ще бъдат атакувани, а тогава следва обичайният ни подход за реакция. Нашите войски, веднъж след разполагането и разгръщането им, ще бъдат там, за да реагират и да изпълняват решенията на главнокомандващия и, ако попаднат в конфликтна ситуация, да реагират“, каза Макрон преди срещата на върха, проведена от коалицията в Париж на 27 март.❗
"При ново нападение ТЕЗИ ВОЙСКИ ЩЕ БЪДАТ АТАКУВАНИ И ЩЕ ОТГОВОРЯТ ПОДОБАВАЩО"❗
АМА ТИ ОТКЪДЕ ДА ЗНАЕШ, значението на
АТАКУВАНИ и ЩЕ ОТГОВОРЯТ❗
Коментиран от #34
18:15 14.07.2026
15 Пипи
18:16 14.07.2026
16 СВО 1 601 дни РЕЗИЛ
18:16 14.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Анонимен
18:17 14.07.2026
19 Посоката
18:17 14.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Цвете
18:20 14.07.2026
22 оправданията
18:20 14.07.2026
23 Стенли
Радев да заеме една позиция, а не както досега хем така хем онака , и пак казвам това не наша война , и имам предвид не само а целия така наречен ЕС , и не чул Путин да има територитерални претенции към някоя държава от Европа , докато бай Дончо изяви директни претенции към Гренландия 🙁
Коментиран от #27
18:24 14.07.2026
24 е как
Коментиран от #31
18:25 14.07.2026
25 Тома
18:26 14.07.2026
26 до всички облъчени копейки
Коментиран от #28, #35
18:26 14.07.2026
27 Атина Палада
До коментар #23 от "Стенли":Фатмака зае позиция шпагат.
18:27 14.07.2026
28 Пепи Волгата
До коментар #26 от "до всички облъчени копейки":Аз избрах еврото!
18:28 14.07.2026
29 "Коалиция на Нежелаещите"!
Коментиран от #40
18:28 14.07.2026
30 ти не
Коментиран от #36
18:28 14.07.2026
31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #24 от "е как":Те щото хиляди ПО ПЕЙКИ тичат към Киеф доброволци😀😀😀
Всъщност се сещам за един генерал дето отиде като Аслан да предостави едни бронирани машини....
Ама що ли после нищо не се чу за него🤔
А след няколко дни изписаха под името му "внезапно починал" 🤔
18:29 14.07.2026
32 Цомчо
18:30 14.07.2026
33 в кремал
18:30 14.07.2026
34 Тпак
До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Или си пиян или си слънчасал.
18:32 14.07.2026
35 Стенли
До коментар #26 от "до всички облъчени копейки":То вий трябва да заминавате защото пушечното месо на зеления фасул нещо взе да свършва и и онзи ден дори в Лвов нещо са се разбунтували срещу така наречените ловци за пушечно месо за фронта ,а не съм чул или гледал клипове в Руската федерация федерация да ловят хората по улиците като животни за да ги пращат на фронта
Коментиран от #37, #39
18:33 14.07.2026
36 Без име
До коментар #30 от "ти не":Да не се ...реш от напъване?
Коментиран от #43
18:35 14.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Буратино
До коментар #1 от "Вашето мнение":България не ликува, както обикновено лъжете. Чренове све на ЕС и НАТО. Сгава дума за колективта сигурност.
18:37 14.07.2026
39 в руската фидирация
До коментар #35 от "Стенли":нямат гориво нямат интернет а скоро и тока ще им спрат но червените кратуни пак ще викат ура за червените вождове агресори главорези и агенти на кгб путлер и гундзяев!
Коментиран от #41
18:37 14.07.2026
40 Блатого
До коментар #29 от ""Коалиция на Нежелаещите"!":Искаш да кажеш неможещите небългарски ватенки.
18:40 14.07.2026
41 Хомосексуалисти за Путин
До коментар #39 от "в руската фидирация":Урррррааа!!!
18:40 14.07.2026
42 Тъпа ушанка
18:41 14.07.2026
43 Чиниш ми се
До коментар #36 от "Без име":Закоравял минедчия.
18:42 14.07.2026
44 бойко дойде на власт
18:42 14.07.2026
45 Велев
18:45 14.07.2026
46 Арни
До коментар #6 от "Възрожденец":Как бе, как един възрожденец не се записа доброволец да брани интересите на Путин и да стане пушечно месо на фронта?
18:48 14.07.2026