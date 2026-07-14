Димитър Стоянов: Не можем да участваме в коалицията на желаещите без траен мир в Украйна

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България не може да се присъедини към коалицията на желаещите за Украйна, докато няма постигнат траен мир:

"Премиерът каза, че България няма участие поради ясната причина - към момента има изявено само едно желание за създаване на такава коалиция. Няма нито документ на основа, нито нищо. България не е разписала никакви документи, те не са и били и представени към нашата страна, така че това е позицията на България, която е изразил министър-председател. Прекалено много инициативи станаха с една и същата насоченост. Защо България се оказа в изолация? България участва във всички други инициативи. Аз не виждам основание за притеснение в тази посока".

Министърът обясни, че това е инициатива, към която по всяко време могат да се присъединят държави.

По време на изслушването в парламентарната Комисия по отбрана министърът уточни, че България не е сменила своя курс и "гледа на запад".

Той отговори на въпрос на депутата от ДБ Ивайло Мирчев, който заяви:

"Ние много повече се занимаваме с това да обслужваме руски олигарси и да защитаваме корпоративни интереси, за да не бъдат поставени те пред европейски санкции, вместо да гледаме към Европа и да бъдем в ядрото на европейските страни. Това означава само едно нещо, а то е изолация".

А народният представител от "Продължаваме промяната" Радослав Рибарски добави:

"Няма отделни формати. Абсолютно всички формати касаят колективната отбрана на Европа, на Европейския съюз, и ние по този начин си налагаме самоизолация. Превръщаме се в една коалиция на "нехаещите".