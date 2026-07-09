Важните новини във ФАКТИ на 09.07.2026 г.

Демерджиев: Създадена е организация Стоян Мавродиев да бъде поет и доведен пред правоохранителните органи

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира разрешението от Сърбия за екстрадицията на Стоян Мавродиев.

Кабинетът одобри близо 51,8 млн. евро за дейности на МВР през 2026 година

Министерският съвет одобри финансиране в общ размер на близо 51,8 млн. евро за дейности на Министерството на вътрешните работи през 2026 г., съобщиха от правителствената пресслужба, цитирани от БТА.

Демерджиев обяви: Скоро депутатите ще получат списъка, изготвен от ГДБОП, по случая с полетите на Пеевски

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че съвсем скоро народните представители ще получат пълния списък с лица и връзки, събран от ГДБОП, по случая с полетите на Делян Пеевски, съобщават от Нова телевизия.

На разположение на българските депутати съвсем скоро ще бъде представен пълният списък, до който е стигнал ГДБОП, така че всеки от вас ще може да прецени кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски и има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от "Делото КТБ", а други го наричат "Аферата КТБ" и т.н. Но списъкът ще бъде достъпен, така че всеки сам ще може да си направи изводите", добави министър Демерджиев.

Абсурд в Хасковско: Платени са 880 000 евро за подмяна на несъществуващ водопровод

Полицията в Хасково разследва обществена поръчка за подмяната на водопровод за села в община Стамболово. Проверката показала, че е платено за участък, в който водопровод няма, информират от bTV.

Проф. Иво Христов: Аз не виждам някой, който да иска да спре войната в Украйна

Не може нещо, което е изграждано 36 години, да бъде разградено за един месец или два. Това каза в предаването „Лице в лице“ проф. Иво Христов относно олигархичния модел.

Богдан Богданов: Не можеш да теглиш дълг, преди да знаеш за какво ще бъдат похарчени тези пари

Проектът на Бюджет 2026 вече се разглежда в парламентарните комисии, но според бившия министър на икономиката и депутат от ПП Богдан Богданов остава неясно как държавата възнамерява да овладее разходите и да увеличи приходите. В студиото на "Още от деня" по БНТ той заяви, че предложения бюджет съдържа редица необосновани разходи, които според него могат да доведат до по-висок дефицит и ново увеличение на държавния дълг.

Военният министър: Няма да наложим вето на 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Само имаме резерви

България няма да наложи вето на 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, а има резерви по отношение на включването на определени лица в санкционния списък. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в интервю за предаването „Лице в лице“ на bTV.

Демерджиев: Има доста странни обстоятелства, свързани с действия на Десислава Атанасова

Иван Демерджиев коментира сигнала на Калин Стоянов до и.ф. главен прокурор и до ръководството на Софийската градска прокуратура във връзка с информация, до която е получил достъп по случая, станал известен като „PNR-гейт“. Вътрешният министър посочи, че „няма време да чете безплодните сигнали на Калин Стоянов и нито един от тях не е съдържал нещо релевантно”, информират от Нова телевизия.

„Подаването на сигнал от Стоянов за мен е индикация за натискане на бутон от страна на Пеевски”, каза още вътрешният министър.

Страната ни подписа меморандум със Сърбия за нов граничен пункт "Калотина 2 – Градина 2"

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи на Република Сърбия Ивица Дачич подписаха междуправителствен меморандум за откриване на нов съвместен гранично-пропускателен пункт „Калотина 2“ – „Градина 2“. Това съобщават от пресцентъра на МВР.

Целта на проекта е да се облекчи значително граничният трафик, да се улесни преминаването на гражданите и бизнеса и да се подобри транспортната свързаност между България и Сърбия. Над 5 450 000 лица и повече от 1 920 000 моторни превозни средства са преминали през ГКПП „Калотина“ миналата година.

Столичен зам.-кмет отговори на Ваня Григорова: Заводът за отпадъци е подложен на сериозен контрол. Ако има "чадър", той е плажен

Във връзка с отправените от общинския съветник Ваня Григорова обвинения и разпространените манипулативни кадри от вътрешността на Столичното предприятие за третиране на отпадъците (СПТО), Столичната община заявява, че подобни опити за създаване на „алтернативна реалност“ грубо пренебрегват фактите и технологичните процеси на едно индустриално съоръжение.

Пожар на голям фронт край магистрала „Струма“, мъж е с тежки изгаряния

Пожар на голям фронт се разрази в района на село Генерал Тодоров, в близост до автомагистрала „Струма“, съобщиха от Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението", предават от БТА. По информация на Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград мъж на около 60 години е с тежки изгаряния.

Новият състав на ВСС ще бъде избран през ноември

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие единодушно на 21 ноември да приключи избора от професионалната квота за нов състав на съвета.

Сърбия е разрешила екстрадицията на бившия шеф на ББР Стоян Мавродиев

Сърбия е разрешила екстрадицията на бившия шеф на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев, научи NOVA. Това е станало без провеждане на съдебно заседание.

Предстои Мавродиев да бъде конвоиран у нас. Неведнъж досега българският му адвокат Емануил Йорданов твърдеше, че Мавродиев ще поиска доброволно да бъде върнат в София.

Бившият шеф на ББР беше задържан в Белград в началото на юни. Той беше обявен за издирване през август 2024 г. във връзка със започнатото от антикорупционната комисия разследване за длъжностно присвояване на кредит от 150 млн. лева от банката.

Незаконно зариване на отпадъци в СПТО подозира Ваня Григорова