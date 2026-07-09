Важните новини във ФАКТИ на 09.07.2026 г.

Демерджиев: Създадена е организация Стоян Мавродиев да бъде поет и доведен пред правоохранителните органи
Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира разрешението от Сърбия за екстрадицията на Стоян Мавродиев.
Кабинетът одобри близо 51,8 млн. евро за дейности на МВР през 2026 година
Министерският съвет одобри финансиране в общ размер на близо 51,8 млн. евро за дейности на Министерството на вътрешните работи през 2026 г., съобщиха от правителствената пресслужба, цитирани от БТА.
Демерджиев обяви: Скоро депутатите ще получат списъка, изготвен от ГДБОП, по случая с полетите на Пеевски
Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че съвсем скоро народните представители ще получат пълния списък с лица и връзки, събран от ГДБОП, по случая с полетите на Делян Пеевски, съобщават от Нова телевизия.
На разположение на българските депутати съвсем скоро ще бъде представен пълният списък, до който е стигнал ГДБОП, така че всеки от вас ще може да прецени кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски и има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от "Делото КТБ", а други го наричат "Аферата КТБ" и т.н. Но списъкът ще бъде достъпен, така че всеки сам ще може да си направи изводите", добави министър Демерджиев.
Абсурд в Хасковско: Платени са 880 000 евро за подмяна на несъществуващ водопровод
Полицията в Хасково разследва обществена поръчка за подмяната на водопровод за села в община Стамболово. Проверката показала, че е платено за участък, в който водопровод няма, информират от bTV.
Проф. Иво Христов: Аз не виждам някой, който да иска да спре войната в Украйна
Не може нещо, което е изграждано 36 години, да бъде разградено за един месец или два. Това каза в предаването „Лице в лице“ проф. Иво Христов относно олигархичния модел.
Богдан Богданов: Не можеш да теглиш дълг, преди да знаеш за какво ще бъдат похарчени тези пари
Проектът на Бюджет 2026 вече се разглежда в парламентарните комисии, но според бившия министър на икономиката и депутат от ПП Богдан Богданов остава неясно как държавата възнамерява да овладее разходите и да увеличи приходите. В студиото на "Още от деня" по БНТ той заяви, че предложения бюджет съдържа редица необосновани разходи, които според него могат да доведат до по-висок дефицит и ново увеличение на държавния дълг.
Военният министър: Няма да наложим вето на 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Само имаме резерви
България няма да наложи вето на 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, а има резерви по отношение на включването на определени лица в санкционния списък. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в интервю за предаването „Лице в лице“ на bTV.
Демерджиев: Има доста странни обстоятелства, свързани с действия на Десислава Атанасова
Иван Демерджиев коментира сигнала на Калин Стоянов до и.ф. главен прокурор и до ръководството на Софийската градска прокуратура във връзка с информация, до която е получил достъп по случая, станал известен като „PNR-гейт“. Вътрешният министър посочи, че „няма време да чете безплодните сигнали на Калин Стоянов и нито един от тях не е съдържал нещо релевантно”, информират от Нова телевизия.
„Подаването на сигнал от Стоянов за мен е индикация за натискане на бутон от страна на Пеевски”, каза още вътрешният министър.
Страната ни подписа меморандум със Сърбия за нов граничен пункт "Калотина 2 – Градина 2"
Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи на Република Сърбия Ивица Дачич подписаха междуправителствен меморандум за откриване на нов съвместен гранично-пропускателен пункт „Калотина 2“ – „Градина 2“. Това съобщават от пресцентъра на МВР.
Целта на проекта е да се облекчи значително граничният трафик, да се улесни преминаването на гражданите и бизнеса и да се подобри транспортната свързаност между България и Сърбия. Над 5 450 000 лица и повече от 1 920 000 моторни превозни средства са преминали през ГКПП „Калотина“ миналата година.
Столичен зам.-кмет отговори на Ваня Григорова: Заводът за отпадъци е подложен на сериозен контрол. Ако има "чадър", той е плажен
Във връзка с отправените от общинския съветник Ваня Григорова обвинения и разпространените манипулативни кадри от вътрешността на Столичното предприятие за третиране на отпадъците (СПТО), Столичната община заявява, че подобни опити за създаване на „алтернативна реалност“ грубо пренебрегват фактите и технологичните процеси на едно индустриално съоръжение.
Пожар на голям фронт край магистрала „Струма“, мъж е с тежки изгаряния
Пожар на голям фронт се разрази в района на село Генерал Тодоров, в близост до автомагистрала „Струма“, съобщиха от Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението", предават от БТА. По информация на Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград мъж на около 60 години е с тежки изгаряния.
Новият състав на ВСС ще бъде избран през ноември
Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие единодушно на 21 ноември да приключи избора от професионалната квота за нов състав на съвета.
Сърбия е разрешила екстрадицията на бившия шеф на ББР Стоян Мавродиев
Сърбия е разрешила екстрадицията на бившия шеф на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев, научи NOVA. Това е станало без провеждане на съдебно заседание.
Предстои Мавродиев да бъде конвоиран у нас. Неведнъж досега българският му адвокат Емануил Йорданов твърдеше, че Мавродиев ще поиска доброволно да бъде върнат в София.
Бившият шеф на ББР беше задържан в Белград в началото на юни. Той беше обявен за издирване през август 2024 г. във връзка със започнатото от антикорупционната комисия разследване за длъжностно присвояване на кредит от 150 млн. лева от банката.
Незаконно зариване на отпадъци в СПТО подозира Ваня Григорова
В Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) се извършва незаконно зариване на отпадъци, което запълва депата изключително бързо, а предприятието укрива тази дейност и не плаща дължимите такси на държавата. Това заяви пред журналисти преди заседанието на Столичния общински съвет общинският съветник Ваня Григорова.
Корнелия Нинова: Днес Радев направи абсолютно неадекватна оценка на бюджета на правителството
Днес Румен Радев направи абсолютно неадекватна оценка на бюджета на правителството. При това опровергава сам себе си и отрича свои изказвания отпреди две седмици. Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Тя дава и следните факти:
СОС прие увеличение на капитала на „Столичен електротранспорт“ с близо 41,8 млн. евро
Столичният общински съвет (СОС) прие доклад за увеличаване на капитала на общинското дружество „Столичен електротранспорт“ ЕАД с близо 41,8 млн. евро. Средствата ще бъдат използвани за авансови плащания по договори за доставка на нов подвижен състав за градския транспорт, съобщава БТА.
Ивайло Мирчев за "Райнметал": Докато гоним немски инвеститори, правим всичко възможно да се обърнем към Китай
Става ясно, че е напът да не се осъществи и проектът на "Райнметал", което е изключително разочароващо, защото само преди месеци между Борисов и Радев имаше съревнование кой е докарал "Райнметал" в България. Това каза пред журналисти в парламента съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев, предаде Novini.bg.
Теменужка Петкова: Завод на „Райнметал” у нас е стратегически важен за България и ЕС
"Изграждането на завод на „Райнметал” у нас е стратегически важен за България и Европейския съюз". Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента депутатът от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова.
Над 2600 нарушения на камиони за седмица
Над 2600 нарушения са установени при тежкотоварните автомобили само за седмица, а институционалната липса на денонощен контрол превръща пътищата в предпоставка за тежки инциденти. За това алармира Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП).
И парламентът каза "да" на по-скъпите „Страйкър“-и
Парламентът одобри изменение на проекта за инвестиционен разход, свързан с бойните машини „Страйкър“. Причината за промяната е повишението на цените, поискано от американската страна. „За“ гласуваха 156-ма депутати, а „против“ – 11 народните представители от „Възраждане“.
НЗОК се срещна със създателя на платформата „диагноза България“ Мартин Атанасов
По инициатива на д-р Асен Меджидиев – временно изпълняващ длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), се проведе работна среща със създателя на платформата „Диагноза България“ Мартин Атанасов, съобщиха от НЗОК.
41-годишна бургазлийка се удави на плажа в Бургас. Инцидентът е станал в 7:00 часа сутринта в четвъртък, преди още спасителите да застъпят на смяна.
Апелативният съд в София окончателно потвърди решението на първата инстанция, с което не беше допуснато разглеждане на искането за условно предсрочно освобождаване на Евелин Банев, по-известен като Брендо, съобщи Нова тв.
Столичната община с мащабна проверка за незаконно строителство във „Връбница“
Столичната община извършва мащабна проверка на сигнали за предполагаеми нарушения в строителния контрол на територията на район „Връбница“, като разследването обхваща не само широко коментирания случай с халетата край бул. „Европа“, но и редица други обекти в района. Това съобщи заместник-кметът по градско планиране и развитие арх. Любомир Георгиев.
Петър Волгин: Вместо да води диалог с Москва, Западът реши да съсипе Русия
Мечтата на колективния Запад винаги е била да види Майдан в Москва. В продължение на десетилетия Западът обучаваше и финансираше много хора и организации в Русия, надявайки се те да се превърнат в неговата Пета колона и сами да съсипят страната си. Но въпреки милиардите долари и евро, дадени за тази цел, мнозинството от руските граждани на Русия отхвърли Данайския дар на западните лицемери. Това заяви българският евродепутат Петър Волгин в Европейския парламент в дебати, свързани с подкрепата на демократичните сили и антивоенните активисти в Русия.
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23:36 09.07.2026