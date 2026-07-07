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"Възраждане": Обещал ли е Румен Радев концесията на магистрала "Черно море" на Турция?

"Възраждане": Обещал ли е Румен Радев концесията на магистрала "Черно море" на Турция?

7 Юли, 2026 13:36 1 471 59

  • костадин костадинов-
  • румен радев-
  • турция-
  • ам черно море-
  • боташ

Костадинов отбеляза, че Радев и неговите привърженици са обяснявали, че този договор е изключително успешен за България, много полезен, много печеливш. Изведнъж се оказва, че нито е успешен, нито е полезен, нито е печеливш

"Възраждане": Обещал ли е Румен Радев концесията на магистрала "Черно море" на Турция? - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Информацията, с която ние разполагаме, е, че замразяването на договора с "Боташ" не е станало безплатно, каза председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти в парламента и постави въпроса дали министър-председателят Румен Радев е обещал концесията на автомагистрала "Черно море" на Турция.

След срещата на българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара, "Булгаргаз" и "Боташ" подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия, съобщиха вчера от пресслужбата на Министерския съвет.

"Доколкото разбираме на преговорите, Ердоган е поискал ултимативно да бъде предоставена концесия за магистрала "Черно море" като начало и възможно най-удобни за тях клаузи за пренос на ток през България, което означава почти безплатно или на символична цена", каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. "Разбира се, тази информация ние все още няма как да я проверим, затова тепърва ще искаме от министър-председателя да даде информация пред Народното събрание за същината на разговорите", допълни той.

Костадинов отбеляза, че Радев и неговите привърженици са обяснявали, че този договор е изключително успешен за България, много полезен, много печеливш. Изведнъж се оказва, че нито е успешен, нито е полезен, нито е печеливш, и изведнъж се оказва, че ще трябва да го предоговорим и да го замразим, коментира той. "Тъй като турците не правят нищо безплатно, големият въпрос е дали действително Румен Радев е обещал част от територията на страната, защото концесията на магистрала е точно това", посочи Костадинов.

"Ние не знаем какво точно говори Румен Радев с Ердоган, но сме изключително притеснени, защото неговото посещение прилича на посещение на васал при господар", коментира председателят на "Възраждане". "Виждаме как само в рамките на по-малко от месец Румен Радев обещава АЕЦ "Белене" на Украйна, водите на България - на Гърция, пък магистрала "Черно море" - на Турция", каза още Костадин Костадинов.

"Ако се окаже, че действително са водени разговори за предоставяне на концесия на магистрала "Черно море" на турската държава, това представлява държавна измяна. Радев трябва да бъде съден", заяви лидерът на "Възраждане". "Второто нещо - ако се окаже действително, че започнат стъпки в тази посока, "Възраждане" ще организира протести, защото няма да позволим някой да концесионира българската земя на чужда държава, още повече на Турция", допълни Костадинов.

За нас най-важното е, че разговорите са протекли в изключително непрозрачна атмосфера, коментира още председателят на "Възраждане". "Ние на практика не знаем какво са говорили. Тепърва ще искаме да получим информация. Надявам се, че ще получим такава, макар че практиката е показала, че Радев не дава отговори", добави той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    38 31 Отговор
    Този популист е пълен смешник

    Коментиран от #25, #47

    13:40 07.07.2026

  • 2 оня с коня

    13 40 Отговор
    Ще си измият ръцете

    Оказа се, че двамата политици не само не са летели заедно, но и дестинациите им в спорния период са били напълно различни. Докато Атанасова е била в съседна Турция, лидерът на ДПС е пътувал по съвсем други лични ангажименти.

    Коментиран от #16, #19, #27

    13:41 07.07.2026

  • 3 Бялджип

    41 24 Отговор
    Костадинов трудно преглъща, че Радев отвлече голяма част от избирателите му.

    Коментиран от #5

    13:42 07.07.2026

  • 4 Феникс

    26 21 Отговор
    Триморие и военнен шенген си му е в плановата листа на Радев ,българоубиец! Не знам защо ,правим струваме все на Турция и Германия налитаме, сега имаме и бонус, ЕС и САЩ които също са ни яхнали като болно умиращо магаре!

    Коментиран от #9

    13:43 07.07.2026

  • 5 Феникс

    13 13 Отговор

    До коментар #3 от "Бялджип":

    То хубаво , но поне да има за какво, ами те по зле и от неолибералните жълтопаветници!

    13:44 07.07.2026

  • 6 Отговора

    9 5 Отговор
    ДА, и не само

    13:44 07.07.2026

  • 7 Фори

    19 27 Отговор
    Възраждане са руска партия, хулигани и ислямисти.Ние 500 г се борим с радикалния ислям , а те се кланят на наследниците му!

    13:45 07.07.2026

  • 8 Тома

    35 14 Отговор
    Костя какво лошо е турците да направят магистралата и да си вземат концесията.Иначе никога няма да се направи тази магистрала.Отиди и виж турските магистрали дали са с 3 см асфалт

    13:45 07.07.2026

  • 9 Малко от историята

    22 4 Отговор

    До коментар #4 от "Феникс":

    Територията за повече от 1300 г поне 2/3 от времето е била под робство или чуждо командване

    Коментиран от #24

    13:46 07.07.2026

  • 10 Пламен

    19 17 Отговор
    Туй сиганче не трябваше ли да си подаде оставката след провала на изборите ?

    13:46 07.07.2026

  • 11 Някой

    15 4 Отговор
    Вероятно турците искат през същият да прокарват газ за други, а ние да си ползваме за разпределения за нас. Реално да печелят по друг начин. В паниката от решение на ЕС за забрана на руски газ, отидоха на тази договорка.

    13:47 07.07.2026

  • 12 Овчар

    29 15 Отговор
    Много хора се изтеглиха от тези измамници Възраждане..Няма да забравим как се надупи на ГЕРБ ....

    Коментиран от #21, #31

    13:47 07.07.2026

  • 13 Стенли

    19 15 Отговор
    Мда , още преди изборите , знаех ,че Радев е менте , помним как първоначално се обяви срещу референдум за еврозоната и негов министър (имам предвид преди да направят онези при,стотии с конституцията) въведе така наречените зелени сертификати , и той не никакъв русофил ,а си е чист натовски генерал в което лошо няма, но не бива да се заблуждават хората, както направиха бсп ново начало и има такъв и,иот,и ето резултата къде са сега , на политическото б,нощен😡👎

    13:47 07.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Прав е

    20 16 Отговор
    "Виждаме как само в рамките на по-малко от месец Румен Радев обещава АЕЦ "Белене" на Украйна, водите на България - на Гърция, пък магистрала "Черно море" - на Турция"
    Точно това стана..

    13:47 07.07.2026

  • 16 Ало силистрнец

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    таа е от дулуво бря, не от цилистра

    13:47 07.07.2026

  • 17 Копейкин

    16 15 Отговор
    Усещам, че няма вече за какво да рева и пак ще трябва да рева срещу началниците си ББ и ДП, затова по-добре срещу този, който ми взе гласовете!

    13:49 07.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Даа

    23 6 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    И точно затова, когато Десислава Атанасова през април, когато вижда, че властта се изплъзва от Пеевски, тогава дава за унищожаване единият си паспорт... С цел да се унижожат печатите и датите за пътуване... Шиши пък призна, че това били лични работи и не отрече, че са пътували заедно... После Десислава съчинения нова версия, вярвайте на Деса, хаха !!!

    Коментиран от #35, #37

    13:49 07.07.2026

  • 20 Абре народе

    14 21 Отговор
    Не разбирате ли, че само Костадинов говори за интересите на народа. Това е най-правилния политик за България. Стига сте гласували за Радев, Бойко , Кокорчо и Пеевски.

    13:49 07.07.2026

  • 21 Пламен

    12 12 Отговор

    До коментар #12 от "Овчар":

    Те русофилите винаги се чудят на кого да се надупят.
    Помните ли Болен как се любеше с Лютфито? :)

    Коментиран от #33, #40

    13:50 07.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тома

    10 13 Отговор
    Прозрачни са много ! Ще направят всичко възможно да вкарат Българите във война и тогава Турция ще вкара войска в южната част от България под предлог че ще защитава Туркоезичното население и повече няма да изкарат войската от южните части на България ! Така ще бъде прекроена нашата Страна за която ляха кръв Бългати и Руснаци !

    Коментиран от #39, #45

    13:50 07.07.2026

  • 24 Някой

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "Малко от историята":

    Е Украйна самостоятелно е на примерно 40-41 години. Някой тук са по-възрастни. А какво да кажем за западняците?

    13:50 07.07.2026

  • 25 Костя

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    Не съм пълен, а завършен. Искам да мога да яздя спокойно от къщата в Тюленово до Галата, където хлътна партийната пара!

    Коментиран от #30

    13:50 07.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Фройд

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Данчо , ти ли си бе ?!

    Какви лични ангажименти има тоя в Дубай ?
    Да нагледа дюнерджийницата си сигурно .

    13:53 07.07.2026

  • 28 Без име

    5 7 Отговор
    Каквото са решили службите, ще стане.

    Коментиран от #34

    13:54 07.07.2026

  • 29 ЦК на БКП

    11 1 Отговор
    Боооже, че той и общата е обещал, ама обрязаните не я щът... Била кльощава 😭

    13:56 07.07.2026

  • 30 Кобра Кай 🥋

    11 1 Отговор

    До коментар #25 от "Костя":

    Ивелин си купи новата Мерцедес Г класа за €150к. Руди Локала - бмв 7 серия. С какво са по-различни!?

    13:56 07.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ВИНАГИ СЪМ СЕ ЧУДИЛ?

    10 7 Отговор
    Винаги съм се чудил тоз варненски момък ВИТИЗ ли е завършил - “актьорско майсторство” или “кукловодство”🙈

    13:56 07.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 миме

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Без име":

    ми6 и цру-то нали?

    Коментиран от #50

    13:59 07.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Некой доволен

    14 6 Отговор
    Ако това е обещал, ще съм много щастлив най-после да я видя тази магистрала. Мъка е да се кара до Варна. Това че на Възраждане не им харесва си е техен проблем. Всъщност те никога няма и 100 метра път да направят, така че да си целуват рублата.

    13:59 07.07.2026

  • 37 Абе...

    11 2 Отговор

    До коментар #19 от "Даа":

    Никой не вяра ни на Деса, ни на Песа , ама какво от това. На никой и на всички останали, които са в кюпа, не им пука. Всеки си е оплел кошницата. Я вижте Делян Добрев колко бързо взе правилното решение да се маха от полезрението на хората. Избяга като мишка и се покри. Усети, че може да го погнат и скоростно се изнесе. Преди се тръшкаше и не пускаше стола, сега...

    14:00 07.07.2026

  • 38 “Васал при господар” !

    8 3 Отговор
    А как пълзеше “16 - тата республика” пред Блатаря ?! Народе ???? …….

    14:00 07.07.2026

  • 39 САМО ДА НАПОМНЯ!

    8 3 Отговор

    До коментар #23 от "Тома":

    В Южните части на БГ руснаците може да са ляли кръв, но България, такава каквато я знаем си ги е получила сслед съединението, против което категорично е била и Русия. Та за тези южни части на България кръв са ляли само Българите…

    14:01 07.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Така е

    10 6 Отговор
    Ердоган върти Радев на малкия си пръст. Сега преди президентските избори Радев е поискал замразяване на договора с Боташ защото народа разбра за далаверата за милиарди евро. Каква компенсация е обещал Радев на Ердоган и кой ще плати сметката?

    14:05 07.07.2026

  • 42 Радевист

    7 2 Отговор
    Интереса клати феса.

    14:08 07.07.2026

  • 43 одесос

    3 5 Отговор
    център на вилаетта

    14:08 07.07.2026

  • 44 Пламен

    9 6 Отговор
    Сиганчето плаче , защото мамаша Мордофанова вече не иска да го кърми. :)

    14:08 07.07.2026

  • 45 Ердо Хан

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Тома":

    Само южните части ли ?! “Тих бял Дунав се вълнува” в душата ми !

    14:09 07.07.2026

  • 46 Ни чул ни разбрал

    4 1 Отговор
    Искал да е казал
    От чий зор се пънеш
    Отиваш си

    14:10 07.07.2026

  • 47 Може ли

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    да не плювате наляво и надясно, а да кажете -
    КАКВО ВИ СЕ СТОРИ ПОПУЛИСТКО В КОМЕНТАРИТЕ НА КОСТАДИНОВ!?

    Защото е факт, че изказването му звучи НАПЪЛНО ЛОГИЧНО.
    Радев обеща ли прозрачност!? - обеща,
    Сега прави ли тайни договорки!? - прави.

    А и - да сте чували турчин да си мръдне пръста безплатно!? ....

    14:10 07.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 урко

    6 5 Отговор
    Костадинчо от Израждане успешно е тръгнал да занулява партията си с подобни анти Радев акции, в които приглася в един тон с ПП/ДБ и Шиши. Засега успя да събере 4,3%, но при следващи избори заминава при Ивелинчо от Величие да му прави компания

    14:16 07.07.2026

  • 50 Без име

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "миме":

    Има две - цру и фсб. Другите работят за тях.

    Коментиран от #52

    14:18 07.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 миме

    0 2 Отговор

    До коментар #50 от "Без име":

    бре и кво излиза ми6 и мосад бачкат за говедарите?за бнд-то е ясно, че то по-скоро чичо дони обслужва ингилизите и ц¡ 0н¡ $ т¡ т€

    14:26 07.07.2026

  • 53 Деций

    4 1 Отговор
    Ами ако турците я построят защо да не я концесионират?

    14:36 07.07.2026

  • 54 Смех

    4 0 Отговор
    Тоя индиец е последната дупка на кавала.

    14:41 07.07.2026

  • 55 Варна

    1 1 Отговор
    Коце, защото другите много добре ги стопанисваме и затова ли, отиди до "любимата" ти Македония и Сърбия и ще видиш турските компании какви магистрали и жп линий пряват ще ти стане ясно! Само нареждаш отстрани като лелькаааа

    14:44 07.07.2026

  • 56 Е па той

    3 0 Отговор
    даде цяла България на концесия.

    14:48 07.07.2026

  • 57 Веса

    0 0 Отговор
    Дали ми харесва или не , Костадин ....в случая само те поставят въпросите свързани със страната ни .Радев дължи отговор ....срещу какво ? Какво значи замразен !?! И да разговаряш с "представител "на една корумпирана и пиратска държава да възстановяваме заедно АЕЦ Белене , ми звучи точно като договора Боташ .Радев дължиш отговор ...срещу какво ?

    15:01 07.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Локо сф

    1 0 Отговор
    А тия от Израждане ходят на погребние на теророристи, същите тези които направиха атентата в Бургас където загинаха и българи, и това ако е държава да търпи такива паразитни партий,пълна трагедия

    15:20 07.07.2026

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