"Възраждане": Обещал ли е Румен Радев концесията на магистрала "Черно море" на Турция?

Информацията, с която ние разполагаме, е, че замразяването на договора с "Боташ" не е станало безплатно, каза председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти в парламента и постави въпроса дали министър-председателят Румен Радев е обещал концесията на автомагистрала "Черно море" на Турция.
След срещата на българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара, "Булгаргаз" и "Боташ" подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия, съобщиха вчера от пресслужбата на Министерския съвет.
"Доколкото разбираме на преговорите, Ердоган е поискал ултимативно да бъде предоставена концесия за магистрала "Черно море" като начало и възможно най-удобни за тях клаузи за пренос на ток през България, което означава почти безплатно или на символична цена", каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. "Разбира се, тази информация ние все още няма как да я проверим, затова тепърва ще искаме от министър-председателя да даде информация пред Народното събрание за същината на разговорите", допълни той.
Костадинов отбеляза, че Радев и неговите привърженици са обяснявали, че този договор е изключително успешен за България, много полезен, много печеливш. Изведнъж се оказва, че нито е успешен, нито е полезен, нито е печеливш, и изведнъж се оказва, че ще трябва да го предоговорим и да го замразим, коментира той. "Тъй като турците не правят нищо безплатно, големият въпрос е дали действително Румен Радев е обещал част от територията на страната, защото концесията на магистрала е точно това", посочи Костадинов.
"Ние не знаем какво точно говори Румен Радев с Ердоган, но сме изключително притеснени, защото неговото посещение прилича на посещение на васал при господар", коментира председателят на "Възраждане". "Виждаме как само в рамките на по-малко от месец Румен Радев обещава АЕЦ "Белене" на Украйна, водите на България - на Гърция, пък магистрала "Черно море" - на Турция", каза още Костадин Костадинов.
"Ако се окаже, че действително са водени разговори за предоставяне на концесия на магистрала "Черно море" на турската държава, това представлява държавна измяна. Радев трябва да бъде съден", заяви лидерът на "Възраждане". "Второто нещо - ако се окаже действително, че започнат стъпки в тази посока, "Възраждане" ще организира протести, защото няма да позволим някой да концесионира българската земя на чужда държава, още повече на Турция", допълни Костадинов.
За нас най-важното е, че разговорите са протекли в изключително непрозрачна атмосфера, коментира още председателят на "Възраждане". "Ние на практика не знаем какво са говорили. Тепърва ще искаме да получим информация. Надявам се, че ще получим такава, макар че практиката е показала, че Радев не дава отговори", добави той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
Коментиран от #25, #47
13:40 07.07.2026
2 оня с коня
Оказа се, че двамата политици не само не са летели заедно, но и дестинациите им в спорния период са били напълно различни. Докато Атанасова е била в съседна Турция, лидерът на ДПС е пътувал по съвсем други лични ангажименти.
Коментиран от #16, #19, #27
13:41 07.07.2026
3 Бялджип
Коментиран от #5
13:42 07.07.2026
4 Феникс
Коментиран от #9
13:43 07.07.2026
5 Феникс
До коментар #3 от "Бялджип":То хубаво , но поне да има за какво, ами те по зле и от неолибералните жълтопаветници!
13:44 07.07.2026
6 Отговора
13:44 07.07.2026
7 Фори
13:45 07.07.2026
8 Тома
13:45 07.07.2026
9 Малко от историята
До коментар #4 от "Феникс":Територията за повече от 1300 г поне 2/3 от времето е била под робство или чуждо командване
Коментиран от #24
13:46 07.07.2026
10 Пламен
13:46 07.07.2026
11 Някой
13:47 07.07.2026
12 Овчар
Коментиран от #21, #31
13:47 07.07.2026
13 Стенли
13:47 07.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Прав е
Точно това стана..
13:47 07.07.2026
16 Ало силистрнец
До коментар #2 от "оня с коня":таа е от дулуво бря, не от цилистра
13:47 07.07.2026
17 Копейкин
13:49 07.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Даа
До коментар #2 от "оня с коня":И точно затова, когато Десислава Атанасова през април, когато вижда, че властта се изплъзва от Пеевски, тогава дава за унищожаване единият си паспорт... С цел да се унижожат печатите и датите за пътуване... Шиши пък призна, че това били лични работи и не отрече, че са пътували заедно... После Десислава съчинения нова версия, вярвайте на Деса, хаха !!!
Коментиран от #35, #37
13:49 07.07.2026
20 Абре народе
13:49 07.07.2026
21 Пламен
До коментар #12 от "Овчар":Те русофилите винаги се чудят на кого да се надупят.
Помните ли Болен как се любеше с Лютфито? :)
Коментиран от #33, #40
13:50 07.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Тома
Коментиран от #39, #45
13:50 07.07.2026
24 Някой
До коментар #9 от "Малко от историята":Е Украйна самостоятелно е на примерно 40-41 години. Някой тук са по-възрастни. А какво да кажем за западняците?
13:50 07.07.2026
25 Костя
До коментар #1 от "Красимир Петров":Не съм пълен, а завършен. Искам да мога да яздя спокойно от къщата в Тюленово до Галата, където хлътна партийната пара!
Коментиран от #30
13:50 07.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Фройд
До коментар #2 от "оня с коня":Данчо , ти ли си бе ?!
Какви лични ангажименти има тоя в Дубай ?
Да нагледа дюнерджийницата си сигурно .
13:53 07.07.2026
28 Без име
Коментиран от #34
13:54 07.07.2026
29 ЦК на БКП
13:56 07.07.2026
30 Кобра Кай 🥋
До коментар #25 от "Костя":Ивелин си купи новата Мерцедес Г класа за €150к. Руди Локала - бмв 7 серия. С какво са по-различни!?
13:56 07.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ВИНАГИ СЪМ СЕ ЧУДИЛ?
13:56 07.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 миме
До коментар #28 от "Без име":ми6 и цру-то нали?
Коментиран от #50
13:59 07.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Некой доволен
13:59 07.07.2026
37 Абе...
До коментар #19 от "Даа":Никой не вяра ни на Деса, ни на Песа , ама какво от това. На никой и на всички останали, които са в кюпа, не им пука. Всеки си е оплел кошницата. Я вижте Делян Добрев колко бързо взе правилното решение да се маха от полезрението на хората. Избяга като мишка и се покри. Усети, че може да го погнат и скоростно се изнесе. Преди се тръшкаше и не пускаше стола, сега...
14:00 07.07.2026
38 “Васал при господар” !
14:00 07.07.2026
39 САМО ДА НАПОМНЯ!
До коментар #23 от "Тома":В Южните части на БГ руснаците може да са ляли кръв, но България, такава каквато я знаем си ги е получила сслед съединението, против което категорично е била и Русия. Та за тези южни части на България кръв са ляли само Българите…
14:01 07.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Така е
14:05 07.07.2026
42 Радевист
14:08 07.07.2026
43 одесос
14:08 07.07.2026
44 Пламен
14:08 07.07.2026
45 Ердо Хан
До коментар #23 от "Тома":Само южните части ли ?! “Тих бял Дунав се вълнува” в душата ми !
14:09 07.07.2026
46 Ни чул ни разбрал
От чий зор се пънеш
Отиваш си
14:10 07.07.2026
47 Може ли
До коментар #1 от "Красимир Петров":да не плювате наляво и надясно, а да кажете -
КАКВО ВИ СЕ СТОРИ ПОПУЛИСТКО В КОМЕНТАРИТЕ НА КОСТАДИНОВ!?
Защото е факт, че изказването му звучи НАПЪЛНО ЛОГИЧНО.
Радев обеща ли прозрачност!? - обеща,
Сега прави ли тайни договорки!? - прави.
А и - да сте чували турчин да си мръдне пръста безплатно!? ....
14:10 07.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 урко
14:16 07.07.2026
50 Без име
До коментар #34 от "миме":Има две - цру и фсб. Другите работят за тях.
Коментиран от #52
14:18 07.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 миме
До коментар #50 от "Без име":бре и кво излиза ми6 и мосад бачкат за говедарите?за бнд-то е ясно, че то по-скоро чичо дони обслужва ингилизите и ц¡ 0н¡ $ т¡ т€
14:26 07.07.2026
53 Деций
14:36 07.07.2026
54 Смех
14:41 07.07.2026
55 Варна
14:44 07.07.2026
56 Е па той
14:48 07.07.2026
57 Веса
15:01 07.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Локо сф
15:20 07.07.2026