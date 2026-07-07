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Асен Василев: Кабинетът на Радев, също като ГЕРБ, ще бори олигархията с коледни подаръци за милиони евро

Асен Василев: Кабинетът на Радев, също като ГЕРБ, ще бори олигархията с коледни подаръци за милиони евро

7 Юли, 2026 14:40 597 20

  • асен василев-
  • кабинет-
  • румен радев-
  • герб-
  • олигархия-
  • милиони евро

Проектът на Бюджет 2026, който Гълъб Донев се опитва да прокара, е нагъл опит да се заделят в централния бюджет над 3 милиарда евро за непрозрачно харчене с ПМС под контрола на финансовия министър и премиера. Това не е наследство, а съзнателен избор. Те да имат да си харчат, коментира още бившият финансов министър

Асен Василев: Кабинетът на Радев, също като ГЕРБ, ще бори олигархията с коледни подаръци за милиони евро - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Финансовият министър Гълъб Донев говори за войната в Иран. Но тя не съществува в числата на "реалността" на Бюджет 2026. Гълъб Донев подценява инфлацията и прогнозира, че ръстът на приходите през 2026 г. ще е с 800 милиона евро по-малък от ръста на приходите през 2025 г., когато инфлацията беше два пъти по-ниска. Това публикува на страницата си във фейсбук бившият финансов министър Асен Василев. Ето и още от неговия коментар за предложения от "Прогресивна България" бюджет:

"Според макрорамката на Бюджет 2026 г. инфлацията ще бъде 4.3%. Това е официалната база за всички останали сметки в бюджета: приходи, разходи и дефицит. Когато Гълъб Донев говори за "реалността", явно има предвид някаква паралелна реалност, а не тази, в която живеят всички български граждани и бизнеси.
Резултатът от тази "техническа грешка" или "реалност" е подценяване на БВП с поне 1.25 милиарда евро и подценяване на данъчните приходи с поне 450 милиона евро. Това не е ново. Това е връщане към бюджетните прогнози от късния ГЕРБ, когато приходите бяха редовно подценявани, за да се раздават с ПМС в края на годината. Получателите на коледните бюджетни подаръци не бяха майките, пенсионерите или работещите, а кръгове от фирми, приближени до властта. Явно правителството на Румен Радев, също като ГЕРБ, ще бори олигархията с коледни подаръци за стотици милиони евро.

През 2025 г. Теменужка Петкова е събрала 4.6 милиарда повече данъчни приходи спрямо 2024 г. В проектобюджета за 2026 г. Гълъб Донев прогнозира, че ще събере с 3.8 милиарда евро повече, според анализа на Василев. "Учудващо е как при наполовина по-ниска инфлация и при по-ниска база през 2025 г. увеличението на данъчните приходи е с 800 милиона евро по-голямо от прогнозираното от Гълъб Донев за 2026 г. Ако приемем, че при двойно по-голяма инфлация ръстът на приходите през 2026 г. ще е поне колкото през 2025 г., това са 0.6% от БВП".
"Ако тази една "техническа грешка" на прогресивната реалност се поправи, бюджетният дефицит ще намалее с 0.6%. Като махнем 737 милиона евро увеличена издръжка в девет ведомства, 1.7 милиарда евро капиталови разходи без проекти и 153 милиона евро капиталови разходи за проекти без проектна готовност, бюджетният дефицит ще падне от 5.7% на 3%", допълва Асен Василев.

"Това не са "счетоводни хватки". Това е базова компетентност и желание наистина да се спрат парите, които захранват кръговете от фирми на олигархията. Това е бюджетиране на реални проекти, на реална издръжка и на база реална прогноза, в която войната в Иран съществува.

Проектът на Бюджет 2026, който Гълъб Донев се опитва да прокара, е нагъл опит да се заделят в централния бюджет над 3 милиарда евро за непрозрачно харчене с ПМС под контрола на финансовия министър и премиера. Това не е наследство, а съзнателен избор. Те да имат да си харчат. Работещите и фирмите да платят сметката. По 400 евро на български гражданин. Толкова ще ни излезе "чакайте Бюджет 2027", докато правителството харчи на тъмно за издръжка и капиталови разходи и ни продава реалност с 4% инфлация и "световен мир", заявява Асен Василев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 11 Отговор
    Благодарение на този всеки жив Ганчо задлъжня с по около USD 66000 само за период от 5г.

    14:44 07.07.2026

  • 2 Аз съм българче

    5 5 Отговор
    Аз съм Бойко, аз съм Шиши,
    аз съм Кирчо, също и Кокорчо,
    понякога съм Царя, понякога Пъдаря.
    Разнополов, шарен, но скопен,
    Продажен, подъл, як гамен.

    До тук добре, но:

    Това е тъй, щот уфце прости,
    Проповядват на вълци пости.

    И всички дружно с преклонена главичка
    Без думи, даже и без сричка
    Гласуват за бандити, гласуват за палачи,
    Продават се, превръщат се в лизачи.
    Ни чули, ни видяли и без глас
    Влачат си хомота пак в захлас.

    Накрая пиша послеслова,
    Че с трийсет сребърника в джоба
    Запътили сме се към гроба.

    14:45 07.07.2026

  • 3 Овчар

    5 2 Отговор
    Факти кой плаща на вашата мърша с псевдоним Ели Стоянова ..? До кога..?

    14:45 07.07.2026

  • 4 Асен Василев е виновен

    5 9 Отговор
    Асен Василев организира протестите срещу бюджета на правителството на Желязков, които докараха до падането на правителството и докарането на диктатурата в България. Лично е отговорен за ставащото в момента в страната.

    14:46 07.07.2026

  • 5 Анонимен

    8 3 Отговор
    Василев взимай розовото прасе и събирай българите Да си върнем държавата ни свободата ни и най вече демокрацията

    14:48 07.07.2026

  • 6 Снежанка Димитрова

    5 9 Отговор
    Толкова наглост България не е виждала. Радев трябва да започне от вас и да върви нататък. Време е да се прочистят плевелите от политическата нива, за да има добър урожай.

    14:50 07.07.2026

  • 7 Мнение

    7 5 Отговор
    Асен Василев е страхотен човек и много добър икономист, но идеята му за либерализъм просто не вирее в този момент на тази територия. Тук си имаме работа с алчни мошеници, които предаваха майките си за жителство и панелка 50 години, а след това народът им позволи да станат демократи. Те убиха възрастните хора построили България, без да се докоснат до достойни старини. И сега за тях върховенството на закона е само вятър, те имат страх само от бой, трудови лагери, отнемане на имущество и т.н. Направиха България ромски вилает, за да имат избиратели. Вещицата Фандъкова купуваше метли, вместо техника за почистване на града. След 50 години, когато измрат убийците на България и когато ромите се погерманчат съвсем, може би такива идеи като тези на Асен ще са ок, сега трябва обаче бой. Прасето Цацаров е виновен за тази свинщина

    14:50 07.07.2026

  • 8 АГАТ а Кристи

    6 2 Отговор
    Боташовата НАГЛОСТ е съизмерима САМО С ПЛЮС БЕЗКРАЙНОСТ !!!

    Коментиран от #18

    14:50 07.07.2026

  • 9 Виж сега,

    6 6 Отговор
    При Кокорчо бяха коледните подаръци за сметка на децата и внуците ни. При ГЕРБ беше постна пица. Нагъл тип.

    14:51 07.07.2026

  • 10 Деций

    5 6 Отговор
    Асен е страшен финансист ( комунист)!С източване и декапитализация на дружествата си оправи дефицита.Евтини еквилибристики да вземем предварително печалбата,и да раздаваме пари които не са обезпечени.Голям $ майстор "

    Коментиран от #12

    14:51 07.07.2026

  • 11 Овчар

    2 1 Отговор
    Псевдоним Мария Атанасова и Ели Стоянова..! До кога...?

    14:52 07.07.2026

  • 12 ПП Корифей

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Деций":

    С раздадените за великденски добавки към пенсиите от готовите пари за АМ Хемус, ПП си купи доверието на пенсионерите, за да гласуват хората за тях.

    14:56 07.07.2026

  • 13 АсенЯ дЪ ПростЯ е бастун на Урсула

    2 3 Отговор
    Най-големия розов финансист в света, за който е нормално една държава да е на дефицит вместо на плюс.

    14:59 07.07.2026

  • 14 Тома

    3 5 Отговор
    Кака асенка забрави като правеше агитация за еврото и после гласува за него като знаеше че инфлацията е над 3% Сега трябва главичката да му е наведена и да мълчи

    15:00 07.07.2026

  • 15 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 16 Стенли

    2 1 Отговор
    И Бойко Борисов, и Асен Василев ,Корнелия Нинова, Симеон Дянков ,шефа на БНБ и всички други този бюджет е в пъти по лош и мракобесен от този на предишното правителство...А според Борисов е заложен дълг с 10 милиарда евро повече от кабинета "Желязков"

    15:01 07.07.2026

  • 17 име

    2 2 Отговор
    А пък Кирчо умното, Хасанчо Василев, Ивало мирчев с двата пръста чело, Ристьо Иванов и други отбрани борци бореха олигархията от скута на шишо, докато сърбат мазно турско кафенце!

    15:03 07.07.2026

  • 18 Комунист

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "АГАТ а Кристи":

    Лично аз изказвам горещата си благодарност към Румен Радев, че както по първоначално ни давеше на 20 м дълбочина, сега е предоговорил за 15 месеца да ни дави на 10 метра, а после вече на 25, защото има лихви.

    15:03 07.07.2026

  • 19 Пепи Волгата

    0 0 Отговор
    Нямам капацитет и интелект да напиша нищо смислено, освен да се хваля че в джоба имам евро вместо левове

    15:09 07.07.2026

  • 20 До кога ще си терсене на развитието

    1 1 Отговор
    на България.
    А кротни се.

    15:09 07.07.2026

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