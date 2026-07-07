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Делян Пеевски: Подкрепяме постигнатото замразяване на договора с „Боташ“

Делян Пеевски: Подкрепяме постигнатото замразяване на договора с „Боташ“

7 Юли, 2026 15:03 1 112 41

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Този жест от турска страна е пример за добросъседски взаимоотношения, които за нас са особено важни, тъй като Турция е ключов стратегически партньор за България, посочи лидерът на ДПС

Делян Пеевски: Подкрепяме постигнатото замразяване на договора с „Боташ“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изразяваме удовлетворение от информацията за постигнатото на среща с българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган замразяване на договора с „Боташ“ за 15 месеца. Това заявява лидерът на ДПС Делян Пеевски в позиция, разпространена от пресцентъра на партията.

Споделяме заявеното основание за замразяването на договора с това, че България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ и ще се работи по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия, се казва в позицията.

Този жест от турска страна е пример за добросъседски взаимоотношения, които за нас са особено важни, тъй като Турция е ключов стратегически партньор за България, посочва още Пеевски, цитиран в позицията.

След срещата на българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара, „Булгаргаз“ и „Боташ“ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия, съобщиха вчера от пресслужбата на Министерския съвет.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чул не дочул ,

    36 5 Отговор
    разбрал не разбрал , подкрепял бил ?

    Коментиран от #6

    15:04 07.07.2026

  • 2 Аз съм българче

    20 15 Отговор
    Левски го предадохме,

    Ботев го убихме,

    Предадохме Априлското въстание,

    От 4 милионна население, само 7 500 се решиха да се бият за да я има България. Ако не беше Русия, щяхме да я караме на просия.

    Съюзихме се с Хитлер,

    Подарихме си тайния архив на Турция, като предадохме всички действащи агенти.

    Подарихме Южен поток и загубихме 3 милиарда и по 400 милиона годишно от такси и хиляди работни места.

    Подарихме си златото за милиарди на чужда държава. В България живеят 9 милиона милиардера, злато не ни трябва.

    Подарихме си земята, водата, електроенергията, летищата, заводите и парата, в замяна на отровна целувка в устата.

    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #12

    15:04 07.07.2026

  • 3 честен ционист

    11 14 Отговор
    И аз подкрепям замразяването на кеша за мистър Кеш, но за сметка на това данъците скачат нагоре.

    15:04 07.07.2026

  • 4 оня с коня

    38 3 Отговор
    А кога тоя от снимката ще е в затвора

    Коментиран от #9, #28

    15:05 07.07.2026

  • 5 Между

    11 5 Отговор
    редовете има толкова важни неща , те се бият в гърдите за "успеха" ?! А и договор НЯМА , само един протокол с условия !

    15:06 07.07.2026

  • 6 Вие само да видите

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "Чул не дочул ,":

    обективна оценка и се юркате да плюете.

    15:06 07.07.2026

  • 7 Делян Пеевски

    14 9 Отговор
    Долу мистър Кеш!У у у у у у у !

    15:07 07.07.2026

  • 8 Питане

    12 0 Отговор
    ПОДКРЕПАТА е със смъкнати га ЩИ.
    А може ли подкрепящия изобщо да застане в правилната поза ???

    15:07 07.07.2026

  • 9 Наблюдател

    5 16 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Погледни гласуванията в парламента и ще видиш кога. Всички гласуват заедно против Възраждане и против българския народ.

    Време е за Възраждане!

    15:08 07.07.2026

  • 10 Тома

    16 1 Отговор
    А мамута нещо да каже за мистър кеш.

    15:10 07.07.2026

  • 11 Коментар

    23 0 Отговор
    Мохамеданите ще му направят такъв граждански арест скоро, че ще ревете колко ниско може да падне една душа. Междувременно стана ясно, че полицията на емира го търси, защото влязоха в естестическата клиника в Дубай и извадиха информация за това кои съдии прокурорки, депутатки и журналистки от България си правили операции там и кой им ги е платил. Емирът имал неприятно усещане, че се заобикаля глобален закон на неговата територия, а неговите пари са в банки, не са заровени кюпюри в Хаджидимово, Якоруда и Дулово.

    15:11 07.07.2026

  • 12 Питане

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм българче":

    Ти на команча кога се предаде ?
    Преди, или след петте евроцента дето ти задрънкаха в неумитите горни израстъци ???

    15:12 07.07.2026

  • 13 Кои

    12 1 Отговор
    сте вие подкрепящите ? Голямото Д и малкото Д , ли ?

    15:12 07.07.2026

  • 14 дядо дръмпир

    5 1 Отговор
    КАКВО ОЗНАЧАВА????Как да ЧЕТЕМ????ЗАмразяване на договора с БОТАШ????Означава ли ,че дневно няма да дава бг по 500000лева за право на ползване????Това кажете.Що за нови думи ,замразяване ???ПРеди дни -ИЗКАРАХТЕ вместо БЛОКИРАНЕ ,Резерви.....Сега по модерному ,аз да ви кажа.....Да ви мръдна по чешки вместо да в-и го....кам!пс???ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия, съобщиха вчера от пресслужбата на Министерския съвет.КОЛКОООО????

    15:13 07.07.2026

  • 15 Бурж тарикат

    19 3 Отговор
    И кой го интересува какво ще изгрухти прасето по темата?!? Занулен си пич...и политически, скоро и икономически...!!!

    15:14 07.07.2026

  • 16 Делян го играе

    14 2 Отговор
    Примирен и кооперативен, но това няма да го спаси. Твърде многото грешки от миналото му висят над него като Дамоклев меч. Сега ще видим какъв ще е подходът към неговия съратник от Банкя.

    15:14 07.07.2026

  • 17 Оооо

    14 2 Отговор
    Колкото и да се навежда на новата власт ерата на прасето приключва. Беше каквото беше.

    15:15 07.07.2026

  • 18 Как няма да подкрепяш

    13 5 Отговор
    Като си заковал мунчо с аудио и видео- записи!
    Координирана акция между тях! Малко спомени...миналата година месец октомври пред няколко хиляди роми докарани с автобуси в София Пеевски срещу президентството крещи - " Тази сграда е превърната в сейф с пачки кеш...Ууууууу мистър Кеееешшш...Нали си запознат че аз зная за торбите всяка седмица с кеееш...Не можеш да мръднеш мистър кеееш... Уууу крадец"....На другия ден пред журналисти в парламента по една снимка на Копринков в едната ръка а в другата куриера на Радев и Пеевски - "Не можеш да мърдаш мистър КЕШ, закован си"

    15:17 07.07.2026

  • 19 Има ни пак

    13 2 Отговор
    Много хрисим стана прасето напоследък. Бързо забрави как щеше да превзема президентството.

    15:19 07.07.2026

  • 20 Опа

    9 0 Отговор
    Изглежда и Пеевски е получил нещо от това замразяване.

    15:19 07.07.2026

  • 21 Хаха

    9 2 Отговор
    Радев си купува още 15 месеца във властта с това замразяване на договора. Остава отворен въпроса какво е обещал на Ердоган и кой ще плати сметката.

    15:21 07.07.2026

  • 22 Нормално да е доволен

    6 0 Отговор
    Половината от ми острите и депутатите в сегашното правителство са хора на Пеевски.

    15:23 07.07.2026

  • 23 разбира се

    5 3 Отговор
    щото се разбрахте да цоцате заедно с Румката

    15:27 07.07.2026

  • 24 Троян

    5 0 Отговор
    Най добре е тоя да го пуснат, сред 200 помака от Родопите. Няма да се оттърве живо прасето.

    15:41 07.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ЗА СВИНЯТА

    3 1 Отговор
    НАЙ-НАКРАЯ
    ДИЙДЕ КОЛЕДА ПОСРЕД ЛЯТО.

    15:47 07.07.2026

  • 28 123

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Заедно с Прасчо , Тиквич и Кокорчо, право в централния затвор

    15:48 07.07.2026

  • 29 Онзи

    4 1 Отговор
    Само да попитам, кога ще заключат❓
    Буци-🎃
    и Свинта-🐖

    15:51 07.07.2026

  • 30 име

    1 0 Отговор
    Делян е доволен днес ,щастлив и усмихнат и се обръща приятелски към депутатите от ПБ на Радев с поздрави

    15:53 07.07.2026

  • 31 Договора с Боташ е това

    3 0 Отговор
    Това да се на///се//реш и после се молиш на някой да те обърше за всичко което поиска, после затова да обвиниш другите, и да го обявиш за успех. Но овцете блеят на миризмата и извъканото и му се възхищават.

    16:09 07.07.2026

  • 32 Цвете

    3 0 Отговор
    ТИ КОЙ БЕШЕ? ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ ОТ КТБ И БУЛГАРТАБАК. 🤦‍♂️🐷🤷‍♀️🐷🫵

    16:31 07.07.2026

  • 33 Айляк

    1 0 Отговор
    Аз па подкрепям евентуалното оттегляне на Шиши от политическия живот на България.
    След което следва дълготрайна почивка при бай Ставри от възстановителен характер, че нещо много полети и стрес му се събраха на момчето.
    И след това...след това па ми дреме за туй Тлъстото.

    16:33 07.07.2026

  • 34 Свинаров

    2 0 Отговор
    Мерзавци , продадохте ни в робство !

    16:36 07.07.2026

  • 35 ГЛАВАНАК

    1 0 Отговор
    КОЙ те пира пък тебе бе, дебел? Заминавай с Деса Конституционеса за Дубай и никога не се връщай, мерзавц.

    16:38 07.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Цвете

    2 0 Отговор
    ТИ КОЙ БЕШЕ? ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ ОТ КТБ И БУЛГАРТАБАК. 🤦‍♂️🐷🤷‍♀️🐷🫵МИСТЪР БИЙН МАГНИТСКИ ДА ВРЪЩА ПАРИТЕ И ДА НЕ СЕ ПРАВИ НА ЛУД. ЕТО, ЧИЧО ТИ РУМЕН, ОТНОВО МАЙ Е СГАФИЛ, КАТО ПО ПРОТОКОЛ ТЕЗИ 13 ГОДИНИ НЯМА ДА НИ ПОДМИНАТ, ЗАЩОТО ПОДПИСИТЕ ОФИЦИАЛНО СА ПОСТАВЕНИ ВЕЧЕ. СЛУЧКАТА Е ОТ 2023 ГОДИНА. А ДО 2036 ГОДИНА, КОЛКО СА. ПО ПОЛОВИН МИЛИОН ЕВРО ВСЕКИ ДЕН?! ЗАМРЪЗЯВАЛ ОТМРЪЗЯВАЛ СУМАТА Е КОЛКО МИЛИАРДИ??????? СМЯТАЙТЕ. 🤦‍♂️✈️🤦‍♂️

    16:39 07.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Баба WC

    1 0 Отговор
    От къде се промуши това тлъсто мазно и застана до кеша .

    16:41 07.07.2026

  • 40 Стига страх!

    0 0 Отговор
    Стига страх бе, "медиите"! Засрамете се най-после! Защо триете истината?! Лъжа ли е, че и банкянските, и позитанските комунисти се непикаваха от страх само като чуеха по телефона гласа на уродливоот 190 - килограмово туловище на снимката? Лъжа ли е, че туловището всъщност управляваше нещастната ни държава, паднала толкова ниско, та национални предатели, крадци на стотици милиони и милиарди и полуграмотни мерзавци да определят съдбата ни и да си играят с живота ни?! Лъжа ли е, че при едно гласуване чалгарската сбирщина на сакатото учиндолско нищожество поиска почивка, за да промени гласуването си в полза на туловището?! Добре, простаците с мърсния ,циничен и каруцарски език Хаджи Тошко АФрикански шимпанзето и Балбана Джебчията Орангутана бяха тясно зависими от туловището, то ги държеше на къса каишка и не смееха да мърднат, особено простак Тошко Хаджи Африкансик със "семеннта течност". Лъжа ли е, че сега уродливото туловище се мазни на Фатмака от село Славяново, защото с единия крак е твърдо на бунището при чалгарите Хаджи Африкански Шимпанзето и Барлабана Джебчията Орангутана? Българският народ ще изхвърли и него, както изхвърли чалгарите-простаци на сакатия от Учиндол! Стига страх! от туловището!

    16:50 07.07.2026

  • 41 ПОМИЯР

    0 0 Отговор
    Вонящо мръсно прасе не само ще подкрепяш правителството ако щеш сложи памук на чатала и така да подкрепяш така или иначе ще бъдеш ТРАЙНО заключен в КОЧИНАТА.

    16:54 07.07.2026

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