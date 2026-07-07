Делян Пеевски: Подкрепяме постигнатото замразяване на договора с „Боташ“

Изразяваме удовлетворение от информацията за постигнатото на среща с българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган замразяване на договора с „Боташ“ за 15 месеца. Това заявява лидерът на ДПС Делян Пеевски в позиция, разпространена от пресцентъра на партията.
Споделяме заявеното основание за замразяването на договора с това, че България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ и ще се работи по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия, се казва в позицията.
Този жест от турска страна е пример за добросъседски взаимоотношения, които за нас са особено важни, тъй като Турция е ключов стратегически партньор за България, посочва още Пеевски, цитиран в позицията.
След срещата на българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара, „Булгаргаз“ и „Боташ“ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия, съобщиха вчера от пресслужбата на Министерския съвет.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чул не дочул ,
Коментиран от #6
15:04 07.07.2026
2 Аз съм българче
Ботев го убихме,
Предадохме Априлското въстание,
От 4 милионна население, само 7 500 се решиха да се бият за да я има България. Ако не беше Русия, щяхме да я караме на просия.
Съюзихме се с Хитлер,
Подарихме си тайния архив на Турция, като предадохме всички действащи агенти.
Подарихме Южен поток и загубихме 3 милиарда и по 400 милиона годишно от такси и хиляди работни места.
Подарихме си златото за милиарди на чужда държава. В България живеят 9 милиона милиардера, злато не ни трябва.
Подарихме си земята, водата, електроенергията, летищата, заводите и парата, в замяна на отровна целувка в устата.
Време е за Възраждане!
Коментиран от #12
15:04 07.07.2026
3 честен ционист
15:04 07.07.2026
4 оня с коня
Коментиран от #9, #28
15:05 07.07.2026
5 Между
15:06 07.07.2026
6 Вие само да видите
До коментар #1 от "Чул не дочул ,":обективна оценка и се юркате да плюете.
15:06 07.07.2026
7 Делян Пеевски
15:07 07.07.2026
8 Питане
А може ли подкрепящия изобщо да застане в правилната поза ???
15:07 07.07.2026
9 Наблюдател
До коментар #4 от "оня с коня":Погледни гласуванията в парламента и ще видиш кога. Всички гласуват заедно против Възраждане и против българския народ.
Време е за Възраждане!
15:08 07.07.2026
10 Тома
15:10 07.07.2026
11 Коментар
15:11 07.07.2026
12 Питане
До коментар #2 от "Аз съм българче":Ти на команча кога се предаде ?
Преди, или след петте евроцента дето ти задрънкаха в неумитите горни израстъци ???
15:12 07.07.2026
13 Кои
15:12 07.07.2026
14 дядо дръмпир
15:13 07.07.2026
15 Бурж тарикат
15:14 07.07.2026
16 Делян го играе
15:14 07.07.2026
17 Оооо
15:15 07.07.2026
18 Как няма да подкрепяш
Координирана акция между тях! Малко спомени...миналата година месец октомври пред няколко хиляди роми докарани с автобуси в София Пеевски срещу президентството крещи - " Тази сграда е превърната в сейф с пачки кеш...Ууууууу мистър Кеееешшш...Нали си запознат че аз зная за торбите всяка седмица с кеееш...Не можеш да мръднеш мистър кеееш... Уууу крадец"....На другия ден пред журналисти в парламента по една снимка на Копринков в едната ръка а в другата куриера на Радев и Пеевски - "Не можеш да мърдаш мистър КЕШ, закован си"
15:17 07.07.2026
19 Има ни пак
15:19 07.07.2026
20 Опа
15:19 07.07.2026
21 Хаха
15:21 07.07.2026
22 Нормално да е доволен
15:23 07.07.2026
23 разбира се
15:27 07.07.2026
24 Троян
15:41 07.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ЗА СВИНЯТА
ДИЙДЕ КОЛЕДА ПОСРЕД ЛЯТО.
15:47 07.07.2026
28 123
До коментар #4 от "оня с коня":Заедно с Прасчо , Тиквич и Кокорчо, право в централния затвор
15:48 07.07.2026
29 Онзи
Буци-🎃
и Свинта-🐖
15:51 07.07.2026
30 име
15:53 07.07.2026
31 Договора с Боташ е това
16:09 07.07.2026
32 Цвете
16:31 07.07.2026
33 Айляк
След което следва дълготрайна почивка при бай Ставри от възстановителен характер, че нещо много полети и стрес му се събраха на момчето.
И след това...след това па ми дреме за туй Тлъстото.
16:33 07.07.2026
34 Свинаров
16:36 07.07.2026
35 ГЛАВАНАК
16:38 07.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Цвете
16:39 07.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Баба WC
16:41 07.07.2026
40 Стига страх!
16:50 07.07.2026
41 ПОМИЯР
16:54 07.07.2026