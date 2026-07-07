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От "Прогресивна България" внасят промени в Изборния кодекс: Гласуването да е само с машини

От "Прогресивна България" внасят промени в Изборния кодекс: Гласуването да е само с машини

7 Юли, 2026 15:51 874 42

  • прогресивна българия-
  • промени-
  • изборен кодекс-
  • машинно гласуване

Според проекта хартиените бюлетини трябва да отпаднат, като изключение ще се прави само за секции с под 300 избиратели, подвижните избирателни секции, секциите в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции, както и за намиращите се извън страната плавателни съдове под български флаг.

От "Прогресивна България" внасят промени в Изборния кодекс: Гласуването да е само с машини - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Парламентарната група на „Прогресивна България“ внесе в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, с който предлага преминаване към изцяло машинно гласуване и редица промени в организацията на изборния процес.

На брифинг пред журналисти председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов заяви, че целта е промените в Изборния кодекс да бъдат приети в кратки срокове, цитиран от dariknews.bg.

„За цел си поставяме нещо амбициозно – да приключим с изборното законодателство до края на месеца“, обяви Витанов.

По думите му целта е да направят изборното законодателство по-честно и с по-голямо доверие.

Той обяви, че предложенията ще бъдат депозирани в рамките на днешния ден.

Според проекта хартиените бюлетини трябва да отпаднат, като изключение ще се прави само за секции с под 300 избиратели, подвижните избирателни секции, секциите в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции, както и за намиращите се извън страната плавателни съдове под български флаг.

От „Прогресивна България“ посочват, че изцяло машинното гласуване ще ускори изборния процес, ще премахне недействителните бюлетини, ще опрости работата на секционните избирателни комисии и ще намали грешките при преброяването и обработката на резултатите.

Законопроектът предвижда след края на изборния ден секционните комисии да преброяват контролните разписки от машините като допълнителна гаранция за законността и честността на изборите.

Предлага се още удостоверяването на машините за гласуване да бъде прехвърлено от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация към Министерството на вътрешните работи, съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология. Според проекта МВР трябва да извършва и проверките на софтуерните модули, свързани с преброяването на гласовете.

Сред предложенията е и отпадането на ограничението за разкриване на максимум 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз. Според вносителите това ограничение засяга правото на глас на българските граждани в страни като Турция, Великобритания и Канада.

Законопроектът предвижда още възстановяване на 31 многомандатни изборни района и премахване на многомандатния район „Чужбина“.

Предлагат се и промени в работата на Централната избирателна комисия (ЦИК), като се регламентират правомощията на нейния председател и се засилва ролята на обучението на членовете на избирателните комисии. След успешно положен изпит те ще получават сертификат и ще бъдат вписвани в публичен регистър, което според вносителите ще повиши качеството на изборната администрация.

Сред измененията е и разширяване на дефиницията за медийни услуги, така че в нея да бъдат включени социалните мрежи като Facebook, X (бивш Twitter) и личните блогове. Целта е върху тях също да се прилага забраната за публикуване на резултати от социологически проучвания преди 20:00 часа в изборния ден.

Предвижда се и увеличение на глобите за нарушения на тези разпоредби.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    7 10 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    15:53 07.07.2026

  • 2 Без име

    13 10 Отговор
    Значи няма да гласувам.

    Коментиран от #6, #14, #29

    15:54 07.07.2026

  • 3 Пич

    14 12 Отговор
    Това е абсолютен кретенизъм!!! Тези се самозабравят, и се изживяват като диктатори!!! Няма да гласувам, ако го направят!!!

    Коментиран от #32

    15:56 07.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    Електронно гласуване по телефона с блокчейн.

    Коментиран от #25

    15:56 07.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Те точно това

    8 8 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    целят! Повечето да не гласуват! Планът за унищожение са го направили отдавна. От теб се очаква да не гласуваш и си подписваш съдбата сам.

    Коментиран от #18, #21

    15:58 07.07.2026

  • 7 Рамбо

    14 7 Отговор
    Мунчо Боташов иска да властва като Мадуро, но да помни как свърши той.

    15:58 07.07.2026

  • 8 Дръндрън

    2 2 Отговор
    Обаче трябва да пресекат и др. варианти - напр. пред секцията да спрат няколко автобуса с желаещи да гласуват там !

    15:59 07.07.2026

  • 9 Измамата Мадуро

    8 6 Отговор
    И после следва вечен Миньо-боташарски терор. Да вздравствиет болгарский путинизм!

    16:00 07.07.2026

  • 10 оня с коня

    10 3 Отговор
    По удачно ще бъде да гласуват само грамотни!
    Отиваш и собственоръчно си пишеш трите имена и ЕГН- то.
    Да допълня:
    Гласуване само в България.
    Изключение за хора които работят или учат извън страната но за България.

    Коментиран от #17

    16:00 07.07.2026

  • 11 Изисква !

    9 4 Отговор
    По - Малко Усилия !

    И Средства !

    За Да Се Манипулира !

    Вота !

    16:00 07.07.2026

  • 12 ппдб-то

    7 4 Отговор
    Супер! Тъкмо няма да гласуват тези, които по принцип не знаят за какво гласуват.

    16:01 07.07.2026

  • 13 оня с коня

    6 1 Отговор
    Искам да Грьъмне АЕЦ-а Кoзлoдyй или земетрecение като във Венецуела да иизбие всички Евро - Aтлантици които живеят луксозно ,с крacиви жeни ,cкъпи кoли и екскурзии и почивки...
    Няма само аз caмoтната и сьъдрана кoпeйка да се мъчa без радост и смислен живот по цели нощи тук в сайта - денонощно..

    Коментиран от #19

    16:01 07.07.2026

  • 14 оня с коня

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    че аз от 20 години не гласувам и какво от това?

    16:01 07.07.2026

  • 15 през 21 век

    1 4 Отговор
    е крайно време Изкуствения Интелект да замести гласоподавателите, като по-добре ориентиран на кого би трябвало да се връчи властта.

    16:01 07.07.2026

  • 16 оня с коня

    4 1 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    16:01 07.07.2026

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    вижда се че коня е по-умен от вас

    16:02 07.07.2026

  • 18 провинциалист

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Те точно това":

    вЕрно ли? Ти на досегашни избори с подписа си направили нещо повече от това да гарантираш 4 пъти годишно повишение на заплатите на хрантутниците, дето теглят заеми на твой гръб?

    16:03 07.07.2026

  • 19 само питам

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    хапчетата днес изпихте ли всичките дето санитаря ви ги даде?

    мисля някоя хапче сте изтърва ли под леглото , потърсете го

    Коментиран от #23

    16:03 07.07.2026

  • 20 Остава да Уточнят !

    5 1 Отговор
    Кой Ще Гласева За Нас !

    Вместо Нас !

    16:04 07.07.2026

  • 21 Нц.....

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Те точно това":

    Само дълбоки глупаци ходят да гласуват, за да може да откраднат гласовете им, и да легитимират кретените от политиката!!!

    16:04 07.07.2026

  • 22 Тцтц

    5 2 Отговор
    От "Прогресивна България" внасят промени в Изборния кодекс: Гласуването да е само с машини

    Ок,и кво правим ако машината в изборната секция е само една и тя се развали 😆

    Трябва да внесат промени в изборния кодекс, гласуването да бъде ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, както в Гърция,но никой не ще това

    16:05 07.07.2026

  • 23 Ами То ! ----

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "само питам":

    Тук Лекари НЯМА !

    Всичките !

    Са Санитари !

    16:06 07.07.2026

  • 24 Електра

    3 0 Отговор
    Това да се на///се//реш и после се молиш на някой да те обърше за всичко което поиска, после затова да обвиниш другите, и да го обявиш за успех. Но овцете блеят на миризмата и извъканото и му се възхищават...

    16:06 07.07.2026

  • 25 Троян

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ако си мислиш, че телефона ти не може да бъде манипулиран явно живееш някъде преди 40 години. Тъмната мрежа пробива всичко софиянецо.

    16:08 07.07.2026

  • 26 Компютрите на арестувания диктатор са

    5 1 Отговор
    най-евтиното и ефективно средство за манипулация на вота. Неслучайно тиквите накупийха всички изхвърлени по света "машини за гласуване" с идеята да не харчат пари за купен вот, но така се случи, че първо ПеПеДеБеругите и Бо(га)таша ги използваха и в последствие присвоиха. Следва тотална муньовска диктатура до прогонването и убийството на последния българин от територията.

    16:08 07.07.2026

  • 27 Мнение

    2 3 Отговор
    Това е супер. Доволен съм.

    16:15 07.07.2026

  • 28 Либерал

    2 4 Отговор
    Слава богу...всичко си идва на мястото. Има посока и тя е видима.

    16:19 07.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тия

    3 0 Отговор
    двамата самонадеяни мазни и нагли "мъдреци" голяма дейност пунктират !

    16:19 07.07.2026

  • 31 Чума

    5 5 Отговор
    Браво! Край на лелка с химически молив и тумбеста чичка, който и прави заслон, докато тя напрасква 350 хартиени амбалажа с №8! Приключва изборния ден, ΕΝTER, принтер, в 20.30 часа СИК си е у дома и гледа ЦИК! Не по нощите да мишкуват и тамънят протокола! Гласуването с машина е удоволствие! Вие защо не пишете до сайта с молив писмо с марка, а на ламптоповете си!?

    16:20 07.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 БРАВО ВЪРШАТ СИ

    2 5 Отговор
    Това за което бяха избрани. Малко по малко стъпка по стъпка всичко криво СДЕЛАНО от шиш и тууупан ще отиде у бездната заедно със тях. НАПРЕД ДО ПЪЛНА ПОБЕДА. ПРОТИВНИЦИТЕ СА УЯЗВИМИ ЯКО. А НЯКОИ ТЕХНИ АМБРАЗУРНИ ЗАЩИТНИЦИ ДА СЕ ЗАМИСЛЯТ. И БОТАШ ДЪВКАТА ОТИДЕ НА БУНИЩЕТО.

    Коментиран от #35

    16:27 07.07.2026

  • 34 Павел Пенев

    1 3 Отговор
    Много добре,така ще отпаднат неграмотните цигани и турци,които от много години са платения електорат на ГЕРБ и ДПС.

    16:31 07.07.2026

  • 35 Чума

    0 3 Отговор

    До коментар #33 от "БРАВО ВЪРШАТ СИ":

    Благодарение на вашите критики, от няколко дни управляващите станаха перфектни! Никой не иска от тях да бъдат Пиночет, но айде малко по строго! Не ли я репресирате, контрареволюцията надига глава! Откак Демержията им показа да не мърдат, че има и друга серия, направо ореваха орталъка!

    16:35 07.07.2026

  • 36 Супер

    0 3 Отговор
    браво

    16:37 07.07.2026

  • 37 Деций

    0 2 Отговор
    Супер!

    16:41 07.07.2026

  • 38 Госあ

    1 2 Отговор
    Евала. Тези за два месеца направиха повече отколкото ппдбʼрастите и гербероʼпитеците за години.

    16:45 07.07.2026

  • 39 Анонимен

    2 1 Отговор
    Пълна алабала със счупените мадуровки искат тези баташите искат искат искат сякаш държавата е тяхна бащиния Господа България е на всички българи няма как да забранявате хартията и насила да ни тикате към счупените мадуровки забранени в цяла Европа

    16:48 07.07.2026

  • 40 Тити

    0 1 Отговор
    Крайно време беше.

    16:49 07.07.2026

  • 41 морския

    0 1 Отговор
    само в машините е истината !

    16:51 07.07.2026

  • 42 Анонимен

    0 0 Отговор
    Откъде накъде тия ще забраняват бюлетините и ще налагат алабалата Оставка избори хартия има в цяла Европа А Мадуро е арестуван в американски затвор

    16:57 07.07.2026

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