От "Прогресивна България" внасят промени в Изборния кодекс: Гласуването да е само с машини

Парламентарната група на „Прогресивна България“ внесе в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, с който предлага преминаване към изцяло машинно гласуване и редица промени в организацията на изборния процес.
На брифинг пред журналисти председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов заяви, че целта е промените в Изборния кодекс да бъдат приети в кратки срокове, цитиран от dariknews.bg.
„За цел си поставяме нещо амбициозно – да приключим с изборното законодателство до края на месеца“, обяви Витанов.
По думите му целта е да направят изборното законодателство по-честно и с по-голямо доверие.
Той обяви, че предложенията ще бъдат депозирани в рамките на днешния ден.
Според проекта хартиените бюлетини трябва да отпаднат, като изключение ще се прави само за секции с под 300 избиратели, подвижните избирателни секции, секциите в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции, както и за намиращите се извън страната плавателни съдове под български флаг.
От „Прогресивна България“ посочват, че изцяло машинното гласуване ще ускори изборния процес, ще премахне недействителните бюлетини, ще опрости работата на секционните избирателни комисии и ще намали грешките при преброяването и обработката на резултатите.
Законопроектът предвижда след края на изборния ден секционните комисии да преброяват контролните разписки от машините като допълнителна гаранция за законността и честността на изборите.
Предлага се още удостоверяването на машините за гласуване да бъде прехвърлено от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация към Министерството на вътрешните работи, съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология. Според проекта МВР трябва да извършва и проверките на софтуерните модули, свързани с преброяването на гласовете.
Сред предложенията е и отпадането на ограничението за разкриване на максимум 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз. Според вносителите това ограничение засяга правото на глас на българските граждани в страни като Турция, Великобритания и Канада.
Законопроектът предвижда още възстановяване на 31 многомандатни изборни района и премахване на многомандатния район „Чужбина“.
Предлагат се и промени в работата на Централната избирателна комисия (ЦИК), като се регламентират правомощията на нейния председател и се засилва ролята на обучението на членовете на избирателните комисии. След успешно положен изпит те ще получават сертификат и ще бъдат вписвани в публичен регистър, което според вносителите ще повиши качеството на изборната администрация.
Сред измененията е и разширяване на дефиницията за медийни услуги, така че в нея да бъдат включени социалните мрежи като Facebook, X (бивш Twitter) и личните блогове. Целта е върху тях също да се прилага забраната за публикуване на резултати от социологически проучвания преди 20:00 часа в изборния ден.
Предвижда се и увеличение на глобите за нарушения на тези разпоредби.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
15:53 07.07.2026
2 Без име
Коментиран от #6, #14, #29
15:54 07.07.2026
3 Пич
Коментиран от #32
15:56 07.07.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #25
15:56 07.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Те точно това
До коментар #2 от "Без име":целят! Повечето да не гласуват! Планът за унищожение са го направили отдавна. От теб се очаква да не гласуваш и си подписваш съдбата сам.
Коментиран от #18, #21
15:58 07.07.2026
7 Рамбо
15:58 07.07.2026
8 Дръндрън
15:59 07.07.2026
9 Измамата Мадуро
16:00 07.07.2026
10 оня с коня
Отиваш и собственоръчно си пишеш трите имена и ЕГН- то.
Да допълня:
Гласуване само в България.
Изключение за хора които работят или учат извън страната но за България.
Коментиран от #17
16:00 07.07.2026
11 Изисква !
И Средства !
За Да Се Манипулира !
Вота !
16:00 07.07.2026
12 ппдб-то
16:01 07.07.2026
13 оня с коня
Няма само аз caмoтната и сьъдрана кoпeйка да се мъчa без радост и смислен живот по цели нощи тук в сайта - денонощно..
Коментиран от #19
16:01 07.07.2026
14 оня с коня
До коментар #2 от "Без име":че аз от 20 години не гласувам и какво от това?
16:01 07.07.2026
15 през 21 век
16:01 07.07.2026
16 оня с коня
не съм дльжен да овластявам никого
16:01 07.07.2026
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "оня с коня":вижда се че коня е по-умен от вас
16:02 07.07.2026
18 провинциалист
До коментар #6 от "Те точно това":вЕрно ли? Ти на досегашни избори с подписа си направили нещо повече от това да гарантираш 4 пъти годишно повишение на заплатите на хрантутниците, дето теглят заеми на твой гръб?
16:03 07.07.2026
19 само питам
До коментар #13 от "оня с коня":хапчетата днес изпихте ли всичките дето санитаря ви ги даде?
мисля някоя хапче сте изтърва ли под леглото , потърсете го
Коментиран от #23
16:03 07.07.2026
20 Остава да Уточнят !
Вместо Нас !
16:04 07.07.2026
21 Нц.....
До коментар #6 от "Те точно това":Само дълбоки глупаци ходят да гласуват, за да може да откраднат гласовете им, и да легитимират кретените от политиката!!!
16:04 07.07.2026
22 Тцтц
Ок,и кво правим ако машината в изборната секция е само една и тя се развали 😆
Трябва да внесат промени в изборния кодекс, гласуването да бъде ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, както в Гърция,но никой не ще това
16:05 07.07.2026
23 Ами То ! ----
До коментар #19 от "само питам":Тук Лекари НЯМА !
Всичките !
Са Санитари !
16:06 07.07.2026
24 Електра
16:06 07.07.2026
25 Троян
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Ако си мислиш, че телефона ти не може да бъде манипулиран явно живееш някъде преди 40 години. Тъмната мрежа пробива всичко софиянецо.
16:08 07.07.2026
26 Компютрите на арестувания диктатор са
16:08 07.07.2026
27 Мнение
16:15 07.07.2026
28 Либерал
16:19 07.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Тия
16:19 07.07.2026
31 Чума
16:20 07.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 БРАВО ВЪРШАТ СИ
Коментиран от #35
16:27 07.07.2026
34 Павел Пенев
16:31 07.07.2026
35 Чума
До коментар #33 от "БРАВО ВЪРШАТ СИ":Благодарение на вашите критики, от няколко дни управляващите станаха перфектни! Никой не иска от тях да бъдат Пиночет, но айде малко по строго! Не ли я репресирате, контрареволюцията надига глава! Откак Демержията им показа да не мърдат, че има и друга серия, направо ореваха орталъка!
16:35 07.07.2026
36 Супер
16:37 07.07.2026
37 Деций
16:41 07.07.2026
38 Госあ
16:45 07.07.2026
39 Анонимен
16:48 07.07.2026
40 Тити
16:49 07.07.2026
41 морския
16:51 07.07.2026
42 Анонимен
16:57 07.07.2026