Заради нарушения при строителния контрол: Терзиев отне правомощия на кмета и на главния архитект на район "Връбница"

Столична община предприема нов етап от действията си във връзка с установените нарушения при упражняването на строителния контрол в район „Връбница“.

Днес кметът на София Васил Терзиев подписа заповед, с която се прекратява действието на делегираните правомощия на кмета на район „Връбница“ Румен Костадинов, свързани с упражняването на правомощията по Закона за устройство на територията относно контрола върху строителството.

С отделна заповед, подписана от временно изпълняващия длъжността главен архитект на Столична община арх. Таня Герганова, се прекратява действието на делегираните правомощия на главния архитект на район „Връбница“ арх. Симеон Симеонов, свързани със съгласуването и одобряването на инвестиционни проекти.

Прекратяването на действието на делегираните правомощия има превантивен характер и цели до окончателното произнасяне на компетентните институции дейностите по строителен контрол и съгласуване на инвестиционни проекти да бъдат упражнявани пряко от Столична община. Целта е да се гарантира законосъобразното протичане на административните процедури, да се предотвратят нови съмнения относно тяхната законосъобразност и да се защити общественият интерес.

Предприетите действия са пряко следствие от последователните проверки и предприетите до момента институционални действия на Столична община по случая.

Припомняме накратко развитието на казуса досега:

Още на 29 април 2026 г. кметът на София Васил Терзиев възложи със заповед цялостна проверка на действията на районната администрация на „Връбница“ по сигнали, свързани със строителни дейности в землището на с. Волуяк. Проверката беше извършена от Инспектората за противодействие на корупцията със съдействието на експерти от направление „Градско планиране и развитие“.

На 18 юни 2026 г. кметът на София утвърди доклада от съвместната проверка. Той установява нарушения и бездействия на районната администрация при упражняването на контролните ѝ правомощия по Закона за устройство на територията. Констатирани са сериозни нарушения на административните правила и пропуски при строителния контрол, които са позволили строителните дейности да продължат въпреки наличието на основания за намеса на компетентните органи, включително по отношение на имоти със статут на недвижима културна ценност.

След утвърждаването на доклада Столична община изпрати цялата документация на Софийската градска прокуратура, Дирекцията за национален строителен контрол и Министерството на културата за предприемане на действия по компетентност.

Паралелно с това експертното становище на направление „Градско планиране и развитие“ установи, че издадените разрешения за строеж са издадени от компетентен орган, съобщени са по законоустановения ред и са влезли в законна сила. Констатираните нарушения се отнасят до упражняването на административния контрол и действията на районната администрация и не представляват автоматично основание за определяне на строежите като незаконни. Преценката за законосъобразността на конкретните строежи подлежи на самостоятелни производства по реда на Закона за устройство на територията.

С днешните заповеди Столична община предприема следващата необходима административна мярка, за да гарантира, че до приключването на проверките и произнасянето на компетентните институции правомощията по строителния контрол и съгласуването на инвестиционните проекти ще бъдат упражнявани при засилен институционален контрол.

Столична община ще продължи да реагира по същия начин на всеки сигнал за нарушения. Очакваме компетентните институции да приключат своите проверки и да се произнесат в рамките на предоставените им от закона правомощия.

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