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Димитър Стоянов: Няма забрана за американски военни самолети, ще има и други на летище София

Димитър Стоянов: Няма забрана за американски военни самолети, ще има и други на летище София

7 Юли, 2026 17:11 1 367 66

  • димитър стоянов-
  • самолети-
  • летище-
  • софия

На 25 февруари на Летище „Васил Левски“ бяха разположени 10 военнотранспортни самолета KC-135 (самолети цистерни Boeing KC-135 Stratotanker)

Димитър Стоянов: Няма забрана за американски военни самолети, ще има и други на летище София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Присъствието на американски военнотранспортен самолет на летище „Васил Левски“ – София е част от рутинна логистична операция.

Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод присъствието на военния самолет на летището в столицата. Според него "САЩ са изпратили транспортен самолет, който да прибере оборудването на американските военни самолети, пребивавали на столичното летище".

На 25 февруари на Летище „Васил Левски“ бяха разположени 10 военнотранспортни самолета KC-135 (самолети цистерни Boeing KC-135 Stratotanker). На 1 юли премиерът Румен Радев заяви, че военните самолети цистерни са напуснали летището в София.

„Никой не е забранил кацането на американски самолети на което и да е гражданско летище. И занапред ще кацат самолети не само на американските въоръжени сили, но и на други държави. Това е напълно нормална практика и няма никакъв проблем с пребиваването им“, каза министърът след края на заседанието на парламентарната комисия по отбрана, предаде БГНЕС.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Честито на малоумниците,

    52 8 Отговор
    които фъргаха на измамта Прогресиращ Бо(га)таш!

    Коментиран от #3

    17:14 07.07.2026

  • 2 оня с коня

    70 6 Отговор
    това е гражданко летище бе воененТЪПАК
    това не е военно летище

    Коментиран от #31

    17:16 07.07.2026

  • 3 Европеец

    57 5 Отговор

    До коментар #1 от "Честито на малоумниците,":

    Наистина съжалявам за надеждите, който народа хранеше за управлението на боташ... Получихме същото от старото.....

    Коментиран от #10

    17:16 07.07.2026

  • 4 Мусорчик

    47 5 Отговор
    Мите, това е едната версия, утре чорапчо ще излезе по телевизора и ще нахрани другата част от публиката. 35 години заобляме материала и накрая успяхме.

    Коментиран от #16

    17:17 07.07.2026

  • 5 Объркана копейка

    32 13 Отговор
    Ние сега за кого да викаме ?!
    За аятолах коце Копейкин, за фатмак кРадев или да си викаме за шиши, той поне плаща редовно.

    Коментиран от #14, #52

    17:17 07.07.2026

  • 6 оня с коня

    49 13 Отговор
    пак скачакйте по площадите със двата пръста вдигнати ама по времето на бай Тошо нямаше руски самолети на летище софия !

    Коментиран от #15, #17, #43

    17:17 07.07.2026

  • 7 скачал за банани на жълтите павета

    29 5 Отговор
    важното е все пак че има банани по магазините

    Коментиран от #30

    17:18 07.07.2026

  • 8 Сила

    35 4 Отговор
    На дедо Митьо Есемеса му наби канчето изопнатия и изтупан генерал на НАТО и сега гледа като наказан с мъмрене на събрание на пенсионерския клуб на ОФ - то в Люлин 5 ....

    Коментиран от #18

    17:18 07.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Не само получихме същото, дори

    44 0 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    и без да сме гласували, получихме още много от същото заради купените цигани и кърлежите в администрацият, които винаги са със "силния на деня".

    17:18 07.07.2026

  • 11 Ще има

    20 8 Отговор
    Защото Тръмп ви увеличи машините Страйкър с 37 милиона долара заради опитите ви да изгоните самолетите от летището. Понеже сте много отворени.

    17:19 07.07.2026

  • 12 Шменти Капели

    33 2 Отговор
    Как така до вчера бяхме участници във войната а днес няма проблем да кацат

    17:19 07.07.2026

  • 13 Радуванки муневи

    26 4 Отговор
    викахте по Гюров като по мечка, а то вашето чучело било за тричене

    17:20 07.07.2026

  • 14 Сила

    18 1 Отговор

    До коментар #5 от "Объркана копейка":

    Не моа ти помогна братчед !!!
    Голем миш - маш стана , вече не се знае кой плаща ....а и пиенето свършва май вече !!!?

    17:21 07.07.2026

  • 15 Обаче

    17 30 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Тодор Живков им подари 32 тона злато на руснаците

    17:21 07.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Европеец

    36 9 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Прав си.... Бай Тошо беше единствения държавник в бг територията на последната българска държава.... Нямаше висше образование, но по него време България живя втория златен век....

    17:24 07.07.2026

  • 18 между другото

    20 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    Този е точно за пенсионерския клуб.

    Коментиран от #28

    17:24 07.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ясно

    26 3 Отговор
    Чичо Дончо им е набил канчето и са започнали да повтарят - йес сър.

    17:31 07.07.2026

  • 21 Азззззззз

    26 1 Отговор
    Тоя нещастен пенсионер да каже на кои граждански летища има смесени военни и граждански самолети! Било нормално... Както са тръгнали, тия ще си ходят най-късно февруари.

    Коментиран от #34

    17:32 07.07.2026

  • 22 Морски

    25 2 Отговор
    Ама естественно че няма проблем,ние си знаем че ще продължат да кацат и за напред.Няма нужда да ни съобщавате.По интересно ми е да съобщите,кога български военен самолет е кацал на гражданско летище в САЩ и ако е кацал колко време е седял там

    Коментиран от #53

    17:32 07.07.2026

  • 23 Демек

    21 1 Отговор
    Визите за българи няма да отпаднат, но радевистката хунта е клекнала пред краварите.

    17:33 07.07.2026

  • 24 Шмекер Копейкин празнодумеца

    3 6 Отговор
    Кой каза : "Време е за Zабраждане !" 🤣🤣🤣

    КОГАТО ДОЙДАТ СУЛЬО И ПУЛЬО от вrъZpoдените, ИРАН ИМ СЕ ПОДИГРАВА
    "И не следвай неверниците и лицемерите, и отмини обидите им, и се уповавай на Аллах! "

    17:33 07.07.2026

  • 25 Излиза че

    18 1 Отговор
    Не само няма да изгонят американските самолети, но и ще приемат още.

    17:34 07.07.2026

  • 26 ЧИЧО РУМЕН

    18 2 Отговор
    Се оказа един обикновен лъжец. Същия като Боко.

    17:34 07.07.2026

  • 27 Удри

    15 3 Отговор
    Радев прави България участник във войната с Иран.

    Коментиран от #36

    17:35 07.07.2026

  • 28 Ама

    11 0 Отговор

    До коментар #18 от "между другото":

    Военните май все оттам ги вземат. Нали знаеш къде били когато господ давал акъл

    Коментиран от #33

    17:36 07.07.2026

  • 29 Само да питам

    13 0 Отговор
    Този и другите киеци преди него, защо толкова години, като сме член на НАТО, не направиха една писта за такива самолети?!

    17:37 07.07.2026

  • 30 1111

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "скачал за банани на жълтите павета":

    Внимавай да не стъпиш на бананова кора!

    17:38 07.07.2026

  • 31 Соломон

    5 20 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    И какво като е гражданско летище.Това е военен самолет за превоз на хора и товари и може да каца както на граждански така и на военни летища

    17:41 07.07.2026

  • 32 нннн

    18 1 Отговор
    А американски и други съюзнически войници ще пускаме ли в спалните си?
    ,,Пременил се Илия. Пак в тия."

    17:41 07.07.2026

  • 33 Знам

    11 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ама":

    Били са на партийно събрание.☭☭☭☭

    17:43 07.07.2026

  • 34 Например на JFK нонстоп кацат и политат

    9 0 Отговор

    До коментар #21 от "Азззззззз":

    български , "партньорски" военни самолети -))

    17:45 07.07.2026

  • 35 Тома

    12 1 Отговор
    Този да каже къде в света на гражданско летище кацат военни самолети

    Коментиран от #57

    17:48 07.07.2026

  • 36 Тц, няма да е с Иран

    10 0 Отговор

    До коментар #27 от "Удри":

    По- вероятно да е в другата като почне горещата фаза. Летища да искаш по градовете!

    17:50 07.07.2026

  • 37 нннн

    13 0 Отговор
    И ще ги наредим самолетите - военен, цивилен; военен, цивилен...

    17:51 07.07.2026

  • 38 Ами

    10 0 Отговор
    ако е наистина нормално на граждански летища да кацат и излитат военни самолети значи всичко е наред.

    17:57 07.07.2026

  • 39 Хаха

    8 0 Отговор
    "...напълно нормална практика" е всичко това.

    17:59 07.07.2026

  • 40 А защо

    8 1 Отговор
    още няма тежко въоръжени натовски армейци по улиците на българските градове и села? Това е напълно нормална практика в цял свят.

    18:01 07.07.2026

  • 41 Няма такъв резил

    9 0 Отговор
    Спираме помоща за Украйна, която така или иначе я няма! Гоним американските самолети, само за да кацнат по-късно където си искат!!!

    18:04 07.07.2026

  • 42 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    6 0 Отговор
    🤣🤣🤣😁😁На печелившите- честито..

    18:05 07.07.2026

  • 43 СВО 1 594 дни РЕЗИЛ

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Сигурно защото беше много голям държавник и патриот. След като бяха продали суверенитета ни на Кремъл (във всяко министерство съветски консултанти и съветници, съветски генерали в МНО и ГЩ), правешкото парвеню ДВА пъти иска да заличи и ограничената независимост на България и да я направи СЪЮЗНА република в състава на СССР. Добре че Кремъл провали мераците му.

    18:06 07.07.2026

  • 44 Оня ден

    6 0 Отговор
    каза всички си заминаха , дори предсрочно , сега им набиха канчета и друга песен ! Добре , бе , каквото и да е , кажете на гражданите как стоят действително нещата , а не днес едно , утре друго ! Гнусни лъжи от субекти , научени винаги да лъжат ! Грозна работа и позор огромен !

    Коментиран от #47

    18:09 07.07.2026

  • 45 Наблюдател

    1 5 Отговор
    Браво на Радев, изгони краварските самолети от летище София, а последният самолет в момента им събира останалите боклуци.

    Коментиран от #48

    18:10 07.07.2026

  • 46 КОПЕЙ С ЧАЛМА И ДРЪПНАТИ ОЧИ

    1 3 Отговор
    объркан съм ужассссссс

    18:10 07.07.2026

  • 47 СВО 1 594 дни РЕЗИЛ

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Оня ден":

    Ами комунисти, сър. Първите им положени клетви са към НРБ и БКП.

    18:12 07.07.2026

  • 48 НАБЛЮДАТЕЛЕН КОПЕЙ-МИНИСТЪРА КАЗВА ДРУГО

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Наблюдател":

    „Никой не е забранил кацането на американски самолети на което и да е гражданско летище. И занапред ще кацат самолети не само на американските въоръжени сили, но и на други държави. Това е напълно нормална практика и няма никакъв проблем с пребиваването им“, каза министърът.

    18:13 07.07.2026

  • 49 Троянец

    6 1 Отговор
    Няма ли военни летища бе аланкоолу?!Къде в коя колония Краварите си разполагат военните самолети на ГРАЖДАНСКИ ЛЕТИЩА?! И Вие сте като предишните! Много Ви бяха приказките!И Вие ще си идете безславно като НДСВ!

    18:15 07.07.2026

  • 50 коко

    6 1 Отговор
    Ако на военните и на НАТО е необходимо военно летище да възстановят някое от многото изоставени военни летища в България, НАТО и САЩ не са бедни.Военни самолети и военни товари на цивилно летище го превръщат във военна цел. Да не се учудим ако някоя иранска ракета или дрон паднат на софийското летище.

    18:17 07.07.2026

  • 51 оня с коня

    1 3 Отговор
    ИЗМАЙСТОРИЛИ са си Русофилските насекоми Друг "оня с коня",който да пише усърдно Руски Дитерамби в прослава на "Вагучая" и си мислят че никой не забелязва разликата.А реалността е че ще дойде наесен "Радев глад",ще бъде пометено това Правителствоот Протестите,но след това нефелните Гъбари няма да отидат да гласуват изобщо щото ще спрат да вярван в Чудеса,след което БАТ БОЙКО отново ще поеме ДИЗГИНИТЕ на България.Тоя път обаче ще се действа с Твърда ръка и Русофилството веднъж завинаги ще бъде обявено са Криминално деяние.Мдаа...!

    Коментиран от #59

    18:18 07.07.2026

  • 52 коко

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Объркана копейка":

    Май накрая ще се окаже че Пеевски е правилния избор ...

    18:18 07.07.2026

  • 53 Ще кацне

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Морски":

    ама когато на пилоти им дадат американска виза.

    18:20 07.07.2026

  • 54 Боруна Лом

    3 1 Отговор
    Да идва Ердоган и да се приключва с тая територия на крадци,мошеници и лъжци!

    Коментиран от #61

    18:21 07.07.2026

  • 55 Леле лее

    3 0 Отговор
    А защо преди ревахте срещу американските самолети. И се биехте в гърдите че уж сте ги изгонили.

    Коментиран от #65

    18:22 07.07.2026

  • 56 Стенли

    2 1 Отговор
    Най хубаво казва тук един коментиращ, че BG то ще се оправи само като гръмне АЕЦ а и затрие този продажен български ген

    18:22 07.07.2026

  • 57 Късогледко

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Тома":

    Препоръчително е да пообиколите малко из света, по летищата, и да поразгледате къде какви самолети кацат......

    18:24 07.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "оня с коня":

    Остана си само "оня"-кон отиде в ряката и избега след като Тиквоча загуби.А ти мечтай за есента белким Тиквоча ти върне коня,че без него си жив зян.Няма с какво да обикаляш по гюмовете.Трагедия си.

    18:25 07.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Др.Ников

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "Боруна Лом":

    До тогава Медиджиев ще е изнесъл Здравната Каса в ЮАР.Абе Радев или си тъп,глух или ти си поредния шарлатанин.

    Коментиран от #64, #66

    18:27 07.07.2026

  • 62 Трийте,

    3 0 Отговор
    пък аз просто питам нали уж Радю изгони американците?!
    Що станА?
    Пак трийте!

    18:27 07.07.2026

  • 63 За всички политици

    1 1 Отговор
    се допускат грозни и цинични обиди, само Радню го пазят като писано яйце!

    18:28 07.07.2026

  • 64 Д-р Ников

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Др.Ников":

    Може ли племенника на Веска Медиджиева да го назначиш за замшеф на НЗОК?! Това говори какъв си!

    18:29 07.07.2026

  • 65 СВО 1 594 дни РЕЗИЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Леле лее":

    За моментна радост на проруските патриоти, които изневериха на Коцето и гласуваха за тях.

    18:29 07.07.2026

  • 66 Радю може да е шарлатанин,

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Др.Ников":

    ама прогресивен. 😜

    Той хем изгони американските самолети, хем пак ги покани!
    Мухахах!

    18:30 07.07.2026

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