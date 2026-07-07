Димитър Стоянов: Няма забрана за американски военни самолети, ще има и други на летище София

Присъствието на американски военнотранспортен самолет на летище „Васил Левски“ – София е част от рутинна логистична операция.
Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод присъствието на военния самолет на летището в столицата. Според него "САЩ са изпратили транспортен самолет, който да прибере оборудването на американските военни самолети, пребивавали на столичното летище".
На 25 февруари на Летище „Васил Левски“ бяха разположени 10 военнотранспортни самолета KC-135 (самолети цистерни Boeing KC-135 Stratotanker). На 1 юли премиерът Румен Радев заяви, че военните самолети цистерни са напуснали летището в София.
„Никой не е забранил кацането на американски самолети на което и да е гражданско летище. И занапред ще кацат самолети не само на американските въоръжени сили, но и на други държави. Това е напълно нормална практика и няма никакъв проблем с пребиваването им“, каза министърът след края на заседанието на парламентарната комисия по отбрана, предаде БГНЕС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Честито на малоумниците,
Коментиран от #3
17:14 07.07.2026
2 оня с коня
това не е военно летище
Коментиран от #31
17:16 07.07.2026
3 Европеец
До коментар #1 от "Честито на малоумниците,":Наистина съжалявам за надеждите, който народа хранеше за управлението на боташ... Получихме същото от старото.....
Коментиран от #10
17:16 07.07.2026
4 Мусорчик
Коментиран от #16
17:17 07.07.2026
5 Объркана копейка
За аятолах коце Копейкин, за фатмак кРадев или да си викаме за шиши, той поне плаща редовно.
Коментиран от #14, #52
17:17 07.07.2026
6 оня с коня
Коментиран от #15, #17, #43
17:17 07.07.2026
7 скачал за банани на жълтите павета
Коментиран от #30
17:18 07.07.2026
8 Сила
Коментиран от #18
17:18 07.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Не само получихме същото, дори
До коментар #3 от "Европеец":и без да сме гласували, получихме още много от същото заради купените цигани и кърлежите в администрацият, които винаги са със "силния на деня".
17:18 07.07.2026
11 Ще има
17:19 07.07.2026
12 Шменти Капели
17:19 07.07.2026
13 Радуванки муневи
17:20 07.07.2026
14 Сила
До коментар #5 от "Объркана копейка":Не моа ти помогна братчед !!!
Голем миш - маш стана , вече не се знае кой плаща ....а и пиенето свършва май вече !!!?
17:21 07.07.2026
15 Обаче
До коментар #6 от "оня с коня":Тодор Живков им подари 32 тона злато на руснаците
17:21 07.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Европеец
До коментар #6 от "оня с коня":Прав си.... Бай Тошо беше единствения държавник в бг територията на последната българска държава.... Нямаше висше образование, но по него време България живя втория златен век....
17:24 07.07.2026
18 между другото
До коментар #8 от "Сила":Този е точно за пенсионерския клуб.
Коментиран от #28
17:24 07.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ясно
17:31 07.07.2026
21 Азззззззз
Коментиран от #34
17:32 07.07.2026
22 Морски
Коментиран от #53
17:32 07.07.2026
23 Демек
17:33 07.07.2026
24 Шмекер Копейкин празнодумеца
КОГАТО ДОЙДАТ СУЛЬО И ПУЛЬО от вrъZpoдените, ИРАН ИМ СЕ ПОДИГРАВА
"И не следвай неверниците и лицемерите, и отмини обидите им, и се уповавай на Аллах! "
17:33 07.07.2026
25 Излиза че
17:34 07.07.2026
26 ЧИЧО РУМЕН
17:34 07.07.2026
27 Удри
Коментиран от #36
17:35 07.07.2026
28 Ама
До коментар #18 от "между другото":Военните май все оттам ги вземат. Нали знаеш къде били когато господ давал акъл
Коментиран от #33
17:36 07.07.2026
29 Само да питам
17:37 07.07.2026
30 1111
До коментар #7 от "скачал за банани на жълтите павета":Внимавай да не стъпиш на бананова кора!
17:38 07.07.2026
31 Соломон
До коментар #2 от "оня с коня":И какво като е гражданско летище.Това е военен самолет за превоз на хора и товари и може да каца както на граждански така и на военни летища
17:41 07.07.2026
32 нннн
,,Пременил се Илия. Пак в тия."
17:41 07.07.2026
33 Знам
До коментар #28 от "Ама":Били са на партийно събрание.☭☭☭☭
17:43 07.07.2026
34 Например на JFK нонстоп кацат и политат
До коментар #21 от "Азззззззз":български , "партньорски" военни самолети -))
17:45 07.07.2026
35 Тома
Коментиран от #57
17:48 07.07.2026
36 Тц, няма да е с Иран
До коментар #27 от "Удри":По- вероятно да е в другата като почне горещата фаза. Летища да искаш по градовете!
17:50 07.07.2026
37 нннн
17:51 07.07.2026
38 Ами
17:57 07.07.2026
39 Хаха
17:59 07.07.2026
40 А защо
18:01 07.07.2026
41 Няма такъв резил
18:04 07.07.2026
42 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
18:05 07.07.2026
43 СВО 1 594 дни РЕЗИЛ
До коментар #6 от "оня с коня":Сигурно защото беше много голям държавник и патриот. След като бяха продали суверенитета ни на Кремъл (във всяко министерство съветски консултанти и съветници, съветски генерали в МНО и ГЩ), правешкото парвеню ДВА пъти иска да заличи и ограничената независимост на България и да я направи СЪЮЗНА република в състава на СССР. Добре че Кремъл провали мераците му.
18:06 07.07.2026
44 Оня ден
Коментиран от #47
18:09 07.07.2026
45 Наблюдател
Коментиран от #48
18:10 07.07.2026
46 КОПЕЙ С ЧАЛМА И ДРЪПНАТИ ОЧИ
18:10 07.07.2026
47 СВО 1 594 дни РЕЗИЛ
До коментар #44 от "Оня ден":Ами комунисти, сър. Първите им положени клетви са към НРБ и БКП.
18:12 07.07.2026
48 НАБЛЮДАТЕЛЕН КОПЕЙ-МИНИСТЪРА КАЗВА ДРУГО
До коментар #45 от "Наблюдател":„Никой не е забранил кацането на американски самолети на което и да е гражданско летище. И занапред ще кацат самолети не само на американските въоръжени сили, но и на други държави. Това е напълно нормална практика и няма никакъв проблем с пребиваването им“, каза министърът.
18:13 07.07.2026
49 Троянец
18:15 07.07.2026
50 коко
18:17 07.07.2026
51 оня с коня
Коментиран от #59
18:18 07.07.2026
52 коко
До коментар #5 от "Объркана копейка":Май накрая ще се окаже че Пеевски е правилния избор ...
18:18 07.07.2026
53 Ще кацне
До коментар #22 от "Морски":ама когато на пилоти им дадат американска виза.
18:20 07.07.2026
54 Боруна Лом
Коментиран от #61
18:21 07.07.2026
55 Леле лее
Коментиран от #65
18:22 07.07.2026
56 Стенли
18:22 07.07.2026
57 Късогледко
До коментар #35 от "Тома":Препоръчително е да пообиколите малко из света, по летищата, и да поразгледате къде какви самолети кацат......
18:24 07.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Град Козлодуй
До коментар #51 от "оня с коня":Остана си само "оня"-кон отиде в ряката и избега след като Тиквоча загуби.А ти мечтай за есента белким Тиквоча ти върне коня,че без него си жив зян.Няма с какво да обикаляш по гюмовете.Трагедия си.
18:25 07.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Др.Ников
До коментар #54 от "Боруна Лом":До тогава Медиджиев ще е изнесъл Здравната Каса в ЮАР.Абе Радев или си тъп,глух или ти си поредния шарлатанин.
Коментиран от #64, #66
18:27 07.07.2026
62 Трийте,
Що станА?
Пак трийте!
18:27 07.07.2026
63 За всички политици
18:28 07.07.2026
64 Д-р Ников
До коментар #61 от "Др.Ников":Може ли племенника на Веска Медиджиева да го назначиш за замшеф на НЗОК?! Това говори какъв си!
18:29 07.07.2026
65 СВО 1 594 дни РЕЗИЛ
До коментар #55 от "Леле лее":За моментна радост на проруските патриоти, които изневериха на Коцето и гласуваха за тях.
18:29 07.07.2026
66 Радю може да е шарлатанин,
До коментар #61 от "Др.Ников":ама прогресивен. 😜
Той хем изгони американските самолети, хем пак ги покани!
Мухахах!
18:30 07.07.2026