Новини
България »
Депутатите избират нов председател на ДАР и променят правилата за избор в ДАНС

Депутатите избират нов председател на ДАР и променят правилата за избор в ДАНС

8 Юли, 2026 06:43, обновена 8 Юли, 2026 06:44 746 9

  • депутати-
  • парламент-
  • дар-
  • данс

Парламентът се заема с ключови персонални и структурни промени в държавните агенции за сигурност

Депутатите избират нов председател на ДАР и променят правилата за избор в ДАНС - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днешният пленарен ден в Народното събрание ще бъде белязан от важни гласувания в сектор „Сигурност“.

Депутатите ще изберат новия председател на Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР). Процедурата е част от плановите промени в ръководството на специалните служби.

Успоредно с това, в дневния ред на народните представители е заложено и гласуването на новите правила, по които ще бъде избран следващият ръководител на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

Очаква се дебатите в залата да се фокусират върху критериите за професионализъм и политическа неутралност на кандидатите, като целта е да се гарантира по-голяма прозрачност при попълването на ръководните постове в българското разузнаване и контраразузнаване.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Казанлъшкия

    4 1 Отговор
    Тоя ДАР мъжо на Дара ли е?

    Коментиран от #5

    07:09 08.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Чистач

    5 1 Отговор
    Постоянно си пускам кандидатури в ДАНС и ДАР. Знам че взимат само техни хора и както в милицията наши и ваши - но иначе конкурса бил за всички и всеки имал шанс , нищо де пускам си .

    07:22 08.07.2026

  • 4 Никакъв смисъл

    3 1 Отговор
    Безполезни са, само лапат едни огромни заплати

    Коментиран от #6

    07:36 08.07.2026

  • 5 Жони Инглиш

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Казанлъшкия":

    Има прекалено много държавни агенции по сигурността, военно, контра и реконтра разузнаване, а резултатите са мижави, а бюджетите за заплати и щатните бройки растат.

    07:43 08.07.2026

  • 6 А ти

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Никакъв смисъл":

    имаш ли поне представа какъв им е предметът на дейност? Откъде знаеш какво трябва да правят?

    07:43 08.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Чистач

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дон Балон":

    Ами човека не е защото е както навремето един пиян руснак седи с българските партизани станали комунисти и ти искаш работя , те те “питат” но виждат и дали си от техните като не си - те изпращат в трудови войски .

    В тези агенции е пълно със змии въпреки всички привилегии там нормален човек няма да оцелее - както и в парламента в този му вид .

    Но така е финансираните Ленин и Троцки от западните Уолстрийтци направиха революцията и унищожиха всичко наред с геноцид на 66 милиона Православни християни в Русия


    Иначе за твое сведение - дон балон аз си пускам кандидатурите по тези ведомства само и единствено за да ги бавя да им системата за да мв проучи и да ми приема документите по каналният ред - знам че няма да бъда приет , но го правя. Понял ?

    Коментиран от #9

    07:57 08.07.2026

  • 9 Разбрах

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Чистач":

    Само се чудя, като си толкова неук и неграмотен, как си се уредил да станеш чистач🤔 И престани да лъжеш. Ти не знаеш дори как да си напишеш молбата, камо ли да подаваш документи,за които не си и чувал кои са.

    08:04 08.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове