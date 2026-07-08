Депутатите избират нов председател на ДАР и променят правилата за избор в ДАНС

Днешният пленарен ден в Народното събрание ще бъде белязан от важни гласувания в сектор „Сигурност“.

Депутатите ще изберат новия председател на Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР). Процедурата е част от плановите промени в ръководството на специалните служби.

Успоредно с това, в дневния ред на народните представители е заложено и гласуването на новите правила, по които ще бъде избран следващият ръководител на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

Очаква се дебатите в залата да се фокусират върху критериите за професионализъм и политическа неутралност на кандидатите, като целта е да се гарантира по-голяма прозрачност при попълването на ръководните постове в българското разузнаване и контраразузнаване.