Депутатите избират нов председател на ДАР и променят правилата за избор в ДАНС

Днешният пленарен ден в Народното събрание ще бъде белязан от важни гласувания в сектор „Сигурност“.
Депутатите ще изберат новия председател на Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР). Процедурата е част от плановите промени в ръководството на специалните служби.
Успоредно с това, в дневния ред на народните представители е заложено и гласуването на новите правила, по които ще бъде избран следващият ръководител на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).
Очаква се дебатите в залата да се фокусират върху критериите за професионализъм и политическа неутралност на кандидатите, като целта е да се гарантира по-голяма прозрачност при попълването на ръководните постове в българското разузнаване и контраразузнаване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Казанлъшкия
Коментиран от #5
07:09 08.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Чистач
07:22 08.07.2026
4 Никакъв смисъл
Коментиран от #6
07:36 08.07.2026
5 Жони Инглиш
До коментар #1 от "Казанлъшкия":Има прекалено много държавни агенции по сигурността, военно, контра и реконтра разузнаване, а резултатите са мижави, а бюджетите за заплати и щатните бройки растат.
07:43 08.07.2026
6 А ти
До коментар #4 от "Никакъв смисъл":имаш ли поне представа какъв им е предметът на дейност? Откъде знаеш какво трябва да правят?
07:43 08.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Чистач
До коментар #7 от "Дон Балон":Ами човека не е защото е както навремето един пиян руснак седи с българските партизани станали комунисти и ти искаш работя , те те “питат” но виждат и дали си от техните като не си - те изпращат в трудови войски .
В тези агенции е пълно със змии въпреки всички привилегии там нормален човек няма да оцелее - както и в парламента в този му вид .
Но така е финансираните Ленин и Троцки от западните Уолстрийтци направиха революцията и унищожиха всичко наред с геноцид на 66 милиона Православни християни в Русия
Иначе за твое сведение - дон балон аз си пускам кандидатурите по тези ведомства само и единствено за да ги бавя да им системата за да мв проучи и да ми приема документите по каналният ред - знам че няма да бъда приет , но го правя. Понял ?
Коментиран от #9
07:57 08.07.2026
9 Разбрах
До коментар #8 от "Чистач":Само се чудя, като си толкова неук и неграмотен, как си се уредил да станеш чистач🤔 И престани да лъжеш. Ти не знаеш дори как да си напишеш молбата, камо ли да подаваш документи,за които не си и чувал кои са.
08:04 08.07.2026