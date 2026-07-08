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Столична община с отчет за сметоизвозването в „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“

Столична община с отчет за сметоизвозването в „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“

8 Юли, 2026 06:52, обновена 8 Юли, 2026 06:55 574 10

  • столична община-
  • отчен-
  • сметоизвозване

Кметството представя нови планове за почистването и управлението на отпадъците в три софийски района

Столична община с отчет за сметоизвозването в „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“ - 1
Снимка: Столична община
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ръководството на Столична община организира извънреден брифинг, на който ще представи актуален отчет за дейностите по почистване и сметоизвозване.

На фокус днес ще бъдат три от ключовите столични района – "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне", където през последните месеци граждани сигнализираха за забавяне в графиците.

Освен равносметка за извършената работа и наложените санкции на сметопочистващите фирми, общинските власти ще обявят и нови, оптимизирани планове за управление на отпадъците в тези зони.

Мерките включват засилен контрол върху графиците за извозване, редовно миене на улиците и по-бързо реагиране на сигнали от граждани за препълнени контейнери.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    4 0 Отговор
    Най лошата и химическа храна се консумира в София...! Даваш пари да си купиш бавна смърт..!

    Коментиран от #4

    07:00 08.07.2026

  • 2 Изгрев може

    3 0 Отговор
    Да бъде МРЪСЕН.
    Вече всичко е изтървано

    Изток влезе в новините че пред Плиска е по зле от гето.
    Мръсно и пълно с некъпани индивиди.

    Не искат да разкарат нелегалните търговци

    И по лошо ще става

    07:02 08.07.2026

  • 3 Краварска медия

    5 0 Отговор
    Няма как да очакваш че някъв п...рас ще свърши няква работа

    07:03 08.07.2026

  • 4 Овчар

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    Дори и котките спряха да ровят по контейнерите , защо ли..? Сега лобисти натискат правителствата да започнат да произвеждат пържоли и други изделия на 3.D принтер незнайно от каква смес ..? И познайте къде първо ще ядът тази отрова..?

    07:15 08.07.2026

  • 5 Фен

    2 0 Отговор
    Фани варненският, удари софийският. Ама те, неможачите от Сектата са си така ...

    07:27 08.07.2026

  • 6 Васко ДС-то

    1 0 Отговор
    Васко некадърника превърна столицата в гето

    07:35 08.07.2026

  • 7 Казанлъшкия

    2 0 Отговор
    Равносметката след около 3 години управление на тоя е ,че ремонтира ул. "Опълченска" ,където изсече всички пречещи ми6се дървета, също така премахна голяма част от паркоместата в на "Патриарх Евтимий" , за да сложи до тях ненужна велоалея, промени и начинът на паркиране така. Подмени някакви тротоари ,но крайно недостатъчно за 3 години. Пътищата пък са като при Фандъкова. Или с други думи - оценката му е слаб 2 и 1/2з клоняща към 2. За тези години трябваше да оправи всички пътища и тротоари в града. Продължи и схемите създадени от ГЕРБ, но смени хората със свои.

    07:45 08.07.2026

  • 8 Признайте си

    1 1 Отговор
    При Фандъкова беше по добре

    Коментиран от #10

    07:47 08.07.2026

  • 9 Хаха

    1 0 Отговор
    Вася комунистическия нефелен наследник, успя да направи София европейска столица! Този невнятник, сигурно живее на Малмак и никога през живота си не е минавал по малките улички в центъра на София ( крайните квартали са забравени от Бога). Мърсотия, миризма, тротоари от времето на соца, сгради порутени, кошчета мръсни, стари , на Витошка стой камиона за боклук и миризмата е страхотна за хората в заведенията, та щял този невнятник светлинно шоу, Евровизия! За мигрантите не споменавам, окупирали са центъра , даже и надписи има на арабски! Вася в европеиските държави сметопочистващите фирми са общински, там няма Гърнета, Бомбета и Вълци! Оставка невнятнико

    07:51 08.07.2026

  • 10 Казанлъшкия

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Признайте си":

    Не,не беше. Беше абсолютно същото. Но този не избран уж ,за да направи София европейски град. Трябваше да оправи първо всички тротоари, всички улици. Той не слиза от бензиновото си, зверски замърсяващо Порше Кайен , а на нас ни казва да ползваме градски транспорт, за да можело градът да е зелен. :)

    07:54 08.07.2026

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