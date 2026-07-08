Столична община с отчет за сметоизвозването в „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“

Ръководството на Столична община организира извънреден брифинг, на който ще представи актуален отчет за дейностите по почистване и сметоизвозване.
На фокус днес ще бъдат три от ключовите столични района – "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне", където през последните месеци граждани сигнализираха за забавяне в графиците.
Освен равносметка за извършената работа и наложените санкции на сметопочистващите фирми, общинските власти ще обявят и нови, оптимизирани планове за управление на отпадъците в тези зони.
Мерките включват засилен контрол върху графиците за извозване, редовно миене на улиците и по-бързо реагиране на сигнали от граждани за препълнени контейнери.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
Коментиран от #4
07:00 08.07.2026
2 Изгрев може
Вече всичко е изтървано
Изток влезе в новините че пред Плиска е по зле от гето.
Мръсно и пълно с некъпани индивиди.
Не искат да разкарат нелегалните търговци
И по лошо ще става
07:02 08.07.2026
3 Краварска медия
07:03 08.07.2026
4 Овчар
До коментар #1 от "Робот":Дори и котките спряха да ровят по контейнерите , защо ли..? Сега лобисти натискат правителствата да започнат да произвеждат пържоли и други изделия на 3.D принтер незнайно от каква смес ..? И познайте къде първо ще ядът тази отрова..?
07:15 08.07.2026
5 Фен
07:27 08.07.2026
6 Васко ДС-то
07:35 08.07.2026
7 Казанлъшкия
07:45 08.07.2026
8 Признайте си
Коментиран от #10
07:47 08.07.2026
9 Хаха
07:51 08.07.2026
10 Казанлъшкия
До коментар #8 от "Признайте си":Не,не беше. Беше абсолютно същото. Но този не избран уж ,за да направи София европейски град. Трябваше да оправи първо всички тротоари, всички улици. Той не слиза от бензиновото си, зверски замърсяващо Порше Кайен , а на нас ни казва да ползваме градски транспорт, за да можело градът да е зелен. :)
07:54 08.07.2026