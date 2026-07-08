Столична община с отчет за сметоизвозването в „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“

Ръководството на Столична община организира извънреден брифинг, на който ще представи актуален отчет за дейностите по почистване и сметоизвозване.

На фокус днес ще бъдат три от ключовите столични района – "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне", където през последните месеци граждани сигнализираха за забавяне в графиците.

Освен равносметка за извършената работа и наложените санкции на сметопочистващите фирми, общинските власти ще обявят и нови, оптимизирани планове за управление на отпадъците в тези зони.

Мерките включват засилен контрол върху графиците за извозване, редовно миене на улиците и по-бързо реагиране на сигнали от граждани за препълнени контейнери.